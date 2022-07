Ucrania, el último proyecto de desastre de los neoconservadores estadounidenses

Por Markku Siira

La administración de Joe Biden está llena de las mismas figuras que apoyaron los ataques estadounidenses en Serbia (1999), Afganistán (2001), Irak (2003), Siria (2011) y Libia (2011) y que hicieron todo lo posible para provocar a Rusia por Ucrania.

Estos puntos de vista ya no los presentan solo los teóricos de la conspiración, los opositores al imperialismo estadounidense o los comentaristas políticos extremistas, sino que el tema ha sido discutido con franqueza, por ejemplo, por el economista y politólogo estadounidense Jeffrey D. Sachs.

Según Sachs, el currículum de los neoconservadores es «un completo fiasco, pero el presidente Biden aún ha dotado a su equipo de neoconservadores». Como resultado, Biden está conduciendo a Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea hacia otra calamidad geopolítica. «Si Europa tuviera algún entendimiento, se distanciaría de estos desastres de la política exterior de Estados Unidos», sugiere Sachs.

El movimiento neoconservador surgió en la década de 1970 en torno a un pequeño grupo central, varios de los cuales fueron influenciados por el politólogo de la Universidad de Chicago Leo Strauss y el profesor de la Universidad de Yale Donald Kagan.

Los líderes neoconservadores incluyeron a Norman Podhoretz, Irving Kristol, Paul Wolfowitz, Robert Kagan (hijo de Donald), Frederick Kagan (hijo de Donald), Victoria Nuland (esposa de Robert), Elliott Cohen, Elliott Abrams y Kimberley Allen Kagan (esposa de Frederick). Todos ellos tienen antecedentes familiares en Europa del Este, los territorios de la antigua Unión Soviética.

El principal mensaje de los neoconservadores es que Estados Unidos debe dominar militarmente todas las regiones del mundo y que debe enfrentarse a las potencias regionales emergentes que algún día podrían desafiar la hegemonía estadounidense. Con este fin, las fuerzas militares de EE.UU. tendrían que estar posicionadas previamente en cientos de bases militares en todo el mundo y EE.UU. tendría que estar preparado para llevar a cabo guerras selectivas contra potencias rivales.

Incluso las instituciones internacionales deben mantenerse subordinadas a los intereses de Washington. Por ejemplo, la ONU debe usarse «solo cuando sea útil para los objetivos de los Estados Unidos», de lo contrario, iríamos en nuestros propios términos, independientemente de los acuerdos internacionales.

Este enfoque fue presentado por primera vez por Paul Wolfowitz en su borrador de directrices de política de seguridad para el Ministerio de Defensa en 2002, cuando era subsecretario de Defensa. El borrador pedía la expansión de la «red de seguridad» liderada por Estados Unidos en Europa Central y Oriental, a pesar de una promesa expresa en 1990 del entonces ministro de Relaciones Exteriores alemán, Hans-Dietrich Genscher, de que la reunificación alemana no continuaría la expansión de la OTAN hacia el este.

Wolfowitz también habló a favor de las guerras de elección de Estados Unidos y defendió el derecho de Washington a actuar de forma independiente, incluso solo, en respuesta a las crisis que preocupan al estado profundo. Según el general retirado Wesley Clark, Wolfowitz ya le había dejado claro a Clark en mayo de 1991 que Estados Unidos lideraría las operaciones de cambio de poder en Irak, Siria y otros países ex aliados soviéticos.

Los neoconservadores apoyaron la expansión de la OTAN en Ucrania incluso antes de que se convirtiera en política oficial de Estados Unidos. Vieron la membresía de Ucrania en la OTAN como un factor clave para la supremacía regional y global de Estados Unidos. En abril de 2006, el historiador y comentarista político Robert Kagan presentó la justificación neoconservadora para la expansión de la OTAN:

“Los rusos y los chinos no ven nada natural [en las ‘revoluciones de color’ de la antigua Unión Soviética], sino que solo apoyaron golpes destinados a promover la influencia occidental en partes estratégicamente vitales del mundo. Entonces, ¿están equivocados? La liberación exitosa de Ucrania, alentada y apoyada por las democracias occidentales, ¿no podría ser el preludio de la adhesión del país a la OTAN y la Unión Europea, en resumen, la expansión de la hegemonía liberal occidental?

Kagan admitió que la expansión de la OTAN tiene graves consecuencias. En ese momento, también citó al experto ruso Dmitri Trenin del think tank Carnegie, según el cual «el Kremlin se está preparando para la ‘batalla por Ucrania’ en toda su seriedad».

Sachs cree que después del colapso de la Unión Soviética, tanto Estados Unidos como Rusia deberían haber buscado una «Ucrania no partidista como un amortiguador cauteloso y una válvula de seguridad». En cambio, los neoconservadores querían continuar con la «hegemonía» y los rusos entraron en la lucha en parte por defensa y en parte también por sus propias aspiraciones.

Robert Kagan escribió el artículo como particular cuando su esposa, Victoria Nuland, era embajadora de Estados Unidos ante la OTAN durante la administración de George W. Bush. He discutido los antecedentes de la veterana de la desestabilización Nuland y el odio histórico de los neoconservadores hacia Rusia antes, pero una breve recapitulación no vendría mal.

«Como agente de los neoconservadores, Nuland no ha tenido paralelo», formula Sachs. Además de servir como embajadora de Bush en la OTAN, Nuland fue «Subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Eurasiáticos» del presidente Barack Obama en 2013-17. Participó en el derrocamiento del presidente ucraniano Viktor Yanukovych y hoy es la subsecretaria de Estado de la administración Biden, dirigiendo la política estadounidense en el conflicto Rusia-Ucrania.

La visión neoconservadora se basa en el hecho de que la superioridad militar, financiera, tecnológica y económica de los Estados Unidos le permite dictar términos en todas las regiones del mundo. «Es una posición que contiene tanto una gran arrogancia como un desprecio por los hechos», valoró Sachs.

“Desde la década de 1950, Estados Unidos ha estado en problemas o perdido en casi todos los conflictos regionales en los que ha participado”, destaca el investigador. Sin embargo, en la “lucha por Ucrania”, los neoconservadores estaban dispuestos a provocar una confrontación militar con Rusia ampliando la alianza militar, porque creen firmemente que Rusia será derrotada por las sanciones económicas y las armas de la OTAN.

Fundado en 2007, el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos neoconservador dirigido por Kimberley Allen Kagan (y respaldado por contratistas de la industria de defensa como General Dynamics y Raytheon), todavía promete que «Ucrania ganará». El instituto hace un comentario típico sobre el progreso de Rusia:

«Independientemente de qué lado tenga la ciudad (de Shevryodonetsk), es probable que la ofensiva de Rusia a nivel operativo y estratégico haya culminado, permitiendo a Ucrania reanudar su contraofensiva a nivel operativo para hacer retroceder a las fuerzas rusas».

A pesar del juego de lenguaje político de seguridad y la guerra de información, los hechos sobre el terreno sugieren lo contrario. Las sanciones económicas occidentales aún no han tenido un gran impacto negativo en Rusia, mientras que su «efecto boomerang» en el resto del mundo ha sido muy grande. El experto económico Sachs también es de esta opinión.

Además, la capacidad de producción limitada de Estados Unidos y las cadenas de suministro rotas, obstaculizan la capacidad de Washington para suministrar municiones y armas a Ucrania. La capacidad industrial de Rusia es, por supuesto, mayor que la de Ucrania. El producto interno bruto de Rusia era unas diez veces mayor que el de Ucrania antes del conflicto, y ahora Ucrania ha perdido gran parte de su capacidad industrial.

El resultado más probable de la lucha actual es que Rusia conquiste una gran parte de Ucrania. El muñón restante de Ucrania se convertirá en un Estado encogido sin conexión directa con el mar.

En Europa y Estados Unidos crecerá la frustración por las pérdidas militares y los efectos inflacionarios causados ​​por la guerra y las sanciones. Sachs teme que las consecuencias sean desastrosas, especialmente si un «demagogo de derecha que promete restaurar la desvanecida gloria militar de Estados Unidos a través de una peligrosa escalada» llega al poder en Estados Unidos (o, en el caso de Donald Trump, regresa al poder).

Para evitar una catástrofe, Sachs propone una solución razonable, pero en el estado actual de las cosas, algo poco realista: Estados Unidos debería simplemente renunciar voluntariamente a su «imaginación neoconservadora» y su posición dominante. Además, la OTAN debería comprometerse a renunciar a sus aspiraciones de expansión. A cambio de esto, Rusia se comprometería con la paz y el conflicto en Ucrania terminaría.

«Mientras sea», solía decirse al final de los cuentos de hadas, pero la verdadera realidad política parece ser otra. Washington, controlado por los neoconservadores, difícilmente renunciará a sus propios objetivos sin «forzar la paz» activamente. Los «kaganistas» anti-rusos (y europeos) difícilmente disminuirán, mientras sus espíritus estén altos.

Analista geopolítico finlandés

Publicada originalmente el 1 de julio de 2022 en el blog del autor.