Fútbol femenino: Dirección del Trabajo multó a 35 de 36 clubes por incumplimiento laboral con jugadoras

El director del Trabajo, Pablo Zenteno, junto a los ministros del Trabajo, Jeannette Jara, del Deporte, Jaime Pizarro, y dirigentas de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff), presentaron este lunes el balance del plan de fiscalización al cumplimiento de las condiciones laborales de la Ley de Profesionalización de Fútbol Femenino.

🟢Ministra @Jeannette_Jara, junto a Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y el Director del Trabajo, @pzenteno01, presentan balance del plan de fiscalización de @DirecDelTrabajo sobre el cumplimiento de condiciones laborales de la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino. pic.twitter.com/1rRMKNOnFH December 4, 2023

Tras la presentación, desde la Dirección del Trabajo informaron que 35 de 36 clubes profesionales del balompié chileno fueron multados por incumplimientos respecto a las condiciones labores de las jugadoras, de acuerdo a la Ley 21.436.

La cifra del total de las multas aplicadas a los 35 clubes de fútbol femenino suma $225.332.204.

“Cinco clubes no cumplieron el porcentaje de la cuota de contratación de jugadoras y los otros clubes incumplieron materias relacionadas con las condiciones adecuadas del trabajo, derechos mínimos que están establecidas en la ley, indicó el director del Trabajo, Pablo Zenteno.

“Durante el próximo año también vamos a estar velando por las condiciones adecuadas y utilizaremos todas las herramientas que tenemos como institución para lograr el cumplimiento de esta legislación”, aseguró Zenteno.

Según indica la ley -que establece la profesionalización del fútbol femenino en Chile- durante su primer año de entrada en vigencia(2023- los clubes deben contratar al 50% de su plantel. Mientras que para 2024 la cifra debe aumentar al 75% y para el 2025 el 100% de las jugadoras deben contar con un contrato profesional.

¿Qué clubes incumplieron la normativa?

La Dirección del Trabajo fiscalizó a 36 clubes chilenos, de los cuales 14 pertenecen a la Primera División y 22 equipos militan en el Ascenso.

Cobreloa, Audax Italiano, Deportes Melipilla, Deportes Valdivia y Lautaro de Buin no cumplieron con la cuota de contratación del 50% del plantel, por lo tanto, se les cursó una infracción, por el concepto de “no escriturar el contrato individual de trabajo en el rango porcentual que establece la ley a las deportistas que sean parte del campeonato nacional femenino de fútbol”.

El resto de los equipos fueron multados por infracciones laborales de higiene y seguridad. Sin embargo, el director del Trabajo reconoció que hubo un club (Deportes Santa Cruz) al cual no pudieron aplicarle una sanción porque no lograron encontrar su domicilio en el marco de la fiscalización.

Durante fiscalización realizada por la Dirección del Trabajo se constataron múltiples incumplimientos respecto de otras disposiciones que establece la ley.

Entre estas irregularidades figuran el hecho de no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales; no disponer de duchas con agua caliente o fría; no tener servicios higiénicos suficientes; no entregar los elementos de protección personal a las jugadoras; no dictar los reglamentos de higiene y seguridad que establece la ley, entre otros.

“Algunas de estas infracciones son bastante atentatorias, no sólo contra los derechos laborales, sino que contra las personas y su dignidad. Por tanto, llamamos a los empleadores a que cumplan con la normativa. Nosotros seguiremos cumpliendo nuestra labor fiscalizadora y cursando las multas que sean necesarias cursar, pero lo cierto es que es necesario que la normativa se cumpla”, afirmó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Sigue leyendo: