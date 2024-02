Ministro Pizarro responde duramente a declaraciones de Arturo Vidal: «Hay que condenar la violencia en todo lo ocurrido”

La polémica por un nuevo caso de violencia en los estadios del fútbol chileno, ocurrido en el desarrollo de la Supercopa llevada a cabo en el Estadio Nacional el pasado domingo 11 de febrero, sigue presente aún entorno al mundo político y futbolístico. Esta vez fue el propio ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien salió al paso de las desafortunadas declaraciones de Arturo Vidal.

El futbolista de Colo Colo, en sus dichos una vez que se retiraba del Estadio Nacional, señaló en relación a la suspensión del partido que: «Es lamentable, la violencia no le puede ganar al fútbol, da rabia, era innecesario suspender cuando quedaban 10 minutos. Esto no puede ensuciar al fútbol, en otros lados hay cosas peores y se sigue jugando”.

El mediocampista de La Roja continúo en sus dichos mencionando que “pasa en todos lados, no sólo aquí, en otros lados hay otras medidas que no las aprenden, se lavan las manos. El partido tenía que terminar, no puede terminar así. En el Argentina-Brasil se estaban matando y siguieron jugando”.

Por estas declaraciones de Vidal, es que el propio ministro Pizarro se refirió a las polémicas afirmaciones en conversación con 24 Horas: «Coincidimos en que no queremos que la violencia esté presente en la actividad deportiva, en eso estamos de acuerdo, pero creo que esa visión que había de lo que era el partido no se correlacionaba con lo que estaba sucediendo en el perímetro del estadio”. Añadiendo que hay que condenar la violencia, en todo lo ocurrido, hubo fuego y daños de la infraestructura.

Finalmente, y de cara a las futuras actividades a realizarse en el Estadio Nacional el titular de la cartera de Deporte afirmó que «el principal desafío es que los eventos se puedan desarrollar tranquilamente, que puedan exponer la disciplina, no queremos llegar a que solo sea disminución de aforo para que sean posible, aunque sí son elementos que se deben tener sobre la mesa para que los eventos se puedan desarrollar”.