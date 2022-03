Jefe de energía de Rusia afirma que aceptaría Bitcoin por petróleo y gas

El jefe de energía de la Federación Rusa, Pavel Zavalny, ha planteado la posibilidad de aceptar Bitcoin como pago por su petróleo y gas de «países amigos» como China y Turquía.

Dijo que esos países podrían empezar a pagar la energía en rublos rusos, yuanes chinos, liras turcas -o incluso Bitcoin (BTC)- en lugar del dólar estadounidense, que es el estándar internacional.

Según el medio de comunicación ruso RBC, el presidente del Comité de la Duma Estatal sobre Energía, Zavalny, declaró en una conferencia de prensa el 24 de marzo que él y los representantes de China y Turquía han estado discutiendo los cambios en las monedas de liquidación preferidas para su mayor exportación.

«Llevamos mucho tiempo proponiendo a China que pase a liquidar en las monedas nacionales de rublos y yuanes. Con Turquía, será la lira y los rublos. El conjunto de monedas puede ser diferente, y es una práctica normal. Si hay Bitcoins, negociaremos con Bitcoins».

Además, declaró que los «países no amigos» podrían pagar su petróleo en rublos u oro. Sin embargo, no está claro si Rusia puede cambiar las condiciones de los contratos existentes con los países que pagan en euros o dólares.

Explosive.

Russia is now demanding that Europe pay for gas in rubles.

Europe gets 40% of its gas from Russia. That’s 200-800 million euros per day.

Putin is basically saying: you want to play sanctions? Either pay up in rubles or freeze.

— Richard Medhurst (@richimedhurst) March 23, 2022

Increíble.

Rusia exige ahora que Europa pague el gas en rublos.

Europa obtiene el 40% de su gas de Rusia. Eso es 200-800 millones de euros al día.

Putin está diciendo básicamente: ¿quieres jugar a las sanciones? O pagas en rublos o te congelas.

Rusia ha estado explorando formas para eludir las sanciones económicas internacionales que se le impusieron por invadir Ucrania. Los bancos rusos han sido excluidos del sistema SWIFT para impedirles liquidar pagos transfronterizos, y a la mayoría de las empresas se les ha prohibido hacer negocios con Rusia, exceptuando el comercio de petróleo y gas.

La energía es el producto más importante que exporta Rusia, y es una fuente de energía clave en Europa y en otros países a los que les resulta difícil sustituir. Según Reuters, el comercio de petróleo y gas proporcionó ingresos de USD 119,000 millones a Rusia en 2021.

Incluyendo la electricidad, el queroseno, el carbón y el gas natural, el comercio energético representó el 53.8% del total de las exportaciones rusas de USD 388,400 millones en 2021, según Russia Briefing.

El mercado de las criptomonedas parece haber reaccionado positivamente a la noticia de la ampliación del uso internacional de BTC. El precio de Bitcoin ha subido un 2.5% en el último día y ahora se acerca a máximos de 30 días cotizando a USD 43,917 según CoinGecko.

El CEO de Blackrock, Larry Fink, el mayor gestor de activos del mundo, puede estar viendo cómo se materializa su predicción de un nuevo sistema de pagos digitales ante sus ojos. Fink escribió en una carta a los accionistas el 24 de marzo que la inestabilidad política mundial podría allanar el camino para que las naciones adopten las monedas digitales como herramientas de liquidación internacional.

Fuente Cointelegraph

Te puede interesar