«No estaría sobre la mesa»: EE. UU. dice que no va a sustituir el petróleo ruso por el iraní

EE. UU. no tiene planes de sustituir los suministros de petróleo ruso con las exportaciones de Irán, independientemente de que se produzca o no la posible renovación del acuerdo nuclear iraní de 2015, más conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés). Así lo afirmó este martes 15 de enero el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, durante una rueda de prensa.

«Tanto si el JCPOA está en vigor como si no, nuestra posición sobre la prohibición del petróleo iraní no cambiará. No vamos a sustituir el petróleo ruso por el iraní. Eso no estaría sobre la mesa», aseguró Price, al ser preguntado si cree que Rusia intenta «descarrillar» las negociaciones sobre el restablecimiento del JCPOA para evitar la vuelta del crudo persa al mercado internacional.

«Que Irán se vea privado permanentemente de la posibilidad de obtener armas nucleares, nos interesa tanto como a Rusia», subrayó el vocero.

El pasado 8 de marzo el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció la prohibición de las importaciones de petróleo y gas rusos, como parte del paquete de sanciones contra Moscú por su operativo militar en Ucrania. El mandatario reconoció que esta decisión conllevará un incremento de los precios del crudo y prometió hacer «todo lo que pueda» para minimizar el alza.

