«El amor por los débiles & el instinto de asesinato»: Abogado y escritor argentino Julián Axat presenta su último libro en Chile

«El amor por los débiles & el instinto de asesinato» es el título del último libro publicado en Chile por el escritor y abogado argentino Julián Axat (La Plata, 1976).

Se trata de una edición conjunta entre las editoriales Askasis y Periféricas, que estarán participando en la edición invernal de «La Furia del Libro», la emblemática feria de editoriales independientes chilenas que esta vez se realiza en la Estación Mapocho de Santiago, entre el 14 y el 18 de junio.

Precisamente, el viernes 16, a las 18 horas, Axat estará en «la Furia» junto a Adrián Barahona, editor de Askasis, y Absalón Opazo, de Ediciones Periféricas, presentando el libro, que es su tercera publicación en Chile, después de «Offshore» (2016) y «Cuando las gasolineras sean ruinas románticas» (2019), ambas editadas por Periféricas. Los tres volúmenes son de poesía.

En la víspera de su visita a «La Furia del Libro», El Ciudadano pudo conversar con Julián Axat, quien se refirió entre otras cosas a su relación con Chile y a los alcances que tiene este nuevo trabajo poético.

–El título del libro sugiere una relación de tus dos oficios, abogado y poeta. ¿Es así?

El título juega con una reflexión de Søren Kierkegaard, sobre la naturaleza del amor de Cristo por los pobres, y se pregunta si en algún momento esa pasión llega a ser tal que fuese natural que se despierte el instinto de asesinar al opresor, como si en ese amor por el prójimo absoluto ya estuviera latente el lugar de la violencia en su defensa.

El problema es jurídico y poético a la vez, es la legítima defensa y el derecho de resistencia; pero también la cuestión de la épica.

-El libro aparece además en una época muy compleja para el mundo social, debido al auge de las extremas derechas en todo el mundo. En Argentina está Milei, en Chile Kast. ¿Cómo aprecias este fenómeno desde tu perspectiva?

Bueno, el libro habla del odio y la violencia en el siglo 20, y del apocalipsis en el siglo 21. Ya la imagen de tapa, muestra a un nazi y un ruso abrazados, pero también apuntándose mutuamente. Kast, Milei, Giorgia Meloni, Abascal, etc., son figuras perfiladas por el big data, y construidas con el fin de atrapar el desencanto frente a la exclusión bestial que produce el capitalismo.

Lo paradójico es que cuando llegan al poder, van a profundizar esa misma exclusión. El libro aborda muchos de esos tópicos. La poesía es otra forma de representación del fenómeno global complejo de los nuevos totalitarismos en escena.

-En este libro hay un poema que termina con la imagen del telegrama de despido de tu padre por ‘inasistencia al trabajo’, siendo que ya se encontraba desaparecido. Ilustra lo que sería un negacionismo ‘in fraganti’. Después de que se ha logrado reconstruir una memoria histórica, han aparecido ahora sujetos que pretenden relativizarla. ¿Qué opinas de estos intentos negacionistas, cómo podemos frenarlos?

El negacionismo es una forma de la banalidad del mal de la que hablaba Hanna Arendt, una incapacidad de pensar en el sufrimiento del otro, de ponerse realmente en su lugar.

Negar el holocausto, negar a los desaparecidos, negar Auswitch, pueden representar la opinión libre de un ignorante perdido, o ser parte de una bajada de línea sistemática de alguien o un dispositivo con capacidad de adoctrinar a jóvenes que salgan a la calle a perseguir personas por su color de piel, sus ideas, o lo que sea. No es lo mismo, pero ambas cosas están atadas en un punto.

El negacionismo es el huevo de la serpiente en las redes sociales, y está en la base de los nuevos referentes de la derecha, Mi poesía no denuncia estos tópicos, solo se embebe de ellos, juega con esos clichés, va y viene entre el pasado y el presente de algo que en el fondo nunca es fácil de representar, como es el Mal.

-¿Qué rol tendría la poesía en este frente de batalla que se abre, donde se relativizan hechos históricos que son innegables, como las dictaduras en América Latina?

Bueno, no me gusta ser programático y establecer un ‘deber ser’ en el plano poético. Uno escribe poesía relacionado a los problemas de su tiempo, y el lugar de la batalla siempre es el lenguaje y los cuerpos; y en esto la poesía es un ‘fin en sí’ y no un ‘medio para’.

El lenguaje del poeta circula de forma lenta o a toda velocidad según los soportes, el tema es qué efecto produce hoy, especialmente en un mundo cargado de clichés, vacíos de experiencia, reproductores del odio por el otro.

La resistencia busca crear lazos que desborden fronteras, afinidades poéticas basadas en una lectura común de los hechos. Las dictaduras de Argentina y Chile han generado estragos humanos y consecuencias comunes que se viven hasta hoy, y esto hace que los poetas nos hermanemos.

-Finalmente, ¿cuál es tu relación con Chile? ¿Cómo llegaste a editar acá?

Cruzar a Chile es siempre una alegría. Siento una profunda admiración por la poesía chilena. Por los poetas muertos y los vivos. Zurita es para mí el más grande poeta vivo de Latinoamérica, a quien debe serle entregado el próximo Nobel.

Las ediciones de mis libros se las debo a la editorial Periféricas de Valparaíso, que dirige el poeta Absalón Opazo Moreno, a quién conocí hace muchos años y a quién incluí en varias antologías en Argentina.

También quiero mencionar al editor Adrián Barahona, a quien conocí en mi último viaje a Santiago en 2022, y con quien generé una amistad, digamos Siloista, y que es quién también acaba de editar mi nuevo libro en su sello Askasis.

El viernes 16 de junio, a las 18 horas, es la presentación de «El amor por los débiles & el instinto de asesinato» en la Furia del Libro. Más información sobre la feria en lafuriadellibro.com

