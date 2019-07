Caster Semenya sigue desafiando a la IAAF

La sudafricana no está dispuesta a medicarse para reducir sus niveles de testosterona por debajo de los cinco nanomoles por litro de sangre para competir en la categoría femenina entre los 400 y mil metros

La atleta hiperandrógina sudafricana Caster Semenya abre un nuevo desafío a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), al condicionar su participación en el Mundial de Doha si no compite en los 800 metros, categoría donde ha conseguido coronarse en varias oportunidades.

«Si no corro los 800, no correré en los Mundiales, nada de los mil 500», manifestó la bicampeona olímpica y tres veces mundial en la doble vuelta al óvalo, tras dominar la distancia en la reunión Perfontaine Classic con marca de 1:55.70 minutos.

La atleta consiguió este registro con una diferencia de tres segundos más rápida que la segunda clasificada, Ajee Wilson, representante de Estados Unidos.

Y es que la sudafricana no está dispuesta a medicarse para reducir sus niveles de testosterona (hormona masculina que generan estas atletas naturalmente) por debajo de los cinco nanomoles por litro de sangre para competir en la categoría femenina entre los 400 y mil metros.

Esto quedó establecido en la nueva regulación que entró en vigencia el pasado 8 de mayo por parte de la IAAF que sólo aplica a las atletas con esta condición.

Es por ello que Semenya había interpuesto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) un recurso para eliminar esta normativa, el cual fue desestimado por el organismo.

La sudafricana volvió a brillar en las pistas gracias a la suspensión cautelar a la normativa de la IAAF sobre hiperandrogenismo que le otorgó el Tribunal Federal Suizo .

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, la atleta reiteró que si todas las puertas se cierran no piensa abandonar la alta competencia.

«Hay un montón de carreras y de cosas que puedo hacer. Soy una deportista talentosa. Puedo jugar al fútbol, al baloncesto, correr un 100, un 200 o en obstáculos. Puedo hacer todo lo que me proponga», resaltó.

Explicó que la batalla legal es como la guerra, por lo que no se rendirá, debido a que su lucha va más allá de sus expectativas o apetencias personales.

«Tú me ganas hoy, yo te gano a ti mañana. Pero no lo hago por mí. Yo soy una campeona mundial, he conseguido ya todo lo que deseaba. Lo hago por quienes no pueden defenderse por sí mismas», enfatizó.

La atleta no duda estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. «Espero estar en los de Tokio, París y Los Ángeles», señaló.

El Campeonato Mundial de Atletismo de 2019 tendrá lugar desde el sábado 28 de septiembre al domingo 6 de octubre. La competencia se desarrollará en el Estadio Internacional Jalifa, con la presencia de las principales figuras del planeta en la actualidad.

