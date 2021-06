Matt Kirkeegard, observador de elecciones de Perú: «Keiko y su equipo son los únicos que están diciendo fraude y sin evidencia»

La segunda vuelta electoral en Perú se desarrolló el pasado domingo 6 de junio entre los candidatos Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha). Este jueves 10 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ya estaban procesadas el 100 % de las actas, de las cuales se lleva contabilizadas un 99,593 %, dando hasta el momento la ventaja a Castillo por un ligero margen sobre Fujimori.

El martes, la candidata derechista habló de «fraude» y anunció que su partido iba a presentar impugnaciones ante el JNE para pedir la anulación de 802 mesas electorales.

En entrevista en Voces sin Fronteras, conducido por Denis Rogatyuk, Matt Kirkeegard, jefe de la delegación de observadores de la Internacional Progresista que estuvo en Perú, advirtió que «Keiko y su equipo son los únicos que están diciendo fraude y sin evidencia».

En este sentido, señaló que este es un momento muy crítico en el proceso donde se tiene que estar vigilante de las actas impugnadas.

Por Denis Rogatyuk

DR: ¿Qué puedes contarnos sobre el proceso de votación del domingo 6 de junio? ¿Cómo vieron la votación?

MK: Estuvimos en Lima durante la jornada electoral, y básicamente toda estaba muy calmada, muy tranquila, con mucho orden en el desempeño del proceso electoral en todos los sentidos, por lo menos en Lima, de lo que hemos visto. En las filas la gente se estaba moviendo muy rápido, con algunas filas largas, pero también con algunas muy cortas igual, y después de los resultados en la noche no vimos ningún tipo de violencia, disturbios, unas pocas manifestaciones cerca de las sedes de las campañas que también están cerca del ONPE, pero todo muy calmado y muy pacífico también.

DR: El resultado o la atmósfera después de la votación imagino que fue muy interesante, particularmente entre los seguidores de Pedro Castillo. ¿Qué pasó en la noche de domingo y el lunes?

MK: Fue una noche sumamente interesante, porque a las siete de la noche, salieron los exit poll, las encuestas de boca de urna, y dijeron que Keiko había ganado con un por ciento de diferencia, algo así, y un poco después, a las nueve, a las diez, salió el conteo rápido, basado en datos reales, en votos reales, y dijo que Castillo ganó 50,2 % contra 49,8 % para Keiko, y básicamente en este momento hoy jueves eso es lo que estamos viendo en los resultados, el margen entre los candidatos es más o menos ese, como 0,4 %, y todavía tenemos que contar muchos más votos, menos que 1 %, de las actas impugnadas y con problemas y todo eso, que ahora está la disputa fuerte, pero de todo lo que hemos visto parece que Castillo ha ganado y que la única cosa que cambiara eso sería la cancelación, el anulación de miles de votos. Sería un escándalo, pero ahora esa es la situación.

Después el lunes cuando el resultado ya ha cambiado en favor de Castillo, él entró en la ciudad de Lima y fue una fiesta para sus seguidores y la gente que lo apoya, pero también un poco de manifestación para evitar el robo de la elección por maneras más jurídicas, entonces vamos a ver lo que pasa, creo que este es un momento muy crítico en el proceso donde tenemos que estar vigilantes en estas actas impugnadas, pero también confiamos y ahora ya hemos visto las felicitaciones de muchos líderes alrededor del mundo a Castillo en su aparente victoria el día de las elecciones.

DR: Entiendo también que estuvieron otros observadores como la misión de la Unión Europea, y ellos se reunieron con Castillo. ¿Escucharon algunos pronunciamientos por parte de ellos?

MK: Sí, claro. Creo que ese es uno de los datos más importantes en este momento, porque Keiko está llamando que hubo fraude sistemático, que fue algo orquestado y totalmente ilegítimo de Perú Libre, pero la OEA y el canciller y la política externa de Estados Unidos, y la Unión Europea, y muchos más observadores, ya han dicho que no hubo ningún tipo de evidencia de fraude sistemático. Siempre cuando están contándose como 80 y más, mil actas, se van a encontrar una, dos, diez, con problemas, que no tienen la matemática correcta, que hubo intento de escribir algo malo, con firmas que faltan, pero fue un proceso me parece muy limpio, transparente, justo, y eso es lo que ha confirmado no solo nosotros de la Internacional Progresista y las otras delegaciones del partido de la Izquierda de Europa, sino también la OEA, el ministro de relaciones exteriores de los EE. UU. y otros actores en ese sentido, y aún la prensa muy derechista de Perú, sí hay varios ejemplos como la amplificación de la acusación de fraude, pero también hubo varias investigaciones, por ejemplo, de El Comercio, que es un periódico bastante de la derecha, que explicó cómo toda la alegación de fraude de Keiko y porqué no es cierto.

Entonces, esta es la situación en este momento, me parece que Keiko y su equipo son los únicos que están como diciendo fraude y sin evidencia, entonces es muy importante ver el proceso en este momento.

DR: A diferencia de lo que pasó en Bolivia, Keiko no tiene el apoyo de la OEA, de las Fuerzas Armadas, no tiene la capacidad para movilizar la gente. Entonces, incluso sí tiene el apoyo de algunos otros líderes de la derecha peruana y de los medios de comunicación, igual su plataforma golpista de llamar fraude parece muy débil en su caso.

MK: Sí, y más débil me parece cada hora porque ya están contando las actas y cada vez que lo hacen la situación me parece peor para ella. Y sí, como dijiste, las Fuerzas Armadas ya han proclamado que tenemos que respetar el proceso democrático, pues las organizaciones poderosas de base que están apoyando a Castillo están armando también sus manifestaciones y movimientos y marchas en la calle, en Lima, en el campo igual, por ejemplo, los ronderos de Cajamarca, los sindicatos, los movimientos sociales.

Entonces sí, Keiko me parece muy sola en este momento, ella no tiene ya el apoyo de los otros, eso está cayendo alrededor de ella y la situación es cada vez más en favor de Castillo, pero es muy importante recordar en este momento que aun si gana Castillo va a ser una situación sumamente difícil, no tiene la mayoría en el Congreso y de hecho, teóricamente, existen los votos para quitarlo de su oficina, como pasó varias veces en 2020, que empezaron todas las protestas y manifestaciones en la ciudad de Lima. Tenemos que tener eso en cuenta también.

Como mencioné, toda la prensa y todas las fuerzas más poderosas en el país están prácticamente en contra de él, menos el pueblo y los movimientos de base, entonces va a ser super difícil y la gente también está esperando cambios grandes, entonces en mi perspectiva un paso principal tiene que ser una nueva Constitución, que es un demanda popular, que tiene el apoyo de la mayoría de los peruanos, y aun los partidos más al centro derecha están en favor de eso, entonces creo que si va a tener mucho éxito en su presidencia ese tiene que ser uno de los primeros pasos después de ganarla oficialmente y tomar posesión de la oficina.

DR: Una ventaja que tiene Castillo y que no tiene ningún otro líder político, es que realmente tiene la posibilidad de movilizar las bases continuamente. No solo para las elecciones (…) Entonces, lo que va a hacer Pedro es llamar a la gente si el Congreso intenta un golpe de Estado y la gente va a reaccionar. Eso es lo que me imagino que puede pasar si el Congreso intenta sacar a Pedro del poder, porque en 2020 recordamos las protestas con Martín Vizcarra, y la gente igual no tenía mucha confianza en el Congreso.

MK: No, completamente. Esas protestas eran en favor de Vizcarra, de defender como la oficina de la presidencia contra ese tipo de medio golpe del Congreso.

DR: ¿Qué crees que puede pasar si hay un intento de golpe parlamentario o tal vez uno militar?

MK: Lo que me parece muy inspirador es la unidad de las fuerzas progresistas en Perú en este momento, hay muchas diferencias, hay muchos diferentes partidos, hay muchas diferentes perspectivas en la política, en sus perspectivas sociales y económicas, pero en este momento contra la hija de un dictador, Keiko Fujimori, se unieron alrededor de Castillo, que en mi opinión realmente surgió de la clase trabajadora, del pueblo, del movimiento sindical y vamos a ver qué tan fuerte es esa alianza, pero creo que por lo menos en este momento esa unidad va a ser vital y está todavía firme y si en el Congreso, u otro tipo de fuerza del exterior o de las Fuerzas Armadas o algo intenta un golpe de Estado no sería posible por mucho tiempo, por algunos meses por lo menos.

Esa es mi opinión, lo que yo veo la situación, la gobernabilidad es otra cosa, eso va a tomar movilizaciones más constantes, llamando a la gente a la calle para reformas necesarias que la gente están esperando y el sistema político no está cumpliendo. ´

Entonces vamos a ver, pero con el poder del pueblo, y cuando el pueblo está unido creo que mucho es posible.

DR: ¿Qué efecto crees que pueda tener esta victoria en el resto de la región y en Estados Unidos?

MK: Sí, tenemos que ver lo que puede hacer Pedro Castillo, ahora los mercados están como cayendo porque van a “nacionalizar todo” y ese es el gran miedo, como dije yo creo que la gobernabilidad de hacer eso es difícil alcanzar y vamos a ver lo que pasa con una nueva Constitución, pero recordemos también que eso pasó con las elecciones en Chile hace muy poco del Constituyente.

Entonces, yo creo que cuando la gente está exigiendo sus derechos, no solo políticos sino humanos, sociales, económicos, pues los mercados siempre reaccionan como reaccionan, pero no sé si es el primer paso, pero es el último paso o el más reciente de una segunda marea rosa aquí en Latinoamérica.

En 2022 tenemos las elecciones en Brasil, donde es muy probable que Lula va a ganar, en Colombia también donde Gustavo Petro tiene una posición muy poderosa en este momento y, por supuesto, en Chile y las elecciones presidenciales y también en la redacción de esta nueva Constitución.

Creo que es un momento muy inspirador, aun lo que pasó en Ecuador, eso me parece que fue una excepción, no la regla de lo que podemos esperar, y vamos a ver porque Castillo ha hablado mucho de este proceso de unificación e integración regional, hay muchos foros de eso, pero para no terminar ese proceso pero sí avanzar en una manera material y significativa va a ser imprescindible para la región y el continente y el mundo también crear un bloque más fuerte de gobiernos, fuerzas y pueblos progresistas en Latinoamérica.

DR: Estuve pensando que ahora Perú y Bolivia tal vez puedan comenzar este proceso de crear un Estado Plurinacional unido dentro de Los Andes. Recordemos que Bolivia y Perú eran un solo país a principios del siglo XIX.

MK: Creo que Ollanta Humala habló sobre eso un poquito, muy raro porque obviamente su gobierno se fue mucho más a la derecha, pero sí hay una gran posibilidad de tener, sino el mismo Estado, por lo menos de reconocer la Plurinacionalidad como una fuerza política que no hay solo en Ecuador, en Bolivia, que está realmente ascendente en la región y quizá en el mundo.

DR: Algo que hemos visto en Perú es que la bandera wiphala se flamea por todos lados, incluso también es muy popular en Chile…

MR: Es verdad, totalmente, y fue una propuesta muy fuerte de Perú Libre y todas las fuerzas de la izquierda para tener escaños reservados para los pueblos indígenas y originarios en Perú, en un constituyente, pero también en un Congreso nuevo después de eso.

Creo que es un momento muy potente y que, gracias a la unidad de estas fuerzas de la izquierda y fuerzas progresistas en Perú, pues se unieron en este proceso, al contrario de Ecuador donde chocaron muy fuertemente, en Perú no era así, es un proceso más unificado y espero que lo mismo pueda pasar en Chile y en toda la región.