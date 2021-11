Indiana López, nueva diputada del FSLN en Managua: «Una de las cosas más importantes que ha hecho Ortega es restituir los derechos de la mujer nicaragüense»

Indiana López, maestra, sindicalista y nueva diputada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la capital de Nicaragua, Managua, considera la reelección de Daniel Ortega en las elecciones del pasado domingo 7 de noviembre «un triunfo para el pueblo».

En entrevista en Voces sin Fronteras, conducido por Denis Rogatyuk, resaltó que el mandatario siempre está velando por el pueblo y trabajando porque cada día Nicaragua sea mejor que otros países.

«Una de las cosas más importantes que ha hecho el comandante Ortega es la restitución de los derechos de la mujer nicaragüense», dijo López.

Por Denis Rogatyuk

DR: ¿Qué significa la victoria contundente del presidente Daniel Ortega en las elecciones?

IL: Para nosotros los nicaragüenses y para mi gremio como maestras que somos, para nosotros este triunfo es un triunfo para el pueblo, para todos, porque nosotros hemos mirado todo lo que el Comandante ha hecho, y una de las cosas más importantes es la restitución de los derechos de la mujer nicaragüense. Si usted mira en lo que es los escaños mira que también estamos tanto mujeres como varones, si el varón es propietario la mujer es suplente, y si la mujer es propietaria tenemos un varón suplente.

Entonces, en el 2007 que el Comandante gana las elecciones en Nicaragua, lo primero que hace es apoyar a la mujer, y por eso le damos gracias a él y a la compañera Rosario que hizo que también las instituciones, en lo que es la organización, tenemos bastante representación de la mujer, nos hemos empoderado como mujer y estamos haciendo ahorita lo que demandan, que la mujer actué tanto en los barrios como en su centro de trabajo, como en el hogar también, y hemos mirado también las leyes que se han hecho a favor de la mujer.

DR: Nicaragua está considerada como uno de los países centroamericanos y de América Latina con la mejor equidad de género en aspectos políticos, económicos. ¿Cuáles son algunas de las razones claves para esto?

IL: En los tiempos que el Comandante estuvo, antes de la elección del 2007, siempre la mujer, siempre nosotras hemos sido protagonistas con el Gobierno sandinista. Como le expliqué, en el 2007 es donde retoma más la fuerza de la mujer, donde él mira que la mujer que es lo fundamental, el apoyo mutuo al varón, entonces hicieron nuevas leyes, que es la Ley 779, que es el apoyo a la mujer, la ley también dice 50/50, donde las instituciones, los sindicatos, el hogar, donde se trabaja siempre está la mujer ahí y eso es una de las cosas que nosotros le agradecemos al Gobierno, que hemos tomado el poder, nos hemos quitado el miedo, la euforia que teníamos, nosotros que no queríamos estar en los escaños, que no queríamos pertenecer en los escaños, pero ahora con esto él nos ha dado fortaleza, nos ha brindado confianza a la mujer en estar en estos escaños y en estos puestos de trabajo.

DR: ¿Hay algunas leyes y reformas que están debatiendo ahora en la nueva Asamblea Nacional para seguir mejorando sobre el tema de la equidad de género?

IL: Sí, continuamos con las reformas, siempre está la Asamblea viendo el fortalecimiento de la mujer, y que la mujer se empodere en todos los aspectos, y que nos quitemos ese miedo, esas dudas. Entonces, ellos están fortaleciendo con las leyes para que la mujer tome fuerza y actúe con voluntad propia.

DR: Algunas propuestas específicas que compañeras como usted estén proponiendo que tienen que ver con los temas económicos…

IL: Por ejemplo, nosotras ahorita en los sectores de los barrios miramos que también tenemos ahí lo que son los préstamos usura cero, entonces esos préstamos qué está haciendo el Gobierno son a las mujeres. Entonces, las mujeres hacen un grupo y ese grupo comenzamos nosotras a tener un negocio y ese negocio lo vamos empoderando más para salir adelante en la economía nacional. Como mujer estamos actuando también en lo que son los sectores de los barrios, de los municipios, de las comunidades, también tenemos el plan donde se le da a la mujer un chanchito, una vaca, una gallina, entonces la mujer se apodera de eso y la economía va avanzando.

Miramos que la mujer también se está empoderando de la parte económica en su hogar, hace su negocio y ella está viendo tanto su hogar como su economía.

DR: Muchas mujeres fueron empoderadas durante estos últimos 14 años sobre tener el control de las tierras. ¿En qué manera el Gobierno Sandinista ha impulsado a las mujeres a ser propietarias?

IL: Lo que empezó a hacer el Gobierno fue concientizar a la mujer, hablar con ella, se hicieron talleres, se fueron a visitar a sus casas y se le animó para que la mujer pudiera decir «sí, yo puedo», ya quitarse es egocentrismo que no puedo, que tiene que ser el esposo, que tiene que ser el hombre de la casa.

Entonces, el Gobierno lo que hizo fue concientizar, llegar a las casas y decirle: nosotros como Gobierno estamos apoyándolas a ustedes con préstamos de usura cero para que ustedes hagan su propio negocio, su propio emprendimiento en su casa y así también en el campo, donde también se le está dando a la mujer tanto la semilla para sembrar, su chanchito, su vaquita y también su gallina y eso va produciendo, porque la mujer no lo va a vender sino lo que va a hacer es producirla para obtener más y que la economía de Nicaragua, por medio del emprendimiento, vaya creciendo un poco más pero por medio de la mujer. Se le dio trabajo.

DR: Entonces esto como parte de este proyecto de mejorar la economía solidaria…

IL: Exactamente, la economía solidaria, y también muchos proyectos que hemos tenido, porque si usted en el tiempo de los neoliberales miraba las carreteras no eran buenas, eran un montón de hoyos, de fango, de lodo, en las carreteras de los municipios, la producción que se vendía en Nicaragua tenía que pasar más de cuatro, cinco, hasta a veces quince días para poder venir a la ciudad a vender sus productos y se maleaban, ahora no, ahora las carreteras son las mejores de Centroamérica y podemos venir de un lugar a otro en un día o en menos.

Miremos cómo el Gobierno se ha preocupado también por el campesino, por nosotros que podamos visitar a nuestras familias y no dilatar mucho en las carreteras. Además de eso que nosotros también estamos muy agradecidos que son los parques, en los tiempos antiguos los parques eran para solo las personas vagas, que fumaban, ahora son reutilizados con nuestros niños y niñas, los visitan, están ahí en esos parques, hay recreación para ellos, y también están con wifi, y pueden estar viendo sus videos, o lo que le gusta a ellos, los juegos, entonces eso ha venido a restituir los derechos de los niños y niñas de Nicaragua.

También para todos los nicaragüenses tenemos lo que es la salud gratuita, la educación gratuita con calidad, ya no se paga en los colegios porque el Gobierno fue lo primero que hizo cuando él vino en 2007 a restituir los derechos de la educación y la salud gratuita.

DR: Este último año, el tema de la pandemia de COVID-19 fue uno de los que más impactó la vida cotidiana de la gente, pero particularmente pegó durísimo a los trabajadores, incluyendo a las amas de casa. ¿En qué manera el Gobierno de Daniel Ortega ayudó a las familias?

IL: Nosotros como maestros asistimos a los colegios, no nos apartamos sino que continuamos, le dimos unas capacitaciones, llamamos a reflexión a los padres de familia que ellos desde sus casas tenían que apoyar también a los estudiantes en hacer lo que es lavarse las manos, ponerse las mascarillas, estar con la distancia que se pide, y nosotros tanto los maestros como también la parte de los barrios, en los partidos políticos, nosotros anduvimos casa a casa dando esas recomendaciones junto con el Minsa, que fue un factor muy importante para nosotros porque ellos anduvieron casa a casa recomendando a la población, dándole confianza de mandar a nuestro niños y niñas a los colegios y que nosotras como maestras también estuvimos en pie de lucha dando las clases pero con las recomendaciones que nos dijo nuestro Gobierno y no paramos las clases, continuamos con ellas.

Si usted mira fue uno de los países que no paró las clases, que no paró el trabajo, que la economía se mantuvo, y fuimos uno de los países en los que no hubo mucha mortandad, y a pesar de que nosotros nos mantuvimos en nuestro trabajo, en nuestros hogares y también haciendo las rutinas que hacemos los nicaragüenses, no paramos de hacerlo, y aquí estamos, siempre los medios de comunicación están con nosotros, nos apoyan en mantener las recomendaciones siempre y nosotros también estamos hablando con la población, y la población está segura, más con la vacuna que estamos en cada uno de los barrios inyectando a los niños, adolescentes y a la tercera edad, vamos casa a casa, ahorita estamos con el nuevo método en casa en casa llevando la inyección del COVID-19 a la población.

DR: Puede mencionar algunas de los programas que fueron desarrollados este año y el año pasado sobre el tema de la ayuda económica o social a las familias que sufrieron sobre el tema de COVID-19, que se enfermaron o perdieron su trabajo. ¿De qué manera el Gobierno ayudó a las familias?

IL: Las personas que se enfermaron el Gobierno lo que hizo fue que cuando ellos pasaban la consulta, se le avisaba a la empresa o a la institución donde ellos trabajaban, y estaba ahí el permiso, no había necesidad de que fuera el familiar a decir o a notificar, sino que el mismo Gobierno se encargaba de notificar que estaba enferma la persona.

El Gobierno estuvo pendiente de todo, tanto en la medicinas, en los hospitales, habían tres de ellos en Managua, pero en los departamentos había más, que estaban para esa situación si acaso se hacía grande, y los programas que tiene el Gobierno del año pasado para acá son varios y son programas que la gente fue segura y votó este 7 de noviembre por esos programas, que fue calles para el pueblo, Pines (Programa Integral de Nutrición Escolar) escolares, se le da la merienda a nuestros estudiantes, se le da el arroz, los frijoles, el cereal, tenemos también a los maestros también se les dio la profesionalización, el maestro que era empírico ahora ya no lo es.

También se le brindó a los niños que es el amor por los más chiquitos, desde que están en la panza de la mujer, se le brindó eso a las mujeres nicaragüenses, tenemos también los parques recreativos, las carreteras, tenemos también lo que ha brindado bastante y ha ayudado a nuestros niños que son las mochilas escolares, se le está ayudando a los padres de familia con ellas, al maestro también no se le dejó a un lado, también se le está dando el maletín escolar con todos los recursos y así no suman gastos ellos.

Tenemos también la infraestructura, si usted mira los hospitales de antes a los de hoy es un hospital de nivel grande junto también con la estructura de los colegios, que se parecen a universidades, también se les dio las clases de inglés a los estudiantes de primer, segundo y tercer grado, y así vamos a ir sumando hasta llegar a sexto grado.

Tenemos también lo que son las aulas móviles, antes no teníamos una computadora sino que teníamos buscar métodos y estrategias para llegar al estudiante, ahora utilizamos los medios que han venido modernizando poco a poco.

Miramos también que el Minsa ha abastecido con medicamentos, con mejores instrumentos para la población y eso lo ha hecho gracias a nuestro Gobierno y a la preocupación de nuestro compañero presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario, que mira y vela por el pueblo, él no ha dejado a su pueblo a un lado sino que se ha mantenido con el pueblo, en las situaciones como lo que pasó hace poquito en los huracanes, él estuvo ahí, estuvimos ahí trabajando con el pueblo, junto al pueblo, él nunca lo dejó a un lado, siempre está velando por el pueblo y velando porque cada día Nicaragua sea mejor que otros países.

DR: Hace un par de días, el presidente Joe Biden firmó más sanciones para Nicaragua. ¿Cómo ven ustedes este acto por parte del Gobierno de Estados Unidos y qué medidas van a tomar para resistir esta nueva ola de sanciones?

IL: Gracias a Dios tenemos un presidente muy sabio, muy inteligente, hemos mirado que las sanciones y todo lo que nos manda del régimen nosotros lo hemos bloqueado, hemos salido adelante, hemos surgido porque la soberanía es de Nicaragua y no tienen por qué meterse otros países, nosotros somos soberanos y tenemos un canto que aquí no tienen que hablar nada de afuera, los que estamos adentro sí tenemos que hablar porque estamos viviendo aquí.

Entonces, gracias a Dios él con su sabiduría ha dirigido bien esta nación y nosotros los que han mandado lo hemos resistido y lo seguiremos resistiendo, porque él tiene un pueblo que lo apoya y que no se va a doblegar nunca, porque tenemos la idea de Sandino, de Carlos, de Tomás, que nosotros somos un pueblo soberano, unido, que queremos la paz, la unidad, la hermandad, que la soberanía ni se vende ni se rinde, la soberanía es de Nicaragua y ni un país, como dijo en su discurso el Comandante, hijo de perra va a venir aquí a Nicaragua a querernos doblegar el brazo.

DR: ¿Qué mensaje la da usted a la juventud mundial sobre esta resistencia en Nicaragua contra el imperialismo?

IL: El mensaje que le doy a los jóvenes es que nosotros tenemos primeramente que fortalecer de que sí estamos en un país lindo, soberano, no podemos rendirlo ni lametear la bota a otra persona, porque nuestro país es un país rico, que tiene producciones, que podemos salir adelante, que no nos vendamos, que continuemos esta lucha, que el pueblo la puede ejercer, tenemos el ejemplo de Cuba, de Venezuela, que son países hermanos, que han querido doblegarlos, pero ahí tenemos a nuestros hermanos el ejemplo y así Nicaragua.

Que ellos continúen con esa lucha, que el pueblo no se rinda, que continuamos con ese amor a nuestro país y que otros países no pueden venir a querernos doblegar, sino que nosotros continuemos apoyando y como nos pasó a nosotros hace 16 años que nos quisieron doblegar pero no pudieron y surgió Nicaragua. Así pueden también surgir otros países que están sometidos al régimen, ellos pueden comenzar a ver cómo está su nación y comenzar a manifestarse, por eso tenemos los medios de comunicación para que ellos hablen la verdad que pasa en sus naciones, que no vean el miedo sino que se quiten ese miedo porque nosotros venimos de abajo y podemos surgir, apoyando sí a la persona que sea un líder y que nos lleve a mantener a la patria unida, con paz, armonía.