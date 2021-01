Andrés Arauz, candidato a la presidencia de Ecuador: “El presidente de la República seré yo, Rafael será uno de mis principales asesores”

Ecuador se prepara para los comicios generales previstos para el 7 de febrero de este año. Voces sin Fronteras, conducido por Denis Rogatyuk, preparó una edición especial y entrevistó a Andrés Arauz, economista y candidato a la presidencia de la nación sudamericana por el Centro Democrático.

Durante la conversación, destacó que la prioridad de su gobierno en el corto plazo es la recuperación económica. “Esta propuesta representa a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano”, dijo.

Consultado sobre si gobernará él o el expresidente Rafael Correa, señaló que respetará lo que dice la Constitución, que establece que quien toma las decisiones es el presidente de la República. “El presidente de la República seré yo, Rafael será uno de mis principales asesores”, agregó.

Por Denis Rogatyuk

DR: ¿Cuáles son las medidas que ustedes planean para resolver el tema del desempleo y la recuperación económica en Ecuador?

AA: Nuestra principal y casi única prioridad en el corto plazo es la recuperación económica, ahora ésta también depende de la recuperación de la salud, si no hay vacuna podemos hacer muchas cosas pero se necesita que la actividad económica se retome, por eso hemos considerado que la vacuna también es una prioridad.

Ahora, nosotros sabemos que hasta que el Ecuador se vaya vacunando, hasta que se vayan generando fuentes de trabajo, hasta que el Estado recupere su fuerza para retomar la obra pública necesitamos dar una ayuda inmediata, y hemos propuesto mil dólares a un millón de familias ecuatorianas en la primera semana de nuestro gobierno, de esa manera pues impulsa la economía familiar, se cubre alguna deuda, se compran medicamentos, alimentos, vestimenta y también si es que sobra se puede hasta emprender, pero qué pasa, que con eso reactivamos a toda la economía nacional porque la madre de familia sale al mercado, a la tienda, al local comercial y se empieza a dinamizar la economía, empieza a haber más circulante, más dinero y eso mejora la situación.

DR: ¿Cuál es su plan principal para renegociar tanto la deuda como los términos con el FMI?

AA: Nosotros vamos primero a usar los recursos que ya existen en el Ecuador, pero que este Gobierno ha permitido que salgan y se escondan en el exterior, en Miami, en Panamá, en Suiza, esa plata tiene que volver al Ecuador para financiar nuestro desarrollo, no las aventuras de guerra de otros países sino nuestros intereses.

Ahora, luego de aquello nosotros estableceremos condiciones dignas con nuestro plan económico soberano que busca el crecimiento económico, que busca resolver el problema del desempleo, generar trabajo, generar nuevamente obra y servicio público, y si a ese plan ecuatoriano el FMI nos quiere ayudar bienvenida sea, pero así como está ahora el acuerdo con el FMI nosotros no lo vamos a cumplir.

DR: ¿Cuál será la gran obra que pasará a la historia y llevará el sello de Andrés Arauz?

DR: El gran reto que tenemos nosotros es salir exitosamente de la pandemia, nosotros vamos a demostrar que sí puede haber un Gobierno con dignidad. Lamentablemente ahorita nosotros no podemos ofrecer grandes hitos porque tenemos que salir primero de nuestra crisis.

Yo te soy sincero, el gran logro que vamos a tener en nuestro Gobierno es mostrar que sí puede haber un gobierno que respete la dignidad de la gente, que no aproveche la crisis para dar más poder a los más ricos, que no aproveche la crisis para poder patear a los pueblos cuando están en la lona, nosotros al contrario vamos a demostrar que sí puede haber un gobierno del pueblo y cuando salgamos ya de la pandemia, los primeros años, quizás dos años dependiendo de las condiciones normales, ahí sí vamos a desplegar algo muy importante que es recuperar el fututo y poner en el centro de la transformación de la sociedad a la educación.

Mi hito aspiro y mi sueño es que podamos tener el mejor sistema educativo de América Latina a través de la ciencia, tecnología, innovación, del conocimiento, la conectividad universal, el internet, el que los jóvenes ecuatorianos sean protagonistas de su sociedad y del cambio que requiere nuestro país.

DR: ¿Se siente usted parte de los pueblos originarios de Ecuador? ¿Cómo se siente sobre la ideología del Sumak Kawsay y de qué manera aspira aplicar los principios de ésta en su futuro Gobierno?

AA: Me siento parte del Estado Plurinacional e Intercultural que está dispuesto constitucionalmente, porque toda nuestra América Latina es Plurinacional e Intercultural y es importantísimo que sepamos reconocer lo que dice la Constitución, es importante que reconozcamos a los actores diversos que forman parte de nuestras culturas, tenemos que salir de la lógica colonial o neocolonial y empezar a reconocer nuestra diversidad como nuestra principal riqueza.

Yo sí he tenido cercanía con los pueblos indígenas, con las nacionalidades indígenas de nuestra patria, pero también con los pueblos afro, con el pueblo montubio del Ecuador porque necesitamos hacer un llamado ya a la unidad, este país ya no aguanta más con broncas entre políticos, ya no aguanta más con unas políticas represivas que causaron tanto dolor y daño a nuestra sociedad, como fue octubre de 2019.

Necesitamos reconciliarnos como país sobre la base de un proyecto a futuro como es la Constitución del Buen Vivir, esa utopía que nos debe marcar la cancha a todo el Ecuador, independientemente del pueblo o la nacionalidad a la que pertenezcamos, necesitamos construir esa unidad y conmigo pueden contar para eso, no para broncas ni codazos ni trampas, sí para dar soluciones a nuestro pueblo.

DR: ¿Cómo ve usted el futuro de la relación con Conaie y otros movimientos indígenas?

AA: Muy buena, yo veo excelentes oportunidades de poder construir e implementar el Estado Plurinacional e Intercultural, con la Conaie, pero también con cada uno de los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestra patria, con las bases de las organizaciones indígenas, con las comunidades que están en cada uno de los territorios porque tenemos que avanzar en materia de riego, de proyectos productivos, de crédito, de apoyo a las cooperativas de ahorro y crédito indígenas de nuestro país, en materia de poder tener un sistema educativo de altísima calidad que preserve nuestras lenguas ancestrales.

Vamos a declarar las lenguas ancestrales en emergencia el primer día de nuestro Gobierno, que preserve un sistema de justicia indígena no solo para actos políticos sino para ayudar los trámites administrativos de nuestras comunidades y no tengan que viajar a la capital para resolver sus problemas.

Así que oportunidades hay muchas y nuestro Gobierno no solo que buscará implementar el Estado Plurinacional e Intercultural sino que nuestro Gobierno tendrá un equipo plurinacional e intercultural.

DR: ¿Cree que este sabotaje electoral contra su candidatura ha debilitado su campaña? De ser así, ¿de qué manera?

AA: Creo que han intentado debilitar nuestra campaña, nuestra fuerza en el pueblo ecuatoriano, pero al contrario no han logrado aquello. El pueblo ecuatoriano ha tenido una inmensa solidaridad y simpatía con esta propuesta que representa a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Nuestra identidad es primero patriótica, luego demócrata y luego progresista, así que yo creo que quienes intentaron poner las trampas ahora están muy arrepentidos porque no hicieron más que proyectarnos más en el corazón de los ecuatorianos y ahora estamos ahí primeros en el corazón, primeros en la papeleta y el pueblo ecuatoriano se pronunciará con contundencia este 7 de febrero para que podamos comenzar ya a trabajar por el futuro de nuestro país, por ustedes ecuatorianos, por ustedes latinoamericanos que nos ven, desde el 8 de febrero como presidente electo.

DR: Yo sí he visto una cosa que el pueblo ecuatoriano tiene el corazón rebelde también…

AA: Por supuesto, y es una rebeldía absolutamente justificada luego de siglos de opresión, de un Gobierno nefasto que nos ha maltratado, yo sí quiero agradecer una cosa al gobierno de Moreno que despertó nuevamente esa energía, esa indignación juvenil que estuvo escondida durante varios años y que en octubre del año pasado volvió a resurgir.

Ahora hay una conciencia mucho más crítica del rol de la política en nuestra sociedad y eso nos va a permitir que junto con la juventud, junto con los pueblos, junto con las mujeres de nuestra patria, con los trabajadores, vamos a recuperar el futuro y la dignidad.

DR: El actual ministro de Salud obtuvo la vacuna antes de incluso todos los que están en la primera línea para combatir la pandemia. ¿Qué piensa usted sobre eso?

AA: Es realmente indignante, no solo que han traído apenas ocho mil dosis que son cuatro mil vacunas, sino que no se la dedicaron al personal de primera línea, y se la dedicaron a sus amigos, a sus familiares, en una gran estafa para el pueblo ecuatoriano. Eso es imperdonable, eso yo sí creo que van a tener que enfrentar consecuencias duras por haber estafado al pueblo ecuatoriano, por haber abusado de la confianza, por haber violado su propio juramento como médico que es el ministro de haber primero defendido la vida y la dignidad humana, eso es imperdonable y tendrá que enfrentar las consecuencias en nuestro futuro gobierno.

Creo que necesitamos avanzar mucho más en materia de l vacuna, nuestra prioridad es que el pueblo ecuatoriano tenga la vacuna primero, nuestro personal de salud, nuestros soldados, nuestros policías, nuestros profesores, nuestros docentes para que la juventud, la niñez, pueda volver a la dinámica de la escuela que es tan importante en cualquier sociedad y, sobre todo, en sociedades como las nuestras que necesitan reequilibrar los roles del hombre y la mujer, pues las madres de familia han sido quienes más han sido golpeadas por efectos de la pandemia, porque han tenido que convertirse en profesoras, en enfermeras, en cuidadoras, en rectoras, en conserjes, en administradoras, además de sus labores en el ámbito del trabajo y del cuidado de las familias.

Así que la vacuna es indispensable, por eso es que nosotros hemos iniciado esas acciones con anterioridad, y no solo pensando como lamentablemente este Gobierno solo con criterios geopolíticos de que solo iban a traer la vacuna de Estados Unidos porque es la que les permitieron sus jefes. Nosotros necesitamos diversificar la provisión de la vacuna, y hemos hecho los esfuerzos iniciales con la vacuna de Oxford, producida en Argentina, para que pueda llegar a todo el territorio ecuatoriano. La vacuna de Pfizer requiere refrigeración de menos 70 grados, solo disponible en Quito y Guayaquil, con la vacuna de Argentina y las otras que se desarrollen en el mundo se puede llegar a todas las provincias del Ecuador porque solo requiere la refrigeración convencional que ya está disponible en nuestros centros de salud de toda la patria, los centros de salud que construyó la Revolución Ciudadana.

DR: Una de las principales críticas que hemos escuchado de la oposición es que usted es un clon de Rafael Correa. ¿Qué piensa sobre estas comparaciones?

AA: Bueno clon no somos. Rafael es un amigo, un compañero, un coideario, coincidimos políticamente en las necesidades de nuestro país, pero nosotros somos la versión mejorada, yo soy de una nueva generación, tenemos ese principio de la renovación generacional, vamos a inyectarle energía, juventud, innovación, creatividad, contemporaneidad, a la propuesta política de la Revolución Ciudadana. Así que clones no, pero sí la versión mejorada para poder aportar a nuestro país.

DR: De ser electo, ¿quién va a gobernar, usted o Correa?

AA: El 24 de mayo cuando yo jure respetar la Constitución del Ecuador y hacerla cumplir, voy a respetar lo que dice la Constitución, que dice que quien toma las decisiones es el presidente de la República. El presidente de la República seré yo, Rafael será uno de mis principales asesores.