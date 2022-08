Daria Dugina: «Rusia fue la pionera de un orden mundial multipolar»

Por Yann Vallerie

–¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿No te resulta a veces difícil llevar el nombre de Douguine y, por lo tanto, ser necesariamente asimilado a tu padre?

-Me gradué de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Moscú con un título en Historia de la Filosofía. Mi investigación se centró principalmente en la filosofía política del neoplatonismo tardío, un tema de interés infinito. La principal línea de pensamiento en la filosofía política de los neoplatónicos tardíos es el desarrollo de la idea de una homología de alma y Estado y la existencia de un triple orden similar en ambos. Así como hay tres bases en el alma, así en el Estado (y los platónicos describen el modelo indoeuropeo, luego perfectamente teorizado en los trabajos de Dumézil) también hay tres dominios: este modelo se manifiesta en la Antigüedad y la Edad Media.

La comprensión existencial y psíquica de la política se ha perdido en muchos sentidos hoy en día; estamos acostumbrados a ver la política solo como una técnica, pero el platonismo revela una conexión profunda entre los procesos políticos y psíquicos. Es urgente hoy restaurar esa visión completa de los procesos políticos, es decir, examinar la “política existencial”.

Tengo el honor de estar en el mismo barco que mi padre (en el mismo barco existencial), siendo hija de un gran investigador de la Tradición, autor de la obra de 24 volúmenes Noomachia («guerras de la mente») – análisis a través de los tres logos de todas las culturas del mundo). Estar bajo sanciones de los Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido también es un símbolo de que nosotros, los Dugin, estamos en el camino de la verdad en la lucha contra el globalismo. Por lo tanto, diría que es un honor nacer en una familia así.

–Cuéntenos sobre su trabajo actual.

-Soy observador político del Movimiento Eurasista Internacional y experta en relaciones internacionales. Mi campo de actividad es el análisis de la política europea así como la geopolítica. Como tal, aparezco en los canales de televisión rusos, paquistaníes, turcos, chinos e indios, presentando una visión global multipolar de los procesos políticos.

Mis áreas de interés son tanto el espacio europeo de la civilización como el Medio Oriente, donde está comenzando una especie de revolución conservadora, desde la constante confrontación de Irán con la hegemonía estadounidense o desde la lucha de Siria contra el imperialismo occidental, hasta Turquía, que hoy muestra interesantes tendencias de alejamiento de la OTAN y del bloque geopolítico anglosajón y trata de construir su política exterior sobre una base multipolar, entablando un diálogo con la civilización euroasiática. Creo que es importante seguir los procesos de la región del Medio Oriente, es uno de los escenarios de la lucha contra el imperialismo.

Por otro lado, también estoy muy interesada en los países africanos; representan «El Otro» para Europa y Rusia, a partir de cuyo análisis se puede comprender mejor la propia civilización. África siempre ha sido un sueño hecho realidad tanto para europeos como para rusos: recuerde el Viaje a Abisinia y Harrar de Arthur Rimbaud, o el poeta ruso Nikolai Goumilev que se inspiró en Rimbaud («Journal Africain”) y una serie de poemas sobre África, en los que realmente revela a África como una civilización significativa e inexplorada que el colonialismo occidental ha tratado de deshacer y destruir. Hoy en día, se están produciendo levantamientos tectónicos en el continente africano y el enfrentamiento de civilizaciones -occidental y auténticamente africana (tan diferentes y tan únicas)- es sumamente interesante.

Para mí, un tema particularmente importante es el desarrollo de la teoría de un mundo multipolar. Claramente el momento globalista ha terminado, ha llegado el fin del liberalismo, el fin de la historia liberal. Al mismo tiempo, es de suma importancia entender que se inicia una nueva etapa llena de desafíos, provocaciones y complejidades. El proceso de crear multipolaridad, estructurar bloques civilizatorios y establecer un diálogo entre ellos es la principal tarea de todos los intelectuales de hoy.

Samuel Huntington, como realista de las relaciones internacionales, advertía acertadamente de los riesgos de un choque de civilizaciones. Fabio Petito, especialista en relaciones internacionales, subrayó que la construcción de un «diálogo de civilizaciones» es la tarea central y «el único camino a seguir».

Así, para consolidar el mundo multipolar, las áreas fronterizas (intermedias) entre civilizaciones deben ser tratadas con cuidado. Todos los conflictos tienen lugar en las fronteras (zonas intermedias) de las civilizaciones, donde las actitudes chocan. Por lo tanto, es fundamental desarrollar un estado mental de «frontera» (intermediarios) si queremos que el mundo multipolar funcione plenamente y pase del «choque» al «diálogo» de civilizaciones. Sin ella, existe el riesgo de “shock”.

–¿Cómo ve la guerra en Ucrania? ¿Y sobre las reacciones en Occidente y en el mundo?

-La situación en Ucrania es precisamente un ejemplo de choque de civilizaciones; puede verse como un choque de civilizaciones globalistas y euroasiáticas. Después de la “gran catástrofe geopolítica” (como llamó el presidente ruso al colapso de la URSS), los territorios del otrora país unido se convirtieron en “fronteras” (zonas intermedias), esos espacios en los que se concentra la atención de los vecinos, la OTAN y especialmente el interés de Estados Unidos en desestabilizar la situación en las fronteras de Rusia. En la década de 1990, se inició un trabajo constante con los cuadros de los nuevos gobiernos de los nuevos estados; Ucrania no es una excepción.

Los acontecimientos de 2014 en Ucrania, el Maidan, tan fervientemente apoyado tanto por [Victoria] Nuland como por el famoso soldado de la ultraglobalización, Bernard-Henri Levy [BHL], fueron un punto de inflexión, de hecho abrieron la puerta al establecimiento de un dictado globalista directo sobre Ucrania. Además, elementos liberales y nacionalistas, que eran más o menos neutrales antes de 2014, se han unido en un frente único con una agenda globalista y pro estadounidense.

Durante ocho años en Ucrania, la rusofobia fue cultivada por varios programas y la historia fue reescrita, hasta la masacre física de los rusos: estos mismos ocho años terribles para Donbass con bombardeos diarios. El público francés puede escuchar a la documentalista Anne Laure Bonnel, testigo de estos ocho años en Donetsk, que no teme decir la verdad en sus películas y sus entrevistas.

El apoyo unánime de Occidente a Ucrania en 2022, el suministro de armas a una escala impensable: todo parece una agonía. La agonía de un régimen globalista que comienza a perder terreno frente a la multipolaridad.

Para mí, el mayor dolor es que Europa ha sucumbido a la influencia de la propaganda globalista y en lugar de permanecer neutral, se ha puesto del lado de la guerra. En muchos sentidos, este era sin duda el plan de los Estados Unidos, que de manera tan sistemática y continua había provocado todo el conflicto al inyectar armas en Ucrania. Solo desde Estados Unidos (según Transparencia Internacional), se invirtieron más de 658 millones de dólares en ayuda a Ucrania entre 2014 y 2017.

Al mismo tiempo, notamos que los países de América Latina, Medio Oriente, China e India no han adoptado una posición globalista.

El líder venezolano, Nicolás Maduro, dijo que su país se adhiere «firmemente» a la posición de Rusia. En Cuba se vio a personas portando banderas rusas y símbolos Z durante una manifestación el 1 de Mayo, recuerda el canal alemán ZDF. Argentina acusó a Occidente de tener un doble rasero. La vicepresidenta del país, Cristina Kirchner, dijo que el país estaba en una disputa con Londres por las Islas Malvinas. En Brasil, el candidato presidencial Lula da Silva dijo a su vez que el líder ucraniano Volodymyr Zelensky era responsable de lo que estaba pasando en su país.

China se ha pronunciado en contra de la expansión de la OTAN y las provocaciones de Estados Unidos. India ha tratado de mantener su neutralidad estratégica. En la década de 1990, la propia India fue objeto de sanciones muy dolorosas de Estados Unidos y Occidente por negarse a unirse al Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. El país, al que Occidente busca cortarle el oxígeno y privarlo de alta tecnología, se mantuvo firme (en gran parte gracias a la cooperación con Rusia, que no se unió a las sanciones y abogó por su abolición).

Varios países del Medio Oriente han respaldado la operación militar especial de Rusia (Siria, un aliado ruso desde hace mucho tiempo, conoce la batalla contra el globalismo mejor que nadie), Los llamamientos a la retirada de la OTAN se escuchan cada vez más en Turquía, y el presidente se ha negado a aprobar la admisión de Suecia y Finlandia en la OTAN.

Muchos países africanos, especialmente aquellos donde el sentimiento antiglobalización es fuerte, no han apoyado las críticas occidentales a Rusia (Malí, Sudán, República Centroafricana, Zimbabue, República del Congo, Eritrea). Estas reacciones indican el fin del mito de un “espacio mundial único”. La operación militar especial de Rusia en Ucrania aceleró la formación de un mundo multipolar y catalizó muchos procesos geopolíticos.

–¿No cree que Rusia se está aislando? ¿Cuáles crees que serán las consecuencias de todo esto?

-Creo que es al revés. Rusia encuentra nuevos socios y los procesos de soberanía (por ejemplo, la desdolarización económica) comienzan a acelerarse. Rusia intenta ser «castigada» por los países occidentales a través de sanciones, pero el efecto sobre la economía rusa no es muy significativo («Las sanciones internacionales contra Rusia no parecen impactar en la vida cotidiana de los moscovitas», menciona un periodista en un reportaje de BFM Televisor). La política de sanciones de Occidente ha sido un catalizador para la búsqueda de nuevos socios y la desoccidentalización de nuestro país.

Al mismo tiempo, estas sanciones han golpeado duramente a los países europeos, convirtiéndose en una especie de “hara-kiri” para muchas economías europeas. Esta es una noticia muy preocupante, pero al parecer también formaba parte del complot estadounidense para desestabilizar el continente europeo.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo que Budapest no apoya la imposición de sanciones precipitadas contra Rusia. “Las sanciones contra Rusia son como una bomba atómica, podría llevarnos no solo a no poder alimentar a nuestra población sino también a recibir una masa de migrantes en la frontera”, dijo el primer ministro húngaro.

Surgen nuevos bloques. “Los países en desarrollo, incluidos China, India, Indonesia, Brasil y otros que se negaron a tomar partido tras las sanciones occidentales contra Rusia, deberían considerar formas de fortalecer su coordinación económica para resistir los impactos posteriores de Occidente. Es importante tener en cuenta que los países en desarrollo deben buscar una solución a través de la cooperación financiera y comercial”, escribió un reportero del Global Times desde China.

Estos son procesos geopolíticos muy interesantes. Por lo tanto, Rusia no fue víctima del aislamiento, fue la pionera de un orden mundial multipolar.

–¿Cómo reacciona la población rusa a esta guerra, que obviamente ya ha causado muchas pérdidas en el lado ruso?

-Cualquier operación militar siempre conlleva pérdidas. Cabe señalar que las cifras proporcionadas por fuentes ucranianas (y son las que se transmiten en los medios occidentales) no son correctas y deben verificarse. Nos enfrentamos a una situación de guerra de información en la que todo, desde los informes militares hasta las cifras, está politizado. Lamentablemente, en el campo de los medios de comunicación en Occidente prácticamente no existe una visión alternativa de los acontecimientos.

En 2016, Ofpra elaboró ​​un dossier sobre Pravy Sektor (“Sector derecho”), un grupo ultra ucraniano: “Pravy Sektor es objeto de denuncias de antisemitismo y xenofobia, manifestaciones homófobas, detenciones ilegales y otros abusos de poder. Creó una milicia armada, el Cuerpo de Voluntarios de Ucrania, involucrado en el conflicto con los separatistas prorrusos en Donbass. Las tensiones oponen al Cuerpo de Voluntarios de Ucrania a las autoridades hasta su difícil integración en las fuerzas armadas regulares”.

En 2022, quienes fueron vistas con recelo en 2016, se convierten en héroes; las esposas de luchadores del Batallón Azov (grupo responsable de los crueles asesinatos de rusos en Donbass) se encuentran con el Papa en el Vaticano. Es muy extraño que algo que parecía prohibido hace tan solo dos años se haya vuelto mainstream en Europa. O la reunión de BHL con el exjefe del batallón radical rusofóbico y xenófobo Aydar (organización terrorista prohibida en Rusia) [Maksym] Marchenko.

Hoy, el liberalismo va de la mano de la xenofobia y el nazismo. Es una paradoja. Pero esto se puede explicar si se entiende la “naturaleza totalitaria” del liberalismo moderno. Se trata de la manipulación de información y números.

En cuanto a la reacción de los rusos, la abrumadora mayoría apoya la operación militar especial. A sus ojos, esta es una defensa comprensible de los intereses geopolíticos de Rusia y una lucha contra la rusofobia, porque se ha formado un régimen en Kyiv que niega a los rusos el derecho a la autodeterminación (idioma, cultura, identidad) y la existencia.

Algunos elementos de la sociedad abandonaron el país inmediatamente después del estallido de las hostilidades: se fueron a los Estados Unidos, Europa e Israel. De manera reveladora, Anatoly Chubais, exjefe de la administración presidencial rusa y uno de los ideólogos y líderes de las reformas económicas en Rusia en la década de 1990, abandonó el país. En la década de 1990, el Frente Patriótico lo llamó «traidor» y responsable de las dificultades económicas de Rusia. Es simbólico. Hay tales casos, eso es seguro.

Todos los que me rodean apoyan la operación militar especial, no solo de palabra sino. también, en muchos casos, de hecho, brindando ayuda humanitaria a los refugiados y a la región. Además, no han estado haciendo esto durante los últimos meses, sino durante muchos años. Los mismos ocho años de los que Occidente sabía tan poco.

–Como periodista, ¿qué opina de la censura de RT o de Sputnik en la Unión Europea, y del silencio (o incluso la aprobación) de la mayoría de los periodistas europeos?

-Este es un caso sin precedentes de violación de la “Libertad de expresión”. La libertad de expresión implica la posibilidad de diferentes puntos de vista, a veces desagradables para las autoridades. RT y Sputnik no eran instrumentos de propaganda rusa, sino plataformas de discusión. Vi muchos programas de RT Francia y eran interesantes porque incluían expertos con un punto de vista alternativo al de los medios del sistema.

El hecho de que los periodistas en Europa no reaccionaran de ninguna manera a estos bloqueos muestra la naturaleza “totalitaria” de todo el mundo de los medios occidentales. Es muy triste. Esperemos que los medios de comunicación se mantengan activos y continúen destruyendo el bloque de desinformación.

–En Francia, las consecuencias económicas ya se están sintiendo (principalmente precios más altos de la gasolina). ¿Cómo podría evitarse una espiral infernal?

-Las sanciones contra Rusia están comenzando a agotar la economía europea. Le Pen, en el debate con Macron, las llamó acertadamente “harakiri” para la economía francesa. Pero pensemos, ¿quién necesita una Europa debilitada? Aquejada tras el COVID, debilitada por las sanciones antirrusas, Europa tendrá que concentrar todas sus fuerzas en la cuestión de rescatar su propia economía; en tal situación los beneficiarios son EEUU, que logra establecer su control sobre el continente.

Un Rimland independiente es inaceptable para la civilización anglosajona; el creciente sentimiento antiestadounidense y anti-OTAN es una amenaza para el dominio global de Estados Unidos (en Francia, nótese Melanchon, Le Pen, Zemmour y muchos otros candidatos han criticado activamente la membresía de Francia en la OTAN y han apelado a un escenario casi gaullista de 1966).

Por lo tanto, la idea de sanciones antirrusas se implementó con el objetivo egoísta de debilitar la región. Las élites de la UE han actuado como intermediarios, apoderados de los globalistas en esta empresa, y han asestado un golpe al bienestar de los pueblos y poblaciones europeos.

–¿La última palabra?

-Insto a todos los lectores a ser críticos y cuestionar los informes publicados por los medios. Si las élites liberales occidentales insisten tanto en apoyar a Kyiv y demonizar a Moscú es porque detrás de todo esto hay una lógica de lucro. Hay que cuestionar todo. Este es un principio importante que nos permite mantener una mirada sobria. En una sociedad del espectáculo, de la propaganda y del carácter totalitario de los sistemas occidentales, la duda es un paso fundamental para salir de la cueva…

Por Yann Vallerie

Entrevista publicada originalmente el 25 de mayo de 2022 en breizh-info.com