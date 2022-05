María José Pizarro, senadora electa de Colombia: «Estamos acercándonos como nunca a la posibilidad de tener un Gobierno progresista»

Este domingo 29 de mayo los colombianos están convocados a las elecciones donde definirán al nuevo presidente del país para el periodo 2022-2026.

La contienda electoral se centra en la coalición de izquierda Pacto Histórico, representada en la fórmula Gustavo Petro y Francia Márquez, y la alianza de derecha Equipo por Colombia, con las figuras de Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara Sánchez.

En entrevista en Cable a Tierra, conducido por Francisco Herrera, la senadora electa por el Pacto Histórico María José Pizarro destacó que Colombia es el único país de América Latina que no ha tenido en la historia un Gobierno progresista.

«Hoy estamos acercándonos como nunca a esa posibilidad y eso pues, definitivamente, despierta muchísimas resistencias», señaló.

MJP: Me presento entonces rápidamente para que me conozcan, soy María José Pizarro, actualmente soy representante a la Cámara y senadora electa por la coalición del Pacto Histórico, que es la coalición que acompaña a Gustavo Petro en su aspiración presidencial.

FH: En este cierre de campaña en Bogotá, ¿cuál sería la evaluación para el Pacto Histórico?

MJP: Una felicitación inmensa y una alegría inmensa el hecho de haber logrado convocar a miles de bogotanos a que fueron a la Plaza Bolívar, que para quienes no saben es la plaza principal de nuestro país, la más grande y más emblemática donde están todos los Poderes Públicos, está el Palacio de Justicia, con todo el tema judicial de nuestro país, está el Congreso de la República, está a una cuadra del Palacio de Nariño que es donde vive el Presidente de la República, y allí confluyeron más de 70 mil personas, llegaron a la Plaza Bolívar en una manifestación multitudinaria que obviamente fue el cierre de la campaña, de los eventos públicos, en plaza pública, de Gustavo Petro y Francia Márquez en esta campaña presidencial.

FH: Hablando de Francia Márquez, vimos un ataque en estos días en su contra. Ha sido un clima muy agresivo también en contra de Petro, ¿por qué hay tanto miedo contra esas candidaturas?

MJP: No, lo que yo creo que hay es un afán por aferrarse al poder, por aferrarse al poder que han construido, que han edificado durante los últimos doscientos años, esta hegemonía arribista de los últimos veinte años y lo que hay es un miedo, un temor terrible a perder precisamente el poder, entonces, lo que sucede es que hay un afán de aferrarse como sea a aquello que se ha construido y el temor inmenso de perder la posibilidad de seguir gobernando para sí mismos.

En Colombia nosotros somos el único país creo yo de América Latina que no ha tenido en la historia un Gobierno progresista y hoy pues digamos estamos acercándonos como nunca a esa posibilidad y eso pues definitivamente despierta muchísimas resistencias y además mucha violencia en nuestro país, un país que además no ha logrado superar los ciclos de violencia históricos en Colombia.

Seguimos en un país en guerra, seguimos en un país marcado por la violencia y hoy pues lo que hay es la posibilidad de cambiarle el rumbo a Colombia y eso, pues definitivamente, en los sectores hegemónicos de nuestro país genera muchísimas resistencias.

FH: Tenemos distintas propuestas como sucede en la mayoría de elecciones, tenemos a Fajardo buscando ser una opción moderada, tenemos también la opción de Gutiérrez como algo mas cargado hacia la derecha, ¿usted cómo ve este panorama electoral?

MJP: Es un panorama electoral difícil, pero no solamente digamos que sectores de este tipo han estado históricamente en contiendas electorales, por lo menos en los últimos treinta años, cuando se da el ingreso de otras fuerzas políticas distintas a las tradicionales a la vida política colombiana, el problema realmente radica en la fuerza que tiene las distintas opciones, el hecho de que los sectores tradicionales y los sectores uribistas claramente están en declive y han surgido pues nuevos rostros

Hoy aunque siguen siendo o se pelean la posibilidad de estar en una segunda vuelta, lo cierto es que nosotros los estamos duplicando y los sectores más de centro, como tú dices moderados, pues básicamente están hoy en declive, estamos hablando de que no suben de un cinco, siete por ciento en las encuestas, y en cambio se cuela muy fuertemente Rodolfo Hernández que es un candidato más outsider, por decirlo de alguna manera, al estilo Donald Trump en Estados Unidos, de aquellos que no sabe uno muy bien qué esperar ni realmente cuáles son sus posiciones políticas, pero que en las últimas encuentras logra meterse en el panorama electoral y político del país.

FH: ¿Podemos hablar realmente de que son muchos proyectos los que están contendiendo en estas elecciones o más bien distintos espectros de una derecha tratando de parar algún cambio como ha sucedido en varios países de Latinoamérica recientemente?

MJP: Yo creo definitivamente que lo que hay son distintas versiones del establecimiento a ver dónde se acomodan, en un primer momento intentaban acomodar… íbamos ganando terreno pero que allí podía estar una oposición moderada, definitivamente esa candidatura no logra cuajar, como decimos nosotros aquí, luego lo intentan con Federico Gutiérrez, un candidato exalcalde de Medellín de tinte claramente de derechas, y que pues empieza a crecer en las encuestas pero cuando empieza a estancarse entonces lo intentan con Rodolfo Hernández, lo que yo veo es un afán por acomodarse en candidaturas políticas y definitivamente buscar frenar la posibilidad de un gobierno progresista que está hoy representado en Gustavo Petro.

FH: Hemos visto el golpe jurídico contra Daniel Quintero Calle, y la pregunta aquí sería si de ganar Petro las elecciones presidenciales ustedes temen que hay un intento de buscar una vida jurídica para derrocarlo como hemos visto que están intentando hacerlo en Perú… ¿Temen algo así o creen que una vez ganando podría buscarse esta estabilidad?

MJP: Creo que nosotros vamos a estar en un Gobierno que va a estar a merced de muchas vicisitudes, no podemos olvidar que ellos tuvieron el poder político durante muchos años, tienen el poder económico de nuestro país, también el poder mediático y, por lo tanto, muy seguramente vamos a estar a merced de múltiples ataques.

Creo que ya hasta el final vamos a tener que estar defendiendo el Gobierno que en franca lid nos hemos ganado, entonces lo que nos queda es actuar con muchísima entereza, inteligencia y prudencia para sacar adelante esta apuesta.

Lo cierto es que creemos que podemos ganar en primera vuelta, dependerá de la voluntad de colombianos y colombianas pero una vez estemos en el poder, por supuesto, que se van a venir unos días difíciles, pero vuelvo y te digo nosotros hemos estado preparándonos, hemos crecido en medio de las adversidades y, por lo tanto, estamos seguros que vamos a poder superar los intentos que seguramente habrá por sacar, o por tumbar un Gobierno progresista en nuestro país.

FH: En este caso los gobiernos progresista enfrentan un problema cuando llegan y son las altas expectativas que tienen los votantes… En este caso, ¿cuáles serían las prioridades para ustedes?

MJP: Hay toda una serie de prioridades, pero tendríamos que partir por una reforma a la educación que a gritos lo ha pedido l juventud, tendríamos que pasar con una reforma de tierras, por la materialización de los acuerdos de paz, que creemos es el punto digamos nodal, y por supuesto vienen unas reformas como son la política, a la salud, la posibilidad de reformar de alguna manera el sistema pensional, pero como te digo tendremos que ir paso a paso porque estamos en un Gobierno que va a ser fuertemente atacado, peor eso so digamos como los ejes principales, sabemos que es muy ambicioso, habrá que ir priorizando por donde podemos avanzar pero lo importante es que también tenemos una bancada fuerte que si logramos ganar las elecciones podríamos conformar algún tipo de mayoría parlamentaria y, por lo tanto, en esas mayorías sacar adelante las propuestas, mucho más rápidamente de lo que se podría hacer si tuviéramos un congreso en contra.

FH: ¿Cuál es el clima que esperan para esta jornada electoral?

MJP: Vamos a estar enfrentados a todo ello, no solamente por lo que se vive en el mundo sino porque en Colombia además de los ataques mediáticos también está la violencia que se vive en los territorios y realmente se está haciendo campaña en unas condiciones de seguridad muy complejas, además de esto, claramente ataques por medios de comunicación que definitivamente buscan en contra cualquier miguita en el camino que les dejen para poder atacar la campaña pero lo que si tenemos y hemos construido es el cariño de los colombianos y las colombianas, del cansancio que hay también por esta manipulación a la que ha estado sometida la sociedad colombiana durante años.

Por lo tanto, la posibilidad de salir adelante entonces también eso juega un factor muy importante, esperamos poder tener unas elecciones lo más tranquilas posibles, pero creo que dependerá, y vuelvo y te digo, estamos viviendo el coletazo de la bestia del uribismo y, por lo tanto, aquí tenemos que estar preparados para cualquier situación compleja que pasa por lo mediático, por la seguridad y el cuidado de la vida y definitivamente también por la posibilidad de un proceso electoral transparente desde los órganos electorales de nuestro país.

FH: Después de algunos años de la llegada de Gobierno de derecha en varios países de Latinoamérica en fechas recientes ha habido un viraje hacia la izquierda…. ¿qué tanto sientes que esto ayude o no tiene nada que ver con lo que están viviendo en este momento en Colombia?

MJP: Por supuesto que tiene muchísimo que ver, porque de todas maneras hay un cambio de mirada en el continente y los ojos están puestos en Colombia y en las elecciones que estamos viviendo, lo raro es que Colombia esté protagonizando con tantas opciones la posibilidad de un cambio que se había vivido en otros momentos de la historia en otros países latinoamericanos, pero que en Colombia siempre nos hemos tristemente mantenido al margen.

Entonces, hoy sencillamente es ponernos a tono con el continente, que el continente pueda ser también un espacio de dignidad en el mundo, recordemos el viraje dramático a la derechos que tiene Europa, otros países de Asia, bueno estamos en un momento difícil, lo que está sucediendo en Ucrania, en fin, creo que definitivamente estamos en un momento difícil…

FH: Un país que además en fechas recientes ha tenido una política más hacia acercarse a los Estados Unidas y a algunas otras fuerzas que hacia esta unión latinoamericana que de pronto puede plantearse con la llegada de un candidato de izquierda.

MJP: Sí, definitivamente iniciaría una nueva era para América Latina con la posibilidad de que Colombia entre digamos dentro del eje, ya estaríamos hablando de México, Colombia, de alguna manera Perú, Chile, Argentina, la posibilidad en Brasil, para Uruguay y otros países tendríamos que esperar un poco, pero de alguna manera empieza a alienarse el continente y la posibilidad de revivir el proceso de integración, del intercambio sur-sur, de fortalecer las relaciones económicas, culturales.

Es decir, realmente sí estaríamos viviendo para Colombia, sobre todo, la posibilidad de engranarse con América Latina, pero también de América Latina recuperar un lugar muy importante.

FH: Es imposible arreglar un país en pocos años, más después de varias carencias que tienen estas naciones latinoamericanas, pero ¿cuatro años son suficientes para poder sentar la bases para este proyecto?

MJP: No, definitivamente cuatro años no es suficiente, pero es el tiempo que nos da la democracia, y tenemos que jugar con la reglas democráticas de nuestro país, aquí los gobiernos presidenciales están pensados para cuatro años y por lo tanto a partir de ese momento, además, ya no tenemos la posibilidad de la reelección, a partir de este momento lo que debe primar es la posibilidad de que cuadros políticos diferentes puedan formarse para asumir el relevo del proyecto, pero definitivamente tendremos que jugar, y así lo espero, con las regla democráticas, y por lo tanto en cuatro años estaremos en una nueva contienda electoral después del trabajo realizado estos cuatro años y esperamos haberlo hecho tan bien que la sociedad colombiana nos acompañe.

FH: Algo que quieras agregar para cerrar esta entrevista…

MJP: como siempre agradecer muchísimo el acompañamiento internacional, la presencia siempre cálida de los medios de comunicación extranjeros que cumplieron un papel tan importante en medio del estallido social que acabamos de vivir y que por supuesto hoy tienen su lente puesto en Colombia.