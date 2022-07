Por dichos de Pedro Pool: Familiares de Detenidos Desaparecidos condenan discursos negacionistas y apologías a la dictadura de Pinochet

Por Silvia Gutiérrez González

En el contexto del Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre, los medios de comunicación se encuentran dando espacio a las diferentes voces, con el objetivo de que la ciudadanía pueda decidir de manera informada de cara a un proceso democrático crucial para el país.

Sin embargo, el viernes pasado, en el programa “Las Indomables”, conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido, el empresario Pedro Pool señaló que «yo después del 4 de septiembre me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia, de defensa de la libertad, de la propiedad privada, de la familia. Y lo vamos a hacer a la buena o a la mala. Que la izquierda no se equivoque. Y no van a ser tres mil como el general Pinochet, van a ser hartos más”.

Agregó además que “ No va a haber exilio dorado. Se van a ir a la Isla Dawson, y con poca ropa y a trabajar. Tenganlo clarito amigos de izquierda. Nosotros no le vamos a perdonar la traición que le han hecho a Chile».

Frente a ello, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos condenaron sus dichos e hicieron un llamado a las autoridades a no permitir este tipo de declaraciones a través de la prensa.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Las y los Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Maule condenamos las declaraciones del empresario Pedro Pool Vargas, quien realiza graves amenazas en caso de ganar el Apruebo.

Sostener que después del 4 de septiembre se dedicará a organizar grupos que por las buenas o las malas defiendan sus intereses y que esta vez van a ser muchos más los desaparecidos y ejecutados, nos parece una incitación al crimen.

Como Familiares de quienes fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, nos preguntamos qué condiciona y hace posible que un individuo, transcurridos más de treinta años de gobiernos post dictatoriales, se sienta autorizado a amenazar con ejecutar los mismos delitos cometidos en tiempos de la dictadura civil-militar encabezada por Pinochet.

La respuesta la podemos encontrar en el hecho de que como sociedad no hemos sido suficientemente diligentes en realizar toda la justicia que delitos tan graves merecen. La impunidad, la justicia tardía y la verdad incompleta han permitido que se generen graves crisis de derechos humanos y que subsistan en la sociedad individuos que reivindiquen lo realizado por el dictador y amenacen con volver a cometer tan horrendos crímenes.

Creemos que el Estado de Chile, a través de sus autoridades, debe condenar públicamente este tipo de expresiones que incitan al odio y dar señales que los delitos de lesa humanidad son inaceptables en todo tiempo y lugar.

Hacer apologías del odio y de la dictadura militar, hiere el alma de los familiares de las víctimas y de Chile, fracturando la convivencia social.