Leslie Vergara de Canasta Viva: La importancia de la alimentación saludable y orgánica

Leslie Vergara es una profesional de la agricultura orgánica que trabaja con energía y a diario en Canasta Viva para brindar a las familias chilenas alimentos orgánicos y saludables. Decidimos conocer su experiencia y visón, aquí los resultados de nuestra conversación.

BS: Ciudadanos y ciudadanas, sean ustedes bienvenidos a este espacio de entrevista ciudadana. El día de hoy vamos a estar analizando un tema de suma importancia para nuestra sociedad, para nuestra salud, y que tiene que ver con nuestra alimentación, pues como dijo Hipócrates, somos lo que comemos.

Para profundizar sobre ello, tenemos aquí a Leslie Vergara, fundadora de Canasta Viva. Es un placer poder tenerte aquí en El Ciudadano.

LV: Muchas gracias Bruno. Igual, contenta de estar acá, y compartir un poco de lo que hacemos.

BS: Leslie, para comenzar esta conversación, me gustaría que me pudieras contar acerca de la importancia de alimentarse sano y, ¿qué significa alimentarse sano en este mundo actual?

LV: En este mundo actual, alimentarse sano, son 5 o 6 raciones de frutas que uno debiera de comer diario ¿verdad?

BS: Y no cualquier fruta

LV: Pero, lo que no nos cuentan, es que tienen las frutas y las verduras. Siempre digo, hoy en día, es muy bueno el sticker que traen los alimentos que dice: alto en azúcar, alto en grasa. También debiera de haber uno que dijera, alto en químicos, porque hay muchos productos que están sobrepasados en los límites. De hecho, yo creo que han bajado los químicos con las exportaciones hacia otros países, porque te exigen un mínimo de nivel (ya tienen químicos) pero solo tienen un nivel que se puede exportar. Cuando esos niveles, aquí en Chile, se pasan, rechazan la exportación y ¿dónde crees tú que se va ese alimento?

BS: A las ferias, al consumo de la gente.

LV: Llega a la feria, entonces la verdad, hace falta que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación se hagan cargo.

BS: Leslie, y ¿cuáles son los químicos que les ponen a los vegetales, a las frutas acá en Chile? ¿Cuáles son? y ¿por qué son peligrosos para la salud humana?

LV: Desde hace tiempo, el glifosato es uno de los productos más peligrosos y más usados hoy día, y hay muchos. Hay un sinfín de productos químicos, pesticidas, que aparece un honguito y aplican al tiro. Aparece un pulgón …porque hay una desestabilización en los campos, ya los suelos no tienen materia orgánica. Son suelos vacíos que, en el fondo, el alimento esta como inyectado.

BS: Correcto

LV: Entonces, no tienen defensas. No se pueden defender, hay desequilibrio, y los usan para todo. De hecho, tu puedes ver una plantilla de duraznos y las aplicaciones son cada 15 días, haya o no haya bichos.

BS: Y ¿que consecuencia puede tener esto para la salud humana? Yo he escuchado que el glifosato está asociado al cáncer, por ejemplo

LV: Sí, de hecho, hay estudios, acá en Yumbel, ya no recuerdo donde era, hay un colegio que se vio súper afectado, de manera … hay hasta daños cognitivos. Yo les puedo mandar, después, eso datos duros, de que colegio es, y los estudios que se han hecho, estudios de la Universidad Católica.

BS: Leslie, tú has ido a atacar la raíz, la solución del problema y decidistes fundar, hace ya un buen tiempo, ahora me contaras algunos detalles más, Canasta Viva. Tú eres una productora, una cultivadora de productos orgánicos,

LV: Sí Hace muchos años, trabaje en la agricultura convencional, compraba frutas como exportadora, y bueno, como que uno no se da cuenta, de donde uno esta, si aplicaron ayer… A ver, antiguamente, uno podría decir, unos 20 años atrás, la gente aplicaba, por ejemplo, para la mosquita blanca, y estaba matando la mosquita blanca, pero no sabía que se estaba haciendo daño.

Hay como una desinformación, no hay una buena educación. Antes, te vendían un producto, y no te decían nada. Hoy en día, vienen con ficha técnica, y la gente sabe. Y en estos ‘ires y venires’, yo también compraba fruta, llevaba a mi casa, paso yo a comprar unos tomates y estaban aplicando para la mosquita blanca. Eran cuatro invernaderos en los cuales dos estaban cosechando y en dos estaban aplicando. No había ninguna barrera para que no pasara el producto de un lado a otro, y el señor que estaba aplicando, pasa por donde estaba lo cosechado, las cajitas, y ahí también rociaba un poquito. Ahí, dije no. Ya no quiero comer así. Yo soy (no entendí) y comencé a cultivar para mi familia y para mis hijos. Ahí también decidí dejar el rubro, porque no podía estar con cara de ángel y ser diablo, y estar metida y entonces ya, elegí un camino y me volví productora orgánica.

BS: De eso, ¿cuánto hace tiempo ya?

LV: Yo partí en el 2006

BS: Bastante tiempo ya recorrido en el mundo de la agricultura orgánica.

LV: Si, y obtuve mi certificación en el 2011, llevo 12 años certificada orgánica porque antes estabas tres años en transición.

BS: Correcto. La producción, que hoy en día tú haces, tiene un certificado, un sello orgánico, y creastes Canasta Viva, ¿no es cierto? Esta herramienta que, finalmente, les permite a las personas poder ordenar su alimentación saludable, sus vegetales, sus frutas de manera directa a la casa. ¿Nos puedes contar un poquito cómo funciona canasta viva?

LV: A ver, nosotros tenemos despacho a domicilio los días miércoles, jueves y sábado, y tú puedes entrar a la página, buscas el producto que tú quieres, y pones la fecha de entrega y ahí están los productos. Cada producto tiene una pestaña, y si dice orgánico es que cuenta con su certificación y su trazabilidad, si dice libre de químicos es gente con, incluso biodinámicas, pero no se va a certificar porque es muy engorroso, muchos papeles, y es gente más adulta también, pero tenemos confianza, porque siempre estamos visitando los campos (de hecho, nosotros retiramos). Y, lo que es convencional, que es un poco de despensa que tengo, porque es un productor, fresco porque no tengo nada convencional, tienen algunas pestañas como el arroz basmati que son algunas cosas que son convencionales. Esta súper clarito lo que tu estas comprando. No es algo libre de químico que pasa por orgánico, o es orgánico, libre de químico o convencional

BS: Leslie, y en esta época del año ¿qué es lo que estas produciendo?

LV: En esta época del año estamos saliendo de la producción de invierno. Estamos terminando con los rabanitos, espinaca, repollo, brócoli, coliflores, betarraga, bueno, la betarraga y la zanahoria se mantiene todo el año, y ya tenemos plantados los melones, las sandias, los tomates, los productos verdes, maíz, zapallos, zapallos italianos, berenjenas…

BS: Tantos alimentos ricos y yo que no almorcé, ya me dio hambre.

LV: Yo tampoco (almorcé)

BS: Leslie, te quería consultar algo que para mí también es importante, en la alimentación orgánica tanto los vegetales como en las frutas, ¿existen más vitaminas que en los otros alimentos?

LV: Bueno, eso es todo un mundo porque nosotros que trabajamos como productores orgánicos, estamos enfocados en mantener un suelo vivo y ¿qué significa un suelo vivo? Un suelo que está lleno de microorganismos, lombrices, es un suelo vivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los mismos microorganismos te entregan lo que necesita la planta. Y, las plantas son demasiado inteligentes, no como nosotros que podemos comer tres porciones de no sé qué. No, las plantas toman lo que realmente necesitan.

Entonces, ¿nosotros que hacemos? Agregamos abonos verdes, incorporamos todos los rastrojos, agregamos microorganismos, y ponemos guano también en el suelo. Tenemos un suelo rico. Y ese, es el que se encarga de entregar todos los nutrientes, y si, de alguna manera, hay estudios que avalan que un producto orgánico tiene más nutrientes que un producto convencional.

Y, otra cosa muy importante, y es que la tierra es como nuestro intestino también. Entonces, si nosotros tenemos una rica microbiota, nos sentimos bien, aguantamos los chaparrones, resfríos, etc., y digerimos mejor la comida. El suelo es lo mismo, como está vivo, esa microbiota se traspasa a nosotros. Nosotros también estamos consumiendo microorganismos, que también van a nuestra microbiota y eso también está súper estudiado.

BS: Estamos conversando con Leslie Vergara, fundadora de Canasta Viva, una productora orgánica que, con su trabajo, con su esfuerzo, lleva salud a miles de hogares en la región metropolitana. Leslie, tú decías que se fortalece la microbiota, por lo tanto, el consumir productos orgánicos fortalece nuestro sistema inmune ¿no?

LV: Aja. Antiguamente era así. Nunca se tomaban suplementos.

BS: Leslie, te quería hacer un pequeño paréntesis, me comentabas, recién fuera de cámara, que estaban trabajando con la Línea para tener una certificación de semillas territoriales

LV: Sí, lo que pasa es que Chile no tiene una legislación que nos pueda proteger las semillas y ya hay un tratado con el TPP 11, entonces nosotros corremos el riesgo de perder semillas. Y nuestra base es la semilla y el agua. Si queremos producir, necesitamos semillas y agua. Hoy en día, en Chile, tampoco hay una oferta de semillas orgánicas. Están al ‘dede’ con la semilla orgánica. Suelen llegar unos sobrecitos chiquititos que son carísimos, que son como para la casa y no para productores como somos nosotros.

BS: En el caso de ustedes tienen que hacer sus propios semilleros con lo que ya tienen.

LV: Aja. Entonces nosotros somos cinco asociaciones en la 5ta. Región que impulsamos, hace mucho tiempo y trabajamos hace mucho tiempo, y estamos organizados y, hoy en día, estamos trabajando con la Mesa Regional de Quillota, de la 5ta. Región, que se llama CRAO. Con ellos está En Línea, está SAG, hay varias instituciones y estamos llegando a acuerdos con el Línea porque queremos llegar a trabajar semillas territoriales. O sea, el maíz que se ponía hace treinta años, en mi zona. Porque en el fondo, las semillas tienen características, memoria de la zona donde se cultivaron. Y esas semillas son antiguas. Por años estuvieron ahí, y se han ido perdiendo.

BS: Ustedes las han rescatado de cierta forma y las han mantenido vivas.

LV: Aja. Nosotros queremos recuperar semillas y seguir manteniéndolas.

BS: Son como unos guardianes de las semillas.

LV: Sí, queremos tener semillas, ser guardianes. Algunos de los productores que tienen menos agua, a lo mejor podría ser su nuevo oficio también. Darle una vuelta. Porque hay productores que se quedaron sin agua, y se quedaron sin producción. A lo mejor si pueden tener agua para cultivar semillas que es menos requerimiento, que para la producción de hortalizas de venta fresca.

BS: Leslie, y ¿cómo hacen los productores orgánicos para poder protegerse de que alguien se ponga con otro cultivo transgénico, que pueda contaminar los cultivos? ¿Hay alguna protección al respecto?

LV: No. Hasta el momento y es algo que hemos luchado muchísimo, porque yo he tenido problemas de deriva de otros campos. Entonces, se pide un poco al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura que … hay leyes que, por ejemplo, protegen los hospitales, los colegios, las zonas rurales, de los campos de que no tiren químicos o si no, tienen multas. Entonces, uno se acerca, por supuesto, a los vecinos, y les dice: “mire, yo soy productor orgánico, usted puede, por favor, no aplique con viento, me puede dañar”.

Y, yo sí he sido afectada. En algún momento, he tenido problemas de deriva, pero no hay ninguna ley que nos proteja a nosotros. Es más, cuando yo tuve ese problema de deriva, tuve que gastar unos dos millones para unos postes, y poner todo con malla, para yo protegerme.

Entonces, ellos cometen las faltas y uno queda con la sanción y, además, con los gastos para protegerse.

BS: Bueno, aprovechamos de hacer un llamado a las autoridades respectivas que quieren proteger la salud de las personas, para que se proteja y se resguarde, con las leyes pertinentes a los productores orgánicos, porque, finalmente, se están preocupando de la salud humana al hacer este trabajo. ¿Hay una red de productores orgánicos a lo largo del país? ¿Esto sucede también en otras regiones?



LV: Sí, cada día hay un poco más de productores orgánicos. Yo soy de la 5ta., y estamos muy contentos porque, cada vez, nosotros avanzamos más como asociación y somos más fuertes por decirlo así. Acá también, en Santiago, estamos en la Ecoferia de la Reina, que está en la plaza Chile Perú, Todos los miércoles y los sábados, habemos como 11 productores de hortalizas orgánicas también ahí. Y las redes se van generando en el (no entendí) En O’Higgins. Hay distintas redes ya, en distintos lados. Pero somos siempre poquitos, y ahí vamos, porque en verdad, no hay mucho apoyo. De ningún gobierno, ni de izquierda, ni de derecha.

BS: Se suceden los gobiernos y no les dan una respuesta a los productores orgánicos. Esperemos que esa situación cambie, porque es importante. Estamos hablando de la salud humana, del sustento de las personas, de la pirámide de Maslow, que es la alimentación.

LV: Sí. Además, otro tema súper importante. Hoy en día, hay demasiadas alergias alimentarias. Hay muchísimas. Entonces es básico que el Ministerio de Agricultura y el de Salud … y el Ministerio de Agricultura tiene un programa que te muestra los precios de las verduras y de las frutas, que es el Mat. Pero también debiera de tener otro programa que te debiera de mostrar cuáles son los productos con más químicos por temporada ¿Por qué? Porque si yo, como consumidora, tengo un hijo alérgico alimentario, yo me voy a alejar de los productos con más químicos, y lo voy a alimentar con los productos con menos químicos. Es una oportunidad para mí, pero aquí no pasa.

BS: Si alguien está escuchando la transmisión y está a cargo de realizar el MAT, que incorpore este elemento, que finalmente, es información y que ayudaría mucho

LV: Para el consumidor, es como abrir un poco, que el consumidor sepa. Porque de verdad, nos han educado de una manera en que hay cosas que ni siquiera las ves, ni las sabes, ni te importa.

BS: El SERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor

LV: Por supuesto, también.

BS: Miren, los invitamos a todas las personas, a que puedan ingresar, por la vía más rápida, a Canasta Viva es por Instagram, escriben Canasta Viva, y van a acceder a la cuenta principal y después, de ahí, a su sitio web que es www.canastaviva.cl. Le vamos a pedir a nuestro señor director, a ver si nos puede poner ahí en la transmisión, para que quede señalado y así todas las personas no se pierdan en la ruta a todos estos alimentos que hay muchos que están bastante contaminados.

Leslie, ya para ir cerrando esta conversación, me gustaría que nos puedas dirigir un mensaje a las personas acerca de la importancia de consumir productos orgánicos y alimentarnos saludablemente, sobre todo en estos tiempos.

LV: Bueno, yo los invito a acercarse. Es tan importante conocer a quién produce los alimentos, a apoyar, porque el agricultor siempre sabe producir, es un productor en el fondo, pero le cuesta comercializar. Entonces, la verdad, la agricultura ha sido muy ninguneada culturalmente, durante muchos años. La verdad, somos el pilar, somos la base de la sociedad, porque es el alimento. Entonces, yo los invito a acercarse, sobre todo, si están más en comunas, en regiones, a productores, a hablar con ellos, a hacer asociaciones, y avanzar hacia una alimentación más saludable, porque, la verdad, somos poquitos los que estamos en este tipo de producción orgánica, biodinámica, agroecológica y necesitamos más y necesitamos ser más.

BS: Leslie, te quiero dar las gracias por haber venido hasta El Ciudadano, te quiero felicitar de corazón por el trabajo que haces, que es súper importante para las personas, y para la salud.

LV: Muchas gracias.

