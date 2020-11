Dorheny García Cayetano, diputada federal de México: “Podemos ser más solidarios entre los pueblos de Latinoamérica”

La diputada de Morena por el distrito de Veracruz (diputada federal), Dorheny García Cayetano, subrayó que la tendencia es que podamos ser más solidarios entre los países y pueblos de Latinoamérica al recordar el apoyo que México, fiel a su tradición de asilo, prestó al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Por otro lado, recordó que México fue arrasado por 30 años de políticas neoliberales en donde se dio, de manera velada, un desmantelamiento de todo lo público.

En entrevista en Voces Sin Fronteras, conducido por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk, afirmó que una de las principales preocupaciones y de los principales planteamientos del programa político que desarrolla el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la llamada Cuarta Transformación, es ir por esa clase de quien menos tiene. “Por eso es nuestra frase de ‘por el bien de todos, primero los pobres'”, expresó.

BS: La Cuarta Transformación es un proceso curioso para nosotros. Hemos visto procesos constituyentes radicales y muy maravillosos como las transformaciones en el Ecuador y de Bolivia para convertirse en Estados Plurinacionales. También el proceso constituyente que actualmente se está llevando en Chile. ¿La Cuarta Transformación en México tiene características similares? ¿Qué la compone?

DGC: Para empezar, no sé si alguien pensaría que es un tema que surgió de la nada, pero llevábamos más de 12 años construyendo este gran movimiento, de respaldo, en primera instancia, al compañero Andrés Manuel López Obrador. Empezó no solo ahí, pero mucha gente nos unimos al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sobre todo esta generación, antes de que se llamara así, en cobijo y en respaldo al desafuero del compañero presidente hacia el 2005, cuando él pretendía participar por la presidencia, para 2006 le hicieron una suerte de juicio político para desaforarlo y es ahí donde cientos de mexicanos dijimos esto no es justo y podría o no perder, pero necesitamos que vaya a la competencia, a la elección.

Así fue como llegamos al 2006 y no teníamos todavía un partido político, estaba siglado por otro partido, y nos permitió darnos cuenta que era fundamental. Ahí a pesar de que ganamos hubo un fraude electoral y no teníamos como refutarlo porque no había quién cuidara nuestras casillas, es decir, representantes de nuestro candidato.

Nos fuimos al 2012. En el intermedio hubo varios momentos que siguieron manteniéndonos unidos, llegamos al 2012 y a pesar de que no hubo un fraude como tal, sí hubo un uso desmedido de recursos a los que más nadie tenía acceso, como son los convenios con las grandes televisoras de nuestro país.

Finalmente, llegamos al 2018, ya habíamos pasado por una elección con el siglado de Morena desde 2015 y ahí tuvimos algunas victorias, dentro de las cuales estuvo la victoria en mi ciudad capital, el distrito 10 Xalapa, que insisto es la capital de uno de los estados (Veracruz) más importantes del país, y también se ganó Coatzacoalcos (Veracruz), que es una de las ciudades principales por su movimiento económico, ahí el tema petrolero es muy importante no solo para la región sino para el país.

A lo que voy es que todo esto se construyó de un caminar, fuimos afinando este movimiento, tocando casa por casa y distribuyendo este famoso periódico que conocemos como Regeneración y así es como le llevamos el mensaje de la Cuarta Transformación y del proyecto alternativo de Nación a la ciudadanía. Esos son básicamente los inicios.

DR: ¿Cómo ha impactado a México la elección de los EE. UU? ¿Qué opina sobre la fórmula Joe Biden-Kamala Harris y de la prudencia que ha tenido AMLO que aún no ha felicitado a Biden?

DGC: Es una decisión muy complicada, sobre todo para quienes no somos doctos en relaciones internacionales, pero sin duda nos representa una gran tranquilidad la mesura con la que se ha dirigido no solo nuestro presidente sino su representante, que es nuestro canciller. Es decir, el próximo presidente del país vecino entrara hasta enero y de aquí hasta allá algún maltrato, alguna posición que no les guste, puede afectar demasiado por esta condición de interdependencia que hemos generado con el país vecino, la cual no quiero decir que sea mala, sino que es una realidad.

El país fiel a esta tradición de no intervencionismo, nosotros somos un país muy respetuoso de las relaciones internacionales y, sobre todo, estamos para abonar a que la ciudadanía de México que está en EE. UU., que sí hay una gran población, tenga las mejores condiciones, que no haya un arrebato y, principal y fundamentalmente, que no les repercuta en su estilo y forma de vida, porque lo principal es que gobernamos para esa gente, gobernamos lo digo como país, como esta administración, y es un plan muy ambicioso. Los conocedores del derecho internacional mencionan la Doctrina Estrada que aplica mucho el país, en términos de relaciones internacionales, y tal vez podrá ser una apuesta, pero me parece que ha mantenido buena relación tanto con el candidato Biden como con el ahora presidente Trump, pero es mejor irnos pian pianito para no cometer un traspié y afectar a nuestros paisanos.

BS: Para las personas de Latinoamérica que no conocen qué es la Cuarta Transformación, ¿cuáles son los pilares de ella?

DGC: Es un poco remontarnos a la historia de nuestro país, pues los grandes movimientos transformadores se remontan evidentemente a la independencia, a la revolución, a la reforma y, finalmente, nuestro compañero presidente plantea la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país.

A lo largo de todos estos años, la movilidad social se ha congelado y la oportunidad para los que menos tienen era muy endeble, realmente no teníamos oportunidades, y esto repercute en varios aspectos, nos absorbió una suerte de este espiral de pobreza, finalmente genera bien que mal una espiral de violencia, y esto a nuestros pueblos nos ha afectado mucho, porque la delincuencia organizada ganó terreno en este tiempo, nos arrasaron y nos arrollaron 30 años de políticas neoliberales, donde se privilegiaba al sector empresarial, no necesariamente a la productividad como país, esto es que entre más tenían, más privilegios se concedían y a los que éramos una clase menos privilegiada, menos teníamos en cada oportunidad.

Respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación. Foto: @DorhenyCayetano.

Aunque está consagrado en la Constitución, que es nuestro primer documento como país, el acceso a cosas fundamentales como a la educación, nunca se le dio prioridad y, por el contrario, había una política velada de desmantelamiento de todo lo público, servicios de salud que estaban completamente en el abandono, la educación, tenemos escuelas rurales con sillas de botes de pintura, sin luz, y aún no hemos podido abatir eso, pero es una de las principales preocupaciones y de los principales planteamientos de este proyecto y programa político, ir por esa clase de quien menos tiene, y por eso es nuestra frase de ‘por el bien de todos, primero los pobres’.

DR: Como diputada has participado en muchos proyectos de ley, pero hay uno reciente que me llama la atención y que tiene que ver con las abejas. Si nos puedes entregar algunos detalles de esta interesante iniciativa.

DGC: Seré breve porque soy abogada y claro que nos interesa el tema, pero no soy especialista en las abejas. Sí tenemos una preocupación, incluso generacionalmente me parece, por preservar el medio ambiente y también vemos un tema pendiente respecto a que las abejas polinizadoras generan un gran porcentaje de todo el desarrollo en el campo y de la biodiversidad, porque completan parte del círculo de la biodiversidad. Parece un elemento tan pequeño que pareciera no importar y como no le prestamos la suficiente atención es que se ha devastado gran parte del ecosistema de las abejas y a las abejas mismas, por miedo, por temor a que te vayan a picar, incluso hubo campañas o un mal manejo desde las instancias gubernamentales para deshacerse de panales, etc.

Entonces, nos parece que este tipo de iniciativas van apuntando en dos vertientes, una es que generemos también una educación para las nuevas generaciones y que sepan el manejo adecuado de la especie y cómo podemos seguir promoviendo y fomentando esta cultura apícola. Este trabajo es titánico y aunque se hace de manera natural también tenemos agentes que se dedican a ello para tratar de impulsar esta labor natural de las abejas, de las polinizadoras, y eso para nosotros también es un tema en el que tenemos que poner atención.

Las políticas públicas también pasan por temas que tienen que ver con el medio ambiente y que a esta generación, de nosotras, nosotros, nos interesa mucho poner el dedo para que las nuevas generaciones nos ayuden a preservar, a respetar, y sobre todo a fomentar este tipo de actividad.

BS: ¿Cómo has visto que ha evolucionado la relación entre el PT (Partido del Trabajo) y Morena en los años desde que AMLO fue elegido? ¿Cuáles han sido algunas de las reformas claves que se han logrado?

DGC: Son compañeros a los que apreciamos mucho, pero desde luego que no es que por ellos o sin ellos seamos o no de izquierda.

De hecho, tenemos temas fundamentales de izquierda en los que nosotros apostamos por ser reformistas y hay temas fundamentales que nos ayudan a alcanzar la justicia social. A mí parecer es un tema de ir avanzando en las demandas de justicia social, pero todo partiendo del proyecto alternativo de nación, que ya no es alternativo, ya ahora es un proyecto que el presidente está llevando a cabo y que los compañeros del PT son unos grandes aliados.

Aprobación Ley de Ingresos 2021. Foto: @DorhenyCayetano.

Pasándonos a otro tema, cuando dices qué es lo principal que se ha logrado, pues yo estoy muy orgullosa de que en nuestra legislatura es que se hayan elevado a rango constitucional los dos programas emblemáticos para la administración de nuestro presidente, que es Jóvenes Construyendo el Futuro y la protección a nuestras adultas y adultos mayores. ¿Por qué son tan importantes? El primero es una beca tendiente a que aprendas tu primer trabajo, oficio, tienes becarios y puedes ser tutor, el tutor siempre va a ser una empresa y los becarios siempre vamos a ser jóvenes y quien les paga es el Estado mexicano, que les da un salario mínimo. Una de las grandes barreras que tenemos las juventudes es que a veces no tenemos oportunidad o acceso a la educación pública, gratuita y de calidad, y eso es un impedimento para obtener trabajo, para no incorporarnos al mercado laboral. En segunda instancia, esta herramienta, este programa, nos permite que las juventudes tengan su primera oportunidad y esto subsidiado de alguna manera por el Estado mexicano, entonces le quitas un costo a la empresa, de esta manera lo ayudas y le sumas una fuerza laboral que puede estar sujeta o no a contratación por la misma empresa si es que tu desempeño le sirve mucho, como ha ocurrido en instituciones de Gobierno, en empresas privadas, y también lo importante es que no son solo las grandes corporaciones sino que puedes elegir de tutor e inscribirte como tutor siendo un carpintero, un mecánico, una persona que tiene un oficio que no necesariamente pasa por la educación formal.

Del otro extremo tenemos a la protección a nuestros adultos mayores, que en las zonas indígenas baja la edad unos cinco años, para una mayor protección también como deuda a nuestros pueblos indígenas. Esto es como lo que más emoción nos causa, al menos a mí, porque estamos protegiendo también, pareciera que no es una reforma o no es un impacto de género, pero a mi juicio tiene todo que ver con una protección particular también a nosotras las mujeres, porque yo, por ejemplo, estudiaba dos carreras, criaba a mi hermana y además militaba, y a veces no me alcanzaba el dinero que tenía, la economía familiar estaba muy lastimada.

Qué emoción dio recibir y escuchar a nuestro Presidente @lopezobrador_ hablando de forma tan especial sobre #Xalapa.



Coincido en que nuestro pueblo es consciente, ha estado siempre a la vanguardia y es precursor del movimiento de transformación. Sabemos que no nos va a fallar 👏🏼 pic.twitter.com/KZLL4jkLC8 — Dorheny Cayetano (@DorhenyCayetano) September 27, 2020

Hay otro programa complementario que es Jóvenes escribiendo el futuro que también desde la universidad estás becado, esto nos permite saber y conocer, tener un colchón para la toma de decisiones, es decir, podemos decidir dónde militar con esta pequeña ayuda y es muy importante para la protección de nosotras.

DR: ¿Cuáles son algunas iniciativas de base en Veracruz de las que ustedes han estado abocados para ayudar en la crisis socio económica actual?

DGC: Yo represento en la Cámara de Diputados Federal, en la Federación digamos, y nuestro estado, que en otros lugares le llaman provincia, es una demarcación que a su vez tiene demarcaciones más pequeñas que nosotros llamamos municipios, ahí tenemos el Congreso local, y en éste también tenemos mayoría de nuestra fuerza política que es Morena, y aunque yo no estoy allá en la Cámara local te puedo compartir algunas de las iniciativas que han sacado adelante mis compañeros.

Por ejemplo, casi todo lo que aprobamos, cambios en la Constitución de nuestro país, que es nuestro documento fundador, ahí tenemos también a los congresos locales, en el caso nuestro congreso de Veracruz aprueba y reafirma su voluntad de integrarse a esa reforma constitucional que nosotros aprobamos en la Federación, es decir, la legislatura de Veracruz ha apoyado innegablemente este proyecto que hemos sacado adelante desde la Federación, como lo es estos programas elevados a rango constitucional, ellos han ratificado su voluntad de pertenecer a ellos, no solo eso, sino también todos los temas referidos a paridad, que hemos tratado de sacar adelante con mucho esfuerzo la Comisión de Igualdad de Género, pero otras de las cosas que han hecho particularmente ellos, porque es su potestad, es reducir el recurso que reciben los partidos políticos en Veracruz, es decir, se redujo un 50% las prerrogativas que reciben los partidos políticos.

BS: En el contexto de la crisis socioeconómica asociada al COVID-19. ¿Cuáles son las actividades concretas que está impulsando Morena, y desde las bases, en el territorio para ir en ayuda de las personas que se ven afectadas?

DGC: Estas reducciones que ha generado el legislativo a nivel local y el manejo adecuado de las finanzas públicas en el estado de Veracruz ha permitido tener un ahorro, un colchón, a pesar de que a nivel internacional hay una recesión, es muy importante también el buen uso y manejo de las finanzas públicas, porque nos permite con ahorros tener algunos temas. El estado de Veracruz para enfrentar esta crisis sanitaria otorgó microcréditos a pequeños empresarios, una pequeña cantidad, con microcréditos a negocios a la palabra, es decir, tienes tres meses de gracia, no tienes intereses, y esto es para ir pagando la nómina, los gastos, a la par claro del Gobierno Federal que daba un monto mayor pero también muy limitado, porque ese era para todo el país.

También, hace unos días fui a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de Veracruz y ahí conocí el programa emergente de empleo temporal donde 9500 personas serán beneficiadas con un salario de entre 5 mil y 6 mil pesos, dependiendo de sus capacidades, y esto por supuesto tiene que ver con apoyar y llevarle esperanza en las pequeñas ciudades y en las que han sido más afectadas por la crisis sanitaria.

Además, hemos tenido acciones de factoraje que consiste en pasarle estas deudas que tenían los proveedores anteriores, ustedes recordaran que Veracruz se volvió muy famoso por el desfalco a sus finanzas públicas, esto quiere decir que estamos endeudados hasta con empresarios del estado y esta deuda se fue rezagando y ahora el factoraje les permite ir cobrando poco a poco con el estado de Veracruz, y esto es una pequeña inyección para las finanzas de la ciudadanía.

DR: El machismo y la violencia de género no han sido puestos en cuarentena. ¿Cuáles deberían ser las respuestas del movimiento feminista en Veracruz y del resto del país y cuáles son algunas de las iniciativas o reformas que Morena ha hecho?

DGC: Es un tema complicado, es complejo porque una misma es parte de esta población que si bien no es vulnerable, sí tenemos los derechos vulnerados. Creo que las políticas públicas de defensa de las mujeres deben ser, por supuesto, más ambiciosas, pero todo comienza, como ya lo había dicho, en un programa general que tiene que ver con alcanzar la justicia social.

Esto tiene que ver también con la economía de nosotras las mujeres, muchas siguen siendo violentadas porque no tienen la opción o la posibilidad de salirse de esos hogares, que bien que mal les cubren ciertas necesidades económicas, por supuesto, ejercen una violencia económica, y hasta sus últimas consecuencias que vienen a ser los feminicidios.

Foto: Crónicas de Xalapa.

Es muy importante fortalecer la cultura de denuncia para que nuestras fuerzas del Estado puedan ser parte de la prevención. Esto es muy importante porque la gran mayoría de este tipo de delitos, que tienen que ver con violencia hacia nosotras las mujeres, se dan y se exacerban en este tiempo de COVID-19 porque estamos enclaustradas en nuestras casas y es ahí donde están nuestros principales violentadores y esa es la gran y radical diferencia y cómo metes un cuerpo policíaco a la casa de una mujer si no hay denuncia mediante, si no ves que está en peligro su situación de vida, es muy complejo que tú puedas atenderlo como Estado mexicano.

Entonces son dos vertientes, protegerlas no solo desde la educación sino también este tipo de apoyos económicos para salvaguardarlas, por ejemplo el que comentaba es una pequeña ayuda para ser un poco más independiente, nos ayuda a formarnos, a ver que tenemos derechos porque no necesariamente lo conocemos desde nuestras casas y en otros espacios públicos podemos llegar a conocerlos, por eso es tan importante nuestra integración a la vida pública del país. Desde la Cámara de Diputados también hemos impulsado que se nos tome en cuenta de manera paritaria en los cargos de elección popular y sobre todo también en la integración de la administración pública que es por nombramiento, es decir, nuestro presidente López Obrador antes de que fuera ley integró de manera paritaria su gabinete y también integró a dos de los personajes más jóvenes que rondaban los 30 años, nuestra Secretaria de Trabajo y nuestro Secretario de Desarrollo Urbano y Territorial.

Esto pasa justamente por una protección a nosotras las mujeres y es un ejemplo de que nosotras contamos, valemos, y qué mejor forma que integrarnos a la vida pública del país.

BS: ¿Cómo está abordando Morena y el Gobierno los bulos informáticos, las fake news, aquellos ataques que se producen de manera constante a través de las redes sociales y ciertos medios de comunicación articulados que tratan de defender ese gobierno neoliberal que tantos años vivió en México?

DGC: Es una pregunta súper importante, porque yo sé que es una preocupación a nivel internacional la creación y contención de fake news, y justamente una de las demandas de la elección de 2012 era democratizar el contenido en los medios de comunicación, pero es muy complicado porque las grandes empresas que tienen que ver con el desarrollo de comunicación tradicional, como es la televisión, estaban totalmente entregadas a la oligarquía y no tenían empacho en generar este tipo de contenido.

Y la verdad es que en la creación de contenidos hemos tenido que intervenir como ciudadanía para frenarlo, y hoy por hoy para romper el cerco mediático, informativo, ahora es diferente porque formamos parte de la administración pública, es un ejercicio muy interesante, que seguramente en casi ningún lugar del planeta se hace, y es este de rendición de cuentas diario de nuestro presidente, que son las famosas Mañaneras, que tienen esta función de una comunicación directa para con la ciudadanía, para que si bien la gente o los dueños de comunicación pudieran desvirtuar alguna información que da el presidente, pues tienen para contrastar de primera mano Las Mañaneras, que no solo está en Facebook y en algunos canales públicos sino que además está en un podcast en esta aplicación bien famosa que es Spotify y puedes actualizarte a diario de la temática de La Mañanera.

Después de tanta simulación la oposición se quita la máscara y se une en un mismo grupo para intentar recuperar privilegios e intereses perdidos



Nos vemos en 2021, @SiPorMx. Qué sorpresa se van a llevar cuando vean la confianza que el pueblo le sigue teniendo a @lopezobrador_❤️ — Dorheny Cayetano (@DorhenyCayetano) November 11, 2020

Esto es bien importante porque permite que la gente, aunque intenten desvirtuar algo que dice el presidente, puede ir directamente a la fuente, es pública y es muy accesible.

Lamentablemente, en nuestro país los principales creadores de fake news son la oposición moralmente derrotada que intenta desvirtuar a cada momento, a cada paso, cualquier declaración de nuestro presidente o cualquier declaración de nuestra expresión política. Yo creo que el mejor medio para combatir esta desinformación es un ejercicio de cuentas claras, territorialmente aunque sea complicado hemos tratado de seguir casa por casa informando a la ciudadanía de las acciones que hemos tenido y ha funcionado bastante bien.

DR: Hemos visto muchos triunfos recientemente en América Latina, como en Chile y Bolivia, ¿qué significan para Morena y para la construcción de lazos con otras fuerzas progresistas y de izquierda en la región?

DGC: Para nosotros como mexicanos ha sido muy importante esta labor que, sin descuidar a la ciudadanía en nuestro país, hemos podido apoyar, por ejemplo, al hermano Evo Morales y fue un momento muy significativo y tal vez muy sentimental para nosotros el ver cuando regresaba a su patria acompañado del camarada Alberto Fernández. Es parte de la construcción de la Patria grande me parece, es tan significativo porque pareciera un solo vuelo que hizo el hermano Evo, que estuvo aquí resguardado en nuestro país, pero ayuda a la construcción de una identidad, sí podemos participar y ser fieles a esta tradición de asilo y esta tradición diplomática de nuestro país, siempre en apoyo y resguardo de los que son perseguidos y el caso del hermano Evo es un gran ejemplo de que al final acusaciones o no, lo cierto es que el pueblo de Bolivia escogió y los volvió a escoger a ellos, a ese proyecto político, porque la realidad que se vive en ese país, por supuesto, que ellos tienen la última palabra, y exiliado, perseguido, él triunfa y no solo él sino cientos de personas que han confiado en ese proyecto y que lo han llevado a la cabeza.

Creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos como país, de poder haber contribuido a este proceso de la Patria Grande y saber que tenemos ese respaldo y creo que la tendencia es que podamos ser más solidarios entre los países y entre los pueblos de Latinoamérica.