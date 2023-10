Ministro de Educación anuncia inyección de fondos para evitar cierre de nueve colegios en Til Til

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció una entrega de recurso al Municipio de Til Til para que al menos por este año, no se vea obligado a cerrar nueve colegios.

Cabe recordar el pasado sábado, una carta de la Municipalidad dirigida a la comunidad escolar de la comuna, comenzó a difundirse rápidamente por redes sociales.

La misiva relataba que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til ha sido víctima de cuantiosos embargos, a la subvención de educación de manera sistemática desde abril de 2023 hasta la fecha, avaluados en $800.722.481. Estos embargos corresponden -en su mayoría- a deudas judicializadas correspondientes a los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

«Durante el mes de agosto de 2023 la subvención base recibida de parte del Ministerio de Educación para la Corporación fue de $22.000.000 aproximadamente y este mes hemos vuelto a recibir un monto similar. Desde la Corporación y la Alcaldía hemos realizado innumerables gestiones (…) No obstante, todos estos esfuerzos han sido insuficientes frente a la enorme deuda que nos dejó la administración anterior con más de 18 mil millones de pesos», se lee en el comunicado del municipio.

En el documento también detallaron que desde el Ministerio de Educación habían recibido escaso apoyo, por lo que no contaban con la capacidad de cubrir los sueldos líquidos de septiembre, abonando solo una mínima parte de la remuneración de cada funcionario y funcionaria.

Por tal motivo, anunciaron que desde este lunes 2 de octubre, cerrarían las siguientes escuelas y liceos de la Corporación: Escuela Santa Matilde, Escuela Polpaico, Escuela Runge, Escuela Montenegro, Escuela El Llano, Escuela Capilla de Caleu, Escuela Huechun, Liceo Huertos Familiares, Liceo polivalente Miguel Rodríguez y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Tiltil (área de educación y nivel central).

Deuda de $18 mil millones

Según antecedentes recopilados por este medio, la Corporación de Desarrollo Social de Tiltil encargada de abordar materias educacionales, mantiene una deuda desde el 2017 al 2021 según una auditoría externa, la que fue solicitada en agosto de 2021 y que reveló que la deuda que se tenía a marzo de 2022 era de 18 mil millones de pesos, encontrándose dentro de esas deudas el no pago previsional. Incluso, el total de la deuda por no pago previsional desde 2017 a julio de 2021, momento en el que asume la nueva administración -Luis Valenzuela-, era de un total de $6.319.840.514.

Es importante precisar, que las alcaldías anteriores fueron las siguientes: Nelson Orellana (RN), quien estuvo desde el 2012 al 2020 y que falleció por COVID, y Eva Aburto (UDI), que fue alcaldesa durante un año.

Pero, a pesar de las gestiones realizadas por el municipio para mitigar la deuda arrastre y los permanentes embargos, la Corporación y su área de educación, continúan en una situación financiera insostenible.

Recursos para evitar el cierre

Para intentar buscar una salida al cierre de planteles de la comuna, el ministro Nicolás Cataldo, se reunió este lunes con representantes de los docentes de Tiltil, el alcalde, Luis Valenzuela, y con dirigentes del Colegio de Profesores.

Tras el encuentro, el secretario de Estado reconoció que “acá se arrastra una deuda de miles de millones de pesos que afecta a la comuna de Tiltil desde el año 2017 a la fecha y que ha generado una presión importante”.

Esto “ha imposibilitado al municipio a completar los sueldos de este mes”, agregó.

El titular del Mineduc anunció que «vamos a liberar los recursos retenidos de la municipalidad, a través de un proceso que haremos en tribunales. Adicionalmente, vamos a hacer una distribución acelerada del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que es parte de un proceso regular, pero que va a acelerar la entrega de los recursos para que, antes de la quincena de octubre, puedan ser integrados a la comuna».

«De esta forma, con estas dos fuentes de financiamiento, estimamos que vamos a poder garantizar el giro de aquí a diciembre, es decir, la continuidad del servicio educativo estaría garantizada por este año», precisó.

Asimismo, se instalará una mesa de trabajo encabezada por la seremi de Educación, Flavia Fiabane, orientada a “mejorar la gestión del trabajo administrativo y de recursos de la municipalidad”.

«Vamos a trabajar junto a los equipos regionales del Ministerio y la Superintendencia de Educación en el acompañamiento técnico y administrativo de la Municipalidad de Tiltil, instalando una mesa en la comuna, porque lo más importante es que retomemos cuanto antes las clases, para que nuestros niños, niñas y adolescentes no pierdan más tiempo de trabajo”, afirmó el ministro.

Crisis en el financiamiento a la educación

Cataldo recordó que “hay más municipios a nivel nacional que tienen situaciones como esta, incluso peores que esta y por lo tanto también nos encontramos preparando un proyecto de ley que queremos presentar a más tardar a fin de año para enfrentar esta situación de crisis de financiamiento que tienen muchos municipios”.

Para la autoridad, “el actual sistema de financiamiento a la educación escolar no da, no llegamos con soluciones oportunas, la forma de distribuir los recursos no es la más adecuada”, algo que dijo ha consensuado con alcaldes de diferentes comunas e incluso parlamentarios de oposición y del oficialismo.

“Nos encontramos en un proceso de deliberación técnica junto al Banco Interamericano de Desarrollo que nos está apoyando técnicamente en eso para poder reformular un sistema de financiamiento que ya supere definitivamente estas situaciones más críticas”, dijo.

