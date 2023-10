Otra más de un municipio RN: Municipalidad de Til Til deberá cerrar colegios por millonaria deuda de gestión anterior

Durante la tarde del sábado 30 de septiembre, una carta de la Municipalidad de Til Til y dirigida a la comunidad escolar de la comuna, comenzó a difundirse rápidamente por redes sociales. En la misiva se relata que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til ha sido víctima de cuantiosos embargos, a la subvención de educación de manera sistemática desde abril de 2023 hasta la fecha, avaluados en $800.722.481. Estos embargos corresponden -en su mayoría- a deudas judicializadas correspondientes a los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

«Durante el mes de agosto de 2023 la subvención base recibida de parte del Ministerio de Educación para la Corporación fue de $22.000.000 aproximadamente y este mes hemos vuelto a recibir un monto similar. Desde la Corporación y la Alcaldía hemos realizado innumerables gestiones (…) No obstante, todos estos esfuerzos han sido insuficientes frente a la enorme deuda que nos dejó la administración anterior con más de 18 mil millones de pesos», se lee en el comunicado del municipio.

En el documento también detallaron que desde el Ministerio de Educación han recibido escaso apoyo, por lo tanto, no cuentan con la capacidad de cubrir los sueldos líquidos de septiembre, abonando solo una mínima parte de la remuneración de cada funcionario y funcionaria. Por ende, desde el lunes 2 de octubre, se cerrarán las siguientes escuelas y liceos de la Corporación: Escuela Santa Matilde, Escuela Polpaico, Escuela Runge, Escuela Montenegro, Escuela El Llano, Escuela Capilla de Caleu, Escuela Huechun, Liceo Huertos Familiares, Liceo polivalente Miguel Rodríguez y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Tiltil (área de educación y nivel central).

Dicha decisión se mantendrá hasta que el Ministerio de Educación y Gobierno Central ofrezcan una solución que permita completar la liquidación de cada trabajador y trabajadora de la Corporación -aseguró el alcalde Luis Valenzuela mediante la misiva-.

Sin embargo, ¿cómo se llegó a esta crisis educacional y financiera en Til Til

Según antecedentes recopilados por este medio, la Corporación de Desarrollo Social de Tiltil encargada de abordar materias educacionales, mantiene una deuda desde el 2017 al 2021 según una auditoría externa, la que fue solicitada en agosto de 2021 y que reveló que la deuda que se tenía a marzo de 2022 era de 18 mil millones de pesos, encontrándose dentro de esas deudas el no pago previsional. Incluso, el total de la deuda por no pago previsional desde 2017 a julio de 2021, momento en el que asume la nueva administración -Luis Valenzuela-, era de un total de $6.319.840.514.

Es importante precisar, que las alcaldías anteriores fueron las siguientes: Nelson Orellana (RN), quien estuvo desde el 2012 al 2020 y que falleció por COVID, y Eva Aburto (UDI), que fue alcaldesa durante un año.

Pero, a pesar de las gestiones realizadas por el municipio para mitigar la deuda arrastre y los permanentes embargos, la Corporación y su área de educación, continúan en una situación financiera insostenible.

«La Corporación Municipal enfrenta mes a mes embargos por demandas de AFP, ISAPRES, ACHS, debido al no pago previsional principalmente del período 2017 y 2021. En el 2023, durante los meses de agosto y septiembre, la Corporación ha recibido un embargo del 100% de su subvención escolar (…) Se interpuso querellas contra quien resulte responsable por la malversación de recursos públicos, ya que no existe la documentación correspondiente: boletas, facturas, notas de compra, etc. que acrediten pagos y gastos durante el 2018 (gestión Nelson Orellana)», se detalla en los antecedentes a los que este medio tuvo acceso.