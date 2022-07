La historia del astro de TikTok Khaby Lame : Vivir toda la vida en Italia sin recibir la nacionalidad

Khaby Lame es una de las mayores personalidades de las redes sociales, y es, de hecho, el ‘tiktoker’ que más seguidores tiene. Pero incluso con la fama mundial le ha costado recibir la nacionalidad de Italia, un país en el que ha vivido 21 de sus 22 años de vida.

El joven nació en Senegal, pero vive en la región de Piamonte con su familia desde que tenía un año. La trayectoria de Khaby en las redes sociales es abrumadora, pues pasó de ser despedido de una fábrica en 2020 a convertirse en el tiktoker con más de 140 millones de seguidores.

Pero en los últimos días no ha sido su sencillo humor el que llegó a las portadas de los medios, sino el hecho de que tras haber vivido más de 20 años en Italia, estaba sin poder obtener la nacionalidad del país europeo. Así, el joven criticó las duras leyes que le impiden recibir el pasaporte italiano en una entrevista para La Repubblica.

«Es injusto que una persona que vive y crece en Italia durante tantos años, todavía no tenga derecho a la ciudadanía. Y no estoy hablando solo por mí», dijo Khaby.

Cuenta que ya inició el proceso y hace varios meses fue a la comisaría en Milán para realizar el trámite de la ciudadanía. Sin embargo, lo único que pasó fue que le hicieron unas fotos y le dejaron ir sin dar información alguna sobre cuándo continuaría el trámite.

Aunque parece que esto no es un problema para una personalidad con tanta fama, la realidad es que es un considerable impedimento. Así, no pudo viajar a la convención de youtubers VIDCON que se celebra en Los Ángeles.

Al poco tiempo después de que saliera la entrevista con Khaby, el subsecretario de Interior de Italia, Carlo Sibilia, hizo una publicación en Twitter asegurando que se tomó la decisión de acelerar el proceso para el astro de las redes sociales.

«Estimado Khaby Lame, quería asegurarle que el decreto que otorga la ciudadanía italiana ya fue emitido a principios de junio por el Ministerio del Interior. Próximamente, serás contactado por instituciones locales para notificación y juramentación. Buena suerte», comentó Sibilia.

No obstante, Khaby trató esta cuestión en la entrevista diciendo que quizás personalmente para él la ciudadanía pondrá las cosas más fáciles, pero que «no sería feliz pensando en todas esas otras personas que pueden incluso haber nacido en Italia y no tienen el mismo derecho».

Así, también comentó en entrevistas anteriores que el trato que recibe también es una injusticia, pues lo está recibiendo solo por haberse convertido en una estrella de las redes sociales.

«Solo ahora que me he hecho famoso piensan en mi ciudadanía, antes no le importaba a nadie», lamentó.

Fuente Sputnik