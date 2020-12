Carlos Mogollón, candidato a la Asamblea Nacional de Venezuela: “La Revolución Bolivariana es la lucha permanente por una vida digna para todos”

Este domingo 6 de diciembre los venezolanos están convocados a las elecciones parlamentarias para elegir a 277 diputados, entre 14.000 candidatos de 107 partidos políticos, quienes conformarán una nueva Asamblea Nacional que regirá hasta el año 2026.

Carlos Mogollón es el candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) por el circuito 4 de Caracas. En entrevista en Voces Sin Fronteras, conducido por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk, subrayó que “la Revolución Bolivariana es la lucha permanente por una vida digna para todos”.

“Los venezolanos tenemos la obligación histórica, en el marco del camino trazado por Hugo Chávez, por Fidel Castro, por Salvador Allende, de resistir, de no dejarnos doblegar, de seguir avanzando”, dijo.

Por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk

BS: En estos tiempos de la pandemia, de cierta incertidumbre mundial, ¿qué significa para usted la Revolución Bolivariana y el PSUV? ¿Cómo se ha logrado mantener la organización y la disciplina a pesar de todos los desafíos que nos ha llevado a enfrentar este año tan particular?

CM: La Revolución Bolivariana para la gran mayoría de los venezolanos es la transformación permanente de nuestras vidas, es esa segunda independencia que nos planteó el Comandante Chávez para cambiar todas aquellas desigualdades que pusieron sobre nuestro suelo los Gobiernos neoliberales. La Revolución Bolivariana es el saber que todos tenemos derechos, por ejemplo, a las letras. En Venezuela ya no existe el analfabetismo gracias a la Revolución Bolivariana, es el saber que todos tenemos derecho a la vivienda, a la ciudad, a la salud, al estudio, al trabajo. La Revolución Bolivariana es la lucha permanente por una vida digna para todas y todos los venezolanos, es cambio, es transformación, es hacer de aquellas cosas extraordinarias lo cotidiano.

Y a eso le hemos dedicado nuestras vidas millones y millones de venezolanos que salimos un día tras el sueño de Hugo Chávez y aún nos mantenemos aquí en lucha por una Venezuela libre e independiente y por una Latinoamérica libre e independiente.

DR: ¿Cómo el PSUV ha mantenido su disciplina organizativa este año con pandemia, con bloqueo?

CM: El partido es una de las herramientas principales que tenemos para la toma del poder aquí en Venezuela, es una herramienta para la organización de la gente, es a través del partido y de lo que se llama su sistema de fuerzas que nosotros nos hemos organizado, o de una forma electoral, sino de una forma territorial, en cada calle, casa, comunidad, y es a través de esa estructura del partido que en el marco de esta pandemia integramos las Brigadas de Protección en cada calle de Venezuela, en cada comunidad.

Utilizando el modelo cubano, a través de la misión de salud en Venezuela que se llama Misión Barrio Adentro, que tiene médicos venezolanos y cubanos en todas las comunidades garantizando el acceso a la salud a todos los venezolanos, y es a través de la estructura del partido que nos organizamos para enfrentar la pandemia.

Venezuela hoy día tiene la curva totalmente plana, los números de personas contagiadas y fallecidas no son comparables con ningún país de la región. Simplemente no se lo explican desde el hegemón del norte, desde otras latitudes, pero la clave de esto está en la organización, desde la medicina preventiva con nuestros hermanos cubanos, con las donaciones internacionales a la Revolución Bolivariana a pesar del bloqueo y con la solidaridad de los pueblos, podemos decir que el Gobierno venezolano y la Revolución Bolivariana han protegido a su pueblo de la pandemia.

Lamentamos que las agencias de información del mundo censuren esto, lamentamos que haya declaraciones descaradas como las del presidente (de Ecuador), Lenín Moreno, u otros traidores a sus países, que hablan de la crisis humanitaria en Venezuela en el marco de la pandemia cuando en Guayaquil la gente se moría en las calles, o cuando otros países lamentablemente han hecho cementerios masivos.

Mogollón. Foto: VTV.

Lamentable el no reconocimiento, pero todo el que vive en Venezuela y el pueblo venezolano sabe que aquí la pandemia, si bien no la hemos superado en su totalidad, ha estado bastante controlada y eso ha sido gracias a la acción de la Revolución, del partido y de la organización chavista.

BS: ¿Por qué tú eres una persona que está preparada para ser asambleísta de tu país, ser un futuro legislador?

CM: Yo a título personal soy solo una circunstancia, soy un cuadro del partido como miles de cuadros que existen y las circunstancias me llevaron a que, por el trabajo que yo he desarrollado en un sector de Caracas, el partido me diera la tarea de asumir ahorita la lucha por la recuperación de la Asamblea Nacional en ese circuito, que asumiera la lucha para ser diputado el año que viene. Es una tarea del partido, en lo personal no hay circunstancias más allá de continuar profundizando el sueño de Hugo Chávez, de recuperar la Asamblea Nacional para tener una que trabaje por la gente.

Para nosotros los venezolanos es una necesidad inminente sacar a estos diputados que están actualmente, que lo que han hecho es agarrar y atacar a los otros Poderes Públicos, viajar por el mundo pidiendo sanciones y bloqueo, que lo que han hecho es agredir, incluso es insólito que en el marco de la pandemia, mientras hasta países que están en guerra bajaron las armas y declararon treguas, nosotros mientras combatíamos la pandemia tuvimos que combatir a los enemigos de la Revolución Bolivariana que planificaron una incursión armada por las costas venezolanas, mientras todo el país estaba de cuarentena y tratando de controlar la pandemia.

El pueblo venezolano no olvida eso, nosotros no olvidamos eso, y por eso el 6 de diciembre en las elecciones vamos a votar masivamente contra lo que ellos representan.

DR: Sobre el trabajo en el sector social, con los grupos más vulnerables del país, puedes contarnos más detalles de tu experiencia en esta área y con los movimientos sociales de Venezuela.

CM: Mi última tarea, antes de asumir esta responsabilidad de candidato, fue trabajar en el sistema de Bases de Misiones, que es la propuesta venezolana para combatir la vulnerabilidad extrema en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es la territorialización de las políticas sociales sin intermediarios. Es garantizar los derechos sociales de aquellos ciudadanos, de aquellas personas y habitantes, que se encuentren en vulnerabilidad extrema, identificados a través del Ministerio de Planificación.

Este programa venía desde el 2014 atendiendo una serie de comunidades, muchas de ella incluso ya habían superado los estándares y se habían venido cerrando Casas de Alimentación, de las cuales tenemos en Venezuela más de 3.600 que alimentan a casi 700 mil personas que están en un nivel de vulnerabilidad, todos los días. Ya nosotros veníamos mas bien cerrando casas de alimentación porque las condiciones económicas o materiales habían sacado regiones completas de la vulnerabilidad.

Lamentablemente, desde el inicio del decreto de Barack Obama para acá, desde el inicio del ataque, del bloqueo, el presidente Nicolás Maduro relanza el programa a través de un plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica y estuvimos todo el año pasado trabajando en las comunidades vulnerables, no solo las que eran vulnerables, tal vez por la historia socioeconómico de Venezuela, sino las que se hicieron vulnerables gracias a las sanciones.

Mogollón. Foto: @_CarlosMogollon..

Por ejemplo, las sanciones no nos dejan acceder a repuestos para la industria petrolera, hay refinerías completas que tenían tecnología norteamericana y que tuvimos que cerrar por no poder, en el mediano plazo, seguir manteniendo su operatividad al no tener los repuestos. Barriadas completas de personal obrero que trabajaba en esas refinerías se ven obviamente afectadas por las sanciones y entonces ahí llegábamos nosotros con el plan de atención integral a las víctimas.

Para nosotros los venezolanos, y para los latinoamericanos en general, es fundamental combatir la vulnerabilidad extrema y la vulnerabilidad en todos sus sentidos, para nosotros es lo mismo que combatir el imperialismo, porque es el imperialismo la causa de nuestras vulnerabilidades.

BS: En sus redes sociales vemos que hace mención con frecuencia a un sector barrial llamado Cota 905, entendemos que es un barrio muy señalado por la violencia que hay en el país. Puede contarnos la situación de este barrio y por qué usted hace tanto énfasis en el.

CM: Este es uno de los barrios icónicos de la ciudad de Caracas, es un barrio que tiene una situación de violencia muy fuerte, que los medios de comunicación quieren circunscribirla, aunque fuera una realidad, solo a ese barrio, cuando sabemos que la violencia es una situación no solo de nuestro país, sino que es una situación que afecta toda la región, e inclusive que afecta a todo el globo terráqueo, en todos los países hay situaciones de violencia.

Nosotros nos hemos dado a la tarea, tenemos un trabajo en este barrio, de desmitificar el tema de la violencia desde el fake news o de solamente las noticias, sino humanizar la realidad de la violencia, o sea atacar la violencia no solo desde sus consecuencias sino desde sus causas.

Esto ha abierto un debate bien interesante, incluso dentro de la misma Revolución, quienes asumen que la violencia se debe atacar solo desde la óptica policial y nosotros, en este caso yo y un equipo de trabajo muy importante del sector y sobre todo con los habitantes del barrio, hemos dicho que la violencia se debe atacar desde sus causas. ¿Se deben atacar las consecuencias? Sí, porque no se puede permitir la impunidad, pero se debe atacar principalmente desde sus causas.

Esta es la Cota 905 que no verán en la prensa mercenaria.



Un proyecto sublime de siembra, difícil de imaginar, pero que existe.



Hoy vemos el fruto de meses de esfuerzo y constancia, de quienes sí tenemos moral para hablar de la Cota.



¿El delincuente nace o se hace?#26Nov pic.twitter.com/WnNNFie4CD — Carlos Mogollón (@_CarlosMogollon) November 27, 2020

La violencia surge de la desigualdad, de la discriminación, de la exclusión, del no poder acceder a derechos sociales, y nosotros nos hemos abocado en esta barriada, y en otras tantas que pueden sufrir un flagelo similar, a la reconstrucción de toda la infraestructura social. Mientras nosotros garanticemos más escuelas y que no haya deserción escolar, hay menos violencia, eso está comprobado. Mientras nosotros protejamos a nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes y, entre otras, se ayude a concientizar sobre el embarazo adolescente, hay menos violencia. Mientras nosotros generemos situaciones que permitan empleo y haya menos desempleo, habrá menos violencia.

Es la violencia en todas sus dimensiones, no solo la violencia delincuencial, es también la violencia contra la mujer, la familia, es la violencia del Estado, es la violencia policial que debe regularse, inclusive para proteger a los mismos policías, o sea a más violencia policial y del Estado hay más violencia en la barriada, inclusive cuando la policía resuelve las situaciones con violencia eso se transmite en que hay más policías caídos en acción y que también son víctimas de la violencia.

Hay que cortar el círculo de la violencia, porque la violencia solo genera violencia, en la Cota 905 y en cualquier lugar del planeta tierra.

DR: ¿Cuáles son las medidas y acciones legislativas que pueden promover una solución política y no violenta a esta situación de la violencia?

CM: Tenemos en principio dos leyes, una sería una ley orgánica que atienda las regiones en vulnerabilidad extrema, que obligue a los gobiernos locales, regionales y al nacional a mantener presupuestos sobre las múltiples dimensiones que causan la vulnerabilidad. Por ejemplo, si tenemos una comunidad que está aislada porque no tenemos carretera, escuelas, universidades, debe el Estado durante tiempo prolongado atacar y desarrollar todas aquellas condiciones que llevan a esa comunidad a la vulnerabilidad. Acabando la vulnerabilidad extrema reducimos la violencia.

Por otro lado, tenemos que crear un sistema de protección a las víctimas de la violencia, tenemos que desarrollar un sistema de atención a las víctimas de la violencia y tenemos que reformar un conjunto de leyes, o sea todos sabemos que las cárceles se convierten en universidades para delincuentes de delitos pequeños, entonces nosotros apostamos a que los delitos pequeños que se hayan cometido reciban penas alternativas, que van desde el trabajo comunitario, el trabajo agrícola, es decir, un conjunto de situaciones más allá de la cárcel, porque las cárceles al final terminan llenas de personas humildes y de pobres.

En la medida en que nosotros reduzcamos la población penitenciaria simplemente a los que cometan crímenes graves, nosotros iremos abriéndole un mundo de oportunidades a un conjunto de personas que habitan en nuestras barriadas, que si por alguna situación se vieron tentados a caer en el ámbito de la violencia o de la delincuencia puedan optar por otra forma de vida. Y, como decía, leyes que nos permitan controlar el embarazo adolescente, el desempleo y la deserción escolar son factores claves para reducir la violencia en nuestras barriadas, pero hay que meterse de lleno y hacerlo desde las causas.

¿Qué tiene un componente policial? Lo tiene, porque para nada estamos proponiendo impunidad ni diciendo que el delito no debe ser castigado, lo que estamos diciendo es que si solamente atacamos el delito desde su consecuencia generamos un circulo que se va haciendo cada vez más grande, como una bola de nieve, en la que cada vez que detenemos un delincuente generamos tres, en la medida que lo atacamos desde distintas dimensiones podremos ir reduciendo el problema paulatinamente.

BS: ¿Cuáles son otros proyectos que tienes en mente y tus propuestas como candidato a diputado?

CM: Todas nuestras propuestas confluyen en el derecho a la ciudad, a la ciudad comunal, a la ciudad de todos, a la ciudad que no tenga un zona de ricos y una de pobres sino el derecho a la ciudad colectiva, a la ciudad del espacio público para todos, el derecho a la ciudad con teatros y con cultura para todos, el derecho a la ciudad que permita el estudio, el trabajo y el desarrollo de todos los ciudadanos.

Para esto avanzar en la construcción de la estructura comunal, de los consejos comunales y las comunas, esa estructura que es la base del pensamiento chavista, del modelo chavista de organización, que así como nos funcionó en la pandemia nosotros debemos seguirla trabajando y desarrollando para que nos funcione en los otros ámbitos de la vida.

Debemos hacer que los proyectos comunales, colectivos, que las empresas de propiedad social sean viables económicamente, financieramente, para esto nosotros tenemos que reformar un conjunto de leyes que inclusive a 20 años de revolución todavía están ahí e impiden el avance de las propuestas comunales en la vida económica.

Un ejemplo, el Código de Comercio de Venezuela tiene ya más de 70 años, es una de las primeras leyes que nosotros tenemos que llegar a la Asamblea a reformar, a facilitar para el desarrollo colectivo y el desarrollo individual, porque hasta el momento lo que está es para el desarrollo de grandes corporaciones o de estos grupos que existen en casi todos nuestros países latinoamericanos que se apropian del dinero y lo acumulan para sí, mientras las grandes masas trabajadoras terminan excluidas en periferias o en barrios periféricos de nuestras ciudades.

Mogollón con autoridades y pueblo en módulo de Barrio Adentro. Foto: @_CarlosMogollon.

Entonces, nosotros estamos con el derecho. a la ciudad, a la vida, o sea profundizar los derechos sociales. En la Revolución Bolivariana, desafiando muchas de las teorías inclusive desde la izquierda, nosotros hemos decidido y así lo hemos venido construyendo, que lo trascendental, que la lucha fundamental y estratégica es lo social y es desde lo social, el modelo que nunca hemos abandonado inclusive en las mas difíciles situaciones, que nosotros construiremos nuevas formas de relacionamiento económico.

Mucha gente nos dice que no es así, que primero la economía, lo social para después, pero es que quien no tiene para alimentar a un niño, para comparar una medicina, no tiene ese después. Nosotros hemos decidido emprender el camino desde lo social hacia lo económico y no al revés, ha sido duro pero ya pareciera que se abren alamedas o que se abren esperanzas con estas elecciones, con el cese ya de este período negro que no solo sirvió para que nosotros reflexionáramos, maduráramos y valoráramos todo aquello que teníamos sino que sirvió también para desnudar ante el mundo lo que es capaz de hacer la derecha venezolana.

DR: ¿Cuáles serían algunas de las medidas legislativas que te gustaría proponer en la nueva Asamblea Nacional para lograr el fin de este bloqueo sangriento que ha hecho tanto daño al pueblo venezolano?

CM: Desarrollar la Ley Antibloqueo aprobada por la actual Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es una ley constitucional que ya está en vigencia y viene a ser desarrollada por la próxima Asamblea Nacional. Una ley que durará lo que dure el bloqueo y una ley que nos permita generar herramientas jurídicas para defendernos de él, lamentablemente mi país se encuentra en una situación de agresión, mi pueblo se encuentra bajo ataque del imperialismo norteamericano y aparte es un ataque que cada vez tiene visos más de despiadado, de no tener ningún límite.

Ellos buscan, el imperio con los aliados que eran venezolanos porque ya nosotros no podemos llamarlos venezolanos porque son enemigos de la patria, arrodillarnos por la fuerza, nos bloquean las medicinas, nuestros pacientes con diabetes estuvieron a punto de morir y varios fallecieron porque no nos dejaban acceder a los medicamentos o a las membranas que le permitían a los pacientes con diálisis tenerlas, un conjunto de niños con enfermedades graves que eran atendidos por Citgo Petroleum ya no son atendidos, o sea mi pueblo ha sido golpeado por este bloqueo, hay víctimas y hay caídas, lamentablemente, quisiera decir que no es así, pero es así, hay personas que han fallecido por las acciones criminales y políticas de la actual Asamblea Nacional y del Gobierno norteamericano.

Nosotros ponemos una queja que no nos dejan vender petróleo, no permiten que nadie nos venda comida, nosotros no estamos pidiendo ni siquiera que nos la regalen, nosotros tenemos el dinero para cancelarla y que no falte la comida de nuestros programas sociales, y aun así esto es bloqueado sin ningún tipo de pudor.

Entonces, esta Ley Antibloqueo nos va a permitir asumir una legislación de guerra, para reactivar las compras del Estado, las refinerías, proteger a quienes comercializan con nosotros. Varios empresarios que su único delito fue vendernos alimentos están siendo detenidos y son buscados inclusive con alerta roja de Interpol en varias partes del mundo, los capitanes de los barcos que nos traían gasolina para evitar que nuestras ambulancias dejaran de funcionar y que la red de distribución de alimentos dejara de funcionar fueron sancionados y detenidos en distintas partes del mundo, bloqueados los activos de las empresas dueñas de las navieras que viajan hacia Venezuela.

Bueno, esta Ley Antibloqueo nos va a permitir generar mecanismos de seguridad para proteger este tipo de transacciones, poderlas desarrollar, reactivar activos ociosos que están en la Republica, reactivar el comercio y en el mediano plazo reactivar la producción.

Es verdad que nos ha golpeado duro esto, pero también nosotros somos el pueblo de las dificultades, entendemos que al tener las primeras reservas petroleras del mundo y las segundas gasíferas nuestra independencia no será fácil, mantener nuestra soberanía no será fácil, y si bien han sido tiempos complicados, Hugo Chávez nos preparó para esto, nuestra mayor esperanza está en no quedarnos solos, en no ser como hace algunos años que lamentablemente cayeron casi todos los gobiernos progresistas de la región y nosotros nos sentíamos solos y aun así nos protegimos y seguimos adelante, incluso contras las críticas de algunos sectores de la izquierda que no entienden desde adentro que es lo que pasa aquí.

Aspiramos que Chile, las fuerzas populares de Chile sigan avanzando en la toma del poder, en Colombia, en Brasil, en Argentina y que los pueblos latinoamericanos nos cuidemos entre todos, porque somos un solo pueblo y como tal tenemos que asumirnos y avanzar en conjunto.

BS: ¿Qué puedes decirle a las miles de personas que han partido de Venezuela producto de este bloqueo y que hoy día se encuentran en distintos países?

CM: Todos son mis hermanos, todos los venezolanos somos una sola nación dentro y fuera. Es lamentable cómo la barbarie política de un grupo que en principio se planteaba hacerse con el poder político, ya hoy yo dudo que lo quieran porque ya se han robado cientos de miles de dólares en activos venezolanos fuera de nuestras fronteras que pareciera que ya no quisieran el Gobierno de Venezuela, es lamentable la guerra que iniciaron contra su propio pueblo y que ha llevado a este fenómeno de que miles de compatriotas se dispersen por el mundo buscando un mejor futuro, un mejor espacio.

Ellos son venezolanos, son en principio víctimas también de esta guerra económica contra el pueblo, ellos lo asumieron, tomaron la responsabilidad de irse, yo no soy quién para cuestionarlo. Sin embargo, siempre lo ha dicho la Revolución Bolivariana: está es la casa de todos y aquí pueden volver. Durante la pandemia han vuelto, cientos de miles de venezolanos entran por nuestra frontera, es más si en algún momento estuvimos a punto de perder el control sobre la curva de contagios del COVID-19 fue por la cantidad de hermanos que se devolvían enfermos de Colombia, de Perú, de Brasil, y sin embargo aquí fueron recibidos, tratados con amor, ya están en sus hogares y estamos evaluando programas sociales para incorporarlos a la vida productiva del país.

Yo más bien diría que evalúen esta clase política que promovió la migración en Venezuela, que ha promovido el ataque al venezolano, que se ha hecho de millones de dólares en supuestas colaboraciones de ayudas humanitarias para el pueblo venezolano de lo cual no ha entrado ni un solo dólar a nuestro país, no le dio ni un agua mineral, no ayudó con una medicina, no ayudó con una frazada, por los menos, a los hermanos que están en el sector de Latinoamérica, los excluyó, los ignoró, se enriquecieron, hoy viven en los barrios más ricos de Bogotá, de Madrid, en Washington, en New York, desde ahí mismo siguen atacando a nuestro pueblo, pero ellos mismos olvidaron a este conjunto de venezolanos que ellos promovieron la salida.

Nosotros hemos hecho lo posible, el Gobierno venezolano, a través de los vuelos humanitarios de Vuelta a la Patria, hemos regresado por miles, cientos de miles, durante la pandemia el número debe ser con seguridad entre 200 y 300 mil venezolanos que han vuelto a su país, y siempre será su país y a los que están afuera toda la fuerza y esperamos que les vaya muy bien y que la experiencia les sirva para madurar, para que todos como país maduremos y podamos avanzar, no hay venezolanos adentro y afuera, somos una sola nación.

DR: ¿Han pensado en establecer una comisión global de verdad, justicia, reconciliación y reparación para Venezuela teniendo en cuenta el daño económico que ha hecho EE. UU. y el daño moral que han hecho los medios internacionales?

CM: Nosotros hemos estado abiertos, primero al diálogo interno y al externo como país, como movimiento, como Revolución y, por supuesto, que todas las experiencias que tengan buena lid para ayudar a avanzar al pueblo venezolano son bienvenidas.

Pero lamentablemente muchas de estas experiencias se transforman en un tutelaje, vemos cómo la Unión Europea nos pide que violemos nuestra propia Constitución al decirnos que no está de acuerdo con que se hagan las elecciones parlamentarias ahorita, que es cuando corresponde según el período constitucional, sino cuando ellos lo desean.

Entonces a nosotros no nos queda otro camino que decirles que nosotros nos liberamos de España en el año 1824, cuando cesó el dominio español sobre nuestra tierra y el dominio europeo y nosotros no podemos aceptar eso.

Nosotros estamos abiertos al diálogo y a la construcción, siempre y cuando sea en el respeto y se reconozca la soberanía venezolana y que somos los venezolanos los que tenemos que dirigir nuestro propio destino.

Lamentablemente, los poderes fácticos y las grandes corporaciones mediáticas, petroleras y de poder parecieran chocar con todos aquellos que inician un trabajo sobre Venezuela o que inician el tratar de apoyar a la Revolución Bolivariana, bien sea para los dos extremos, o porque los compran y los terminan poniendo a responder a sus intereses o porque simplemente cuando nos los pueden comprar, porque son personas dignas que ven una realidad y la expresan, los atacan buscando minar su credibilidad.

Mogollón con la comunidad. Foto: @_CarlosMogollon.

Venezuela tiene muy buenos amigos en el mundo, porque si algo supo hacer el Comandante Chávez fue llevar el mensaje de la Revolución Bolivariana a todos los confines del planeta y podemos decir que cuando un venezolano camina por Europa, por Asia, África o en otros países de América es recibido y le dicen ‘tu vienes de la tierra de Chávez, de la Revolución Bolivariana”, sobre todo pueblos que estuvieron abandonados y que fue el Comandante Chávez el que nuevamente los visibilizó y los acompañó.

BS: ¿Cuál es la misión que tú crees que le cabe a Venezuela como herederos de Chávez en la exportación y en la vigencia del pensamiento y la ideología socialista no solo en Latinoamérica sino en el mundo?

CM: Los venezolanos tenemos la obligación histórica, en el marco del camino trazado por Chávez, por Fidel Castro, por Salvador Allende, de resistir, de no dejarnos doblegar, de seguir avanzando, de hacer cada vez más viable el socialismo bolivariano y de convertir un modelo social y económico que sirva de ejemplo a los pueblos del mundo. Tenemos la tarea de impulsar la Revolución en todos los confines del planeta, de recibir en nuestras tierras a todos aquellos hombres y mujeres que quieran ver con sus propios ojos la realidad venezolana y que se lleven a sus respectivos países esta experiencia para que puedan replicar lo bueno, corregir lo que les parece que no está bien, pero sobre todo para seguir luchando por un mundo más justo, más igual, hay que democratizar los capitales internacionales y el acceso al dinero, no solo es la acumulación del PIB o de la plusvalía del PIB normal a nivel mundial sino del producto del capital financiero, el dinero que es producido por el dinero.

La economía del mundo, lo que se llama el Producto Interno Bruto (PIB), el capital financiero es siete veces mayor, es decir, la economía del PIB real es un octavo del dinero que circula en el mundo y el capital financiero está en menos manos que el producto interno mundial, al final terminan unas pocas familias, corporaciones, controlando el 80 % de los recursos del planeta, mientras tenemos seis mil millones de almas que están luchando por un salario, por un pedazo de la repartición de este PIB.

Nosotros tenemos la tarea de democratizar el dinero, la economía, de avanzar en lo social, pero sobre todo de construir mejores formas de relacionarnos en lo económico, en lo político y estructurar una sociedad más justa, distinta y alterna a la sociedad capitalista. En eso estamos trabajando con nuestros aciertos, nuestros errores, nuestras traiciones que también las hemos tenido, con cuadros que se nos quiebran, pero con un pueblo que ha estado luchando que hoy en día está luchando y que no está dispuesto a dejar de luchar ni el 6 (de diciembre) ni después de esa fecha, o sea nosotros estamos resteados con concretar el sueño de Hugo Chávez.