¿Estafas de Bitcoin? Descubre como se dan para evitarlas

Es normal que la gente dude sobre lo nuevo, aquello que no terminamos de entender y que suena muy bien para ser verdad. Actualmente estamos viviendo en una época donde los cambios son más continuos, rápidos e intensos; por eso es normal que uno entre en duda. Después de todo, lo mismo pasó con la aparición del internet.

Son pocos los primeros internautas quienes, en los albores de la red, no recibieron una notificación de que habían ganado un millón de dólares. Para algunos era extraño, pero fueron miles de personas alrededor del mundo quienes mordieron el anzuelo y fueron víctimas de estafas por la vía del e-mail. Hoy, este esquema volvió en forma de estafas de Bitcoin.

A pesar de que hoy en día la criptomoneda ya sea aceptada como una fuente de inversión, no es extraño encontrar a quien desconfíe de ella tras enterarse de las estafas. Por ello, es bueno saber en qué consisten y como evitarlas.

El caso de Sebastián, la más grande estafa de Bitcoin

Este caso ha pasado a ser la estafa por la mayor cantidad de bitcoins hasta el momento. Puede parecer descabellado, pero por los factores involucrados, es más entendible como se dio la situación.

Sebastián había visto que la cuenta verificada de Elon Musk había dejado un tuit extraño, pero que parecía alentador para quienes invierten en criptomonedas. Acto seguido, la cuenta oficial publicó un enlace donde podías depositar bitcoins para obtener el doble.

Esto sonaba demasiado bien para Sebastián, quien no dudó en depositar 20 Bitcoins o lo equivalente a casi medio millón de dólares. Grande fue su sorpresa al descubrir que todo era falso y no había algún tipo de reembolso. Pero, ¿cómo pudo pasar? ¿No fue Elon Musk en su cuenta verificada quien lo hizo?

Aquí es donde viene la trampa; la cuenta sí estaba verificada, pero no correspondía al dueño de Tesla, sino que era la cuenta de otra persona; sólo le cambiaron el nombre. Para ser más precisos, era la cuenta de Josh McBride, la cual había sido hackeada con anterioridad. Así, las cosas tienen más sentido.

Este método no es nuevo y seguramente ha tenido más víctimas de las que podemos mencionar. El detalle es que los estafadores siempre venden la idea de duplicar tu dinero. Hay personas que han caído, aunque no fueran personalidades famosas quienes lo dijeran, porque al no comprender el funcionamiento de las criptomonedas, creen que son posibles compensaciones tan altas a sus inversiones.

El regreso de las ‘pirámides’ para las estafas con Bitcoin

A muchos nos han hablado de las ‘pirámides’ que los estafadores crean para sacar dinero a los demás. Mientras más entendemos cómo funcionan y por qué rechazarlas, éstas buscan constantemente “cambiar” para captar nuevas víctimas. Su más reciente “evolución” ha sido a través de las criptomonedas, principalmente estafas con Bitcoin.

Fácilmente se pueden encontrar casos en que a personas inexpertas les dijeron que podían dar su dinero para invertirse en alguna criptomoneda (principalmente Bitcoin) y obtener una ganancia a corto plazo. El problema es que mencionan que tendrán un extra si invitan a más personas y a partir de ahí siguen los problemas.

Más pronto que tarde, este modelo realmente se vuelve insostenible, llegando a que únicamente los primeros sean quienes reciban beneficios. Si suena familiar, entonces esa es la razón de por qué no confiar en esta “oportunidad”.

Para saber una forma de inversión sencilla en criptomonedas puedes checar nuestro artículo sobre el Hold

Páginas web falsas para estafar Bitcoins

Puede sonar bastante obvio a primera vista el consejo de evitar páginas fraudulentas para que no te roben. Sin embargo, si fuera así de sencillo, entonces no habría tanta gente perdiendo su dinero.

La verdad es otra, porque este tipo de páginas se maneja como si fuera completamente legítima donde pudieras hacer exchanges de estas divisas. Su aspecto y ubicación en las posiciones de Google infunden en el visitante un sentido de confianza de una página oficial.

Incluso algunos llegan a copiar completamente una página oficial para hacerle creer al usuario que está ingresando normalmente a su cuenta, cuando en realidad sólo está dando su información de usuario. Si la página no muestra un candado o su URL (dirección de la página), tiene inconsistencias tales como letras extra o diferencias con el nombre exacto de la compañía a cuyo portal se desea ingresar, sería mejor no intentarlo.

Siempre habrá quien busque sacar provecho

Las situaciones antes mencionadas pueden parecer familiares porque los métodos son los mismos que antes, pero aplicados a las criptomonedas. Aunque no lo parezca, con todo este nuevo paradigma es necesario seguir aprendiendo y enseñando este tipo de lecciones.

Al no tener una comprensión precisa del funcionamiento de las criptomonedas, es entendible que uno pueda creer que algo milagroso pueda pasar, pero siempre es bueno recordar que, en general, no hay gente que regale dinero, como tampoco hay forma de generar una cantidad tan considerable en poco tiempo.

Y si algo parece muy bueno para ser cierto, probablemente no lo sea.