«Nos ganaron tácticamente»: Tras aplastante derrota en Sudamericana, jugadores de Colo Colo cargan contra Quinteros

Colo Colo quedó eliminado en la noche de este martes al perder 5-1 contra América Mineiro, en un encuentro realizado en el Estadio Raimundo Sampaio, dejándolos atrás de la Copa Conmebol Sudamericana 2023.

Tras la aplastante derrota Gustavo Quinteros no tuvo problemas en cuestionar a sus dirigidos.

«Defensivamente fuimos un desastre. Me da vergüenza que el equipo defienda así. No marcamos en el área, no logramos los rebotes y esto pasó después de varios partidos. Pero este fue muy malo y como entrenador me da vergüenza que hayamos funcionado así», expresó el entrenador en conferencia de prensa.

«Cuando se espera que juguemos en el mejor nivel, no lo podemos hacer. Es algo a mejorar. Es una deuda que tenemos pendiente y que tenemos todos: dirigentes, jugadores y nosotros. Pero debemos cambiar este comportamiento deportivo cuando hay que definir una llave internacional», agregó el técnico.

Sin embargo, luego del partido ,los jugadores del Colo Colo arremetieron ante las cámaras de la transmisión en contra de Quinteros.

El primero en despacharse en contra del director técnico del Cacique fue Maximiliano Falcón, quien aseguró que el esquema dispuesto no fue el correcto.

“La línea de tres costó mucho, si era con cuatro capaz cambiaba. Creo que eso fue la clave”, afirmó, citado por Bío Bío Chile,

“El primer tiempo nos metieron goles, en el segundo salimos a buscar el resultado y dejamos espacios. Pasó por ahí, no estuvimos firmes desde el inicio”, agregó al tiempo que indicó que “es duro, porque sabíamos que sería así, que saldrían a buscar el resultado. Entramos dormidos, es la verdad. Nos llegaron por todos lados, no tapamos el centro”.

El capitán del equipo Esteban Pavez, también criticó la estrategia empleada para enfrentar al América Mineiro

«El primer tiempo fue muy malo. Ellos nos ganaron tácticamente. Siempre tenían uno o dos más por dentro”, expresó.

“En el primer tiempo nos ganaron en todas las líneas, ahí fue un 3-0 que nos dolió bastante”, acotó el volante.

Guarello responsabilizó a Quinteros por derrota

A las críticas contra el técnico argentino-boliviano, de 58 años, se unió el periodista Juan Cristóbal Guarello.

A través de su programa La Hora de King Kong, el comunicador señaló que Quinteros supo plantear el compromiso y el dibujo táctico fue clave en la derrota del Cacique.

“Quinteros hoy, no quiero ser grosero, pero se cagó entero. ¿Por qué manda línea de 5? ¿Por qué pone a Wiemberg por Bouzat? No tiene ningún sentido. Colo Colo el primer tiempo fue un desastre, un papelón. ¿Vieron el porcentaje de pase? De diez pelotas, cuatro se las entregó al rival. Eso es un porcentaje bajísimo”, comenzó diciendo.

“Quinteros termina tirando la toalla. Es una vergüenza, sí, pero: ¿Cuál es su autocrítica? Después de jugar tres partiditos con línea de cuatro, va y tira una línea de cinco que nadie la entiende. ¿Por qué se asusta tanto Quinteros con el colista del fútbol brasileño? La verdad es que es absolutamente incomprensible”, complementó.

