Isabel Cortez, congresista electa: «La Constitución que tenemos ahora es la madre de la corrupción que existe en el Perú»

La segunda vuelta electoral en Perú está prevista para este domingo 6 de junio, jornada en la que se enfrentarán Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

En entrevista con El Ciudadano, Isabel Cortez, congresista electa de Juntos Por Perú y dirigente del sindicato Sitobur (de los obreros del sector público de limpieza en la Municipalidad Metropolitana de Lima), reiteró su apoyo a Castillo y llamó a todos los ciudadanos a respaldarlo. «Necesitamos un cambio, necesitamos que en Perú tengamos un presidente con rostro humano, un Gobierno que proteja a nuestros niños, a las mujeres, a nuestros ancianos», expresó.

Asimismo, habló sobre la importancia de un cambio constitucional y subrayó que «la Constitución que tenemos ahora es la madre de la corrupción que existe en Perú».

Por Denis Rogatyuk

DR: Las últimas encuestas muestran una ventaja para el candidato de la izquierda Pedro Castillo, particularmente en las regiones del Sur y también las zonas rurales. ¿Cómo explicamos este apoyo tan contundente para un líder sindicalista, de izquierda, a pesar de que el sentimiento anti comunismo, anti socialismo es tan fuerte en este país?

IC: Yo soy de izquierda, por eso también apoyo al partido Perú Libre que está liderando el profe Castillo, y nuestro objetivo es luchar por los derechos de los trabajadores, el derecho humano al trabajo, a la salud, a la educación y la protección de nuestros recursos naturales. Es por eso el apoyo al profe Castillo, y eso es lo que yo le invoco a todos los ciudadanos, a todos los compañeros y compañeras de esta región de Sudamérica, de todo el mundo, porque en todos los países hay trabajadores, entonces yo como representante de los trabajadores les hago un llamado a todos ustedes para el apoyo, necesitamos un cambio, necesitamos que en Perú tengamos un presidente con rostro humano, un Gobierno que proteja a nuestros niños, a las mujeres, a nuestros ancianos, que gobierne beneficiando a todos ellos, a la gente más pobre, que su Gobierno sea en beneficio al pueblo.

Ya estamos cansados de los políticos tradicionales, que son la derecha, que durante años nos han gobernado y cada vez ellos nos han precarizados, nos han robado nuestros derechos, por ejemplo, a los trabajadores muchos beneficios nos han recortado, entonces nos han precarizado, han vendido todos nuestros recursos naturales, los han entregado al mejor postor sin buscar el beneficio para el pueblo, han hecho unos contratos sin control, que realmente nos perjudican a nosotros los trabajadores y al país también económicamente.

Queremos un cambio, queremos que nuestro país salga adelante, que crezca económicamente, que no haya más pobres, que no haya más precariedad, que no haya más violencia entre nosotros mismos, nosotros reclamamos algo, protestamos por algo y el Gobierno lo que hace es enfrentarnos entre peruanos, mandándonos las fuerzas policiales, a atropellar, a violentarnos, muchos de ellos, nuestros jóvenes, han perdido la vida, han sido segadas sus vidas por reclamar sus derechos.

Entonces ya no queremos eso, la derecha siempre ha estado acusándonos de todo, de que el terrorismo, que la izquierda es el terrorismo, que la izquierda es malo, eso es totalmente falso. El terrorismo yo podía decir que ya no existe, lo que sí existe es el narcotráfico del Estado, porque es el Estado quien no lucha por eliminar especialmente el narcotráfico, entonces como tenemos también ya por experiencia de que algunos políticos tradicionales de la ultraderecha han estado vinculados con el narcotráfico, eso es lo que hoy en día están causando malas visiones, por culpa de ellos a veces nos culpan, nos vinculan, pero es todo falso.

A unos días de las elecciones todos debemos sumarnos a la importante tarea de cuidar el voto. Los corruptos están con miedo y harán lo que sea para tener el poder. No lo permitamos. pic.twitter.com/XYd6HrkNEN — Isabel Cortez (@chabelita2020) May 31, 2021

La izquierda lo único que busca es lograr derechos, defender a los ciudadanos, defender al pueblo, yo soy de izquierda, yo soy trabajadora, y no tengo otra cosa que defender, por ejemplo, recuperar los derechos de mis compañeros y compañeras que yo también he vivido, yo he sido despedida dos veces, entonces, así como yo a muchos de mis compañeros les sucede. Actualmente suceden despidos masivos de 200, 300 trabajadores, en este tiempo de pandemia los empresarios, las multimillonarias, los monopolios han aprovechado, a pesar de que han recibido Reactiva Perú, que el Estado les ha solventado con dinero con Reactiva Perú para que solventen los pagos de sus trabajadores, para que no despidan a sus trabajadores le han dado Reactiva Perú, pero estos malos empresarios lo único que han hecho es que se lo han metido al bolsillo el apoyo que le ha dado el Estado, y han despedido a cientos de trabajadores, y sobre todo que en este siglo XXI la mayoría de los trabajadores son mujeres, son madres que de alguna manera buscamos sacar adelante a nuestros hijos, a nuestro país, entonces sin importar nada de eso han causado estos despidos masivos en complicidad de los malos funcionarios del Estado porque han aprobado un decreto que llaman decreto de urgencia, nosotros le decimos la suspensión perfecta, ese decreto han aprobado en plena pandemia, pero los malos empresarios lo han utilizado a su manera y causando muchos despidos, mucha gente hasta se ha suicidado, mucha gente han muerto, no por la pandemia, sino por la corrupción que hubo allí entre el Estado con estos malos empresarios, multimillonarios, monopolios, que hay aquí en el Perú.

DR: Me gustaría hablar un poco más sobre el papel de los medios de comunicación en la difamación de la izquierda y básicamente hacer una campaña electoral para la derecha…

IC: Lamentablemente que acá en nuestro país la prensa también se ha puesto del lado del partido político de la derecha, lo único que ha hecho es difamar, engañar, acusar a los de la izquierda. Siempre está sacando en sus titulares que la izquierda son cómplices de tal suceso, que está vinculado con Sendero Luminoso, como decimos nosotros le está buscando las cinco patas al gato.

Realmente es indignante para nosotros los trabajadores, para la gente de a pie, la gente del pueblo, la gente humilde, la gente pobre, cómo nuestros medios de comunicación en lugar de investigar, de darnos una comunicación verdadera que sea con lógica, con realidades, nos engañan, o sea, ellos piensan que somos tontos, que porque no tenemos de pronto ese estudio, esa carrera que ellos tienen de comunicadores, de periodistas, creen que nosotros no entendemos o no vemos la realidad, lo que está pasando, pero para su mal de ellos, porque así como nos creen tontos, pero no lo somos, tendremos la cara de tontos pero no somos tan tontos.

Eso es lo que ese está viendo ahora de que el profe Castillo es la única esperanza de tenerlo como Gobierno acá en el Perú, entonces estos medios de comunicación obviamente que defienden sus intereses, porque los grandes medios de comunicación acá en Perú son pues dueños de multimillonarios, lo entendemos porque ellos están defendiendo sus intereses, ellos como sea quieren que ingrese a la presidencia un partido de la derecha para así ellos manejar a su antojo, mal informándonos, haciéndonos pelear entre nosotros, sembrar un caos porque de eso viven ellos, de las tragedias de cada país, son manipulados por las élites económicas de los multimillonarios.

Eso es lamentable, que también está sucediendo acá en nuestro país, ya lo tenemos en claro, pero gracias a las redes sociales, al Facebook, al Instagram, al Twitter, y a los medios de comunicación pequeños que también tenemos acá en el Perú y también a los que vienen de afuera, del extranjero, como el suyo, gracias a ellos es que estamos viendo la realidad el pueblo, la gente, los trabajadores, estamos informados y es por eso que a estos señores se les está yendo de la mano.

DR: ¿Qué espera Juntos por el Perú, el Nuevo Perú, de la presidencia de Pedro Castillo?

IC: Esperamos que gane, estamos seguros que va a ganar, va a ser nuestro presidente, y Juntos por el Perú estaremos ahí para seguir luchando por la defensa de los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos, del pueblo, para seguir luchando por una salud gratuita y de calidad, una educación gratuita y de calidad con maestros bien remunerados, actualmente nuestros maestros no son reconocidos, y nuestra salud, con médicos, con especialistas, con oxígeno sobre todo, esa va a ser nuestra lucha, de no permitir que hayan más muertos por culpa de la corrupción, porque en esta pandemia el pueblo peruano no fue azotado por la pandemia, ha sido azotado por la corrupción del Estado, por estos malos funcionarios del Estado que se han dejado envolver por la corrupción, que han lucrado con nuestra salud.

Entonces ya no más, con el profe Castillo y Juntos por el Perú vamos a luchar con el partido de Perú Libre y Juntos por el Perú estaremos ahí fiscalizando, a la vez apoyando esta lucha para el beneficio de los peruanos, del pueblo, sobre todo, de la gente humilde, de nuestros barrios, de nuestros asentamientos humanos, donde las personas, los ciudadanos de estas zonas somos los que más necesitamos este cambio. Entonces ahí estaremos luchando por ello.

DR: ¿Qué espera o qué quiere lograr el movimiento sindical en la presidencia de Castillo?

IC: Nosotros los sindicatos, especialmente los que están en el sector privado buscamos la eliminación, por ejemplo, de la tercerización, eliminar modalidades de contratación que han hecho estos políticos tradicionales de la corrupción, que han estado en la derecha de turno, por ejemplo los contratos CAS, los contratos de locación de servicios, son estas tres modalidades de contratación, hay más pero estas tres principales son las más lesivas para nosotros los trabajadores del sector privado que estamos con estas modalidades de contrataciones.

Entonces, nuestro objetivo es eliminar estas contrataciones que son lesivas para los trabajadores con el apoyo o estando de presidente el profesor Castillo, porque él como sindicalista, él es maestro, un obrero de las aulas, así como nosotros somos obreros de la limpieza municipal él es un obrero de las aulas, entonces tenemos esa esperanza de que él nos va a respaldar, a apoyar en nuestro pedido, a apoyar en recuperar nuestros derechos fundamentales que durante décadas nos han robado estos políticos que hemos tenido, yo digo estos delincuentes que hemos tenido por Gobierno.

Entonces, tenemos esa esperanza de que el profe Castillo nos va a apoyar en este objetivo, en esta lucha, él como sindicalista. Los sindicatos desde que entró el Fujimorismo en el año noventa fuimos destruidos, durante el año 90-95, con la Constitución que el señor (Alberto) Fujimori realizó destruyeron muchos sindicatos, hubo cientos y cientos de despedidos y todas las empresas que eran del Estado las entregó al mejor postor, así es que a raíz de eso hubo cantidad de despedidos, sindicatos despedidos, y es durante estos treinta años que estamos recuperando poco a poco, estamos yendo por un buen camino recuperando, formando más sindicatos, formando más asociaciones, más federaciones, tenemos una central que es la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú).

Está debilitado pero nosotros lo estamos reforzando, así como reforzamos otros sindicatos y nuestro objetivo es que sea fuerte, para así nosotros poder también enfrentarnos a un futuro Gobierno, no sabemos de qué gobierno va a ser, del 2026 para adelante, y estamos en esa lucha, en ese avance, no nos damos por vencidos, pero estamos allí avanzando por el bienestar de nosotros los trabajadores porque estar sindicalizado, luchar organizadamente, sindicalmente es muy importante porque es la única forma de lograr objetivos, de lograr beneficios a favor de los trabajadores, y no solo para los trabajadores sino también para la sociedad, para nuestros pueblos.

Entonces, organizadamente, sindicalmente luchar es nuestra prioridad para seguir adelante.

DR: ¿Qué esperan ustedes como sindicatos, como partido de izquierda lograr con un cambio constitucional? ¿Cuáles son los artículos claves que deberían aparecer en la nueva Constitución?

IC: Nosotros no buscamos lo radical, nuestra Constitución, lo que aprobaron en Chile no es radical, ni lo que hicieron en Ecuador es radical, sino es una Constitución de un cambio, de un mejoramiento se podría decir, una Constitución de mejoramiento que va a beneficiar al pueblo.

En el Perú o en el gobierno del profesor Pedro Castillo coincidimos, Juntos por el Perú coincide, hemos coincidido desde un principio, porque lo que piden nuestros jóvenes, la gente, los ciudadanos, los pueblos, piden una nueva Constitución, porque la que tenemos fue hecha en un momento de dictadura, no se le consultó al pueblo, no se le preguntó a nadie, simplemente votaron a los congresistas que estaban en esa fecha y se reunieron cuatro amigos y lo hicieron a su manera, a su gusto, y sin importar el pueblo, ni qué va a ser de los trabajadores.

Esa Constitución lo único que beneficia es a las multimillonarias, que en esos años eran millonarios ahora son multimillonarios, en ese entonces eran solamente empresas ahora son monopolios, para beneficiar a ellos, para regalar nuestros recursos naturales a las multimillonarias transnacionales, porque hasta el día de hoy hay muchas empresas mineras que no pagan impuestos gracias a la Constitución que tenemos.

A unos días de las elecciones, no paramos hasta conseguir la victoria y seguimos recorriendo nuestra ciudad. ¡Este 06 de junio marcamos el ✏️! pic.twitter.com/rbjSWkx7vu June 1, 2021

Hay muchas empresas multimillonarias transnacionales, como por ejemplo Telefónica y muchas más, tenemos un listón, a las que le perdonan los impuestos, no pagan, buscan maneras de sacarle la vuelta a algunas leyes que han aprobado por allí pero no pagan, deben millones y millones gracias a la Constitución que tenemos actualmente.

Entonces decimos que la Constitución que tenemos ahora es la madre de la corrupción que existe hoy en día, por eso nuestro pedido de nosotros los trabajadores, yo como representante de todos los trabajadores del país, exigimos una nueva Constitución, nuestros jóvenes, los estudiantes de las universidades, los jóvenes profesionales también exigimos una nueva Constitución, por eso vamos a hacer nuestra propuesta, o la propuesta del profe Castillo es hacer un referéndum, preguntarle al pueblo, incluso eso de preguntarle al pueblo de hacer una nueva Constitución no se puede hacer porque la Constitución que tenemos le han puesto candados para no realizar una nueva, para no poder lograrlo, están puestos candados, no se puede, que dice que se tiene que consultar al Congreso, que dice que se tiene que consultar a no sé quién, pero menos al pueblo.

Para nosotros la importancia acá es lo que diga el pueblo, entonces si el pueblo dice que sí mediante un referéndum hay que hacerlo, es el pedido del pueblo, la voz es del pueblo, si el pueblo dice que sí una nueva Constitución se hace una nueva Constitución.

También, no va a ser que porque el pueblo dijo que quiere una nueva Constitución, voy a agarrar cuatro amigos y lo vamos a hacer, no, esa nueva Constitución, esa aprobación del pueblo tiene que ser solicitando una Asamblea Constituyente, la cual hará un llamado a quienes van a elaborar la nueva Constitución, quiénes van a participar en la elaboración, quiénes van a hacer el libro de la nueva Constitución, entonces ahí en esa participación tiene que haber un trabajador de limpieza, un bombero, un policía, un militar, un médico, una enfermera, un profesor, un representante de los agricultores, un representante de los trabajadores de la mina, ellos tienen que estar ahí, ellos son quienes tienen que elaborar esa nueva Constitución, porque son ellos quienes saben la verdadera realidad.

¿Quién mejor que un agricultor que sepa las necesidades de un agricultor? ¿Quién mejor que un bombero que sepa lo que necesita un bombero para salvar vidas? ¿Quién mejor que una enfermera, un médico? ¿Quién mejor que un profesor que sepa las necesidades de nuestros niños? Lo que necesitan nuestros niños, nuestra educación ahorita es una internet gratuita para todos nuestros niños, en esta época de pandemia cientos y cientos de niños se están quedando sin educación por culpa de la corrupción, no culpo a la pandemia, es por culpa de esos malos funcionarios que están en el Estado, es culpa de la derecha mafiosa.

Allí es donde nuestra Constitución se asemejará, por ejemplo, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en esa línea tiene que ser, donde se priorice la educación, la salud, a nuestros niños, a nuestras madres, mujeres, que proteja a nuestros ancianos, por ejemplo una pensión digna para nuestros ancianos que en tantos años de haber laborado para que el Estado les diga “no, tú no tienes plata, la plata es intangible, no se puede tocar”, eso no, tiene que ser una Constitución que proteja todo, a nuestros ancianos, que tengan una pensión digna, que el Estado sea partícipe en esas empresas.

Esa Constitución debe ser así, hecha por ellos. Por ejemplo, en Bolivia y Ecuador el Estado es accionista de sus recursos naturales, sin decirle al empresario que se vaya, pero es accionista entonces es bueno y eso tenemos que hacerlo.