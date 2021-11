Fabio Alexis Amador, hermano del comandante Carlos Fonseca del FSLN: «Nicaragua ha avanzado más en estos 14 años que en todos los Gobiernos anteriores»

Nicaragua se prepara para las elecciones de este domingo 7 de noviembre. En esta ocasión, el presidente Daniel Ortega buscará su quinto mandato, el cuarto de carácter consecutivo desde su victoria en 2006 y el segundo junto a su esposa, la vicejefa de Estado, Rosario Murillo.

En entrevista en Voces sin Fronteras, conducido por Denis Rogatyuk, Fabio Alexis Amador, hermano menor del comandante Carlos Fonseca del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), destacó que el pueblo nicaragüense está claro de la situación con los EE. UU. y el financiamiento a grupos internos para desestabilizar el país.

«En estos 14 años se restituyeron nuevamente los derechos de nuestro pueblo (…) Nicaragua ha avanzado más en estos 14 años que en todos los Gobiernos anteriores», subrayó.

Por Denis Rogatyuk

DR: Me gustaría empezar justamente hablando sobre su hermano mayor, quien es considerado el pensador teórico clave de la Revolución Sandinista, pero lamentablemente nunca llegó a ver a los Sandinistas en el poder. ¿Cuál fue el legado mayor, más importante de su hermano?

FAA: Realmente él rescata el pensamiento de Sandino, la gesta de Sandino en los años 30, esa lucha que hizo contra el imperio norteamericano, contra los marines norteamericanos que vinieron a este país, y sus valores y sus programas de lucha que él tenía.

Carlos Fonseca rescata lo que es el Sandinismo histórico, ese Sandinismo de esa época, y lo reúne, lo agrupa en lo que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ahora cuando él forma ya el programa histórico del frente, el programa del frente, recopila todo lo de Sandino y él aporta nuevos valores, nuevos aportes, que en el tiempo de Sandino no se tomaban, no que no eran importante, pero sí no eran tomados en ese momento por las características del país. Carlos Fonseca lo llega a rescatar, los mete en el programa histórico y es hoy Daniel, el comandante Daniel, quien ha llevado ese programa histórico en estos 14 años que llevamos en el poder.

Entonces, Carlos, su valor principal, es el ideario Sandinista, lo que es el pensamiento vivo de Sandino, lo rescata y lo incluye dentro del Movimiento de Liberación.

DR: ¿De qué manera la lucha y la resistencia hicieron al revolucionario que usted es hoy?

FAA: Históricamente en nuestro país hemos tenido, aquí en este país en los últimos 200 años de independencia lo más que hemos tenido tal vez son 20 años de paz, cada generación ha habido una guerra, desde mi bisabuelo ha habido guerra, es más, mi tío bisabuelo por parte de los Amador fue uno de los jefes de la Batalla de San Jacinto, estábamos ahí en esas batallas, Carlos Fonseca en los años sesenta en la etapa de la liberación, en la etapa de la lucha contra la dictadura de Somoza, cuando Sandino triunfa y derrota a las huestes norteamericanas, a esos gringos, a los marines los retira de Nicaragua, viene un periodo de paz y de encuentro de los nicaragüenses, ahí hubo una traición de Somoza, pagado y financiado por la embajada norteamericana, mata a traición a Sandino, se pone en el poder 45 años y en ese tiempo hubo 18 años de lucha del Frente Sandinista para poder derrocarlo en el 79, la dictadura cae en el 79, esa es una etapa, yo tenía diez años para esa guerra de liberación, nací en el 68, era un niño, ya después viene la etapa de la defensa de la Revolución, ahí es donde yo entro.

En Nicaragua hemos tenido diferentes etapas, cada quien en su etapa viene luchando y viene dando su aporte histórico, es histórico eso aquí en Nicaragua, igual es histórico que ha habido traidores siempre, o compañeros que se cansan y se retiran, hay de todo tipo de personas, pero siempre eso nos ha ido formando a todos en la historia y la participación de nuestros familiares nos da lugar a la idea de pensamiento de ir formándonos gradualmente, en esa formación política ideológica vamos dando nuestra participación y nuestro sacrificio cada quien para la transformación de la sociedad que vamos construyendo cada día.

DR: El Movimiento Sandinista también está considerado único en América Latina porque después del año 90 en el regreso del neoliberalismo al poder, pues se pasó a la retaguardia pero al mismo tiempo no perdió la hegemonía que tenía sobre ciertos aspectos por la justicia social.

FAA: Es que primero cuando perdemos el poder en 1990, se pierde el poder político, la presidencia, el ministerio y todo lo demás, corren a más de 50 mil personas al despido, a todos los sandinistas nos retiraron, yo era oficial del Ejército y fui retirado del Ejército, un plan de retiro, soy del PL1, Plan de Licenciamiento Número 1.

Entonces vamos a la calle, pero la calle no es… están las luchas sociales, los gremios, y comienzan las batallas, quien lidera esa lucha en las calles es el Frente Sandinista, es el comandante Daniel, él es el que está ahí y va municipio por municipio, gremio por gremio, a todos les fue hablando uno por uno, consolidando la lucha de lo que es el Frente Sandinista, que es los derechos y justicia social de nuestro país, ahí estaba Daniel, eso es lo importante, y él unificó a todas las fuerzas políticas ideológicas revolucionarias en este país.

Aquí no hubo dos, tres Sandinismos, aquí solo un Sandinismo, bajo el liderazgo del comandante Daniel, eso es lo más importante porque cuando quisieron retirar al comandante, claro perdimos, cuando se va hundiendo el barco las ratas son las primeras que salen corriendo, entonces ahí salieron unos queriéndoselas dar de puros, y nada de puto tenían porque eran los que estaban en el poder, querían seguir dirigiendo el país, ellos querían tomar el partido y el secretario político es nuestro comandante Daniel, siempre ha sido ahí él el que lucha.

Fabio Alexis Amador durante la entrevista. Foto: @DenisRogatyuk.

Entonces, ellos como no pudieron, hace poco en las elecciones dentro del partido quisieron hacer otro partido, supuestamente revolucionario, Renovación Sandinista, de supuesta renovación no tenía nada porque ahora están en la acera de enfrente y están financiados por el Gobierno norteamericano, dime quién te da la plata y cómo es que bailas.

DR: Hablando sobre la segunda fase de la Revolución Sandinista, empezando desde la victoria de Daniel Ortega en 2007, ¿cuáles son los logros claves del FSLN y del comandante Ortega durante los últimos quince años?

FAA: Lo primero que hay que plantear es lo que es la primera etapa de la Revolución, todos los logros se obtuvieron durante esa etapa, dentro de todos esos logros sociales, de beneficios sociales que no los tenía el pueblo de Nicaragua y lo llegamos a rescatar, y con todo y plena guerra, el 60 % del presupuesto iba para la guerra aquí en este país, con solo el 40 % se crearon grandes beneficios sociales, construcción de carreteras, viviendas, se hicieron grandes logros en plena guerra.

Pasaron después, cuando agarró el poder la derecha en el 90, vinieron 17 años de Gobierno neoliberal y ellos tuvieron más de 10 mil millones de dólares, y tuvieron paz y aun así no pudieron hacer nada por este país, se robaron el dinero, se robaron el futuro de esa generación de jóvenes y se robaron toda la esperanza de nuestro pueblo de salir adelante. Cuando agarra el comandante nuevamente, en la segunda etapa de la Revolución, que es el 2006 que gana y comienza el Gobierno en 2007, a esta fecha que son 14 años nada más y que nos han hecho bloqueos, una batalla del 2018 que afectó la economía y que ahorita la volvemos a levantar, en toda esta etapa, estos 14 años, se restituyeron nuevamente los derechos de nuestro pueblo y creamos el mayor desarrollo que se ha podido obtener. Nicaragua ha avanzado más en estos 14 años que en todos los Gobiernos anteriores, 200 años de historia de este país.

Ahora, ¿se imaginan qué podemos hacer más adelante después en esta segunda etapa? La restitución de todos los derechos de nuestro pueblo, y mucho mas se ha cumplido ahorita con todo el programa histórico y con una parte se está cumpliendo ahorita que es la igualdad de género, Nicaragua ahorita es el quinto país del mundo en igualdad de género, y ahí vamos más adelante, avanzando cada día más en todo.

Imagínese que en la guerra pudimos obtener… en esos diez años Nicaragua solo tenía 1.500 kilómetros de carretera, el Gobierno pudo hacer 250 kilómetros más, en diez años, por guerra y todo, y aun así iban construyendo, iban tropas del Ejército cuidando los camiones porque los quemaban, los atacaban.

¿Cuál era el objetivo de la contrarrevolución de ese tiempo? Los puestos de salud, puentes, carreteras, caminos, destruir todo, eso era los objetivos de ellos, era terrorismo como le llaman ahorita. El neoliberalismo en esos 17 años construyó tal vez otros 1.200 kilómetros de carreteras, ahorita tenemos 5.000 kilómetros y vamos a construir 2.000 kilómetros más en este periodo, ya está planificado y ejecutándose obras para 2.000 kilómetros más de carreteras, hemos llegado a hacer en las carreteras históricas, que es unir la Costa Atlántica, el Caribe de Nicaragua con el Pacifico, eso es histórico, nunca antes, esa carretera que se hizo, Bluefields, es la carretera más complicada en la construcción porque hay pantano, fango, lluvia permanentemente, es bien difícil construir y ahí se pudo construir, este Gobierno lo pudo lograr, y ahorita estamos construyendo uno de los puentes más emblemáticos que es el que va para Bilwi, el Bluefields es la región del Caribe sur y Bilwi es la región del Carie norte, estamos ya uniendo todo como tiene que ser.

Entonces, cuando hubo los huracanes ahorita, peligrosos, que fueron dos seguidos en quince días, desbarataron ahí, entonces ahorita esa carretera va a ser una que cumpla todas las normas, es un puente bien complejo esa parte.

DR: Otro proyecto que también ha marcado este segundo período de la Revolución es el del Canal, como el Canal de Panamá, como una manera de levantar aún más el país, pero también ayudar en la soberanía de América Latina.

FAA: El Comandante lo dijo claro: ese es un canal para la humanidad, y todos van a aportar y van a servir en el canal, aquí no va a haber las tropas gringas que van a estar ahí adentro, aquí es de la humanidad completa, es más el proyecto del canal, el impacto ambiental de ese canal fue uno de los primeros que se ha llevado a las Naciones Unidas, a la Medioambiente, para que lo aprueben y le dieron cuatro puntos estratégicos que son los que se han ido gradualmente cumpliendo para poder darle el visto bueno para que siga en pie el proyecto, pero ese proyecto es tan inmenso, tan emblemático que han intentado por todos los medios pararlo.

Pero no solo es el del Canal, ahorita tenemos otro proyecto que es inmenso, que nadie lo ha podido lograr en otros lugares en la historia y Nicaragua lo está haciendo y es los programas sociales, los programas que incluyen a la mujer en la inversión, que la hacen partícipe de la sociedad y de la economía nacional, solo esos proyectos de inversión social, Plan Patrio, Usura Cero, proyectos de apoyo a la mujer para que tenga su autodeterminación y sus propios derechos a poder hacer su vida como quiere y no a costilla de un hombre, que el machismo la vuelve dependiente en la sociedad, esos proyectos han dado más del 10 % del Producto Interno Bruto del país.

Imagínese que el proyecto de la vaquita, una vaca que la dan embarazada cuando pare, ya mayorcito el ternero, lo tiene que devolver, ese es el pago, le queda la vaca. Hay una compañera que tiene ya ocho vacas, solo de esa vaquita, y van desarrollándose, ya tienen una independencia, ya tienen la leche, hacen queso, cuajada, hay una independencia económica para el auto sostenimiento de la familia, porque la base principal es la familia, teniendo la familia lo suficiente para poder lograr lo demás va adelante, pero hay otros programas que han sido emblemáticos que ahorita ya no es necesario como el Plan Techo, ¿usted sabe lo que es estar en una casita buscando qué hacer?, buscar cómo hacer la comida, y está la lluvia y está cayendo una gotita, no te deja ni pensar, eso es serio, les digo porque lo he visto, ese Plan Techo, que les dan las láminas del zinc para que no se les pase el agua ha sido grandioso para este país, y así han ido 15 programas de Gobierno que han servido para el desarrollo de nuestra nación y de la comunidad, para restituir el derecho económico de la familia principalmente.

Ahorita hay un programa que se llama Promotoría Solidaria, un movimiento, son jóvenes, de la juventud Sandinista, que andan en las calles haciendo realidad esos proyectos. Uno de ellos es que se le dan sillas de ruedas a los compañeros que lo requieren, esos jóvenes andan en los lugares más recónditos entregando esas sillas, así andan 5.000 jóvenes permanentemente y son más 20.000 en este país que andan haciendo esa labor y todo es un trabajo voluntario mandado y ordenado por nuestro Gobierno y el Comandante.

DR: Hablando ahora sobre el tema de la elección de noviembre parece más complejo con todas las presiones extranjeras, con la presión de EE. UU. ¿Cómo ha respondido la gente a las diferentes provocaciones de EE. UU? ¿Cómo se está organizando en esta campaña?

FAA: Realmente, el pueblo está claro de la situación con los Estados Unidos y el financiamiento a grupos internos para desestabilizar el país, eso lo vieron claro el 2018, su campaña fue en el 2018, y ya saben lo que ellos quieren, que si no ganan destruyen el país.

Eso está claro, eso lo sabemos porque ese es el objetivo de intimidar al pueblo como lo hicieron en el 90, cuando se intimidó que si no se votaba por la oposición iba a continuar la guerra. Ahorita están con el mismo cantadito, si no votan por los opositores viene el bloqueo económico, hay están tirando el miedo, esa campaña del miedo, sin poder respaldar con una verdadera campaña de objetivos y soluciones para los problemas reales de la nación, es un plan absurdo.

Nosotros, el Frente Sandinista, y los militantes del Frente, hemos visitado las casas de todos los nicaragüenses, cada una de las casas de habitación de una persona se ha visitado, se ha ido a conversar, no a convencer, a conversar de los problemas del país, de la situación del país, para poder llevarle al Comandante lo último que dice cada uno, y se ha visto claro el apoyo hacia el Frente Sandinista.

Hay un sector, de un tal vez 10 % de la población, que es la parte que se cree oligárquica, que es la que está ciegamente con el odio hacia el Frente, por tener odio solamente, porque quisieron tener el poder para poder hacer lo que hicieron en los 17 años del neoliberalismo, volver a las andanzas y robar en el país. Eso es, pero sí nuestra comunidad, muestro Gobierno y nuestro pueblo está claro de la situación, no se hizo una campaña, una burguesa como todo el alboroto, lo más algunas pancartas que han puesto los partidos de oposición, y es que como el Gobierno no está ando financiamiento, porque no les va a dar, si ustedes quieren poner reales que los pongan ellos, antes el Gobierno les daba reales supuestamente después tenían que justificar el dinero y nunca lo hacían, ese dinero iba perdido, se quitó esa política de estarle dando a los partidos para las campañas y que ellos pongan su campaña, la única campaña del Frente han sido todos los trabajos sociales en cada una de las comunidades y siguen los trabajos, sigue la labor de construcción y desarrollo del país, de restitución de derechos.

DR: La Fundación Los Carlitos, ¿qué papel tiene en el Frente Sandinista?

FAA: Los Carlitos son una fundación de jóvenes que fueron a estudiar a Cuba, nos formamos en la vocación militar porque era una escuela militar, para ser futuros oficiales del Ejército Popular Sandinista, es más yo fui de la primera graduación en 1985, nos graduamos y pasamos a una Academia Militar, ahí nos graduamos de oficiales y en el 87 vine como oficial del Ejército a la montaña, quince días de vacaciones, jefe de pelotón de exploración en la montaña, San Antonio de las Cuchillas. Ahí estuvimos dos años, y nos fuimos desarrollando pues profesionalmente en el Ejército, otros compañeros cuando ya vino el poder la derecha en el 90, ahí fue truncado el desarrollo de la escuela militar y todos volvieron a Nicaragua, pero la formación política, intelectual que tuvimos fue grande en Cuba, le agradecemos a Cuba eso, que nos formó, formó más de 10.000 nicaragüenses y otros 10.000 tal vez estuvieron allá afuera en otros países del mundo estudiando, y muchos compañeros siguen en la lucha, siguen consciente su papel de revolucionarios, aquí estamos en la lucha, nos formamos aquí de nuevo como agrupación, como una fundación, que apoyamos al proceso revolucionario, somos partícipes de la revolución, algunos compañeros tienen cargos desde el Ejército hasta las instituciones sociales, somos servidores públicos, hay de todo pero lo importante es que ahí estamos con la revolución, participando y transformando el país, dando nuestro granito de arena para la construcción de la nueva sociedad.

Hemos ido viendo nuevos caminos, ya vienen las nuevas generaciones, los hijos, ya a los hijos los hacemos partícipes, andamos con ellos en las actividades, y son parte pues integral de nuestra sociedad en el desarrollo.

Lo importante es que en Nicaragua la Revolución la construimos nosotros, sin incidencia de nadie, nos apoyan otros compañeros, pero el apoyo es amigable, es fraterno como hermanos que somos, pero la estamos construyendo y vamos formando cada día más esa nueva sociedad.