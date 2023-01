Documental de 100 capítulos sobre la historia de China

Por China desde el Sur

Producir un documental sobre historia siempre es una tarea compleja, ya que es necesario encontrar un delicado equilibrio entre la rigurosidad académica y la divulgación. Un error en cualquiera de estos dos pilares puede tener catastróficos resultados, produciendo un documental que deforma demasiado la historia o es inentendible para el público no especializado. La tarea es incluso más compleja cuando se pretende abarcar un período histórico muy extenso, ya que se necesitará considerar diferentes recursos audiovisuales que acompañen cada uno (ya que no es lo mismo representar un periodo histórico del que solo quedan restos arqueológicos o del que se tienen fotografías y videos), y además será necesario coordinar a un gran número de expertos en diferentes épocas para que supervisen el material. La Televisión Central de China se propuso crear una de las series documentales más complejas jamás producidas: una serie en 100 episodios que cubriera toda la historia de China.

Para llevar a cabo la titánica obra documental fueron necesarios el trabajo de cientos de expertos de todo el equipo técnico de la Televisión Central de China y más de tres años de viajes, filmaciones y revisiones de guión. El resultado final fue 中国通史 Zhōng guó tōng shǐ, Historia General de China (2013), la obra documental más grande y compleja jamás producida. Abarcando desde los orígenes de la civilización china hasta el derrocamiento imperial en 1911, el documental busca realizar un repaso por todos los grandes eventos históricos de China en más de 5.000 años de historia.

LA RUTA DE CHINA

El primer capítulo de la serie documental fue titulado 中华道路 Zhōng huá dào lù, La Ruta de China, y es una excelente introducción a lo que será la serie completa. En poco menos de 40 minutos, se nos introduce a la épica historia de la cultura china, desde sus orígenes más remotos, para que podamos luego valorar el peso de cada uno de los siguientes 99 capítulos, cada uno en orden histórico.

Aunque luego la serie documental se remontará más atrás en el tiempo: el primer capítulo comienza con una introducción a los primeros grandes pensadores chinos, filósofos y científicos, que marcaron el camino de la civilización china. Algunas de las escuelas de pensamiento, como por ejemplo el confucianismo, siguen teniendo una relevancia tan crucial en la actualidad como la tuvieron en el pasado.

Como muestra este primer capítulo, la civilización china es la más longeva, que se ha mantenido de forma ininterrumpida en el tiempo. Esto, a pesar de su gran diversidad étnica y luchas internas durante milenios, ha sido posible gracias a que casi desde sus orígenes existió un profundo sentimiento de unificación en su pueblo. Incluso en los períodos más sangrientos, marcados por las luchas entre reinos, la idea de la unificación estaba presente y finalmente se alcanzaba. Las diferentes tradiciones de cada grupo étnico compartieron una historia común con el resto de los grupos, aprendiendo unos de otros, entrelazándose y mezclándose para formar lo que hoy conocemos como China.

Documental en chino (con subtítulos en inglés) – Episodio 1

UN DOCUMENTAL PARA TODO PÚBLICO

Originalmente la serie documental 中国通史 Zhōng guó tōng shǐ, ‘Historia General de China’ (2013) fue concebida para la televisión china, donde podía verse de lunes a viernes en el horario de máxima audiencia nocturna. No obstante, al tratar cada evento histórico con gran detalle, buscando lograr la comprensión por parte incluso del espectador menos erudito en historia, se transformó en un documental muy interesante para divulgar fuera de China. Hay muchos grandes documentales de historia producidos en China que presuponen que el espectador tiene unos mínimos conocimientos de historia del país, normalmente adquiridos en la escuela, que pueden ser un hueso duro de roer para el público internacional. La serie 中国通史 Zhōng guó tōng shǐ, ‘Historia General de China’ (2013) no es este último caso. Al tratarse de una monstruosa producción de 75 horas de duración, el proceso de traducción y subtitulado al inglés tomó años. La primera fase del proyecto de traducción se limitó al subtitulado de la obra original, pero luego se dobló al narrador, para hacer la serie más accesible. Con muy buen criterio, se decidió no doblar a los expertos entrevistados, para que pudiera conservarse sus aportes originales y evitar tergiversaciones en el doblaje.

Por si fuera poco, la Televisión Central de China decidió subir los capítulos completos en chino e inglés a las plataformas de video más grandes tanto dentro como fuera de China, para que cualquier persona que tuviera interés en la historia del país del Río Amarillo pudiera verlos completamente gratis. A continuación, les compartimos las listas de reproducción en inglés y chino con subtítulos en inglés desde el canal oficial de 中国电影频道 China Movie Official Channel, uno de los canales de la Televisión Central de China en YouTube. Lo único que les pedimos es que, si miran la serie y la encuentran interesante, les dejen un “me gusta” y un comentario en inglés o chino, para que continúen compartiendo sus producciones documentales con el público fuera de China.

Documental en inglés – Episodio 100:

TODOS LOS RECURSOS AUDIOVISUALES

Hay muchas formas de acompañar la narrativa de un documental de historia. En general, los documentales que abarcan períodos históricos muy antiguos tienden a acompañar con imágenes de piezas arqueológicas, mientras que los de períodos más modernos pueden valerse de material fílmico y fotográfico. Para la serie documental 中国通史 Zhōng guó tōng shǐ, ‘Historia General de China’ (2013) se decidió contar con todos los recursos disponibles: entrevistas, fotografías, filmaciones, animaciones, dibujos y hasta actuaciones.

El hilo conductor principal de la serie son los especialistas consultados, un cuerpo técnico que cambia para cada capítulo, ya que se contó con la colaboración de especialistas en cada período abarcado. La Academia China de Ciencias Sociales avaló el proyecto y facilitó a la productora los contactos con arqueólogos e historiadores, así también como visitas exclusivas a museos y centros de investigación. Los especialistas tuvieron siempre la última palabra con respecto al guión y tan solo fueron aconsejados por la productora para conseguir mantener un nivel discursivo que fuera fácil de comprender por parte de los televidentes. Además, cada capítulo fue posteriormente revisado y corregido por los especialistas consultados, para asegurar la máxima rigurosidad histórica.

Según el director 赵良 Zhào Liáng, uno de los puntos más discutidos tanto con el cuerpo técnico como con el equipo de especialistas fue el uso de actores. Prácticamente nadie de los involucrados en el proyecto estaba de acuerdo con que el hilo narrativo de la serie documental fueran representaciones con actores. Aunque este es un recurso muy utilizado, especialmente para los períodos más antiguos de los que poco se conserva, es complicado de ejecutar correctamente sin producir un documental que parezca de baja calidad o que pueda incurrir en muchas imprecisiones históricas. Finalmente, se incorporaron escenas actuadas, pero fueron incluidas como un recurso más entre muchos otros, que complementan la parte visual, pero que no delegan toda la narrativa en ella. El resultado combinado ha sido excelente ya que, en momentos claves, escenas con actores son fundamentales para formar una visión más clara del período histórico.

UNA HISTORIA INABARCABLE

Sería fácil pensar que con sus 75 horas de duración la serie 中国通史 Zhōng guó tōng shǐ, ‘Historia General de China’ (2013) logra cubrir toda la historia de China. Es verdad que se trata de la mayor producción documental de la historia de China y tal vez la mayor producción documental de historia jamás producida. Sin embargo, alcanza a cubrir solo los eventos más importantes y determinantes de los 5.000 años de historia de la cultura china. Para los interesados en conocer en profundidad los eventos históricos más estudiados en China, esta serie es una excelente herramienta. Historias como las de los primeros soberanos chinos, tales como 黄帝 Huáng Dì, el Emperador Amarillo, los Reinos Combatientes, la primera unificación imperial, la Ruta de la Seda, la única emperatriz de China, la invasión del Imperio Mongol, las Guerras del Opio y el final del régimen imperial, son solo algunos de los eventos que tienen uno o más capítulos dedicados a ellos. Empero, cada uno de estos periodos históricos son sumamente ricos y complejos y requerirían series documentales completas, y algunos ya las tienen.

EL COMPLEMENTO IDEAL

La Televisión Central de China encargó a los especialistas escribir un guión base de cada capítulo a los grupos de especialistas. Cada capítulo cuenta con su pequeño equipo de arqueólogos e historiadores encargados de escribir los 6.000 caracteres de cada capítulo. No obstante, a ninguno de los grupos les fue posible limitarse al número de caracteres exigidos por la productora y algunos llegaron a superar los 15.000. Como no era posible superar los 6.000 caracteres de guión, ya que eso implicaría capítulos de más de 45 minutos, se decidió compilar todos los textos originales en una obra en cinco tomos titulada también 中国通史 Zhōng guó tōng shǐ, ‘Historia General de China’. Utilizando material fotográfico especialmente capturado para esta obra, los libros fueron publicados como un complemento para quienes quisieran saber más sobre lo narrado en cada capítulo.

Junto con las imágenes exclusivas y la escritura de puño y carácter de cada grupo de especialistas, se incluye también una larga lista de citas bibliográficas. Cada episodio tiene anexo el material académico utilizado por los especialistas para escribir el guión original, para que quienes quieran continuar profundizando sobre la historia tengan una fuente a la que recurrir.

LO QUE NO SE CUENTA

El interés por la historia de China es cada vez más creciente en el mundo y aunque en algunos momentos el propio documental reconoce que los eventos posteriores a 1911, año del último capítulo, fueron fundamentales para comprender la China actual, también se nos remarca que los eventos históricos posteriores a 1911 son, en gran parte, el resultado de los 5.000 años de historia previos. Por lo tanto, aunque este documental logrará satisfacer a las personas más hambrientas de historia antigua de China, también es una base fundamental para comprender los últimos 150 años de historia del país. Quien pretenda tener una comprensión o realizar un análisis medianamente serio sobre la historia más reciente del país del Río Amarillo, necesita como mínimo la base histórica que nos plantea la serie documental 中国通史 Zhōng guó tōng shǐ, ‘Historia General de China’ (2013). Es verdad que tantas horas de reproducción y tantos temas variados pueden llegar a apabullar, pero se trata de la propia complejidad que una cultura tan antigua y rica como la china tiene. Aseguramos a nuestros lectores que, al igual que ocurre con la lengua china, cada minuto dedicado a comprender la historia de este hermoso país le reportará en un gran beneficio, ya que accederá a una cultura que tiene mucho para aportarle.

OTRA OPCIÓN

Si bien la serie documental sigue un orden histórico en los 99 capítulos posteriores al primer capítulo introductorio, no es necesario verlos en orden o todos juntos, aunque es recomendable. Conceptos o personajes históricos introducidos en capítulos previos pueden ser interesantes para comprender capítulos posteriores, pero no son determinantes. Por lo tanto, una forma alternativa de ver la serie es escoger los capítulos que abarcan temáticas que al espectador le pueden resultar interesantes y, tal vez, una vez “enganchado” a la serie, recorrerla en orden histórico para descubrir nuevos eventos históricos desconocidos e igualmente interesantes. Con gran seguridad podemos afirmar que no hay episodios ni fragmentos de relleno y que hasta hubiera sido posible producir 100 capítulos más y no llegar a abarcar todos los temas históricamente interesantes.

UNA OBRA INMORTAL

Nuevos descubrimientos arqueológicos y nuevas publicaciones cambiarán en parte nuestra comprensión del pasado de China. Empero, este documental seguirá siendo interesante, porque es poco probable que las bases históricas sufran cambios radicales. Tal vez, el descubrimiento de un artefacto en un período histórico no conocido antes, una versión más antigua de algún texto o una tumba de un personaje importante puedan aportar algo nuevo, pero los principales eventos narrados permanecerán relativamente inmutables.

En ciencias como la arqueología o la propia historia, pocos meses pueden cambiar paradigmas completos. Sin embargo, aunque mucho se ha avanzado en los últimos años en estos campos, el documental 中国通史 Zhōng guó tōng shǐ, ‘Historia General de China’ (2013) permanece tan de actualidad como cuando se estrenó. Por esta razón, aunque su versión en inglés se estrenó años más tarde, seguía siendo una obra relevante. Esperemos que su vigencia lleve también a que pronto podamos contar también con una versión en español, que sabemos será bienvenida entre el público hispanoparlante. No obstante, hay que comprender que al tratarse de una obra tan extensa, con un vocabulario tan complejo, no es fácil de traducir, no al menos si desea realizarlo de forma seria y manteniendo la fácil comprensión que tiene la obra original. Además, es poco probable que volvamos a ver una serie documental tan extensa y profunda en las próximas décadas, ya que requiere un esfuerzo titánico y la coordinación de muchos especialistas. De momento tiene poco sentido, porque ya contamos con 中国通史 Zhōng guó tōng shǐ, ‘Historia General de China’ (2013), una obra para entender el origen y camino de la civilización china.

Artículo publicado originalmente el 30 de diciembre de 2022 en China desde el Sur.