Economista con vasta experiencia internacional llama la atención sobre las elecciones en Chile

El economista francés Guy Fleuret, quien se ha desempeñado en el Banco Mundial y en el Banco Europeo de Inversiones (European Investment Bank, EIB), manifestó que el programa del candidato Gabriel Boric es el más pertinente para el desarrollo de Chile.

Fleuret se ha desempeñado como director ejecutivo de Union for the Mediterranean, organización de aglutina a los países mediterráneos y es asesor en negocios, estrategia, desarrollo y financiamiento, especialmente en lo que tiene que ver con intercambios de países del sur del mundo. Se desempeñó anteriormente en la Caisse des Dépôts et Consignations y varios años en el Banco Mundial en materias de financiamiento de proyectos de desarrollo urbano, y luego trabajó en el Banco Europeo de Inversiones (EIB), donde estuvo encargado del financiamiento de proyectos de desarrollo para países del Sur del Mediterráneo.

El economista francés considera que las elecciones en Chile revisten gran importancia, debido a que se trata de “una bifurcación entre un modelo neoliberal extremadamente duro, que representa el candidato Kast, ya que quiere privatizar varios bienes comunes, quiere llegar hasta el final del proceso; y un modelo social-liberal, no socialista, que pretende recordar que existen bienes comunes como el agua, la salud, que deben estar en las manos de la colectividad, y no servir intereses privados”.

Fleuret destaca del programa del candidato Boric las propuestas de desarrollo de las actividades económicas, ayudar a las empresas, lo que incide en la mejora de los factores de la economía chilena.

Agrega que se trata de “una elección muy importante, y estratégica para el futuro, para los próximos 10 años que se vienen para Chile”.

Respecto de las narrativas de la derecha de que el programa del colectivo Apruebo Dignidad va en camino de lo ocurrido en Venezuela, Fleuret destaca que según se sabe en los espacios de decisión económica europeos no se conocen las relaciones entre Boric y el presidente venezolano. “Pienso que en Chile no estamos en la misma lógica. Boric no está para nada en la misma lógica que Maduro. No tiene la voluntad de nacionalizar la totalidad de la economía, ni de desarrollar circuitos financieros que son estrechamente vinculados a una cierta forma de corrupción”.

Finalmente Fleuret destacó que el programa de gobierno de Boric es el que más se asemeja al desarrollo de las economías europeas. “Es lo más próximo de los países europeos, por lo menos los del Europa Occidental”.

En cambio destaca que “el programa de Kast es más parecido al de los países de Europa Oriental, como el Grupo de Visegrado: Polonia, Hungría, o República Checa, que son países que han tomado un camino regresivo que se aleja de los estándares europeos”.

En días recientes cinco destacados economistas firmaron una carta de apoyo al candidato Boric, entre los cuales figuran el premio Nobel de Economía (2011), Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, autor de ‘El capital en el siglo XXI’. La misiva, titulada ‘Mensaje de economistas internacionales al pueblo chileno ante una decisión crucial’, resalta que “la decisión que enfrentan los chilenos esta semana no es una simple elección. Se trata de una encrucijada entre retroceder o avanzar”.

Los economistas agregaron que el programa del candidato de Apruebo Dignidad “representa una “apertura al futuro, esa manera de crear una nueva economía que entregue estas ambiciosas metas. Sus objetivos son viables y ayudan a sostener los valores democráticos. Es una estrategia moderna para movilizar una agenda productiva dinámica y sostenible, capaz de lograr el crecimiento, la equidad y el desarrollo».

La misiva fue firmada además por el ex director ejecutivo de la Cepal, José Antonio Ocampo; Mariana Mazzucato de University College London; y Ha-Joon Chang de la Universidad de Cambridge.

El Ciudadano