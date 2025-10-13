Director chileno de Puerto Williams llega al Festival de Cine de Chicago: “Tu Mañana será mi Canto” inicia camino al Oscar

“Estoy expectante por descubrir cómo el retrato de inmigración que propongo es recibido en el clima político actual."

El cineasta independiente Fernando Saldivia Yáñez, oriundo de Puerto Williams, anuncia un estreno mundial de primer nivel para su cortometraje “Tu Mañana será mi Canto”. La producción ha sido seleccionada para competir en la sección de cortos documentales del 61º Festival Internacional de Cine de Chicago, evento crucial que califica directamente para la consideración en los Premios Oscar.

El audiovisual es la única producción chilena en su categoría, poniendo los ojos de la industria cinematográfica internacional en el trabajo de este documentalista magallánico.

Íntimo retrato de la inmigración quechua

“Tu Mañana será mi Canto” ofrece una mirada íntima y emotiva a la experiencia de la inmigración. La sinopsis del corto recrea una conversación profunda entre una pareja de inmigrantes quechua que reside en Chicago. Ambos se preparan para el regreso a su hogar ancestral en los Andes, compartiendo sus sueños, ansiedades y aspiraciones tras años de vida en Estados Unidos.

El director Saldivia Yáñez destacó la relevancia social y política de su obra: «Para mí es muy significativo presentar una historia de inmigración indígena en Estados Unidos, sobre todo considerando la contingencia política del país. Allá existen muchos discursos de violencia y desinformación con respecto a los extranjeros y minorías, por lo que este cortometraje es una oportunidad de entregar voz a quienes no son tan representados en la discusión.»

El Festival y las fechas clave

El Festival Internacional de Cine de Chicago se desarrollará entre el 15 y el 26 de octubre. El certamen es reconocido como el festival competitivo más antiguo de Norteamérica y es un evento calificador para los Oscar en tres categorías. Históricamente, ha albergado a directores de renombre mundial como Martin Scorsese, Steven Spielberg y Clint Eastwood.

La participación del documental tendrá dos funciones clave: Su estreno oficial en el evento, el jueves 16 de octubre, y una segunda proyección el domingo. En ambas ocasiones, la exhibición del documental también incluirá un conversatorio con el director.

El trailer de “Tu Mañana será mi Canto” puede verse aquí.

