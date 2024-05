Editorial| Aclaraciones, sesgo y vulneración del secreto profesional en reportaje sobre presunto nexo con Héctor Llaitul

Durante la mañana de este martes 28 de mayo, el departamento de investigación de Radio Bío Bío publicó un reportaje sobre el presunto nexo entre nuestra directora Josefa Barraza y el vocero de la CAM, Héctor Llaitul, en donde se exhibieron conversaciones vía WhatsApp ocurridas entre el año 2021 y 2022. Respecto a esto, es importante aclarar lo siguiente.

La tarde del lunes 27 de mayo, el periodista de Radio Bío Bío, Nicolás Parra, se comunicó con nuestra directora para solicitar su versión sobre los vínculos de Llaitul con periodistas, ante lo cual Barraza contestó sin problemas, siempre y cuando se mencionara su cuña textual, lo que para sorpresa de Josefa, no fue así. Incluso, dicho reportaje de manera tendenciosa deja «entrever» una supuesta relación personal entre el vocero de la CAM y nuestra directora, por lo tanto publicaremos la cuña enviada a Parra y la que omitió, ya que aquella derribaba su «tesis» de presunta relación.

Esta es la cuña: «En el contexto de la investigación por el asesinato de Pablo Marchant, la que empecé a realizar en septiembre de 2021. Posterior a eso, seguimos en contacto para una posible continuación de dicha investigación, y la que tuvo tres partes. Pero Fiscalía no me citó a declarar, tampoco fui citada al juicio. Me enteré que tuvieron acceso a estas conversaciones en la condena del 7 de mayo pasado. Incluso, (los reportajes) fueron publicados en La Otra Diaria y El Mostrador».

Sin embargo, dicha cuña no fue publicada como tal, por lo que las y los lectores de dicho medio obtuvieron una información sesgada y tendenciosa, puesto que lo mencionado por nuestra directora es fidedigno, ya que sí realizó dichas investigaciones. Es más, una de ellas («Tres disparos en el bosque«, publicada en La Otra Diaria en noviembre de 2021) fue reconocida por el Premio Periodismo de Excelencia en el 2022, en la Categoría Mejor Investigación. Además, los reportajes posteriores fueron exhibidos en La Otra Diaria y El Mostrador, provocando el surgimiento de una nueva arista en el asesinato de Pablo Marchant, y lo que fue considerado por Fiscalía. En todos estos reportajes, Barraza contactó a Llaitul, y aquello quedó expuesto en las cuñas de cada investigación, por lo que las conversaciones ocurrieron en ese contexto.

Dicho esto, debemos mostrar nuestra preocupación ante la vulneración al ejercicio periodístico, puesto que claramente hay una filtración por parte del Ministerio Público, de una carpeta investigativa que era reservada, y en donde se mencionan a más periodistas, quienes en su rol de investigadores contactaron a Héctor Llaitul en el contexto de su rol profesional y considerando la protección del secreto profesional que protege su actividad. Sin embargo, tras la publicación de Radio Bío Bío, aquel derecho fue totalmente vulnerado, y sus profesionales (como es el caso de Mónica González, Boris Van Der Spek, y Josefa Barraza). El periodismo debe ser una herramienta utilizada responsablemente para informar y no desvirtuar.

Como medio independiente comprometido con la verdad y la integridad periodística, expresamos nuestra profunda preocupación por la vulneración del secreto profesional de nuestra periodista de investigación, así como de otros colegas mencionados en la carpeta investigativa. La filtración por parte de la Fiscalía no solo socava la confianza en el ejercicio periodístico, sino que también representa una afrenta a la libertad de prensa. Es esencial que otros medios amplifiquen esta situación, ya que afecta no solo a profesionales como Mónica González, Boris Van Der Spek y Josefa Barraza, sino también al conjunto de la labor periodística en Chile. Seguiremos en nuestra misión de buscar la verdad y defender la ética periodística en todas nuestras investigaciones.

Los reportajes acá:

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/07/11/caso-pablo-marchant-revelan-ampliacion-de-autopsia-que-contradice-informe-anterior-y-presencia-de-dos-generales-de-carabineros-en-el-lugar