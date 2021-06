Super Smash Bros, el poder de una comunidad unida

Desde su primera entrega en Nintendo 64, Super Smash Bros ha dado mucho de que hablar para los fanáticos de Nintendo o de los videojuegos en general. Sus mecánicas de juego de pelea tienen una identidad muy marcada de sacar al oponente de la pantalla en lugar de bajar su vida. Esto por si mismo llamó la atención de la gente, pero hay otra cuestión que ha mantenido al juego vivo en sus más de 20 años: la escena competitiva.

Los inicios de Super Smash Bros competitivo

Es bien sabido que Masahiro Sakurai (director de todas las entregas de la franquicia) cataloga su creación como un juego de fiesta, para divertirse con los amigos sin tomárselo en serio. Incluso la más reciente entrega (Super Smash Bros Ultimate) no la reconoce del todo como un juego de peleas, sino como una celebración al mundo de los videojuegos.

Cabe aclarar que si bien, Super Smash Bros se puede jugar sin problemas de esta forma, hubo un nicho de fans que vieron un gran potencial en él para ser tomado más seriamente. Esto bien pudo empezar con la primera entrega, pero se solidificó con la que para muchos es el mejor de la franquicia, Super Smash Bros Melee.

No podríamos decir que desde su salida el juego ya era tomado seriamente, después de todo sus mecánicas decían lo contrario. Aunque no tiene nada de malo jugarlo de esa manera con tus amigos, esto no detuvo a la gente, quien empezó a quitar los ítems de las peleas, buscaban escenarios más estables y veían cual personaje era mejor. Así empezó la escena competitiva.

El apoyo por parte de Nintendo y la comunidad

A diferencia de otros videojuegos ya considerados E-Sports, como League of Legends o Street Fighter, la comunidad de Super Smash Bros desde sus inicios no ha tenido el apoyo de su desarrolladora. Hasta hoy en día apenas se pueden notar pequeños intereses de Nintendo para apoyar a los jugadores profesionales. Incluso estas “ayudas” palidecen a comparación de los videojuegos antes mencionados o, peor aún, de entregas que apenas van empezando y han tenido más apoyo.

Volviendo a los principios, es muy conocido que los primeros torneos de Super Smash Bros eran reuniones en casa de alguna persona con televisores limitados. Esta escena competitiva fue iniciada por los fans, por aquellos que siempre quisieron llegar a más con su videojuego favorito y ahora todo ese esfuerzo todavía sigue rindiendo frutos. Nunca tuvieron ayuda de Nintendo, pero eso no les importaba, sólo querían seguir compitiendo, algo que siempre se ha compartido a través de los años en la comunidad.

De reuniones en casa a ocupar centros de convenciones. Comenzar con un puñado de personas participando, para llegar a tener más de 200 inscritos en un solo evento. Pasando de buscar reconocimiento de la gente a terminar siendo uno de los videojuegos más visto en el EVO (uno de los más grandes torneos de videojuegos de pelea en el mundo). En todo este tiempo la comunidad no se ha dado por vencida.

Lo que Nintendo ha hecho con Super Smash Bros

Actualmente, a pesar de las declaraciones de Masahiro Sakurai y de Nintendo misma, se pueden ver pequeños atisbos de ayuda a la comunidad. Sin embargo, esto va más por lo estándar, cosas como rebalanceo de personajes para que todos estén al mismo nivel y un modo online donde se pueda jugar seriamente (aunque este no funcione de forma óptima). Muchos lo podrían considerar un inicio, lo cual es cierto y se agradece, el detalle es más por como afecta la filosofía de Nintendo a todo lo que se ha armado.

Sakurai ha dicho que al momento de introducir personajes nuevos nunca ha tomado en cuenta el balanceo del juego, algo que es un problema. Es genial tener nuevos peleadores, pero meter a alguien súper fuerte en la escena competitiva acarrea problemas para entretener a la gente. Muchos usarían el mismo personaje, como pasó con Bayonetta en el Super Smash Bros for Wii U, quitándole la variedad. Por suerte, pareciera que aprendió de esa situación, los que ha añadido últimamente son únicos, divertidos y no suponen un arreglo urgente (con excepción de algunos bugs, pero nada que arruine partidas).

Por otro lado, Nintendo se ha pronunciado sobre la escena competitiva en Super Smash Bros y no es alentador. Shuntaro Furukawa, el director de Nintendo, rehúsa apoyar a los eventos y jugadores debido a que el premio por estas competiciones principalmente es dinero, algo que va en contra de su filosofía. Debido a esto han rechazado varias ayudas y presencia en eventos a tal grado de cancelar uno prácticamente por capricho. Estas decisiones han perjudicado una escena competitiva que normalmente era difícil por si misma.

¿Cómo es ser un jugador profesional de videojuegos?

Tampoco es como si ser un jugador profesional de E-Sports sea algo fácil. Al ser un mundo que apenas se está abriendo para el público en general hay mucho prejuicio sobre este al no considerarlo algo de importancia o llamativo. A pesar de que los torneos de grandes videojuegos tengan premios de tres millones de dólares y con audiencias que rivalizan al Super Bowl. El problema radica en la visión sesgada de alguien ignorando todo el auge actual. Ahora pongamos esto con una competencia donde ni siquiera la desarrolladora ayuda, es desalentador.

Los jugadores profesionales de Super Smash Bros labraron el camino desde la nada, han demostrado lo que una comunidad unida puede lograr con paciencia y dedicación. Es innegable la influencia que han generado en la franquicia. Por eso varias personas dentro de este mundo, desde jugadores hasta casters y organizadores, se pronuncian en contra de la indiferencia de Nintendo hacia un sector importante de sus fans.

Ahora en otros países es algo relativamente más sencillo, pero en el caso de México apenas se están abriendo las puertas. Para empezar, el mejor jugador de Super Smash Bros Ultimate actualmente es el mexicano MkLeo, cuyo estilo de juego es muy alabado alrededor del mundo. Sin olvidar a otros jugadores profesionales como Maister, Spargo, Chag, Skyjay, Bigboss, Fruits y toda próxima promesa que se pueda gestar en el país. La gente los está volteando a ver, incluso grandes compañías se han abierto a esto.

Lo que deparará a Super Smash Bros

Nadie podría imaginar hacer 20 años que un videojuego creado principalmente para divertirse con amigos llegaría a tener una base de jugadores profesionales tan importante. Mucho se puede decir sobre ésta, pero lo que nunca se negará es su perseverancia, dedicación y ambición, todo ahora representado por lo lejos que han llegado alrededor del mundo.