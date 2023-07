¿Quiénes son los asesores de Codelco frente a SQM?

En la esquina de Isidora Goyenechea con Vitacura, en pleno barrio El Golf y en donde confluyen las tres comunas más ricas de Chile, llegaron el pasado lunes 5 de junio los representantes de Codelco y SQM para iniciar la ronda de negociaciones que determinarán el futuro del Salar de Atacama.

Poco antes de las cuatro de la tarde, tras pasar una mampara de vidrio y acceder al salón de recepción, Máximo Pacheco, presidente del directorio de la cuprífera estatal, y Ricardo Ramos, gerente general de SQM, se enfrentaron a un ventanal que da al cerro san Cristóbal con el cerro la Pirámide de fondo. Estaban en el piso 43 del edificio Titanium y debieron subir un par de pisos más de una oficina que puede albergar unas 200 personas. Es la sede del estudio de abogados Carey, uno de los más renombrados de Chile, el que durante décadas ha asesorado a la minera estatal y esta vez vuelve a estar a cargo de una negociación que tiene intrincados intereses para la minería privada.

Además, como ya publicó El Ciudadano, el abogado Francisco Ugarte, socio de Carey, formó parte del directorio de SQM entre los años 2018 y 2022, evidenciando un grave conflicto de interés.

El hall está adornado por repisas pobladas con trofeos dados a la trayectoria del bufete y con libros antiguos empastados colocados de adorno tras una vidriera. Tienen mucho que exhibir: una tradición familiar de abogacía que se remonta a comienzos del siglo XX o la figuración en rankings de bufetes de abogados, como estar en banda 1 de Chambers and Partners. Al fondo en un muro, en vez de una ventana, un cuadro representa la perspectiva en altura de Santiago visto desde la zona oriente de la capital.

Desde el piso 43 el centro de Santiago queda distante, cubierto con niebla y polución apenas se alcanza a distinguir el palacio de gobierno o el edificio de Codelco de calle Huérfanos. Mucho menos el Palacio de la Moneda, donde el presidente Gabriel Boric encomendó una Estrategia Nacional del Litio, dada a conocer el 20 de abril, la que despierta grandes expectativas. Por una lado hay quienes esperan una instancia de control público para la explotación del mineral, SQM se juega por proyectar más allá de 2030 el permiso especial de explotación que tiene en el salar de Atacama, que es su fecha de vencimiento.

Hasta ahora ha trascendido que Codelco constituyó el 18 de mayo las filiales Minera Tarar SpA para operar en el Salar de Atacama y Salares de Chile, para explotar otras reservas de litio. Como vicepresidente de ambas empresas quedó Eduardo Bitrán, quien en 2017 negoció en representación de Corfo la concesión del litio a SQM.

ABOGADOS CON EXPERIENCIA REPRESENTANDO MINERAS EXTRANJERAS

Los abogados de Carey que asesorarán a Codelco en la negociación son liderados por Rafael Vergara y Cristián Eyzaguirre. El primero está a cargo del grupo de Recursos Naturales y Medio Ambiente, un equipo conformado por 10 abogados y 5 procuradores.

La especialidad de Vergara es minería y recursos naturales, con todas las legislaciones relacionadas como derechos de agua, medio ambiente, uso de suelos y hasta financiamiento de proyectos. En el staff de abogados ofrecen acompañar desde los primeros pasos para la apertura de una faena minera hasta las obligaciones legales de su cierre.

El talento de Vergara es reconocido también en la academia y en la abogacía. Es Profesor de Derecho Minero de la Universidad de Chile desde 1996; e imparte la misma disciplina desde 2003 en la Universidad de los Andes. Además fue consejero del Colegio de Abogados de Chile entre los años 2006 y 2011. También la experiencia en inversiones mineras han hecho que Vergara sea reconocido como el Abogado del año en Minería por Who is Who Legal en 2022, premio que suma a los anteriores en Recursos Naturales (2014, 2016 y 2019) y Energía (2015).

En su perfil del portal web de Carey abogados se exhibe la trayectoria de Vergara asesorando proyectos mineros. Se destacan las asesorías a la minera canadiense Teck, que entre 1989 y 1992 inició sus operaciones explotando cobre en Chile. En 2007 Teck compra Aur Resources para incorporar nuevas minas de cobre en Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo. La primera fue explotada hasta 2018, cuando comenzó la instalación de Quebrada Blanca Fase 2, proceso que contó con la activa participación de Vergara.

También Vergara asesoró a Teck Quebrada Blanca en su expansión, con una inversión de US$6,2 mil millones, y se encargó de los juicios de servidumbres mineras en contra del Estado de Chile para poder ampliar la mina. A fines de marzo de 2023 se anunciaba que Teck producía su primer concentrado de cobre en la mina Quebrada Blanca, el mayor proyecto minero en construcción en Chile.

La minera canadiense Aftermath Silver también contó con el concurso de Vergara,, en la adquisición de Minera Cachinal, para explotar plata y oro en la región de Antofagasta y en la compra del proyecto minero Challacollo.

En una entrevista a El Mercurio en 2007, Vergara hizo una defensa cerrada del escaso aporte tributario de las mineras y minimizó sus efectos ambientales. Sostuvo que “en los primeros grandes proyectos que se hicieron en el país, durante los 80, las empresas usaban estándares ambientales muy altos, cuando acá ni siquiera había una ley de base del medio ambiente”.

Aprovechó la ocasión para criticar el marco ambiental legal de la época, diciendo que no daba tranquilidad a sus clientes. Además de las transnacionales mineras, estos clientes potenciales -según describen en el perfil del grupo. son empresas que necesitan asesorías legales en procesos sancionatorios por infracciones medioambientales.

Al consultársele sobre el aporte de la minería privada al país comentó que “hay algo de nacionalismo en la gente, que cree que las empresas mineras sacan el cobre, se llevan la plata y no dejan nada al país. Pero hay que pensar en los impuestos que se pagan, en las fuentes de trabajo -fuentes directas son 70 mil, e indirectas casi 200 mil-, en que la infraestructura caminera que hay en el norte es gracias a la actividad minera”.

Recordando al ex senador Jorge Lavandero, entre 1995 y 2003, apenas una de 57 empresas mineras privadas pagó tributación, otra lo hizo esporádicamente y 55 restantes declararon pérdidas en las operaciones. El aporte al presupuesto público fue de cero pesos.

Un estudio de Naciones Unidas (ONU), publicado en 2019, que incluyó a Chile en un análisis global sobre la evasión de impuestos en el comercio mundial de minerales, petróleo y otros commodities, determinó que desde 1990 al 2014, el país realizó exportaciones récord de cobre a los Países Bajos. Sin embargo, US$ 16 mil millones registrados que salieron con destino a los Países Bajos, no apareció en los registros de importaciones del lugar de destino. En el caso de los envíos para Alemania, se declararon US$ 9.400 millones menos. El informe señala que las inconsistencias en facturación minera sumaron en el periodo US$ 44 mil millones, explicables por evasión tributaria. La investigación determinó que el monto de las exportaciones mineras ilegales supera la inversión directa extranjera que reciben los países.

Vergara ya viene asesorando a Codelco en el negocio del litio, buscando potenciales socios y detectando servidumbres en el proyecto contemplado en el Salar de Maricunga. También antes lo hizo en negociaciones con Compañía Portuaria Mejillones y Terminal Graneles del Norte, en un contrato de prestación de servicios portuarios para el traslado de concentrado de cobre a través del puerto antofagastino.

También Vergara está vinculado a la industria minera privada como miembro del Comité Legal de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la que es dirigida por el abogado Juan Luis Ossa, instancia que se define con el fin de “estudiar y difundir los proyectos normativos que regirán y/o influirán en el desarrollo de la actividad minera, para proponer y establecer al directorio de Sonami una visión técnica sobre estas materias”.

ASESOR DE REDACCIÓN DE LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS EN PIÑERA I

El otro abogado estrella del estudio de Carey que asesora a Codelco en las negociaciones con SQM es Cristián Eyzaguirre, quien está a cargo de los grupos de Fusiones y Adquisiciones y de Mercado de Capitales.

Si el foco de Vergara está puesto en la legislación que acompaña proyectos mineros, Eyzaguirre tiene vasta experiencia asesorando la adquisición de empresas por capitales extranjeros, fusiones de compañías, acuerdos de asociación en conjunto (joint ventures) y en inversiones en mercado de capitales.

Eyzaguirre ya ha trabajado antes con Codelco: en la compra, a través de su filial Acrux, del 29,5% de Anglo American Sur por US$2.800 millones; participando en la coordinación minera de las operaciones vecinas de Los Bronces y la División Andina; y en una emisión de bonos de Codelco por US$ 400 millones.

También Eyzaguirre ha trabajado para la canadiense Teck Resources en sus inversiones para hacerse de un 30 por ciento de la Compañía Minera Quebrada Blanca y en el desarrollo y despliegue de su Fase II.

Además del reconocimiento internacional a su experticia en asesoría al capital transnacional es profesor de Fusiones y Adquisiciones de la Universidad Adolfo Ibáñez (2009-2015) y de la Universidad Los Andes (desde 2017).

Si bien no se le conocen posiciones políticas públicas a Eyzaguirre -a diferencia de Vergara, durante el gobierno de Sebastián Piñera fue convocado para ser asesor de redacción del Reglamento de la Ley 20.659, que simplificó la formación de sociedades y vigente desde 2013; y del anteproyecto del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas del Ministerio de Hacienda, vigente desde 2012.

En el grupo dirigido por Eyzaguirre, también el abogado Diego Peralta ha representado a Codelco, como en la emisión de bonos por US$900 millones a 10 años plazo, vendidos principalmente a bancos norteamericanos; y en la emisión de bonos de la cuprífera estatal por US$600 millones en el mercado de Formosa, Taiwán con fecha de vencimiento en 2048.

La obscenidad de los montos involucrados en dichas transacciones es inversamente proporcional al sigilo en torno de los honorarios de los abogados cobrados en cada negociación. Y el negocio es y ha sido que este tipo de transacciones se incrementen en el futuro. Del mismo modo, como no aparecen en las memorias anuales de Codelco el costo de contratar estos costosos equipos jurídicos, en la actual representación de Codelco ante SQM, la luminosidad del negocio del litio encandila, opacando los honorarios del millonario negocio.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano