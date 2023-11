Colo Colo confirma «separación inmediata» de Jordhy Thompson del primer equipo, tras nueva detención por violencia intrafamiliar

“De verdad le agradezco a Dios estar viva, porque ayer mientras me ahogaba yo no podía respirar, porque pensaba que me iba a matar”, indicó Camila Sepúlveda, pareja del futbolista, al relatar la agresión.