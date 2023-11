Bachelet alerta que el aborto en tres causales «corre riesgo» en la propuesta constitucional: «No podemos arriesgar un derecho que tanto nos costó conseguir»

La expresidenta Michelle Bachelet alertó que la propuesta de nueva Constitución, que será sometida a votación popular en el plebiscito de salida del próximo domingo 17 de diciembre, es un retroceso para los derechos de las mujeres.

Durante el acto de lanzamiento del Cuarto monitoreo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, que se realizó ayer martes en la Casa Central de la Universidad de Chile, Bachelet aprovechó el espacio para reiterar su postura en contra de la propuesta constitucional.

La exautoridad indicó que el texto redactado por el Consejo Constitucional, con mayoría de consejeros republicanos, es un «retroceso» para los derechos de las mujeres, ya que puede declarar inconstitucional la ley de aborto en tres causales.

«Este derecho adquirido por las mujeres ahora corre riesgo con el nuevo texto constitucional. La despenalización del aborto en tres causales podría ser declarada inconstitucional y así lo hemos escuchado por parte de algunos personeros del Partido Republicano y Chile Vamos».

Con la exposición de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet (@mbachelet) y la abogada experta en Derechos Humanos, Lidia Casas, desde #APRFOFA, @MesaAborto_CL y Fundación Derecho a Decidir lanzamos el 4° monitoreo de la Ley IVE.



Revisa el informe en https://t.co/cqthcRXUcJ pic.twitter.com/0jKZ0JnDJ9 — APROFA Chile (@APROFAChile) November 28, 2023

«Tanto por la norma que establece que la ley protege la vida de quién está por nacer, la mayoría de la gente no sabe la diferencia entre el quién y el qué, el quién habla de personas y entonces tiene otro contenido, y por la que establece que el niño es todo ser humano menor de 18 años. Estas normas son peligrosas, ponen en riesgo un derecho», detalló.

De este modo, la también ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que las mujeres “no pueden” permitir un retroceso así en sus derechos” y que “no podemos volver atrás, no podemos arriesgar un derecho que tanto nos costó conseguir”, enfatizó.

¿Trampa oculta por la derecha para derogar la ley de aborto en tres causales?

Cabe destacar que la polémica respecto a este tema nació a raíz del cambio que introdujo la derecha al artículo que señala que «la ley protege la vida del que está por nacer», el cual quedó como «la ley protege la vida de quien esta por nacer». Si bien los consejeros del Partido Republicano aseguran que esto no pondría en peligro la legislación vigente sobre el aborto, distintos expertos han denunciado que sí podría derivar en su derogación.

Sin embargo, existe otro artículo que también podría derivar en la derogación de dicha ley: se trata de una norma sobre la niñez, que establece que niño es «todo ser humano menor de 18 años».

Durante la redacción del texto por parte del Consejo Constitucional, Antonia Rivas, comisionada experta designada por Convergencia Social en el proceso constituyente, advirtió que este fraseo podría ser utilizado junto con el artículo mencionado anteriormente para restringir incluso la utilización de métodos anticonceptivos.

«En la norma sobre niños, hay una que dice que niño es ‘todo ser humano menor de 18 años’. Ser humano, no persona. Esa norma, que no está en la Constitución vigente, sumada a la norma del quién o el qué está por nacer, son los mismos argumentos que se han usado una y otra vez por los sectores conservadores para no solo restringir la ley de aborto en tres causales, sino también para restringir la píldora del día después«, declaró Rivas en radio Cooperativa a mediados de octubre.

En esa oportunidad planteó que «dejamos el qué, pero sumado a esta otra cláusula que no está en la Constitución vigente (…) no es que volvamos exactamente al texto de la Constitución vigente actualmente, sino que volvemos a un texto que incorpora otro elemento que ha sido usado para señalar que la vida comienza desde la concepción y por tanto se podría más adelante declarar inconstitucional el aborto en tres causales».

«Yo creo que se puede avanzar para proteger la vida del que está por nacer, señalamos que podíamos volver al texto vigente, siempre y cuando esa otra norma que yo veo como una pequeña trampita, se eliminara y no hubo acuerdo para avanzar en eso, lo que a mí me parece es una señal importante», detalló.

