Red Ecofeminista pide al Gobierno incluir la perspectiva de género en el desarrollo energético del país

La Red Ecofeminista por la Transición Energética hizo una llamado al Gobierno del Presidente Gabriel Boric a incluir la perspectiva de género en el desarrollo energético del país.

A través de una declaración pública, la agrupación manifestó su inconformidad con la agenda feminista en torno a la energía que se ha impulsado desde La Moneda.

En el texto reconocen que se han realizado diversas iniciativas para reducir las barreras y brechas de género que permitan incorporar más mujeres al sector energético de Chile, como el programa público-privado “Energía+Mujer” y los proyectos Council on Women in Energy & Environmental Leadership (CWEEL), Women in Energy,

Sin embargo, cuestionan que estos programas se enfoque principalmente en la “industria energética”, compuesta principalmente por las grandes empresas de energía y ministerios; dejando fuera a todo el mundo empresarial y económico sin fines de lucro, distinto al corporativista, y muy especialmente al mundo social, ya sea cooperativismo, comunidades y movimientos sociales.

Asimismo, plantean que tenían esperanza que, «con este gobierno feminista y ecologista, se hubiera ampliado la visión. Sin embargo, lamentaron que en los recientes anuncios realizado por el mandatario por el día de la mujer, los únicos sobre género y energía fueron «los relativos a promover el ingreso de emprendedoras de Biobío y Magallanes a la cadena de valor de la industria del hidrógeno verde; y la continuidad de la promoción de iniciativas público-privadas para fortalecer competencias de mujeres líderes para la industria energética».

En el texto, hicieron un llamado al Gobierno del presidente Boric a entender «que no se trata solo de proponer más mujeres en la toma de decisiones, sino de feminizar el modo de las prácticas energéticas, respetando los espacios y reparando los daños sobre las ecologías relacionadas a la energía en Chile. Formas cooperativas y no corporativas, formas de cuidado y no extractivas, formas del buen vivir y no de concentración de poder».

Asimismo, instaron a los medios de comunicación a problematizar las noticias y difusión sobre la inclusión de la perspectiva de género en la agenda pública.

A continuación el text completo de la declaración:

Declaración

Decepcionante agenda feminista en torno a la energía en Chile

En el último tiempo, se han realizado diversas iniciativas para reducir las barreras y brechas de género que permitan incorporar más mujeres al sector energético de Chile, pues sólo un 23% de mujeres forman parte de él a nivel nacional. En esta línea se creó, de manera pionera, el programa público-privado como el de “Energía+Mujer”, siguiéndolo iniciativas tales como Council on Women in Energy & Environmental Leadership (CWEEL), Women in Energy, entre otras que buscan luchar contra el fenómeno llamado “Tejado de Vidrio” o “Glass Ceiling” en inglés que consiste en la dificultad que encuentran las mujeres para alcanzar puestos directivos o de jefatura en los diversos lugares donde trabajan.

Si bien es posible apreciar estas iniciativas, estos programas se enfocan principalmente en la “industria energética”, compuesta principalmente por las grandes empresas de energía y ministerios, dejando fuera a todo el mundo empresarial y económico sin fines de lucro, distinto al corporativista, y muy especialmente al mundo social, ya sea cooperativismo, comunidades y movimientos sociales.

Había esperanza que, con este gobierno feminista y ecologista, se hubiera ampliado la visión, no obstante en los anuncios del gobierno del presidente Boric por el día de la mujer, llama la atención que los únicos anuncios sobre género y energía fueran los relativos a promover el ingreso de emprendedoras de Biobío y Magallanes a la cadena de valor de la industria del hidrógeno verde; y la continuidad de la promoción de iniciativas público-privadas para fortalecer competencias de mujeres líderes para la industria energética. Al mismo tiempo, recientemente vimos que el Fondo de Transversalización de Género del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género consiste en armar una red de mujeres para el hidrógeno verde.

Cuestionamos las representaciones de género que están imponiendo las políticas energéticas, acaso ¿no hay otras mujeres vinculadas a la energía además de aquellas que trabajan en la industria renovable o del hidrógeno verde? La respuesta es que sí: a diario vemos muchas mujeres que trabajan liderando movimientos u organizaciones sociales que buscan un sistema energético más justo, investigadoras con vasta experiencia en energía, en cooperativas energéticas intentando fomentar modelos descentralizados de generación, o que están a cargo de hogares que tienen problemas de pobreza energética y acceso a energía en cantidad y calidad suficiente para las labores de cuidado que suelen realizar; como también mujeres que sufren la contaminación de los usos de la energía fósil, entre muchas otras.

En Chile, las miradas interseccionales e interculturales de cómo incorporar la perspectiva de género en el desarrollo energético del país no están presentes. Por ejemplo, las energías cooperativas permiten una atmósfera diversa, en donde no todo se ciñe a los números y datos oficiales, sino también a los modos de reparar y cuidar varios asuntos en un espacio donde enfrentar el cambio climático no significa nuevos espacios de extracción, patriarcalización de trabajos cuerpos y ecologías; sin embargo, legalmente existen solo 3 iniciativas reconocidas de generación renovable de propiedad conjunta.

Por otro lado, vemos a diario, juventudes y adulteces, unas conocedoras y entusiastas con las tecnologías renovables y su viabilidad técnico-económicas para modelos de desarrollo local y personas defensoras de los territorios enfrentados a proyectos eólicos y promotoras de canastas tecnológicas, en donde los biodigestores y las huertas son partes de la autogestión energética local, con diferentes vías de disfrute y aprovechamiento. Sin embargo, los programas liderados por la Agencia de Sostenibilidad Energética entregan financiamiento precario para el desarrollo de proyectos locales, en contraste con la absurda alocación de recursos para el desarrollo de la “industria del hidrógeno verde”.

Hacemos un llamado al gobierno del presidente Boric para que entienda que no se trata solo de proponer más mujeres en la toma de decisiones, sino de feminizar el modo de las prácticas energéticas, respetando los espacios y reparando los daños sobre las ecologías relacionadas a la energía en Chile. Formas cooperativas y no corporativas, formas de cuidado y no extractivas, formas del buen vivir y no de concentración de poder.

También hacemos un llamado a los medios de comunicación a problematizar las noticias y difusión sobre la inclusión de la perspectiva de género en la agenda pública, reconociendo que para que haya transición energética justa, esta sí o sí debe incluir a las más vulnerables.

Finalmente hacemos un llamado a sumarse y compartir esta declaración a las distintas iniciativas y organizaciones territoriales que llevan adelante otras formas de incluir a mujeres y disidencias en las necesarias transformaciones sociales.

Red Ecofeminista por la Transición Energética.

