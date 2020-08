Rafael Nadal no está dispuesto a participar en el US Open

El famoso tenista español, Rafael Nadal, anunció este martes que renuncia a participar en el torneo Abierto de Estados Unidos.

Se trata del importante torneo de tenis US Open, al que servirá de antesala el Masters 1000 de Cincinnati a efectuarse del 20 al 28 de agosto de este año, el cual fue reubicado para celebrarse en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, debido al impacto de la pandemia del nuevo coronavirus.

Ante tal escenario Nadal informó por medio de sus redes sociales que «tras pensarlo mucho, he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo en casos del Covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control».

El español actual campeón y cuatro veces ganador de la justa, Nadal, se encontraba entre los tenistas profesionales anotados en la última lista de inscripción para el torneo Master 1000 de Cincinnati, pese a que no había confirmado su participación para dicho evento.

Sin embargo, desde hace semanas atrás Nadal ya se había mostrado escéptico sobre la posibilidad de viajar a la nación norteaméricana considerando el avance de la pandemia en Estados Unidos que a la fecha presenta 4.758.028 infectados y 156.426 fallecidos por Covid-19, según el reporte más reciente de la Universidad Johns Hopkins.

De manera que, la principal meta del reconocido tenista español es triunfar en otro de los cuatro grandes torneos de la temporada, el Roland Garros, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre en París, Francia.

