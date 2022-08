Diputado de Venezuela, Ramón Lobo: «La inflación en Europa es resultado directo de sanciones a Rusia»

Los países de Europa se mantienen en debate sobre su acceso a recursos como el petróleo y el gas debido a los altos niveles inflación que alcanzó el continente tras las sanciones aplicadas a Rusia, dijo en una entrevista con la Agencia Sputnik el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Ramón Lobo.

«Europa actualmente se está debatiendo en si compra o no petróleo, si compra o no gas, puesto que los incrementos y los niveles inflacionarios, vemos cómo de manera paulatina, cómo mes a mes se han venido incrementando, situación que tenía más de 20 o 30 años que no se presentaba, lo mismo está sucediendo a nivel de Estados Unidos», expresó el también economista.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos y países de la Unión Europea contra Rusia han tenido un impacto negativo en sus economías, con incrementos en los precios de los alimentos y la energía que han empujado los índices de inflación a cifras históricas.

Según la firma Rystad Energy, las tarifas de la electricidad baten nuevos récords en la Unión Europea con las importaciones limitadas de gas desde Rusia y Noruega.

De acuerdo a la consultora, los precios de la energía eléctrica en Alemania, Francia e Italia superan los 500 euros el megavatio hora.

El 17 de agosto la electricidad subió a 552 euros el megavatio en Alemania debido a la caída de la generación eólica y el alto costo de la producción de energía eléctrica con gas y carbón.

En Gran Bretaña, la energía eléctrica llegó a costar 486 euros el megavatio (récord anual) y los analistas lo atribuyen al desplome de la generación de las plantas eólicas.

Según la asociación WindEurope, el miércoles 17 de agosto las centrales eólicas aportaron solo 9,1% a la matriz energética, siendo la norma en estos meses entre 11 y 20%.

La OTAN

Lobo también destacó que Rusia ha sabido sortear las medidas y recordó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) está detrás del conflicto en Ucrania.

«Tenemos que señalar que detrás de toda esta acción que desarrolló desde Ucrania está la OTAN, en esa visión hegemónica de convertir al mundo unipolar, vemos cómo se le ha revertido una situación de conflicto con Rusia, un país que ha logrado sortear una serie de medidas coercitivas tomadas de manera unilateral por la OTAN», expresó.

El legislador mencionó además que las acciones emprendidas por Rusia deben compaginarse con gobiernos aliados para romper con los conceptos de dominación que imponen países como Estados Unidos.

La operación militar especial iniciada por Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero, motivó que varios países adoptaran medidas contra Moscú.

Las sanciones impulsadas por Estados Unidos van desde la expulsión de Rusia de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT), el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.

SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.

Según la base de datos Castellum.ai, tras el inicio de la operación militar especial se impusieron 9.117 restricciones económicas contra la nación euroasiática, que ahora es el país más castigado por sanciones por delante de Irán, Siria y Corea del Norte.

Fuente Sputnik