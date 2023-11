Colegio de Profesores llama al Presidente Boric a intervenir en paro de Atacama: «Sus subalternos no han sido capaces de resolver»

“El ministro de Educación viajó, no hubo solución; la subsecretaria ha estado varias veces y no ha habido solución; el director Nacional de Educación Pública no ha solucionado el problema”, indicó el presidente del Colegio de Profesores de la región Metropolitana, Mario Aguilar.