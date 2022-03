«Estados Unidos ya no es el dueño del planeta Tierra»

PIA Global entrega a sus lectores esta entrevista realizada por RIA Nóvosti y RT a Dmitrii Medviédev [1], actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa y presidente de “Rusia Unida”, en la cual evaluó las acciones de los países occidentales contra Rusia en el contexto de la situación en Ucrania, se refirió a la operación militar especial y comentó la actitud de la sociedad rusa hacia ella, como también hacia aquellos que abandonan el país, habló sobre la rusofobia y explicó si Europa podrá rechazar el gas ruso.

EUROPEOS Y ASIÁTICOS

– Hace doce años concedió una entrevista a The Wall Street Journal y dijo que considera a Rusia como un país europeo. ¿Todavía lo cree?

-La geografía se ha mantenido igual. Sin duda, Rusia fue, es y será un país europeo, al igual que uno asiático.

Rusia es un país europeo tanto en geografía como en historia. Si se quiere, también por el código cultural, porque una parte importante de los habitantes de nuestro país representa precisamente a la civilización europea, íntimamente ligada a la civilización cristiana. Pero no todos nosotros; una gran parte de nuestra población representa tanto las creencias musulmanas como nuestras otras religiones principales: el budismo y el judaísmo.

– Entiende usted que no estoy hablando de geografía en primer lugar. Ahora, incluso en las réplicas de los más altos funcionarios del Estado, tengo la sensación de que todavía nos oponemos a Europa.

– Son ellos los que intentan oponernos algo, son ellos los que se nos oponen. No tienen el monopolio de ser llamados europeos refinados, ya que el desarrollo de la civilización europea en su conjunto tuvo lugar en todas partes de Europa. No somos en este sentido los herederos del Imperio Romano, como algunos otros estados donde se utilizan las lenguas romano-germánicas. Tenemos nuestra propia historia, pero esta historia es exactamente la misma europea que la de ellos. Por lo tanto, cuando se nos dice que ya no somos europeos, parece bastante ridículo. Eso es todo lo que puedo decir sobre la autoidentificación europea. Pero esto no es motivo para ninguna conclusión, usted acaba de preguntar, le respondí que somos más europeos que ellos. Eso es todo.

‘RUSOFOBIA’

– Si se desarrolla esta idea, es sorprendente la ola de sentimientos antirrusos que enfrentó Moscú en esta situación. Parece que toda Europa se ha unido, incluso aquellos países que considerábamos amigos, socios, en una especie de enorme odio hacia nuestro país, y se manifiesta a todos los niveles. Los europeos, que siempre se han declarado muy tolerantes, adheridos a los principios de la democracia, como decían, se permiten semejantes declaraciones en relación con Rusia y los rusos, con los líderes del país. Guardo silencio sobre Biden, quien … Me parece que tales palabras nunca se han escuchado a este nivel. Y por otro lado, si uno mira lo que se permite Polonia en esta situación, quizás Biden no quede tan mal. Y, si es posible, también me gustaría aclarar algo sobre Polonia, para apartarme un poco incluso de este tema principal. ¿Cómo evalúa la posición de Varsovia en esta situación? Porque existe la sensación de que están muy decididos no sólo a jugar un papel clave en esto, sino incluso a establecer algún tipo de protectorado sobre Lvov, sobre esa región de Ucrania que pertenece a su parte occidental. Bueno, esta ya es una segunda pregunta, probablemente de las dos le hago una, larga.

– Efectivamente, la retórica es muy dura. Sin duda, está determinada por el momento, y todas las fuerzas políticas de Europa están tratando de aprovechar esta situación, por decirlo sin rodeos, para lograr sus propios objetivos políticos internos. Está instalado en todos los países: alguien tiene elecciones, alguien tiene una crisis, alguien necesita crear una coalición con alguien más. Y para esto siempre necesitas encontrar un objetivo o un enemigo. En este caso, nuestro país es elegido enemigo. Por lo tanto, esta retórica no me sorprende, aunque, tiene razón, con cierta periodicidad se sale de escala simplemente más allá de los límites de la comprensión, más allá de los límites, como se dice, del bien y del mal.

En el plano cotidiano, también hay manifestaciones de este tipo de retórica rusofóbica, aunque, me parece, no dejan de ser cosas situacionales. En particular, se asocian con el desarrollo de nuevos medios de comunicación, como las redes sociales, porque ciertos modelos que antes no eran tan comunes ahora se están difundiendo de manera instantánea. Pero, en general, no hay nada nuevo en la retórica rusofóbica. No hace mucho, recordé en general que estas son las conocidas palabras de Fiódor Tiútchev sobre cómo hace casi más de 150 años que el mundo occidental tomó las armas contra nuestro país y, de hecho, hizo todo lo posible para que nos convirtiéramos en parias, en una especie de gente a la que no se le concede un apretón de manos. Esta persecución, como la describió entonces Fiódor Tiútchev, continúa ahora a lo largo de los últimos 30 años.

«…hace casi más de 150 años que el mundo occidental tomó las armas contra nuestro país y, de hecho, hizo todo lo posible para que nos convirtiéramos en parias…»

No puedo dejar de hacer una analogía con el período asociado con el desarrollo de la Rusia actual. La Rusia contemporánea tiene poco más de 30 años y todo este tiempo han estado tratando de reprocharnos por todos los pecados mortales, especialmente en los últimos veintitantos años. Que somos los herederos de la Unión Soviética, incluidos los herederos ideológicos, aunque no lo somos, que somos tal y cual. Por lo tanto, no hay nada nuevo en la retórica rusofóbica que se escucha ahora en Occidente.

Así que esto no es todo nuevo. De vez en cuando escuchamos palabras absolutamente asombrosas, pero somos personas de buenos modales y nunca pasamos a cuestiones personales. Nadie habla, por ejemplo, de que hay personas que han manifestado signos claros de demencia senil o que ya van camino de la locura senil. Nadie recuerda a los abuelos que se caen por las escaleras del avión, que no encuentran la dirección correcta para ir a su oficina y se meten entre los arbustos. Nadie habla de eso, porque somos gente decente y tratamos de no pensar en esas cosas. Pero esto es una cuestión de cultura y educación.

EL DELIRIO POLACO

-En cuanto a Polonia, también tuve que hablar recientemente sobre este tema, precisamente por el papel que Polonia está tratando de desempeñar en la actualidad. Polonia no es solo un vasallo leal de los Estados Unidos de América que demuestra su lealtad en todos los sentidos, sino que demuestra que es el principal bastión de los Estados Unidos en Europa. Pero Polonia, de hecho, está tratando hasta cierto punto de vengarse de sus fracasos, tal vez ni siquiera de décadas, sino de siglos, y si no revive la Rzeсzpospolita, al menos trata de recordar que alguna vez fue un jugador muy serio en el mundo, en Europa y, de hecho, pretendió los laureles del imperio. Las actuales élites polacas, representadas por este mismo partido “LyJ” encabezado por Kaczynski-2[2], han estado siguiendo este curso pro-estadounidense y absolutamente rusofóbico durante los últimos diez años.

Recuerdo una época algo diferente cuando intentamos restablecer las relaciones con los polacos. Especialmente después de los tristes acontecimientos que se asociaron con la muerte del presidente polaco. Parecía que, de hecho, todo esto se podía hacer ya que no había obstáculos insalvables. Pero después de que la oposición en la persona de este mismo partido llegó al poder, el curso cambió absolutamente en este sentido, y adquirió rasgos bestiales-rusofóbicos. No puedo calificarlo de otra manera que imbecilidad política, ya que no hay nada más detrás.

«Polonia no es solo un vasallo leal de los Estados Unidos de América que demuestra su lealtad en todos los sentidos, sino que demuestra que es el principal bastión de los Estados Unidos en Europa.»

Es el deseo de reunir al electorado más cargado contra nuestro país, existen allí esas personas y esto no es un secreto pues es un fenómeno bastante antiguo, especular sobre esto y, hasta cierto punto, meterse en los asuntos ucranianos. Tanto más que ahora un número bastante grande de refugiados ucranianos se concentra en Polonia y los polacos están tratando de sacar provecho de este tema. Toman decisiones no solo para apoyar a los refugiados, a los que por supuesto se puede compadecer, sino para castigar a Rusia de una manera adicional. Se proponen algunas construcciones nuevas, incluso cambiar la constitución para confiscar la propiedad estatal rusa. Ayer se tomó la decisión de expulsar a un gran número de diplomáticos.

Por cierto, realmente no entiendo a qué conduce todo esto. Porque si se expulsa a un número simétrico de diplomático, entonces, de hecho, ellos tendrán que cerrar su embajada. ¿Esto está bien? En última instancia, es la elección de cada Estado. Mantener relaciones diplomáticas o no. Pero en general, este curso es absolutamente destructivo.

Enfatizo una vez más que el liderazgo polaco simplemente está tratando de demostrar los sentimientos más leales hacia la administración estadounidense y, en esto, recibir dividendos adicionales, tanto financieros, económicos y, por supuesto, políticos dentro del país.

Todo esto es triste y no conducirá a nada bueno. Naturalmente, sus acciones serán seguidas por una reacción simétrica o decisiones mutuas, que en este caso se toman de acuerdo con el derecho internacional. Simplemente nos encontraremos en una situación en la que en la práctica dejaremos de hablarnos. ¿Es bueno para Polonia? No sé, ellos deciden al final.

LA VISIÓN DE LA CIUDADANÍA RUSA

– Por supuesto, no es un secreto que tras el inicio de la operación especial, algunos rusos, como se suele decir, hicieron las maletas y abandonaron el país. La única pregunta es: ¿Es este un billete de ida o no?

– Cómo puedo saber.

– Entonces quería preguntarle, ¿Qué puede decirle a quienes tomaron tal decisión?

– Cada persona es forjadora de su propia felicidad. Ellos tomaron una decisión – es su derecho. Alguien se fue por un tiempo, según tengo entendido. Tal vez alguien se fue para siempre sólo pensando en las consecuencias. Esta es su decisión personal. Ni siquiera los condenaré y no lo comentaré de ninguna manera.

Es obvio, al menos para mí, que una parte importante de la gente volverá. Porque en cualquier caso, una operación especial de cualquier modo afecta el estado psicológico de las personas, la gente piensa en ello. Debe haber tenido un efecto en algunos de ustedes también. Pero no más.

Creo que otra cosa es más importante para el Estado. En este momento, por ejemplo, hay un problema con la forma en que, digamos, los programadores se relacionan con todos estos eventos. Dado que ellos tienen un negocio internacional y nos aislaron de todas partes, incluidos los medios de pago, las oportunidades bancarias y los contactos con grandes contratistas extranjeros, este evento fue difícil para ellos. Entiendo sus motivos, por qué están tratando de encontrar su lugar bajo el sol. Para ello, el gobierno ha preparado una serie de propuestas; el Presidente firmó un decreto. Esperemos que el Estado pueda aliviar este impacto, pero, sin embargo, una parte importante de los especialistas en TI [Tecnologías de la Información] se quedará en el país, podremos mantenerlos. Este es un verdadero problema. En ese sentido estos especialistas, muy importantes, muy deficitarios, me dan pena como ser humano, porque están en una situación difícil. A pesar de que, por supuesto, no fuimos nosotros los que tomamos estas decisiones restrictivas, debemos pensar en esto.

«Esperemos que el Estado pueda aliviar este impacto, pero, sin embargo, una parte importante de los especialistas en TI [Tecnologías de la Información] se quedará en el país, podremos mantenerlos.»

– Entiendo que no quiera dar ninguna evaluación, pero me parece que es muy importante que estas personas escuchen si Rusia los está esperando. En este punto, un mensaje suyo es fundamentalmente importante.

– Mire, los que acaban de irse, no voy a dar una valoración moral porque desconozco los motivos de cada uno de ellos, pueden ser diferentes. Como dicen, no juzgues para que no seas juzgado. Si quieren pueden volver. El que no regrese, repito, lo más probable es que sea su elección personal y algunos no necesitan arrepentirse.

Pero hay una gran diferencia entre aquellos que simplemente se fueron y aquellos que expresan una posición activa de desacuerdo con las decisiones de las autoridades, con la realización de la operación especial y que, además, también adoptan la posición del otro lado. Eso es.

Procedo del hecho de que en una situación normal, la crítica de las decisiones de las autoridades, incluida la autoridad suprema, es algo completamente normal. Bueno, no me gusta. No me gustan estas decisiones, no estoy de acuerdo con esto, generalmente pienso que esto traerá malas consecuencias, etc. Esto está bien. Pero no en esta situación.

Porque de lo contrario podemos caer en la posición de los bolcheviques, incluido Vladimir Ilich Lenin, que durante la Primera Guerra Mundial deseaban la derrota de su patria en la guerra. Esto no es sólo algo inmoral, es una traición. Estas personas se ponen en esta posición. Sin duda, estas personas no están para apretones de mano. Pero hay pocas personas así. Ellos también están allí. Sin embargo, esto no se aplica a aquellos que simplemente se fueron por alguna razón; bueno, lo repito, este es un asunto personal. Por lo tanto, es necesario distinguir simplemente la partida, sin importar cuáles sean las razones de esto, de la traición. Estas son cosas diferentes.

– ¿Aquellos que han permanecido en la sociedad rusa, en Rusia en su conjunto, piensa usted que ahora tienen una visión consolidada sobre la operación en Ucrania?

– Por supuesto que sí. Esta no es mi opinión, lo demuestra la sociología, todos los datos se hacen públicos y digan lo que digan nuestros críticos maliciosos, esta consolidación es evidente.

Según los últimos datos que arrojan encuestas sociológicas, tres cuartas partes de la población del país apoya la realización del operativo especial. Si hablamos de la calificación del funcionario más alto, es decir, el presidente de nuestro país, entonces esta calificación es aún mayor. Esto, de hecho, es la consolidación.

«Según los últimos datos que arrojan encuestas sociológicas, tres cuartas partes de la población del país apoya la realización del operativo especial.»

No estoy hablando de una demostración de este tipo de unidad, como, por ejemplo, la que ocurrió fue recientemente en (el estadio) Luzhnikí. Verá, esto vale mucho y muestra cómo la gente percibe los problemas que enfrenta nuestro país.

Lo diré de nuevo. Puede estar insatisfecho con ciertas decisiones de las autoridades, es normal criticar a las autoridades. Esto es parte de la democracia. Pero es imposible seguir una línea antiestatal en una situación tan difícil, porque es una traición. En la historia de nuestro país, lamentablemente, tales cosas sucedieron. En un período relativamente reciente. Cuando la gente se fue al extranjero y comenzó a criticar a su Estado. Ya sabe, también hay un código cultural, por cierto, que se comparte en casi todos los países. Se puede criticar cualquier cosa dentro del país, pero si te has ido al exterior, entonces no es muy correcto regañarlo. Se puede criticar al gobierno y al país, pero no en una situación de guerra o una operación especial como la que está en marcha. Porque hay gente que lucha con las armas en la mano por nuestra Patria, por nuestro futuro. Es oponerse a estas personas que arriesgan sus cabezas, de hecho, dan sus vidas por ello. Bueno, así es como me siento al respecto.

EL GRAN EMPRESARIADO

– Si hablamos de empresarios, de grandes empresarios, ¿tienen coincidencias con la operación especial, teniendo en cuenta que ahora, bueno, se está tomando el máximo de medidas contra ellos? Les quitan sus casas, vehículos, yates y todo lo demás. ¿Cómo se sienten en general acerca de esto, dado el hecho de que Occidente solía decir que la propiedad privada debe ser respetada? Y ahora, en general, es normal bloquear sus cuentas y llenarle sus casas de refugiados, hacer este tipo de propuestas que está claro que van a ser desagradables para cualquiera.

– Verá, si hablamos de negocios, esto también es parte de nuestra sociedad, incluidas las grandes empresas: son, como dicen, culpables sin culpa.

Hagámonos una pregunta: en general, ¿al menos alguien de este gran negocio es al menos hasta cierto punto capaz de influir en una pequeña fracción, un ápice en la posición de liderazgo del país? Lo digo claramente: no, de ninguna manera. Porque tenemos tareas diferentes. Cualquiera que administre el Estado, en primer lugar, se enfoca en los intereses de todo el país, en los intereses del pueblo de Rusia. El que maneja su propio negocio (esta es una tarea muy importante), sólo hace eso.

Por lo tanto, los cálculos de que, al limitar los negocios rusos, de alguna manera influirán en las autoridades, no tienen ningún sentido, son simplemente estúpidos. También están tratando de influir en los sectores de la economía que están detrás de este gran negocio. Y estos son cientos de miles, millones de nuestra gente. Es decir, de hecho, con estas sanciones, el mundo occidental está tratando de influir en los ciudadanos de nuestro país, para hacerles daño. Y, por supuesto, tratar de volverlos en contra del rumbo del liderazgo estatal, en contra del rumbo del presidente, con la expectativa de que al final resultará en algún tipo de problema para las autoridades. Pero me parece que quienes generan estas decisiones no entienden en absoluto nuestra mentalidad, no entienden la actitud del pueblo ruso en el sentido más amplio de la palabra. No entienden que cuando se aplica esa presión (y esta presión no es sobre los grandes empresarios, no sobre las grandes empresas, es una presión sobre todos y todas), la sociedad se incentiva y consolida.

Incluso aquellos que se ofendieron en alguna situación o creyeron que les prestaron poca atención o se tomaron algunas decisiones equivocadas, ahora dicen: «Bueno, sí, sí, probablemente se equivocaron en algo. Pero en general en esta situación, estaré de parte del Estado. Seré el promotor del curso estatal». Esto, me parece, (los líderes occidentales) son absolutamente incapaces de entenderlo, como no pudieron entenderlo hace 70 años, y hace 100 años, y durante todas las campañas armadas que se llevaron a cabo, incluso contra nuestro país: que este tipo de restricciones y privaciones sólo unen a las personas, las consolidan pero no las dividen. Este es su principal error de cálculo, este es el punto débil de estas estúpidas sanciones.

«…este tipo de restricciones y privaciones sólo unen a las personas, las consolidan pero no las dividen. Este es su principal error de cálculo, este es el punto débil de estas estúpidas sanciones.»

VIDA DEPORTIVA

– Si me permite, me gustaría hablar de una categoría más. Usted habló de los profesionales de TI que han sufrido mucho en este sentido y que serán ayudados. Me gustaría hablar de los atletas. Porque se están tomando algunas medidas inéditas en su contra: se les retira de las competencias, se les obliga a participar bajo bandera neutral, se les obliga a firmar unas peticiones, a hacer unas declaraciones sobre este tema. Al mismo tiempo, entendemos que la edad de los atletas en algunos deportes es bastante corta. ¿Estará Rusia al margen de la vida deportiva en este sentido? Porque la competencia también es muy importante aquí. Es importante competir con atletas fuertes. Ahora parece que toda la historia del dopaje fue todo un precalentamiento.

– Lo es, tiene razón. Primero, comenzaré diciendo que obviamente los atletas tienen una situación difícil, al igual que los programadores. Pero esto les sucedió a los programadores hace relativamente poco tiempo, cuando ellos, nuestros «amigos», trataron de limitarnos por todos lados, para erigir una cortina de hierro: financiera, legal. Lo de los atletas existe desde hace mucho tiempo, desde 2014. De hecho, se preparan pero se ven privados de estas competiciones. Y si no los privan, se ven obligados a actuar de forma anónima, sin la bandera de Rusia, sin el himno de Rusia y, de todas las formas posibles repudiar su patria. Declarar que intervienen sólo a título personal, sólo representándose a sí mismos. Pero esto es cínico, inmoral. Ni me refiero a la posición que tomó recientemente el Comité Olímpico Internacional en relación con nuestras personas discapacitadas. Esto generalmente está más allá de la comprensión, solo es fealdad, grosería. Nuestra tarea común es apoyar a los atletas paralímpicos de todas las formas posibles para que se sientan plenamente involucrados en la vida pública, pero a ellos les dijeron: «No, estás mal, entonces no nos importas». Contra todas las normas morales. Creo que el Comité Olímpico Internacional se mostró desde el peor punto de vista posible.

«Creo que el Comité Olímpico Internacional se mostró desde el peor punto de vista posible.»

Todo empezó, realmente, hace ocho años y estaba conectado con conflictos en torno al dopaje. Aquí no hay nada que esconder, es obvio que hay un problema de dopaje en nuestro país, todos lo reconocieron y hay culpa. Pero considerar que somos los únicos que usamos dopaje, me refiero a la Federación Rusa, los entrenadores rusos, los atletas, esto es exactamente la misma rudeza y cinismo. Otros lo han usado. Pero todos tomaron las armas contra nosotros. Precisamente porque la tarea fue planteada, de nuevo por nuestros «amigos» en gran parte del mundo anglosajón. Sacar a Rusia del deporte. ¿Para qué? Una vez más, con el fin de crear descontento con el curso de Rusia dentro del país y animar a la gente a tomar alguna medida al respecto. Por lo tanto, nuestros atletas han estado sufriendo desde 2014. Pero los apoyaremos de todas las formas posibles, trataremos de realizar las máximas competencias internas, intentaremos defender sus derechos en todas las instancias. Aunque ahora es muy, muy difícil.

Estas decisiones fueron tomadas por personas muy específicas en el Comité Olímpico Internacional, en la Europa unida, en los Estados Unidos de América, en Gran Bretaña, ahora independiente de esta Europa unida. Es obvio que estas decisiones tienen autores directos. Es precisamente contra ellos que se canalizará el descontento de las personas privadas del deporte.

PARA SIEMPRE EN LA MEMORIA DEL PUEBLO

– Díganos con qué frecuencia piensa en la presión a la que están sometidos nuestros ciudadanos en el extranjero en el día a día. Muy a menudo incluso están en peligro de extinción. Vi un clip así en Internet, la embajada rusa en Irlanda (por casualidad vivía allí, mi padre trabajaba allí cuando era niño), estaba todo cubierta con pintura en aerosol y allí un conductor embistió la puerta, no pude siquiera imaginar esto. Esto puede aplicarse a todos los ciudadanos de Rusia que se encuentran en el extranjero. La ONU argumenta que un alto el fuego en Ucrania puede ayudar a reducir la rusofobia en el mundo. ¿Cómo se puede siquiera evaluar esta afirmación y qué tan apropiada es vincularla?

– No entiendo muy bien la posición de la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, que une a más de 200 Estados. Si estamos hablando de la posición de los funcionarios de la ONU, bueno, tal vez. Diré con franqueza que recientemente las estructuras de gobierno de la ONU, y el Secretario General de la ONU, el Sr. Guterres, han hecho una serie de declaraciones, en mi opinión, dudosas desde el punto de vista del derecho internacional, ya que la ONU debería estar por encima de la refriega y no ponerse del lado de uno u otro país en conflicto. Pero está claro que ahora el grado de rusofobia, ya lo hemos dicho, está por las nubes. Esto se manifiesta tanto en ataques a nuestro pueblo como en presiones a nuestras misiones diplomáticas.

«…la ONU debería estar por encima de la refriega y no ponerse del lado de uno u otro país en conflicto. Pero está claro que ahora el grado de rusofobia, ya lo hemos dicho, está por las nubes.»

¿Qué se puede decir aquí? En general, si hablamos de misiones diplomáticas, esta es responsabilidad del país donde se encuentra esta misión diplomática. Esta es la tarea del anfitrión. Tan pronto como la parte receptora comienza a comportarse con indiferencia hacia el destino de la embajada, por regla general, las relaciones diplomáticas se suspenden o terminan. Por lo tanto, el incidente de Dublín, que usted mencionó, está en la conciencia de Irlanda. Solo tienen que responder apropiadamente a eso.

En lo cotidiano, por supuesto, también miro y leo, se ve en Internet y en las redes sociales donde hay muchos ataques a nuestro país. Probablemente tenga que ver con la situación actual. Alguien lo hace con sinceridad, alguien lo hace sólo por exageración, simplemente porque ahora es una costumbre. Pero este es su propio negocio. Tarde o temprano, esta ola disminuirá, así es como funciona la vida. Sin embargo, los recuerdos permanecerán. En nosotros también. Y en nuestra gente que está en el extranjero en un viaje de negocios o de vacaciones. Permanecerán por mucho tiempo. Ahora dicen que no quieren ver rusos, pero es obvio que toda nuestra gente, que en ese momento resultó estar en el extranjero por voluntad del destino, retendrá todos estos recuerdos. No estoy seguro de que se formen una mejor percepción que antes de algunos europeos.

¿Dónde está esa hospitalidad, tolerancia, neutralidad de la que se habló? Desapareció al instante, lo que significa que no estaba allí. Entonces no había cultura. Todo esto fue externo, pero de hecho se evidenció el sedimento que caracteriza el comportamiento de este o aquel ciudadano que practica la rusofobia.

Esto permanecerá con nosotros, también lo recordaremos, no olvidaremos a nadie que haya hecho esto, tanto a nivel estatal como a nivel personal. En este mundo, ahora todo está registrado. Cada uno de nosotros tiene una huella digital. Todos los que escriben cosas desagradables sobre Rusia, sobre el curso de nuestro país, sobre ciudadanos individuales deberían pensar en esto. Todo esto quedará para siempre en la memoria del pueblo. No soy yo quien lo incentiva.

OPERACIÓN ESPECIAL

– Por supuesto, no estamos en el Estado Mayor y no soy un representante del Ministerio de Defensa, pero le diré con franqueza que mis amigos y conocidos preguntan constantemente cuánto durará la operación especial, como si yo pudiera decírselo. Tampoco ahora, como dije, estamos en el malecón Frúnzenskaia (sede del Ministerio de Defensa), pero aquí está escrito: Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. ¿Puedo preguntarle qué piensa personalmente sobre el curso de la operación especial y cómo cumple ella realmente con los objetivos que se anunciaron?

– La operación especial tuvo lugar principalmente porque los objetivos que el Estado ruso se fijó no se lograron a través de la diplomacia. Así lo dijo el Presidente al anunciar el inicio del operativo. El curso de la operación, los planes para su implementación, son determinados por el Supremo Comandante en Jefe. Según la constitución, es el presidente. El presidente dio sus valoraciones. La operación avanza según lo previsto. Este plan fue elaborado y aprobado por el Supremo Comandante. Por lo tanto, no voy a dar ninguna evaluación adicional ahora, me parece que esta es la evaluación que dio el presidente es completamente exhaustiva.

Pero es obvio que la operación continuará hasta que se logren las metas trazadas por el jefe del Estado. Estos objetivos se refieren al futuro de Ucrania; el estatus de Ucrania como estado neutral, un estado que no siga una política antirrusa, un estado que no esté militarizado y un estado que debería ser nuestro vecino normal.

Por lo tanto, hasta que se logren los resultados de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, la operación debe continuar tal como fue concebida por el presidente del país, tal como se decidió.

«…hasta que se logren los resultados de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, la operación debe continuar tal como fue concebida por el presidente del país…»

LA HIPOCRESÍA ESTADOUNIDENSE

– Acciones similares que los Estados Unidos han emprendido repetidamente, además, en regiones que de ninguna manera están relacionadas con sus intereses directos o que no son sus vecinos y no los amenazan, por ejemplo, en Yugoslavia, Irak, Afganistán, nunca han llevado a una respuesta tan grande y consolidada del Occidente colectivo. Es decir, nadie en respuesta a una boda bombardeada en Afganistán cerró las tiendas de ropa europea en los Estados Unidos, y no hubo otras consecuencias. ¿Con qué lo asocia? ¿Por qué semejante respuesta a nuestras acciones que, como usted dice, están plenamente justificadas en términos de garantizar nuestra seguridad?

– No diré nada súper sobresaliente aquí, es bastante claro: los Estados Unidos de América se perciben a sí mismos fuera del contexto del derecho internacional, están por encima de todos.

Los Estados Unidos de América, después del colapso de la URSS, cuando se derrumbó el sistema bipolar del mundo, basado en la confrontación entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, se consideraron los ganadores y los únicos beneficiarios de la desaparición de la Unión Soviética. Aunque, de hecho, la Unión Soviética se derrumbó no por las actividades de la OTAN, sino por razones internas. Por eso se comportan en consecuencia: creen que están fuera de la jurisdicción de cualquiera, que tienen derecho a juzgar a todos, a tomar decisiones, a hacer lo que quieran.

Varios factores ayudan a esto. En primer lugar, Estados Unidos es un país económicamente muy fuerte. En segundo lugar, es un país que emite la principal moneda de reserva y lo hace con mucha alegría, aumentando constantemente su deuda interna. De hecho, el mundo entero es acreedor de los Estados Unidos de América en este sentido. El mundo entero puede sufrir, hundirse en crisis, y los estadounidenses imprimen dólares. Por lo tanto, en este sentido, ahora sienten su total impunidad. Precisamente por eso, las acciones que está tomando Estados Unidos dondequiera que esté –Afganistán, Irak, Vietnam hace unas décadas- no reciben ninguna evaluación legal internacional. Pero durante la Guerra de Vietnam todavía existía la Unión Soviética y sobre este tema se desarrolló una discusión bastante seria en las plataformas internacionales. La Unión Soviética, como saben, ayudó a Vietnam y, en consecuencia, los estadounidenses siguieron su política durante mucho tiempo. Cómo terminó, todo el mundo lo sabe. Ya ni menciono el hecho de que Vietnam está ubicado a una distancia de miles de kilómetros de los Estados Unidos de América, y como resultado de esta operación de los EE.UU (recuerdo haber hablado una vez con amigos vietnamitas, no todos recuerdan esto incluso en nuestro país porque ha pasado mucho tiempo), como resultado de las actividades de los estadounidenses en Vietnam, casi durante toda la década de 1960, murieron más de un millón de vietnamitas, piense en esta cifra. ¡Más de un millón! Ahí es donde está Estados Unidos y ahí es donde está Vietnam: llegaron allí y pereció más de un millón de personas.

«… los Estados Unidos de América se perciben a sí mismos fuera del contexto del derecho internacional, están por encima de todos.»

Incluso entonces, esto no recibió ninguna evaluación dura, a pesar de que existía el Pacto de Varsovia y existía la Unión Soviética. Después de que la Unión Soviética desapareció del mapa y el Pacto de Varsovia colapsó, se descontrolaron por completo, creyeron que podían hacer lo que quisieran. Un ejemplo de esto es Yugoslavia. ¿Qué paso ahí? De hecho hubo una violación de cualquier norma del derecho internacional utilizando, por cierto, las fuerzas armadas de varios países y municiones, incluidas, como saben, municiones con uranio empobrecido. ¿Qué calificación recibió? Ninguna. Ellos consideraron que podían hacerlo, encontraron una razón, una razón para actuar de esta manera, y eso es todo. Ahora, entre ciertos líderes europeos individuales, reconocen: «Bueno, sí, tal vez se acaloraron un poco». Está es toda la historia.

Por eso el comportamiento de los Estados Unidos de América en el mundo se explica por el hecho de que en algún momento consideraron que ya no tenían competidores. Pero están equivocados, porque la vida no se detiene, las relaciones internacionales se desarrollan, los países crecen y se desarrollan. Es obvio que se formarán nuevos polos en las relaciones internacionales. Está la República Popular China, está la India y finalmente está la Federación Rusa. Por lo tanto, el mundo unipolar ha llegado a su fin. Estados Unidos ya no es el dueño del planeta Tierra.

POTENCIA NUCLEAR

– El Presidente insiste regularmente en que Rusia en sus acciones se está defendiendo de las acciones agresivas de Occidente. Usted dijo en una entrevista reciente que el país tiene suficiente poder para poner a sus enemigos en su lugar, es decir, esto implica algún tipo de acción en respuesta. ¿A qué se refería exactamente?

-Se entiende perfectamente bien lo que quiero decir. Rusia no es un Estado ordinario, sino un Estado que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por cierto, a propósito, diré que todos los estúpidos intentos de excluirnos de allí no se basan en nada, ni en la Carta de las Naciones Unidas ni en el derecho internacional, sino que son sólo los deseos de los estados individuales. Este es lo primero.

En segundo lugar, Rusia es una potencia nuclear, propietaria del stock más poderoso de armas nucleares y arsenales estratégicos. Nadie amenaza a nadie con nada, naturalmente, pero usted mencionó al Presidente… Hace relativamente poco tiempo, nuestro potencial estratégico fue transferido a un régimen especial, sólo para que todos entiendan las amenazas que enfrentarán otros estados si intentan influir en el curso de nuestro país. Esto fue notado y se dijo que “no íbamos a hacer nada”, espero que las cabezas más calientes en la misma Polonia y en algunos otros países satélites de los Estados Unidos de América, se hayan calmado. Además, todavía surgen periódicamente ideas estúpidas como cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania. Al mismo tiempo, analistas de sangre fría del Pentágono y de otros lugares dicen que es imposible hacer esto, porque implicaría un conflicto directo con nuestro país.

Supongo que esto es suficiente, aunque tenemos un documento especial sobre disuasión nuclear. Este documento indica directamente los motivos por los cuales la Federación Rusa tiene derecho a usar armas nucleares. Hay varios motivos, los recordaré.

El primero es si Rusia es alcanzada por un ataque con misiles con armas nucleares. El segundo caso es otro uso de armas nucleares contra la Federación Rusa o sus aliados. El tercer caso es un ataque a infraestructura crítica que paralice nuestra disuasión nuclear. El cuarto caso es cuando se lleva a cabo un acto de agresión contra la Federación Rusa o sus aliados, como resultado del cual se pone en peligro la existencia misma del país, incluso sin el uso de armas nucleares, es decir, con el uso de armas convencionales.

Estos casos están indicados en el documento aprobado por decreto presidencial. Lo que demuestra nuestra determinación de defender la independencia y soberanía de nuestro país y no dar a nadie motivo para dudar en lo más mínimo de que estamos listos para dar una respuesta digna a cualquier usurpación de nuestro país, de su independencia, de su rumbo. Pero digo esto porque se hizo la pregunta. Obviamente, partimos del hecho de que las negociaciones, los esfuerzos diplomáticos en las situaciones más difíciles, como la que se está configurando actualmente, por ejemplo, en torno a Ucrania, sigue siendo lo mejor y lo más correcto. Otra cosa es que las negociaciones no siempre tienen éxito, pero ese es el camino por seguir.

«…partimos del hecho de que las negociaciones, los esfuerzos diplomáticos en las situaciones más difíciles, como la que se está configurando actualmente, por ejemplo, en torno a Ucrania, sigue siendo lo mejor y lo más correcto.»

PEOR QUE LA GUERRA FRÍA

– Dijo algo terrible para cualquier persona en este mundo: una guerra nuclear. El segundo punto es la guerra con la OTAN. Estos son básicamente conceptos cercanos e idénticos. En su opinión, ¿Qué tan probable es esta guerra en la situación actual, y es posible comparar la situación actual con la crisis del Caribe, cuando también parecía que estábamos en cierto límite? Si esa época se llamó Guerra Fría, ¿Cómo se puede llamar ahora la actitud de Rusia y el Occidente colectivo?

– Nadie quiere ninguna guerra, especialmente porque una guerra nuclear es una amenaza para la existencia de la civilización humana en general. En este sentido, tienen razón aquellos analistas que afirman, quizás con algo de cinismo pero pese a ello, que la creación de armas nucleares evitó una enorme cantidad de conflictos en los siglos XX y XXI. Es cierto. En realidad lo es.

Por lo tanto, es obvio que la amenaza siempre existe. Como el anterior Comandante en Jefe Supremo, soy muy consciente de su escala. Todo nuestro pueblo sabe que los objetivos de las armas nucleares de la OTAN están en nuestro país, y nuestras ojivas están dirigidas a objetivos ubicados en Europa y los Estados Unidos de América. Pero así es la vida. Por lo tanto, siempre debemos pensar en esto y seguir una política responsable. Eso, de hecho, es todo.

En cuanto a la crisis del Caribe, por razones obvias, no la recuerdo, sólo la leí. Es cierto que tuve la oportunidad de hablar con uno de sus participantes, con Fidel Castro. Esta es una situación diferente, un mundo diferente: no hay Unión Soviética, no hay Pacto de Varsovia, no hay muchas ilusiones. Faltan muchas cosas, pero, sin embargo, las lecciones de la crisis del Caribe entonces las aprendieron bien todos. Tuvo un efecto aleccionador en todos: el liderazgo de los Estados Unidos de América, la OTAN, la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia. Entonces realmente había una guerra fría, ahora la situación es, en mi opinión, peor que entonces, porque en ese momento nuestros oponentes no intentaron con tal grado de furia llevar la situación en la Unión Soviética a un punto de ebullición. En cualquier caso, se disfrazó, no se impusieron sanciones a industrias o agricultura, y mucho menos sanciones personales. A nadie se le ocurrió imponer sanciones a Brezhnev, Podgorny y Kosyguin [los máximos dirigentes soviéticos de entonces, HK]. Por supuesto, entendieron que no tenía sentido, como lo es ahora, pero al menos tenían el cerebro para no hacerlo. Ahora todo el mundo está en una posición incómoda. Introdujeron sanciones, pero de todas formas es necesario comunicarse, aunque más no sea para evitar consecuencias indeseables, incluidas las terribles, como, por ejemplo, un conflicto entre Rusia y la OTAN. Parece que todos están sancionados, todos están en algún tipo de lista.

«…ahora la situación es, en mi opinión, peor que entonces, porque en ese momento nuestros oponentes no intentaron con tal grado de furia llevar la situación en la Unión Soviética a un punto de ebullición.»

Firmé el conocido START III, o Tratado Start, con Obama. Este tratado fue prorrogado por el presidente Putin y el presidente Biden. ¿En qué posición nos quieren poner? Los acuerdos se han concluido, pero han sido concluidos por personas que están en la lista de sanciones. Si el liderazgo ruso tomó una posición irresponsable en este sentido, probablemente se podría decir: si es así, entonces eso es todo, adiós.

Hay una cláusula: rebus sic stantibus: los tratados internacionales son válidos mientras existan las circunstancias que los originaron. Estas condiciones han desaparecido. Ustedes no nos perciben. Las personas que firmaron el acuerdo están en su lista de sanciones. Quizás entonces eso sea todo. Hablo del sinsentido de estas sanciones, mostrando el absurdo de tales decisiones.

Esto no existía durante la Guerra Fría. Ahora esta es nuestra vida. El estado de las relaciones entre Rusia y el mundo occidental, la civilización anglosajona en el sentido amplio de la palabra, encabezada por los Estados Unidos de América, es peor que, probablemente, en 1960-1970, no hay duda al respecto.

NUEVO ORDEN MUNDIAL

– Y si hablamos de la causa raíz y la fuente, sobre las negociaciones con Ucrania, ¿Cómo evalúa su curso? Cierto, según tengo entendido, los acuerdos aún son posibles en esta situación. ¿Cómo se garantizarán estos acuerdos? ¿Necesitará Occidente evidenciar algún tipo de responsabilidad en este sentido? Después del final de la operación especial, teniendo en cuenta todos los factores, ¿no será necesaria una nueva Yalta para establecer un nuevo orden mundial que, como se dice, ha dejado de ser unipolar?

– Comentar negociaciones es algo desagradecido e incorrecto. Las negociaciones requieren silencio. No en vano ahora no se realizan a través de contactos personales, porque se dedica mucho tiempo a esto, sino a través de videoconferencias. Casi a diario. Por tanto, no comentaré nada aquí, para no crear problemas a los negociadores y no despertar las excesivas esperanzas o, por el contrario, las oleadas de emociones que tales comentarios pueden generar.

El propósito de estas conversaciones es claro: fijar todos los resultados a los que, por nuestra parte, quiero decir, apunta la operación especial. A saber: el estado neutral de Ucrania, su desmilitarización, la negativa a utilizar las leyes ideológicas nazis que fueron adoptadas por Ucrania. Digan lo que digan, estas son las leyes que dividen a las personas por nacionalidad. Algunas personas se denominan personas de nacionalidad correcta mientras que otras se colocan entre paréntesis. Además hay una serie de otras posiciones que la Federación Rusa considera correctas de alcanzar.

Ucrania tiene sus propias tareas, por supuesto, que persigue durante estas negociaciones: en primer lugar, preservarse como Estado y asegurar su desarrollo futuro.

En cuanto a las garantías de su ejecución, estas garantías pueden ser dobles. Primero, estas son las garantías asociadas con los participantes en estos acuerdos. En definitiva, quienes serán sus firmantes, quienes serán responsables de su implementación con su autoridad. El segundo son varios mecanismos internacionales. Por supuesto, no los sobreestimaré, ya que hay muchos contratos que se firmaron y no se ejecutaron. Pero aun así, esto es mucho mejor que la inseguridad jurídica o los interminables intentos de Ucrania de infiltrarse en la OTAN para crear una amenaza directa en nuestras fronteras. Por tanto, las garantías legales y la propia existencia del contrato son mucho mejores que su ausencia. Esta es la manera de resolver este conflicto.

Mencionó Yalta. Lo único que puedo decir es que estaremos encantados de recibir delegaciones de diferentes países en Yalta rusa para considerar diversos temas. El famoso palacio no está en perfectas condiciones, pero también puede recibir invitados.

«Fidel Castro no puede ser reemplazado, es único.»

– No hace falta ser Fidel Castro para…

– Fidel Castro no puede ser reemplazado, es único.

– … para hablar de los hechos de 1998. Compartiré una observación, incluso aquellas personas que aún no habían nacido en 1998 piensan que como periodista soy competente de alguna manera, preguntan …

– Definitivamente es competente, los periodistas lo saben todo. Más que los políticos.

CRISIS ECONÓMICA DE 1998

– Gracias. Preguntan, ¿será 1998? Hablan de default. Lo solucionamos por un tiempo porque nos permitieron hacer pagos. ¿Pero de todas formas?

– ¿Usted mismo recuerda 1998?

– Recuerdo. La paridad cayó cuatro veces, lo recuerdo.

– Es comprensible. Así que es un recuerdo vívido.

No se puede meter dos veces en la misma agua. Yo no tenía nada que ver con el poder en 1998 y lo percibía desde la posición de una persona del mundo civil, si se quiere, de los negocios. Pero nuestra sociedad, nuestro Estado estaba protegido en mucha menor medida. Pero recuerdo muy bien 2008 y 2009, cuando tuve que enfrentar personalmente esta crisis económica. Recuerdo muy bien 2014 y años posteriores, cuando tuve que lidiar con esto como primer ministro.

Cada crisis es única a su manera. En 2008, creamos el G20. Dicen: «¡Excluyamos a Rusia del G20!» Pero recuerdo cómo nació ante mis ojos, estas decisiones se tomaron en conjunto. Primero participó Bush, luego Obama. Todos estaban contentos de que representantes de países tan diferentes estuvieran sentados a la misma mesa: Rusia, los Estados Unidos de América, la República Popular China y la India. Fue un formato que surgió de manera consensuada, sobre la base de la unanimidad. Ahora nos dicen: «los vamos a excluir». ¡No, muchachos, es imposible! Fueron ustedes los que nos convocaron al “G7” como octavo miembro. Eso era otra cosa, su especie de club cerrado, si no nos querían ver de ahí salimos, de ahí nos «pidieron» salir. Ahora este club no importa nada, de hecho. El G20 es otra cosa, pero este G20 nos ayudó a superar la crisis de 2008.

¿Por qué estoy hablando de esto? La situación en la que nos encontramos ahora es diferente. En ese momento, todos resistimos la crisis financiera internacional asociada al surgimiento de una burbuja financiera en los Estados Unidos de América. Nuestra tarea colectiva era resistir esto. Pudimos hacerlo, por cierto. Con diversos grados de éxito, pero, sin embargo, sacamos la economía mundial y la economía rusa con bastante rapidez. Todo lo que está pasando ahora es sólo una guerra económica, como dijo un ministro de Francia, que le declararon a Rusia. Están tratando de librar esta guerra sin reglas. ¿Por qué? ¿Qué está escrito en las banderas de cualquier sociedad capitalista, de cualquier economía de mercado? ¡Respeto a la sagrada propiedad privada! Que perezca el mundo pero prevalezca la justicia, que perezca todo pero que se conserve la propiedad privada.

¿Qué están haciendo? Se apoderan de los activos de las instituciones financieras e incluso del Banco Central, e incluso hablan de embargar estos activos, es decir, nacionalizarlos. Bueno, esta es una guerra sin reglas. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta guerra? La destrucción de todo el orden económico mundial. Este es un intento en general sobre aquellos valores económicos que se han formado en nuestro planeta, principalmente en Europa, en los Estados Unidos de América, en nuestro país, y posteriormente en los países asiáticos desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Es decir, es un rechazo a los fundamentos generales de una economía de mercado. Qué puedo decir aquí: si no es costoso para ellos, que lo hagan, pero por razones obvias, esto, por supuesto, provocará una respuesta simétrica de la Federación Rusa.

«…esta es una guerra sin reglas. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta guerra? La destrucción de todo el orden económico mundial.»

Por otro lado, tanto el desafío que recibimos como la reacción que debemos demostrar pueden ser muy, muy efectivos. Lo he dicho muchas veces, pero esto es cierto: si en 2014 no hubieran anunciado sanciones contra Rusia, hubiéramos tenido una agricultura mucho más débil, todo el mundo lo entiende muy bien. Tomamos y cortamos sus suministros y, como resultado, tenemos un alto nivel de seguridad alimentaria.

Espero que en esta situación, los colegas del gobierno puedan encontrar soluciones adecuadas para impulsar el desarrollo de la industria nacional, incluida la industria aeronáutica, la industria automotriz y las áreas muy importantes de microelectrónica y tecnologías de la información para nosotros. Todavía tenemos que resolver estos problemas. Ahora será más difícil decidirse, pero, por otro lado, no tenemos esperanzas con nadie. En este caso, nos veremos obligados a resolver estos problemas nosotros mismos.

PETRÓLEO Y GAS

– Los colegas de los países occidentales actúan de un modo muy interesante. Dicen “ahora les cortaremos todo, pero no el gas ni el petróleo, simplemente porque será muy malo para nosotros, nos congelaremos, aunque, por supuesto, procuraremos ahorrar ahora”. Algunos incluso proponen pasos sobre este tema. Sin embargo, todavía se abstuvieron de aplicar sanciones relacionadas con el sector del petróleo y el gas. Al mismo tiempo, dicen que en el futuro nos gustaría abandonar el gas y el petróleo de Rusia. ¿Qué tan real es el rechazo de los recursos energéticos rusos para ellos? ¿No deberíamos, tal vez, no esperar y simplemente tomar algunas medidas nosotros mismos? En este sentido, ¿Cómo se implementará la decisión de trasladar los contratos a rublos?

– Bueno, mientras compran, que compren. Nadie rechaza su dinero, esto es completamente normal. Ellos también están fanfarroneando. Es bueno que los estadounidenses presuman: tienen diferentes proveedores, están aislados de Europa, por supuesto, no están tan atados a nuestro suministro. Se negaron a tomar nuestro petróleo, aunque esto causó los problemas conocidos por todos. A Biden todavía se le recordará cuánto cuesta un galón de gasolina, porque Ucrania está muy lejos y la gasolina en una gasolinera en algún lugar del centro de Estados Unidos cuesta un dinero que nunca costó. Inflación del 10%, ¿cuándo fue así en los Estados Unidos de América? Entonces todavía recordarán a la administración estadounidense, dirán muchas gracias por lo que están haciendo con su economía, tratando de influir en los rusos.

Por lo general soy filosófico sobre esto. Esta es nuestra riqueza: tanto el gas como el petróleo, necesitamos comerciar con los europeos, con nuestros socios asiáticos. En general, una vez cada 50-70 años hay una reorientación de todas las fuentes de energía. No sé qué pasará en 2050, cuál será el principal portador de energía, la fuente de energía: hidrógeno u otras tecnologías. Simplemente no lo sé. Por lo tanto, también debemos prepararnos para esto.

Pero ahora esto es una parte significativa de nuestros ingresos y estamos obligados a recibir todos estos ingresos. Al mismo tiempo, ciertamente, en las condiciones actuales, observamos los mercados asiáticos y pensamos en cómo diversificar estas entregas. Si es que nuestros amigos europeos tienen mucha prisa en el sentido de negarse a los suministros desde Rusia y rechazan nuestro petróleo y gas. Es muy difícil hacer esto, porque el 40% del gas proviene de Rusia y alrededor de un tercio del suministro de petróleo. Pero sería un honor. Si quieren deshacerse de él, que se deshagan. La única pregunta es en qué perspectiva. También tenemos que pensar qué hacer con él.

«…en las condiciones actuales, observamos los mercados asiáticos y pensamos en cómo diversificar estas entregas.»

Ahora con referencia a la decisión de Vladimir Putin, sobre la transición a los pagos en rublos. Me parece que esto es algo obvio. Nos dijeron: «Chicos, estamos cerrando las posiciones de corresponsalía con sus bancos comerciales, las liquidaciones en dólares y euros son inaceptables, el SWIFT no se puede usar con respecto a los bancos sancionados, al menos algunos de ellos». Bueno, ¿Qué quieren? La única moneda de curso legal en el territorio de la Federación Rusa es el rublo. En este caso, decimos: dado que todo lo demás se ha derrumbado, pague en rublos. Que encuentren formas de pagar. Pero ahora hay consultas sobre este tema. Esperemos y veamos cómo funcionará este esquema. Pero tiene una lógica directa.

– En cuanto al Nord Stream. Los estadounidenses tienen prisa por enterrarlo…

– Tienen prisa.

– También lo llaman ‘pila de metal’, usan un vocabulario muy específico. En su opinión, hay algunas perspectivas para este proyecto, en cuanto a la infraestructura en sí, ¿cuánto tiempo durará sin ser utilizada, sin ningún mantenimiento técnico, sin carga?

– No soy un experto en la durabilidad de la infraestructura de Nord Stream, ciertamente hay un margen de seguridad, qué, no sé, claramente no se mide en meses, esto es obvio. Pero con relación a los grandes proyectos económicos, ya sabe, a pesar del trasfondo un tanto emocional de nuestra conversación por estos hechos que se están dando y las pasiones que hierven, siempre soy optimista con relación a los proyectos económicos. Verá, hay ciertas leyes, aunque nuestros amigos están tratando de quebrantarlas, leyes económicas generales que no se pueden ignorar. El dinero se ha invertido, el proyecto es importante, útil y rentable para todos los participantes. Por lo tanto, los conflictos van y vienen, pero el dinero y la economía permanecen.

Creo que el proyecto Nord Stream 2 tiene un futuro muy favorable. Puede desarrollarse en cualquier caso, si nuestros interlocutores en el diálogo conectan sus cabezas en algún momento y recuerdan que tienen contribuyentes, hay votantes y hay una serie de tareas sociales que deben abordarse. No solo para dañar a Rusia, sino para resolver las tareas más importantes para sus economías. Tratar de ayudar a su gente. Asegurarse de que las facturas que reciban los contribuyentes sean digeribles.

Es simplemente imposible no decirlo. Tan pronto como tomaron la decisión en Alemania sobre Nord Stream 2, ¿qué pasó? Lo que pasó fue lo que dijimos. Las cuentas saltaron instantáneamente a números inimaginables. Dos mil euros y más, en el pico.

Permítanme recordarles que recientemente, hace algunos años, se trataba de gas por tubería, y no de mercado spot. Sin embargo, en general, el precio de más de 400-500 dólares o euros parecía gigantesco. Y de repente aparecen estos números. Bueno, ¿qué es bueno? Nada es bueno. Por lo tanto, soy un optimista reservado en este asunto.

MERCADO PREMIUM

– ¿Cree que en algún futuro volverán a nosotros también las empresas occidentales, empresas que ahora están anunciando masivamente su retirada?

-Por supuesto que volverán. La pregunta es cuándo y con qué pérdidas. Somos un mercado bastante grande, a veces dicen un mercado premium. Entonces, si quieren renunciar a parte de sus ingresos, bueno, que se nieguen, podemos vivir sin eso también, pero no quieren negarse, realmente nos dicen en voz baja que, bueno, estamos esperando el resultado de la situación, esperamos una solución pacífica del conflicto relacionado con Ucrania. Pero por otro lado, no nos purguen todavía, no nos saquen, no introduzcan el control externo, no nos nacionalicen, porque queremos volver.

Alguien, en mi opinión, de los secretarios de prensa, ya sea en los Estados Unidos o en otro país, no recuerdo, dijo que nosotros de ninguna manera, de ninguna manera influimos en la posición de las grandes empresas, esa es su llamada interna, esa es su posición cívica, ellos mismos han tomado y arrojado este lazo, ellos mismos quieren renunciar al dinero, ellos mismos quieren dejar los mercados… Que lean a Marx. Marx dice que el capitalista nunca renunciará a una ganancia adicional. Así que, si no fuera por la colosal presión de los gobiernos de estos países, los países del mundo occidental, ni una sola empresa se animaría a irse. Esta es una historia completamente política. Y las historias políticas tienden a existir durante un tiempo determinado. La economía en este sentido es eterna.

«Que lean a Marx. Marx dice que el capitalista nunca renunciará a una ganancia adicional.»

«ESTADO FORAJIDO»

-Todavía quedan un par de preguntas filosóficas. Por favor.

– Las sanciones afectaron absolutamente a todos los ámbitos. Existe la sensación de que si antes había una cortina de hierro que la Unión Soviética bajó de forma independiente entre nuestro país y otros países, ahora la sensación es que quieren bajarla por la fuerza y ​​obligar a nuestro país a convertirse en una especie de Corea del Norte. Es decir, las toman pero la gente resiste, en principio nadie las quiere, pero los mecanismos las mueven y giran. A semejanza de Corea del Norte, a la que se le impusieron salvajes sanciones, a semejanza de Cuba, donde los autos son de la década de 1960, y, probablemente, también se supone que repararemos y volveremos a usar nuestros decrépitos “Zaz” (autos fabricados en la planta ucraniana de “Zaporozhie”, en la época soviética)…

-Lo siento, al mío lo vendí. Una vez tuve un auto Zhigulí, el modelo “7” sería útil ahora.

– Por lo visto, ese fue el cálculo.

– ¿Cree que en la situación actual, y en lo que respecta a Rusia, será posible lograr tales objetivos en el peor de los escenarios?

– Nadie lo cree así. Aunque critiqué en el transcurso de nuestra entrevista las capacidades mentales de las personas que idean estas sanciones contra Rusia, hay diferentes personas allí, también hay quienes entienden lo que está sucediendo.

Verá, todos entienden, se dan cuenta de que con todo nuestro colosal respeto por nuestros amigos de Cuba, de la República Popular Democrática de Corea, Rusia no es Cuba ni Corea del Norte. Rusia es Rusia, es el país más grande del mundo, es miembro permanente del Consejo de Seguridad, es una economía colosal, es una potencia nuclear. Por lo tanto, todas sus fabulaciones de que ahora nos están envolviendo, como una vez lo hicieron con la RPDC o con Cuba, y se mantendrán en tal estado, no se basan en nada, es imposible. Es básicamente imposible. Incluso si así lo desean ciertos representantes de su élite política.

Sí, hay dificultades, habrá que superarlas, eso es obvio. Desafortunadamente, existen tanto a nivel estatal como a nivel de hogar. Pero, en primer lugar, no somos ajenos a estas dificultades y, en segundo lugar, no son, como saben, dificultades fatales. Esto no se puede comparar con las terribles pruebas que atravesó nuestro país en el siglo XX. Incluso diré más. Estos ni siquiera son los problemas que teníamos en la cabeza cuando el mundo se enfrentó a la pandemia del nuevo coronavirus. Fue entonces cuando realmente no se sentía bien a veces. Porque no entendíamos qué patrones desarrolla este virus, sin importar de dónde venga. ¿Y no segaría, como en conocidas obras fantásticas, una parte significativa de la humanidad? Entonces, en ese sentido, la tensión, en mi opinión, fue mayor. Pero lo más triste es que perdimos un número enorme de personas por este virus.

Definitivamente no es ese tipo de historia. Y no debe haber ilusiones aquí. Están tratando de ponernos en la categoría de «nación canalla» o «país canalla». Si hablamos de etimología, creo que Reagan alguna vez acuñó este término. Por alguna razón, traducimos esto sólo como «estado canalla». Pero, de hecho, se sabe que el término se traduce como «forajido». Así que esta «nación forajida» son los Estados Unidos de América. No porque no nos gusten los estadounidenses, sino porque los estadounidenses están constantemente librando guerras de conquista en el territorio de todo el mundo. Entonces son un estado canalla y un estado forajido.

«…los estadounidenses están constantemente librando guerras de conquista en el territorio de todo el mundo… son un estado canalla y un estado forajido».

– Todavía se siente como si estuviéramos separados. El mundo está dividido en dos partes: Asia y Europa, o, como se dice, el Occidente colectivo. ¿Qué lugar tiene Rusia aquí?

– Rusia toma su lugar. Este lugar está destinado a ella por la historia y, si se quiere, por el Señor Dios. Rusia es Rusia. Y Rusia tiene su propio futuro, su propio posicionamiento, su propio orgullo, su propia fuerza, sus propias oportunidades, sus propios problemas. Por lo tanto, no estamos al lado de alguien, sino que estamos por nosotros mismos. Somos un país grande, muy relevante y bueno.

Fuente: RIA Nóvosti y RT

Traducida por Hernando Kleimans. Periodista, historiador recibido en la Universidad de la Amistad de los Pueblos «Patricio Lumumba», Moscú. Especialista en relaciones con Rusia.

Referencias:

[1] Expresidente y primer ministro de Rusia.

[2] Jaroslaw Kaczynski, líder del partido “Ley y Justicia” (LyJ) es hermano del ex presidente Lech Kaczynski, fallecido en 2010 en una catástrofe aérea.

Publicada originalmente el 27 de maro de 2022 en PIA Global.