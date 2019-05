Recuperación de Alexis Sánchez preocupa a Chile para la Copa América

«Estoy bien, mejorándome del tobillo y espero llegar», dijo el tocopillano tras pasar por la Alfombra Roja en el estreno de su película «Mi Amigo Alexis»

A pocos días de comenzar la Copa América Brasil 2019, el actual campeón del torneo, Chile, ve con preocupación la recuperación de una de sus principales piezas en el ataque, el delantero Alexis Sáchez.

Y es que el atacante levantó las alertas cuando aseguró que su participación en el torneo no está del todo confirmada, debido a la lesión que tiene en el tobillo. Sin embargo, espera evolucionar favorablemente.

«Estoy bien, mejorándome del tobillo y espero llegar«, dijo el tocopillano tras pasar por la Alfombra Roja en el estreno de su película «Mi Amigo Alexis», según reseña el medio Al Aire Libre.

El largometraje narra la niñez y adolescencia del futbolista durante sus vivencias en la localidad de Tocopilla, así como sus inicios y éxitos en el balompié, donde ha devenido una de las principales figuras chilenas de los últimos años.

Vale resaltar que el técnico de la Roja, el colombiano Reinaldo Rueda había asegurado días atrás que el jugador ficha del Manchester United de Ingltarerra «es la gran interrogante» para estar en la cita del país amazónico, debido a sus molestías físicias.

Alexis Sánchez tras su nominación a la Copa América: "Ojalá la pierna me dé" https://t.co/Rq2AObJUPN pic.twitter.com/n99FfLqMNK — Radio ADN (@adnradiochile) May 28, 2019

Sin embargo, el estratega lo mantine en la nómina para enfrentar el reto en tierras brasileras que niciará el 14 de junio y donde Chile tendrá como rivales, en la fase de grupos a Uruguay, Ecuador y el país invitado Japón.

El debut de la Roja en esta competencia será el 17 de junio ante los nipones, en un encuentro que se realizará en el estadio Mourumbi de la ciudad de Sao Paulo.

Para esta Copa, los chilenos esperan revalidar los títulos conseguidos en la edición 2015 y en el Cenetenario de la competición realizada en 2016. En ambos casos derrotando a la selección de Argentina liderada por Lionel Messi.

Es por ello que Sánchez espera que La Roja consiga una vez más el campeonato en el evento continental pues «eso es lo que queremos todos» reseña la agencia Prensa Latina.

Habló de su futuro

Otro de los temas que no pasaron por debajo de la mesa fue su futuro futbolístico, debido a que esta campaña no brilló tanto con los «Diablos Rojos», sin embargo, aseguró que «por ahora estoy en Manchester, después me sentaré y veré que sucede».

Estas declaraciones ya dejan ver la posibilidad de que su estancia en el equipo inglés pueda acabarse pronto, donde las lesiones no lo han ayudado a mantener la confianza del equipo hacia él.

Si deseas conocer más información, te invitamos a leer: