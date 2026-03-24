Santiago Wanderers y la dignidad de Valparaíso

Por Jean Flores Quintana

La consagración de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub-20 expone las grietas del modelo neoliberal en el deporte sudamericano. En Ecuador, el Decano doblegó al capital financiero. El cuadro de Valparaíso levantó la copa enfrentando la más brutal asimetría material. Este triunfo representa la victoria definitiva de la clase trabajadora porteña frente a las corporaciones multinacionales del fútbol.

El camino caturro desnudó la obscena concentración de riqueza desde el primer silbato. La ruta comenzó derrotando a Nacional de Uruguay. El elenco charrúa (tasado en ocho millones de dólares) sucumbió ante el orden y la fiereza de los chilenos con un categórico 2-0. Luego, los cadetes chocaron contra Liga de Quito, una institución respaldada por un complejo de alto rendimiento en Pomasqui con estándares europeos (con un plantel que alcanza los cuatro millones de dólares). El empate a tres goles demostró la primera gran línea de resistencia verde.

Después asomó Palmeiras en semifinales. El «Verdão» inyecta más de ocho millones de dólares anuales en su cantera. Sus jugadores ostentan blindajes contractuales abismales (su plantilla está valorada en más de 30 millones de dólares). Wanderers, con un presupuesto raquítico de 400.000 dólares cada temporada para todas sus series menores, aniquiló esa supremacía.

Para lograr esto, el estratega Felipe Salinas diseñó una trampa táctica perfecta para cazar gigantes. El sistema clausuró los pasillos interiores mediante un bloque bajo impenetrable. El equipo asfixió la salida rival con presión focalizada, recuperando el balón para activar transiciones verticales fulminantes. A este rigor estratégico sumó un trabajo psicológico monumental. Salinas transformó la precariedad en hambre competitiva. Convenció a estos muchachos de su capacidad para anular estrellas millonarias, forjando una mentalidad de hierro basada en el orgullo popular y la resiliencia territorial. Estos deportistas provienen de las entrañas del esfuerzo regional. Forjaron su carácter en canchas de tierra, viajando horas en locomoción colectiva, bajando diariamente desde los cerros para entrenar.

Estos deportistas provienen de las entrañas del esfuerzo regional. Forjaron su carácter en canchas de tierra, viajando horas en locomoción colectiva, bajando diariamente desde los cerros para entrenar.

La final expuso la contradicción principal del sistema. Al frente estaba Flamengo, el gigante carioca, el bicampeón continental defensor, una maquinaria corporativa que destina 10 millones de dólares al año a su fábrica de exportación mundial (tasado en aplastantes 40 millones de la divisa estadounidense). Los monarcas porteños disputaron este partido cumbre recibiendo apenas un viático de transporte. Quienes cuentan con la fortuna de un contrato legal perciben el sueldo mínimo de 500.000 pesos. Sebastián Vargas empató en la agonía y Fabiano Avello resistió el bombardeo bajo los palos. En la tanda de penales, la jerarquía de Ignacio Flores sepultó al todopoderoso adversario. El hambre de gloria aplastó a la billetera.

Este milagro desenmascara la farsa operativa de las Sociedades Anónimas Deportivas en Chile. La concesionaria liderada por Reinaldo Sánchez explota esta división menor por estricta necesidad de supervivencia. Extraen el valor y la plusvalía de la juventud para mantener a flote un primer equipo adulto estancado en el ascenso. Carecen de un proyecto deportivo real. El empresariado hegemónico ahoga el talento local para priorizar el negocio transaccional rápido y la precarización laboral del atleta. En la vereda opuesta, la Corporación Santiago Wanderers y sus socios mantienen viva la identidad social y cultural. Ellos resisten el abandono patrimonial de la empresa y defienden con el cuerpo el tejido comunitario.

La historia escrita en suelo sudamericano surge del barro y la marginación. Estos adolescentes patearon el tablero del fútbol moderno. Demostraron la superioridad del trabajo colectivo y la pertenencia popular por sobre la acumulación capitalista. Su título exige recuperar los clubes para sus verdaderos dueños y destruir las lógicas privatizadoras que secuestran el patrimonio de las instituciones. Hoy celebramos a los legítimos campeones de América. Celebramos la dignidad insumisa de Valparaíso, un puerto en eterna rebeldía contra la alienación del mercado.

Por Jean Flores Quintana

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: