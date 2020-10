Banco Central de Rusia revela el desarrollo del rublo digital

El Banco Central de Rusia está «explorando las posibilidades» de emitir una nueva forma de moneda rusa, el rublo digital, según lo ha anunciado en un informe de consulta, destinado a ser el «primer paso» para iniciar una «discusión amplia y completa sobre este tema».

¿De qué se trata?

La entidad detalla que «es el mismo rublo ruso que emitirá el Banco de Rusia en forma digital además de las formas de dinero existentes», pero sin reemplazarlas.

La moneda combinará las ventajas de otras formas de dinero, pues, por un lado, permitirá los pagos remotos, pero, por además, al igual que el efectivo, se podrá usar sin conexión. Para ello, los usuarios podrán reservar cierta cantidad de rublos digitales en su billetera electrónica, «al igual que ahora se lleva efectivo» a lugares donde no se admiten tarjetas, explica el banco.

Los ciudadanos y las empresas, según sus necesidades, «podrán transferir libremente su dinero» de una forma a otra, es decir, del rublo digital a efectivo o a una cuenta bancaria y viceversa, adelanta el informe.

¿Para qué se necesita?

El rublo digital ayudará a realizar pagos de una manera aún más rápida, más fácil y más segura, y conducirá a una disminución en el costo de los servicios de pago, las transferencias de dinero y a una mayor competencia entre las instituciones financieras. Esto «estimulará la innovación tanto en los pagos minoristas como en otras áreas», y apoyará el desarrollo de la economía digital, mientras que la reducción de la dependencia de los usuarios de proveedores individuales «aumentará la estabilidad del sistema financiero del país», argumenta el Banco Central.

Además, el rublo digital puede convertirse «en un nuevo y conveniente medio de pago adicional» para compradores y vendedores, incluso en áreas remotas, escasamente pobladas y de difícil acceso, donde el acceso a la infraestructura financiera es limitado. Gracias al rublo digital «se incrementará la cobertura de la población con servicios financieros», que se volverán más asequibles, lo cual, en última instancia, mejorará la calidad de vida de las personas. Finalmente, la moneda digital nacional también limitará el riesgo de reasignación de fondos a monedas digitales extranjeras, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica y financiera, estima la institución.

¿Es una criptomoneda?

Según explica la institución, el rublo digital «no tiene nada que ver» con las criptomonedas, que no tienen un solo emisor, ni tampoco garantías de la protección de los derechos del consumidor, mientras que su valor está sujeto a serias fluctuaciones. Además, en la mayoría de los países, las criptomonedas no pueden utilizarse para pagar bienes y servicios y, por regla general, no tienen una sola institución que garantice la seguridad de dichos fondos.

En cambio, el rublo digital «es una obligación del Banco Central», y representa una moneda fiduciaria, es decir, cuya estabilidad está asegurada por el Estado, representado por el Banco.

¿Cuándo aparecerá?

El Banco de Rusia aún no ha decidido emitir el rublo digital. «Considerando que la introducción del rublo digital se convertirá en un evento significativo para la economía y la sociedad, el Banco de Rusia considera de fundamental importancia discutir los aspectos clave, ventajas, posibles riesgos, etapas y plazos de realización de este proyecto con el sector financiero, la comunidad de expertos, así como con todas las partes interesadas», indica el organismo.

En primer lugar, el banco evaluará las posibilidades y perspectivas de la introducción de la moneda digital y definirá su concepto, teniendo en cuenta las consultas públicas. Luego, realizará un proyecto piloto con un número limitado de usuarios y desarrollará una plataforma. Después de eso, podrá tomar una decisión sobre la viabilidad y los pasos adicionales para lanzar el rublo digital.

Cortesía de RT

Te podría interesar