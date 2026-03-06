Red contra la Violencia hacia las Mujeres denuncia que proyecto de la derecha abriría beneficios también a femicidas, violadores y pederastas

En la víspera de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres alzó la voz para denunciar la aprobación en general en el Senado del proyecto impulsado por la derecha que conmuta penas a criminales de distinto tipo.

El proyecto, presentado por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, busca establecer mecanismos que permitan suspender o sustituir el cumplimiento de penas de cárcel por fórmulas alternativas.

La iniciativa, que permite la conmutación de penas privativas de libertad por arresto domiciliario total para reclusos mayores de 70 años, enfermos crónicos o en situación de discapacidad, logró visarse por un estrechísimo margen de 23 votos a favor y 22 en contra.

Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, alertaron que esta normativa no solo beneficiaría a violadores de derechos humanos de la dictadura cívico-militar, sino que, también abriría la puerta para que femicidas, violadores y pederastas condenados cumplan sus sentencias «en la comodidad de sus casas».

En su análisis, la organización también advirtió sobre el peligro inminente que representa el retorno de estos agresores al ámbito doméstico.

“Que agresores vuelvan al espacio doméstico con arresto domiciliario total es un peligro para mujeres y niñeces. Si bien la violencia de género se da en todos los espacios, la violencia sexual y en contextos de pareja, incluida la violencia letal, se da principalmente en las casas”, argumentaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

También se refirieron a la contradicción del discurso político imperante, mientras ven cómo, a su juicio, los derechos de las mujeres son relegados frente a otras prioridades legislativas.:

«Hablan de seguridad y emergencia, pero cuando se trata de la vida de mujeres y niñeces, quedamos fuera del discurso y terminamos viendo cómo benefician a agresores y criminales de lesa humanidad», plantearon.

El voto de Macaya que inclinó la balanza y desató la polémica

Cabe recordar que el voto del senador Javier Macaya (UDI) terminó inclinando la balanza de manera decisiva para que el proyecto fuera aprobado en general en el Senado, lo cual ha sido motivo de controversia, ya que su padre, Eduardo Macaya, de 73 años y condenado por cuatro delitos de abuso sexual contra menores, podría verse directamente beneficiado.

«El senador Javier Macaya, no se inhabilitó y aprovechó de votar a favor del proyecto», criticaron desde la Red.

Los rostros de la impunidad: criminales que podrían cumplir sus condenas en casa

La preocupación de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres no se basa en especulaciones. La organización ha puesto nombre y apellido a los criminales que, eventualmente, podrían acogerse a este beneficio de conmutación de penas. La lista incluye a: Miguel Krassnoff, ex agente de la dictadura, condenado por violación de derechos humanos y tortura de mujeres; Hugo Bustamante, condenado por el asesinato de la joven Ámbar Cornejo; Julio Pérez Silva, el llamado «Psicópata de Alto Hospicio», condenado por el asesinato de niñas y mujeres: así como a Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual a menores.

«¿Cómo esperan que las mujeres confíen en las instituciones si sus agresores podrían quedar libres con este tipo de medidas?», cuestionó la Red, alzando su voz y resumiendo el sentir de amplios sectores de la sociedad que ven con estupor que en el Senado se haya aprobado en general esta polémica norma, que de avanzar, se estima que podrían verse beneficiados más de 300 condenados por lesa humanidad, así como más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes, y parricidio.