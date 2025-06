Vea el video completo de la ensalada de combos que se llevó el soldado israelí a manos del irlandés Paddy McCorry

Gran interés ha causado el combate de artes marciales mixtas MMA, protagonizado por el soldado israelí Shawky Faraj, quien recibió una piñata de puñetazos a manos del luchador irlandés Paddy McCorry al grito de ‘Free Palestine’.

Las imágenes de la pelea han servido de catarsis para el mundo entero que observa asombrado la matanza de niños por parte de Israel. Según se aprecia en las redes sociales, cada combo recibido por el soldado israelí lleva el nombre de los miles de niños asesinados en Gaza por su ejército.

En el posteo en Instagram del luchador irlandés, hasta la tarde de este martes, 83.611 personas le dieron Like a la secuencia del combate en la que muestra al soldado IDF en el suelo.

“Paddy McCorry tenía derecho a defenderse. Ahora entiendo por qué las IDF le temen a los niños con piedras. ¡Muchas gracias! Lo he estado pasando mal y esto me ha hecho sentir mucho mejor”- comentó un observador.

Otro después posteó “Hazlo por todos los 100.000 niños mutilados y asesinados”. Su comentario recibió 1.700 Me Gusta.

La pelea ocurrió el 31 de mayo reciente en el evento Cage Warriors 189, celebrado en el PalaPellicone de Roma, Italia, contando la acción del irlandés con el amplio respaldo del público presente, quienes también gritaban en apoyo a Palestina.

PADDY v/s FARAGE

El luchador de MMA, Paddy McCorry, tiene 27 años, mide 1.91 m. y pesa 83 kg. En un perfil publicado en el portal Fight Academy Ireland dedicado a McCorry, éste sostuvo hace algunos meses que se inspiró en los luchadores de artes marciales, Conor McGregor y Jon Jones, destacando la figura de Joe McColgan.

Su oponente, el israelí Shuki Farage, además de luchador de alto rendimiento es soldado del IDF (ejército israelí) y exhibe orgulloso en sus redes sociales su participación en el genocidio de la población en Gaza.

LA PELEA

Según se muestra en el video, ya en la entrada del luchador israelí fue acompañada de una bandera palestina. El pugilato fue corto. La pelea duró poco más de 3 minutos, en los que el irlandés dominó por completo la situación. Todos los ataques fueron por su cuenta, tocando al israelí sólo defenderse y cuando intentaba contraatacar, la versatilidad de Paddy McCorry acababan con las patadas o puñetes del soldado IDF en el aire. Logramos contabilizar que el púgil anglosajón protagonizó 5 embestidas en los primeros dos minutos del match.

En total el israelí recibió 73 puñetazos del irlandés, 10 patadas y 6 golpes con el antebrazo, cuando ya estaba en el suelo, a modo de ‘tate quieto’.

El soldado del IDF, en tanto, propinó 5 patadas y apenas 5 combos a su oponente.

Además, en cinco oportunidades el irlandés dejó en el suelo a Shawky Faraj, siendo la primera en el segundo 41 de haberse iniciado el combate, ocasión en que el irlandés remató con un puñetazo y una patada a su contrincante. En la cuarta ocasión que McCorry tuvo al israelí en el suelo (2:28) lo remató con por lo menos 8 puñetazos. Ya en la quinta ocasión (2:41), teniéndolo en el borde del ring, lo aseguró en el suelo con 6 golpes de antebrazo.

Luego vinieron 5 combos de colofón y le gritó en la cara al soldado sionista ‘Free Palestine’.

Hasta el árbitro disfrutó la derrota del israelí, lo que se aprecia en los momentos finales, cuando intenta esconder ante las cámaras una leva sonrisa.

ME GUSTA VISUALIZAR

En Europa la participación de israelíes en competencias deportivas está provocando rechazo en la población. Recientemente a través del uso de campañas orquestadas desde Israel casi llegaron a ganar el festival de música Eurovisión, pese a que el estado sionista no está en el viejo continente.

La campaña de propaganda de Israel en eventos musicales y deportivos se acompaña del genocidio de los palestino de la Franja de Gaza está siendo llevado a cabo por Israel desde el 7 de octubre, cuando en la operación Inundación de Al-Aqsa el grupo de resistencia Hamas propinó una serie de ataques sorpresa a puestos militares en el cerco del enclave palestino y aldeas de colonos israelíes, provocando la muerte de 1.195 personas, de los cuales 373 eran militares del ejército israelí. Entre las restante 766 víctimas, no pocas fueron asesinadas por el propio ejército israelí que aplicó la Directiva Aníbal, que le permite atacar a su población, según han publicado medios israelíes, los que estiman en por lo menos 14 los asesinados por su propio ejército.

Según una estimación hecha por Rasha Khatib, Martin McKeec y Salim Yusufd, titulada ‘Counting the dead in Gaza: difficult but essential’, publicada en la revista científica The Lancet en julio de 2024, “no es inverosímil estimar que hasta 186.000 o más muertes podrían ser atribuibles al actual conflicto en Gaza”. El estudio fue hecho basándose en una estimación de la población de la Franja de Gaza en 2022, que se situaba en 2.375.259 habitantes, esto representaría entre el 7 y el 9% de la población total de la Franja de Gaza.

La condena al genocidio de parte de la opinión pública mundial se ha expresado en los comentarios de la pelea entre el deportista irlandés con el soldado IDF. Entre los posteos en Youtube se destaca la contradicción entre el combatiente matando civiles en Gaza con la imagen peleando sin armas frente a McCorry.

Algunos de estos comentarios fueron:

– “Algo interesante, pero obvio, es la naturaleza absolutamente cobarde y aterrorizada de este «soldado» de las IDF. Cada vez que Paddy lanza un puñetazo o incluso finta, observen cómo hace muecas, cómo gira la cabeza y el cuerpo, e incluso huye del enfrentamiento. Su lenguaje corporal es el de un hombre aterrorizado tras darse cuenta de que no cuenta con el apoyo de las fuerzas estadounidenses. Son cobardes sin agallas por naturaleza, y esta pelea los expuso a todos, sin excepción, por lo que realmente son”- comentó una persona.

– “El israelí no tenía un niño desarmado de 10 años al que atacar. Luchó como el cobarde que él y sus compañeros de las IDF son. Gracias a Paddy McCorry, hiciste más que ganar una pelea; dejaste una declaración contundente que gran parte del mundo considera necesaria. @Paddy McCorry, eres un verdadero campeón»

– “Oye, no son tan duros cuando su oponente no es un niño pequeño”.

En una entrevista reciente, McCorry, consultado si seguía algún ritual o superstición antes de una pelea, respondió: “No. Simplemente me gusta escuchar buena música y visualizar”.

Al final del combate, tras volver a gritar ‘Palestina libre’, el irlandés, con la bandera del país árabe en su espalda, hizo el gesto de liar un cigarro, dar una calada y exhalar el aire. Luego se subió a la valla del ring a saludar al público, en donde flameaba otra bandera palestina.

El Ciudadano