¿La industria del cómic fue superada por “Demon Slayer” en ventas?

En este medio ya he mencionado el gran éxito que supone “Demon Slayer” (“Kimetsu no Yaiba”) en cuestión de ventas y entradas de taquilla. Ha sido un gran hito a nivel mundial al volverse de las películas animadas más exitosas a nivel mundial. Ahora ha llegado otro punto para su fama y es que se mencionó que solo sus ventas habían superado a todo el cómic, aunque esto suena muy bien para ser cierto. Veamos de dónde salen estas declaraciones.

Puedes leer la reseña que hicimos de la película dando clic aquí.

Desde hace tiempo el manga ha ganado popularidad. Ahora en México estamos teniendo una época dorada; sin embargo, en otros países como Estados Unidos o Canadá esto ha pasado desde hace tiempo. Por eso no era extraño encontrar en las librerías de esos países gran cantidad de mangas, cosa que realmente nunca afectó directamente la industria del cómic.

Aunque no podemos hablar directamente de los números a través de los años, si se toma en cuenta que recientemente en 2020, solo las ventas de “Demon Slayer” superaron a las de todos los cómics de Estados Unidos. ¿En qué se basan estos números?

¿Cómo son las ventas del cómic y de “Demon Slayer”?

Según los informes de Diamond, distribuidor en Estados Unidos, los cómics han experimentado una baja de 1.2 millones de ventas cada año. Sin embargo, el 2019 tuvo una nueva alza, llegando a 83.2 millones de cómics vendidos. Ahora, si aplicamos la baja que habían tenido, eso nos deja con 82 millones en el 2020, al menos en el mejor de los casos.

En cuanto a los números de “Demon Slayer”, encontramos que sólo esa serie vendió 82.34 millones de copias. Eso por sí mismo ya es una increíble cantidad y se le suma que la mejor estimación para la industria del cómic no le llega. Todavía falta una declaración oficial por parte de Diamond para saber si los cómics se vendieron más o menos de lo que estamos suponiendo, pero debemos tener en cuenta que igualmente hablamos de tiempos de pandemia.

Éste no ha sido su único logro, porque en Japón hizo historia de otra forma. Durante muchos años, “One Piece” se había mantenido en primer lugar de ventas. Era casi una regla siempre verlo coronando la lista con ciertas excepciones. No obstante, después del estreno del anime de “Demon Slayer”, fue destronado por el manga por más de 200 mil copias; todo un logro.

El manga llegó para quedarse

Actualmente, sin problemas se puede decir que la industria del manga supera por mucho a la del cómic, hablando en términos de ventas. Ahora el que lleva el liderazgo es “Demon Slayer”, una obra que tomó al mundo por sorpresa por su anime y que muchos, al querer saber cómo continuaba, se fueron al manga para convertirlo en todo un éxito en ventas. Por eso y más, ahora se reflejan en su auge a nivel mundial.