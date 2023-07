Profesores movilizados en todo Chile: «No basta con que el Gobierno muestre disposición de diálogo si no hay soluciones concretas»

Este miércoles 26 de julio de 2023, miles de docentes marcharon por la Alameda en Santiago en demanda de soluciones a los problemas que los afectan.

En la ocasión, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de la Región Metropolitana, Mario Aguilar, destacó que una vez más, las y los docentes han hecho «una contundente manifestación, tal como la efectuada el 14 de junio pasado, que fue en la antesala de esta movilización nacional. Y hoy nuevamente el profesorado ha salido masivamente a las calles, estando presentes prácticamente todas las comunas».

Seguidamente, Aguilar planteó que esta manifestación «debe ser una advertencia para el Gobierno, que tiene que escuchar y darse cuenta que no basta con la retórica, no basta con las palabras bonitas, no basta con que muestre disposición de diálogo, si no hay soluciones concretas».

«El cansancio del profesorado es por lo mismo, porque no hay soluciones a los muchos problemas que hemos planteado y que afectan nuestro trabajo, a nuestros niños, niñas y adolescentes y a las comunidades escolares. Esperamos que el Gobierno con esta manifestación contundente se dé cuenta que acá deben haber soluciones y no solamente retórica», agregó el dirigente gremial.

Finalmente, desde el Magisterio reiteraron que la manifestación del 14 de junio -de carácter regional- y la de hoy de 24 horas a nivel nacional, es el marco de una movilización ascendente, pues de no haber soluciones, para el 2 y 3 agosto está anunciado un paro de 48 horas.

