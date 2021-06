El Nintendo Direct del E3 2021 dio grandes sorpresas

El E3 es el evento más esperado para los videojugadores alrededor del mundo. Se trata de un festival de anuncios de distinta índole, desde juegos hasta consolas. Ahora, el evento es completamente digital por la pandemia, pero eso no reduce la expectativa que genera. De entre los demás, se creó un gran auge por parte de Nintendo y su Nintendo Direct, debido a varios juegos que habían anunciando y no habían vuelto a mostrar, pero la espera por fin terminó. Aquí les traemos sus anuncios más relevantes:

Nuevo personaje para Super Smash Bros Ultimate

El paquete de DLC de Super Smash Bros Ultimate todavía tenía dos personajes por revelar y uno de esos fue anunciado. En este caso es el turno de Kazuya de la franquicia Tekken. Sólo se mostraron algunos de sus movimientos, pero nada a profundidad, eso lo hará Sakurai para el 28 de junio.

Si quieres saber más de la escena competitiva de Super Smash Bros, te invitamos a leer nuestro artículo al respecto.

Regresa un clásico, Monkey Ball a Nintendo Switch

Para el lado de las remasterizaciones tenemos Super Monkey Ball Banana Mania, un paquete con varios juegos de la popular saga de los monos en esferas. Espérenlo el 5 de octubre del 2021.

Llegó la fiesta al Nintendo Directo con Mario Party Superstars

En esta ocasión tenemos un juego donde se recopilan escenarios de los tres primeros Mario Party y cien mini juegos de toda la franquicia. Al parecer, será mucha diversión para pasarla acompañado. Saldrá a la venta el 29 de octubre de este año.

Una gran sorpresa del Nintendo Direct: Metroid Dread

Después de mucho tiempo sin anuncios de Metroid Prime 4, finalmente se mostró el tráiler de Metroid Dread. Este juego funcionará como secuela de Metroid Fusion y volverá a ser un juego con cámara 2D, como los juegos clásicos. Saldrá el 8 de octubre del presente año con un paquete de dos ‘amiibos’ incluidos.

Un juego único exclusivo de Switch, Shin Megami Tensei 5

Esta franquicia es más conocida por su spin-off, Persona, pero eso no evita que la franquicia principal siga sacando juegos. Ahora tenemos la quinta entrega, que promete tener bastante estrategia al momento de entrar a una pelea debido a diversas mecánicas que han implementado. Saldrá a la venta el 12 de noviembre del 2021.

La otra gran sorpresa del Nintendo Directo, Zelda Breath of the Wild 2

Después de dos años de su revelación por fin nos muestran un tráiler con gameplay de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (nombre no oficial). También anunciaron que saldrá en el 2022, aunque todavía no hay fecha exacta; sin embargo, es un alivio saber que ya falta menos.

Muchos más anuncios en el Nintendo Directo

Aunque estos fueron los más relevantes, se mostró una gran variedad de grandes juegos que próximamente llegarán al mercado. Tendremos los juegos de Life is Strange; el próximo Mario Golf; la llegada de Dragon Ball Z: Kakarot, Doom Eternal: Ancient Gods, Tony Hawks Pro 1-2, entre otros; sin olvidar los remasterizados o ports como Fatal Frame: Maiden of Black Water y Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp. Entre los nuevos, tendremos WarioWare: Get it Together! y el Mario + Rabbits Sparks of Hope.

Todos esto y más fue lo que presentaron, un gran momento para la gran N sin lugar a dudas.