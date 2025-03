Sobre Gaza, genocidio y chacales (I)

El gobierno israelí y su ejército ocupante reinició, con gran poder de fuego, el día 18 de marzo, los ataques genocidas contra la Franja de Gaza, que se ha saldado en pocos días con cerca de 1.000 asesinados y cientos de heridos. La orden sionista es avanzar sobre el sur de Gaza y desplazar a la población, que implica su exterminio y la anexión del norte de la Franja.

Intensificar el asesinato de niños y mujeres, nuevos ataques a la escasa infraestructura hospitalaria bombardeando sus instalaciones. Se une la interrupción del suministro de agua, alimentos y electricidad. Medidas que sitúan al régimen genocida israelí, sin discusión alguna, como el mayor violador de derechos humanos de los últimos 80 años.

Recordemos que el cese al fuego, firmado entre la resistencia palestina y la entidad israelí, bajo la medicación de Qatar y Egipto, que contó además con la presencia de quien actúa como juez y parte como Washington, ya que es aliado del régimen israelí, comenzó a ejecutarse el día 18 de enero. Comprendía tres fases de 42 días cada uno. Cada etapa constaba de su respectivo proceso de canje de retenidos israelíes y liberación de secuestrados palestinos. El retiro parcial –en la primera etapa- de las tropas ocupantes sionistas, total en la segunda y el retorno de los desplazados palestinos al norte de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria internacional.

Nacionalsionismo y sus crónicas violaciones

Una primera fase que se cumplió sin grandes contratiempos y se requería pasar a la ejecución de la segunda etapa que, en esencia, implicaba según mencioné el retiro completo de las fuerzas ocupantes sionistas, la salida del corredor de Netzarim, el retorno masivo de la población de Gaza al norte del enclave, la entrada intensiva de ayuda humanitaria y el consolidar el camino de reconstrucción de esta destruida franja en todo tipo de infraestructura: sanitaria, educacional, servicios básicos, industrial, económica, entre otras.

Foto AFP

Sin embargo y como solemos consignarlo en artículos, videos, opiniones y conferencias, no se puede confiar un ápice en el régimen nacionalsionista que, en modo alguno, trabaja en poner fin al genocidio. Para ello, el criminal de guerra y procesado corrupto primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sostiene que no fue él quien dio curso a este nuevo ciclo de muerte y destrucción.

La interrogante respecto a quién responsabilizar del reinicio del proceso de crimen revela, por las propias palabras del carnicero de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu que ese camino es atribuido a los servicios de inteligencia tanto interior como exterior: Shin Bet, cuyo jefe Ronen Bar fue destituido hace pocos días, pero se congeló tal decisión por el tribunal supremo ( ). Se mencionó también al Mossad –servicio de inteligencia exterior- junto al alto mando del ejército nacionalsionista de Israel.

Netanyahu afirma que esas instituciones recomendaron el incrementar in extenso el genocidio. Una explicación que demuestra el enorme temor de este primer ministro con acusaciones en su sociedad de corrupción y tráfico de influencias, de seguir acumulando causas que conduzcan a su juicio en sus tribunales como también en el plano internacional, tomando en cuenta la petición de detención por sus crímenes de guerra y lesa humanidad.

La petición de renuncia de Bar generó una dura crítica de este militar a Netanyahu, señalando que el primer ministro le exige una «lealtad personal» equivocada. «El deber de confianza del director del Shin Bet es, ante todo, hacia los ciudadanos de Israel. La expectativa de lealtad personal del primer ministro (Benjamín Netanyahu) es fundamentalmente errónea y opuesta directamente a la Ley del Shin Bet», dijo Bar en un extenso comunicado divulgado por la prensa israelí ( ).

Lo que señala la prensa israelí es que las investigaciones del Shin Bet no apuntan sólo a la ineficacia, los errores y el fracaso frente a lo que fue la operación Tormenta de Al Aqsa, sino también el sacar a flote el tema de la directiva militar Hannibal que muestra el carácter criminal generalizado del sionismo en materia de matar todo aquello que se mueve, aunque ello sea los propios colonos sionistas.

Una doctrina que establece como parte del código militar del régimen nacionalsionista, asesinar a sus propios soldados y hasta civiles si eso impide su apresamiento, que puede implicar una futura y no permitida negociación de canje. Una directiva militar que explica al menos el 40% de las muertes de israelíes ese 7 de octubre a manos de helicópteros, tanques, artillería y disparos de infantería del propio ejército sionista y que ha sido revelado profusamente por la prensa israelí ( ).

La pregunta que surge de cajón es ¿por qué volver a implementar la política de solución final sin existía un cese al fuego acordado y con fases claramente constituidas?

Según Netanyahu, este reinicio del genocidio en Gaza se concreta porque la resistencia palestina rechazó todas las propuestas de liberar a más retenidos israelíes y después de agotar todas las posibilidades de lograrlo. Esto es parte de la farsa crónica de esta entidad genocida. Lo suyo -y con permiso del gobierno de Trump- es exterminar a la población palestina. El régimen de Israel confirmó la aprobación y coordinación con Estados Unidos para reanudar los bombardeos sobre la Franja de Gaza, y agradeció al presidente, Donald Trump, por su apoyo en los ataques contra los palestinos. “Puedo confirmar que el regreso a los intensos combates en Gaza ha sido coordinado plenamente con Washington”, enfatizó David Mencer, portavoz del régimen de Israel ( ).

Ese es el objetivo, lo demás son cuentos propios de esta sociedad mitómana y criminal. Lo real es que se trata de violar aquello que significó, en algún momento, cierta camisa de fuerza para el régimen genocida: citicas al interior del ejército, protestas sociales respecto a la imposibilidad de derrotar a la resistencia palestina y lograr la libertad de los retenidos. La propia dinámica de relaciones con la agonizante administración de Joe Biden, y que sólo comienza a cambiar cuando asume el blondo multimillonario Donald Trump, quien le ha dado vía libre para hacer lo que le venga en gana al denominado “Carnicero de Asia occidental”.

Advierto que cuando hablo de invectivas internas -tanto políticas como sociales-, no me refiero a una línea de la sociedad sionista que pida el fin del genocidio, el término de la ocupación, no crear más asentamientos o detenerse en los crímenes de hombres, mujeres y niños palestinos o lograr la paz con países vecinos. El reintegro como ministro de seguridad nacional, el colono terrorista Itamar Ben Gvir, las modificaciones al interior del Shin Bet –servicio de inteligencia interior– para impedir investigaciones que afectan a Netanyahu, muestran, igualmente, que la sociedad israelí es una comunidad putrefacta.

El reintegro de Ben Gvir, como el papel relevante de otros de los ministros ultra terroristas del gabinete de Netanyahu, el también colono nacido en los ocupados Altos del Golán sirio y de origen ucraniano, Bezalel Smotrich, acusa a Ronen Bar, director del Shin Bet, de generar una crisis interna en Israel por los escándalos conocidos como ‘Catargate‘ y las investigaciones de la agencia sobre el 7 de octubre de 2023. Son parte de generar una política de silencio, evitar modificaciones destinadas a reestructurar el aparato represor y al mismo tiempo reprimir toda línea que conduzca a debilitar al régimen.

Itamar Ben Gvir. Bezalel Smotrich. Benjamín Netanyahu.

Una realidad de dimes y diretes, de crisis interna, que no impide que el régimen infanticida haya desencadenado el anunciado infierno contra la Franja de Gaza, comunicado desde la Casa Blanca y recibido con beneplácito por los carniceros sionistas.

La violación del cese al fuego no es algo que sorprenda, es parte de la dinámica propia, cotidiana, crónica de un régimen megalómano, mitómano, racista, supremacista y que se expresa en las violaciones constantes a aquello que se supone se compromete. Con El Líbano ha sido así desde la firma del alto al fuego. Con respecto a Siria a la entidad nacionalsionista le importa un bledo lo que opine el mundo si ello significa ampliar su base territorial, masacrar a los sirios, avanzar en su idea del Gran Israel.

Y, en ese escenario, visualizamos el nuevo ataque a Gaza, tras las masacres en Cisjordania y los 17 meses de genocidio tras la Tormenta de Al Aqsa, dentro del marco de 77 años de ocupación, colonización y exterminio desde su nacimiento el 14 de mayo de 1948. Crímenes de un ente que no tiene historia, sino que un prontuario criminal, vuelve a asesinar y hoy con más énfasis de aniquilar al futuro de Palestina, sus niños.

Apoyo a Palestina

En ese escenario destaco el papel que cumple Yemen y la Resistencia a través del movimiento Ansar Allah. Una conducta que dignifica las acciones de aquellos que, a pesar de sus carencias, a pesar de que a su vez son bombardeados por Washington y los suyos -entre ellos los cervatillos británicos e incluso los propios sionistas-, son capaces de mostrar su rostro y decisiones solidarias.

El líder del movimiento Ansar Allah, Abdul Malik Al-Houthi, acusó a Washington de brindar protección y asociación a “Israel”, algo considerado inaceptable. El líder del movimiento yemení denunció la reanudación de la “agresión genocida” israelí contra la Franja de Gaza. “Ya no hay líneas rojas; el enemigo israelí no muestra ningún respeto por sus acciones en este genocidio, destrucción total y asesinatos atroces”, dando cuenta de la masacre cometida contra el pueblo palestino en estos días ( ).

A pesar de haber vivido una larga guerra interna, desestabilización constante y una guerra de agresión por parte de la coalición internacional liderada por Arabia saudí, su vecino, entre el 2015 hasta el año 2023, inclusive. A pesar de ello, este pueblo valeroso está del lado del pueblo palestino. Sus proyectiles, sus misiles, drones y todo aquello que sirva para apoyar a Palestina están a disposición.

Marcha en apoyo a Palestina en Yemen.

La base militar de Nevatim, el puerto de Eilat, ubicada en el Golfo de Aqaba, la propia capital sionista, el puerto de Haifa han recibido el fuego justiciero de la resistencia yemení a través de sus misiles Palestina 1 y Palestina 2. Y gracias a ello vemos cómo los colonos corren a refugiarse como ratas asustadas a sus refugios.

La labor de Yemen, su papel, no sólo abrió el llamado frente sur tras el 7 de octubre de 2023, sino que ha originado enormes daños a la economía sionista, llevando a la ruina a ese puerto sionista, vital para su economía subsidiada. Una labor de la resistencia yemení que mostró, además, la otra cara, la del sometimiento y traición de monarquías árabes como la saudí, Emiratos Árabes Unidos y la jordana, que, para suplir ese cierre en el canal de comercio sionista, proporcionaron apoyo logístico y permitieron el transporte de materias primas y recursos energéticos al ente sionista.

Yemen y su movimiento de lucha son dignos representantes de la Resistencia, son un ejemplo que seguir en el sentido de no doblegarse por muy fuerte que sea el enemigo. Al igual que otros pueblos como el de Palestina y El Líbano, el pueblo yemení ha sido capaz de resistir ante la imposición de una guerra llevada a cabo por países muchísimos más poderosos, militar y económicamente.

Yemen, Palestina, la resistencia libanesa, Irán, las fuerzas de Kataeb Hezbollá, Al Hashad al Shabi de Irak, la propia resistencia siria, demuestra que no es posible pensar en llegar a acuerdos con el ente sionista, no es posible pensar, en el caso de Palestina, en una idea ya fracasada de los dos estados. No es real creer en asesinos, mitómanos, criminales, supremacistas, genocidas. No es real que, una sociedad de extranjeros, antisemitas, usurpadores como es la sociedad israelí, sea una sociedad confiable bajo el marco ideológico, bajo la visión de mundo sionista.

Una sociedad y sus gobernantes, que ejercen su malsana influencia incluso allende la zona de Asia occidental, como sucede en territorios tan lejanos como Sudamérica, con presiones propias de aquellas comunidades judías repartidas por el mundo y que, a través de compra de voluntades, manejo de medios de comunicación y una narrativa victimista suele lavar la imagen de los criminales israelíes.

Por Pablo Jofré Leal

Artículo para HispanTV

Permitida su reproducción citando la fuente.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

