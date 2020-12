Orlenys Ortiz, comunicadora digital venezolana: “Ese cliché de que las elecciones son fraudulentas tiene el objetivo político de atacar a Venezuela”

Orlenys Ortiz, comunicadora digital venezolana, analizó en entrevista en Voces Sin Fronteras, conducido por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk, el escenario que vive Venezuela de cara a las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo este 6 de diciembre.

“Ese cliché de que las elecciones son fraudulentas es simplemente una construcción que parte del entramado mediático, pero con el objetivo político, siempre, permanente, de atacar a Venezuela”, expresó.

Asimismo, destacó que desde antes del proceso, durante y aun después hay un conjunto de 17 auditorías que se realizan con veeduría internacional. “El sistema electoral venezolano es 100 % auditable”, dijo.

Por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk

BS: En el contexto de las elecciones que se van a vivir en Venezuela este domingo 6 de diciembre, ¿cómo ves el equilibrio de fuerzas y qué resultados podemos esperar si hacemos un análisis de lo que han sido los últimos procesos electorales del país?

OO: Allí hay un contexto previo a analizar, una cuestión importante a discutir y es cómo han sucedido esos últimos acontecimientos acá, sabemos que Venezuela es un país que a cada momento está haciendo elecciones, esta es la número 25 y el ambiente se percibe, pero antes de esa votación que vamos a ejercer es bueno contrastar.

Yo pongo allí dos ejemplos claves: uno es en el 2015 donde ganó la oposición venezolana el Parlamento nacional, en esas elecciones parlamentarias del 15 de diciembre de ese año. Allí hubo todo un escenario compuesto no fue una cuestión espontánea que de pronto la población decidió votar contra el Gobierno sino que hubo una preparación previa para poder generar este resultado y nosotros tenemos que insistir muchísimo en eso. Eso sucedió hace cinco años y todavía hoy muchas a personas a nivel mundial no tienen claro qué pasó con esas elecciones, yo muy brevemente se los voy a describir, acá el poder económico, particularmente privado, siempre ha tenido digamos un control importante sobre la economía del país y en ese entonces, precisamente con objetivos políticos, comienzan a generar un clima hostil, en temas económicos, de abastecimiento y empezaron a generar escasez e hiperinflación inducida, acaparamiento, simplificación de la producción que es que reducían en vez de producir, por ejemplo, un montón de productos a lo individual hacían solamente las presentaciones más grandes, era un desastre en ese momento, escondían las medicinas, se encontraban enterradas toneladas de leche, medicinas vencidas en los galpones, un conjunto de situaciones que generaron aquellas colas que ellos capitalizaron ese 15 de diciembre porque para ellos fue muy fácil esconderse detrás de la tarjeta de la unidad democrática sin mostrar rostros, sin hacer campañas, sin mostrar nombres.

Ellos se escondieron detrás del descontento que crearon y marcaron solo una canalización ‘mira todo esto es culpa del Gobierno, vota en contra de eso’, lo que llamaron el voto castigo entonces, y bajo esa manipulación, toda esa crisis inducida, sale electo el innombrable (Juan Guaidó) autoproclamado, pero ni siquiera los que votaron por él sabían que lo estaban haciendo, estaban simplemente la gente que votó por la Asamblea Nacional que ganó y la gente que no votó, a fin de cuentas, precisamente por ese descontento, lo hicieron justamente por haber sido manipulados a través de esa situación que ellos generaron.

Entonces, ese primer momento es clave tenerlo claro porque esa misma gente es la que ha venido en los últimos cinco años pidiendo sanciones económicas, clamando mucho más bloqueo, intervención y han generado una aseveración de esa crisis, la han profundizado mucho más y tratan de hacer lo mismo ahora con la diferencia de que la gente ya está más clara de qué es lo que han hecho, quiénes son los que han llamado a intervención.

DR: ¿Quiénes son las principales fuerzas de la oposición en disputa por los escaños de la AN y por qué el Parlamento fue declarado en desacato?

OO: Cuando la oposición llegó a la Asamblea el 5 de enero de 2016, una vez ganados, lo primero que hicieron fue retirar el cuadro de Bolívar y de Hugo Chávez, y lo primero que dijo el primer presidente de la Asamblea, que fue Henry Ramos Allup del partido Acción Democrática, es que le daban seis meses al presidente de la República, una cuestión que no es competencia del Parlamento nacional y allí se dedicaron a instrumentalizarlo como una acción golpista, entonces allí se olvidaron de la construcción legislativa como tal y se dedicaron simplemente a pervertir un poder del Estado para hacer un golpe de Estado y derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Estos personajes fueron cambiando de situación, al transcurrir de los años cambiaron también de presidente por un acuerdo que ellos hicieron, Julio Borges también pasó por allí y está ahorita en Colombia conspirando contra Venezuela, y toda esta gente, y luego surge el susodicho Juan Guaidó y a partir de allí empieza una serie de cosas negativas para el país pero también de declive para la oposición venezolana en general.

En particular desde ese momento también se generó un conjunto de Mesas de Diálogo, hubo en Noruega, y un conjunto de mesas nacionales a las que esa otra parte de la oposición que es digamos democrática, que no cree en la intervención ni en la violencia, y que quiere que los venezolanos resuelvan sus asuntos por la vía pacífica decidió ser parte de esa mesa de diálogo y son quienes hoy están participando en estas elecciones del 6 de diciembre.

La Asamblea anterior entró en desacato porque haciéndose énfasis en un poder simplemente para hacer un golpe, sin reconocimiento del resto de los Poderes, sin reconocimiento del Poder Ejecutivo como tal, hay cinco Poderes en Venezuela y cada uno actúa de manera autónoma, y simplemente allí en función de que la Asamblea Nacional se estaban tomando atribuciones que no le correspondían pues simplemente ejecuta allí el Tribunal Supremo de justicia, apegado a la Constitución, una serie de procedimientos para más o menos encauzar la cosa legislativa.

DR: ¿De qué forma se prepara Venezuela para hacer frente a la reacción mediática del rumor de fraude electoral si el PSUV (Partido Socialista de Venezuela) obtiene una victoria? ¿Qué observadores internacional participarán en el proceso?

OO: Hay unos tips informativos que podemos dar respecto a la nueva estructuración del sistema electoral venezolano, partiendo de un hecho terrorista, y es que la extrema derecha venezolana quemó más del 70 % de las máquinas de votación de Venezuela en el galpón de Mariches (estado Miranda) donde estaban ubicadas, creyendo que con eso iban a impedir la ejecución de las elecciones parlamentarias, más bien le hicieron un favor al sistema electoral venezolano porque antes era una máquina de votación donde había un tarjetón donde uno marcaba y al lado estaba la máquina que imprimía el papelito, ahora el sistema es mucho más sofisticado, ahora la maquina es una sola, está integrada con un sistema de sonido, por ejemplo, para atender a la gente con discapacidad auditiva, es completamente táctil, es súper rápido, sencillo y una clave del proceso electoral venezolano es que desde antes del proceso, durante y aun después hay un conjunto de 17 auditorías que se realizan con veeduría internacional y esto no pasa en el resto del mundo.

El sistema electoral venezolano es 100 % auditable y esta auditorias previas que además son transmitidas por vía streaming, en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE), la puede ver gente desde todas partes del mundo, están participando también técnicos electorales pertenecientes a las organizaciones con fines políticos, que son los partidos que están participando y también veeduría internacional de Sudáfrica, de Irán, de China, de Rusia, de Turquía, también está el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica que han venido acompañando el proceso todo este tiempo y han dado sus declaraciones sobre este asunto.

Si allí hasta el momento todos los partidos que están participando, que son más de 105 organizaciones que están allí, no han levantado la mano para decir ‘objeto sobre esto’, ellos han avalado, han firmado un acta después de cada una de las auditorías.

Entonces, ese cliché de que las elecciones son fraudulentas es simplemente una construcción que parte del entramado mediático, pero con el objetivo político, siempre, permanente, de atacar a Venezuela por insubordinada completamente.

BS: ¿Qué tipo de ataques mediáticos estamos anticipando a través del uso de las redes sociales para esta jornada electoral y cómo los van a combatir?

OO: A diferencia de lo que pasó con Jair Bolsonaro que estuvieron recibiendo cinco mil mensajes diarios por WhatsApp todas las personas con pura propaganda y noticias falsas y no trascendió mucho más allá digamos a lo físico, acá nosotros dado el contexto previo, dadas las intenciones manifiestas porque no están escondidas y todas las cuestiones que ellos siempre acostumbran hacer por la vía violenta, nosotros acá estamos a la expectativa de que todo va a transcurrir pacíficamente, pero estando claro que es muy probable que está gente vaya a generar unos focos de violencia, sembrados por supuesto, mezclados con el paramilitarismo colombiano financiado desde Washington, porque este tipo de cosas son las que ellos utilizan para poder conquistar el poder, ellos no están participando, están llamando desde muchísimos meses atrás a decir que no reconocerán, están haciendo el lobby internacional para que ciertas organizaciones internacionales tampoco reconozcan, de hecho la Unión Europea es una de ellas que ha estado allí manifestando, aunque sabemos que está por allá de anfitriona del golpista Leopoldo López, prófugo de la justicia venezolana y toda esta situación de todas maneras no amilana la voluntad democrática de la gente.

Vimos cuando la constituyente, en el 2017, estaban pretendiendo en la frontera colombo venezolana que la gente no fuera a votar, que ponían allí a paramilitares inclusive a amenazar a la gente en los sitios más recónditos para que no asistieran a su centro de votación y la gente, en conjunto, se iba por los caminos verdes, como decimos aquí, atravesaron ríos, para poder ir a su centro.

Entonces, la vocación democrática de los venezolanos también es un factor fundamental que va, sin duda alguna, a establecer una diferencia en ese sentido. Independientemente de lo que pretendan por la vía mediática, del reconocimiento internacional o no o el desconocimiento del asunto, o por la vía violenta en el territorio, yo creo que la población venezolana está preparada dadas las circunstancias y dado el historial que tienen los susodichos.

DR: ¿Cuáles son los impactos más duros del bloqueo que has observado en el país durante este año?

OO: En un contexto de pandemia un país sancionado que es imposibilitado de comprar sus medicinas, todos los insumos requeridos para la atención eficiente o la mayor optimización posible con la pandemia, que es una cuestión que además no es solo en Venezuela sino a nivel mundial, una imposibilidad de poder adquirir alimentos dadas las divulgados que tenemos en términos de producción, el tema de la gasolina donde acaban de secuestrar los buques con gasolina que venían desde Irán y simplemente Estados Unidos los captura y hace lo que les da la gana con ellos porque ellos son los policías del mundo a los que nadie le dice nada y para eso sí existe aval de la llamada comunidad internacional, para eso sí existe el silencio mediático, pero si se tratará de Venezuela que va y le roba un buque de gasolina a otro país entonces si es el narco régimen de Maduro que está allí violando cualquier cantidad de cosas.

El impacto ha sido fulminante en cuanto a la capacidad de nosotros poder atender a fondo la crisis en general, sin embargo hay un conjunto de herramientas que nos han servido para contener esa situación y son herramientas creadas algunas precisamente por el modelo económico que plantea la Revolución Bolivariana y su Gobierno y por el otro que nacieron de la crisis, que son por ejemplo el tema de la Misión Barrio Adentro en materia de salud, que desde el 2003 tenemos el convenio con Cuba que ha logrado instalar un sistema comunitario de salud donde un médico cubano o venezolano está en el barrio más vulnerable atendiendo y viviendo allí con la comunidad, esa es una cuestión que ha sumado a este contexto de pandemia, también ha sumado por supuesto la ayuda internacional de Rusia y de China, fundamentalmente, en cuanto al tema de los insumos para atender la pandemia.

¡ESPECTACULAR!



Por primera vez en la historia, la Cota 905 fue tendencia nacional para mostrar su lucha, su tesón, su rostro trabajador y alegre.



¡La Cota alzó la voz! Y así lo celebraron barrio arriba. #LaCotaAlzaLaVoz #30Nov #VenezuelaVotaEl6D pic.twitter.com/gAMNzxVBYE — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) December 1, 2020

Pero fundamentalmente allí, en los alimentos y las medicinas, eso es un crimen de lesa humanidad, y tenemos que repetir que lo es una y otra vez para que la comunidad internacional en todas partes del mundo comprenda y dimensione que precisamente ellos lo que hacen es proyectar todo el tiempo, acusan a otros de narcotraficantes, de genocidas, de violadores de Derechos Humanos y son ellos mismos los que están violando los derechos humanos de todo el pueblo de Venezuela.

DR: También ha sido muy importante el tema del oro robado por parte del Gobierno de Reino Unido aunque el proceso legal está en marcha…

OO: Allí los responsables de eso tuvieron un revés recientemente en los tribunales de Reino Unido donde simplemente mientras les sirvió mediáticamente el discurso del no reconocimiento del Gobierno del presidente Maduro y el reconocimiento a Guaidó y que el administraría esos recursos chévere.

Venezuela apeló esa medida absurda, porque de verdad que hay que ser ignorante para no darse cuenta de lo que están haciendo, o sea es una piratería moderna o posmoderna y afortunadamente ahí estamos nosotros, no estamos solos, en términos internacionales tenemos un movimiento diplomático ejemplar que estamos ejecutando constantemente, todo el tiempo, y eso también es clave, poder allí hacer presión, poder marcarse firme en esos escenarios donde no solamente se pretende atacarnos por la vía violenta, por la vía no convencional y por eso mucha gente no lo percibe, pero también además incorporar la parte judicial que como que está de moda.

BS: ¿Cuántos millones son los militantes del PSUV y qué es lo que lo hace ser un partido tan exitoso?

OO: En la última carnetización que se hizo había más de 6 millones de inscritos en el partido, es una cuestión inédita que ha seguido creciendo, porque de hecho se venía incorporando una nueva jornada de inscripción y vino la pandemia y eso también se detuvo, pero había jornadas de carnetización a nivel nacional donde esto se iba a disparar y seguramente iban a superar inclusive los 7 millones. Es una cuestión extraordinaria y bastante sorprendente que se ha venido fortaleciendo durante el periodo de crisis, que es una cuestión medio paradójica, que a lo mejor la gente piensa que en un contexto de crisis se puede debilitar una organización de este tipo y más bien lo que hace es fortalecerse, porque el partido más allá de ser un instrumento político para participar de elecciones y conquistar espacios de poder en el Estado también se constituye como un movimiento, como una organización en lo más pequeñito, o sea aquí hay decenas de miles de jefes de calle, jefes de comunidad, el conjunto de las UBCH (Unidades de Batalla Bolívar Chávez), entonces hay una estructura territorial muy conformada desde hace mucho rato pero que últimamente en la crisis se vio en la necesidad de unificarse, de solidificarse y bueno allí se condensan los frutos en mayor organización.

Es importante el tema de la cartografía del territorio, entonces la gente está haciendo estas maquetas donde identifican cada una de las casitas en cada una de las comunidades, a ese nivel de detalle existe la organización dentro de una estructura de partido que por supuesto tiene una conducción política concreta pero es en la organización y en la participación masiva en el espacio más pequeñito que está garantizando que reiteradamente tenga ese éxito y en este proceso electoral les garantizo que la organización es todavía mayor.

DR: ¿Cómo ha sido el manejo del COVID-19 en los últimos meses en Venezuela y si la oposición se ha aprovechado de alguna manera de esta crisis?

OO: Por supuesto, ellos de lo que no se aprovechan es raro, y siempre buscan cualquier vía, no solo para tratar porque tampoco lo logran porque son realmente mediocres, capitalizar algún saldo político sino siempre atacar al contrario, pero les sale como dicen el tiro por la culata porque es evidente el éxito en la gestión de la pandemia aquí en Venezuela.

Mientras se veían cadáveres en las calles de Ecuador, que es una cuestión que no se puede ocultar cuando hay desastre pandémico, en ese momento aquí en Venezuela había como un congelamiento de los fallecidos, nosotros duramos dos meses, más hacia los primeros meses de la pandemia, sin reportar fallecidos, se quedó estancado en ese momento como en 10 y luego fue que fue poco a poco incrementándose pero ese resultado positivo de aquí evidentemente no lo vamos a encontrar en la prensa hegemónica nacional y mucho menos en la internacional y tampoco va a ser reconocido por esos factores de oposición que no van a reconocer nunca nada, por muy buena que sea una gestión de lo que sea, porque el propósito es simplemente derrocar el Gobierno nacional para ellos hacerse del poder, pero no para trabajar por el pueblo venezolano sino para enriquecerse sus bolsillos, que es lo que les ha dolido históricamente que la Revolución Bolivariana les arrebató esa posibilidad de enriquecerse a costa de los recursos del Estado, esa es su costumbre, su hábito, y al verse imposibilitados de explotar, de extraer nuestros recursos como lo hicieron desde la colonia pues ahora simplemente su norte es derrocar al Gobierno que les impide obtener eso.

Esa es su lógica instalada, no solo echarle la culpa al otro sino partir de una disociación tal que alimenta esa alienación que ha tenido la gente en general durante tanto tiempo a través de la industria del entretenimiento que ha sido la que ha coartado la capacidad de discernir, más que todo de la juventud que se deja manipular por las redes sociales, por las campañas publicitarias, por un conjunto de cosas, que les impide cuestionarse un poco más.

Sin embargo, hemos ganado terreno, con la gestión que han tenido ciertos Gobiernos de la pandemia, con el desastre político que han tenido a nivel nacional e internacional la derecha aquí, la oposición, con ese declive vergonzoso que han tenido, tanto fracaso, fracaso, de tanto golpe fallido, y que nosotros seguimos acá, el presidente Maduro sigue resistiendo, el pueblo venezolano sigue resistiendo, que seguimos celebrando nuestras elecciones diga lo que diga la Unión Europea, EE. UU., lo que diga quien quiera, porque somos un país independiente.

Entonces acá la situación sigue marchando, la gente sigue su camino, hay una oposición democrática que sí está participando, a la que abiertamente se le ha dado espacio en el sistema de medios públicos nacional, que está haciendo campaña en sus territoritos, sin ningún tipo de amedrentamiento, porque en eso es lo que se cree acá, no en la locura de esta gente que lo que quiere es la vía violenta.

En Venezuela un año de acontecimientos políticos son como 10 años en cualquier otro país.

DR: ¿Cómo evalúas el liderazgo del presidente Maduro y cómo ves el avance del Socialismo del siglo XXI?

OO: Sobre el liderazgo del presidente Maduro, contra todo pronóstico para mucha gente que ya es indiscutible, que un presidente no solo tenga la voluntad de estar allí resistiendo en función del compromiso que tiene no solo con el pueblo sino con Chávez que fue quien le legó esa tarea, sino también un tema de capacidad, afortunadamente el Presidente cuenta con la capacidad para hacerlo, sigue resistiendo, es una persona que aunque le intentan hacer constantemente la campaña que le hacen de hacerlo parecer bruto, de todo lo que quieran, es el único Gobierno contra el que no han podido, contra todo lo que puedan decir del Presidente está allí, firme, sin ningún tipo de intención de renunciar ni que le pase lejanamente claudicar sino todo lo contrario. Nosotros, es algo como de gentilicio, mientras más nos atacan más nos fortalecemos.

Y el reconocimiento que se ha ganado en función de eso, no solo digamos desde el chavismo sino también desde sectores de la oposición, porque hubo un periodo en que no reconocían al Presidente por capricho, porque no venía precisamente con esa preparación para ser Presidente sino que asumió la tarea en último momento y, dada las circunstancias y el temple que ha tenido, factores de la oposición lo han reconocido, han pasado de estar del lado de quienes claman las sanciones a estar en contra, rechazarlo y defender las vías democráticas.

DR: ¿Cómo se les puede ayudar desde el espacio internacional en medio de todas las dificultades?

OO: Un espacio como este es vital, porque son estos espacios que así parezcan chiquitos al final terminan siendo enormes porque son esas grietas que nosotros hacemos para que permee esa información.

La cosa no es que Venezuela es la que padece el cerco mediático, es el resto del mundo el que padece el cerco mediático en función de lo que sucede en Venezuela y en cualquier otro pueblo que se revele. No le permiten, en el caso de España donde estuve, al pueblo español que conozca otra cosa, o sea sino fuera por las redes sociales no se enteran de ese montón de realidades que aquí existen, coexisten, porque tampoco es una cuestión de negar las dificultades, nosotros atravesamos una crisis multifactorial severa pero es eso multifactorial, que además no es humanitaria.

Nosotros tenemos la tarea de insistir constantemente en estos espacios, donde podamos decir algunas verdades e invitar a otras personas a que investiguen, a que no se dejen engañar, a que no crean en los medios tradicionales de comunicación que históricamente pertenecen a grupos económicos con intereses políticos clarísimos, y que también se conviertan en comunicadores. Una persona con un telefonito puede hacer enormes contribuciones en esta lucha que no solo beneficia a Venezuela, sino a todos.

Y además vemos que un levantamiento popular que va teniendo frutos es también inspiración para otros pueblos que quieran reclamar sus derechos. Esa cuestión es fundamental, el eco movilizador para que los pueblos despierten.

DR: ¿Crees que con Joe Biden habrá algún cambio en la relación de Venezuela con Estados Unidos?

OO: Primero hacer énfasis en el autoritarismo allá, no permiten observadores internacionales y tienen el tupé de señalar a Venezuela porque no lo permite, supuestamente ellos porque eso es absolutamente falso. Allá si eres un periodista y quieres echar un ojito de ver cómo va la cosa, te meten preso. Y eso no pasa en Venezuela, entonces es un conjunto de cosas que necesitan ser cambiadas, porque el sistema electoral estadounidense no es democrático ni transparente, porque el que más tiene los votos no es el que gana, todo es una conspiración súper loca, la gente realmente no participa a fondo, tienen un conjunto de elementos cuestionables, exigen y vilipendian al CNE venezolano y ellos tuvieron dos semanas sin ofrecer resultados cundo en Venezuela, por ejemplo, damos los resultados la misma noche.

Insisto, es la gente del mundo la que tiene el cerco mediático sobre lo que sucede realmente en Venezuela y por eso estos espacios son fundamentales.

Respecto a Biden, la misma miasma podemos decir, mucha gente estaba confundida porque se dejan manipular precisamente por el andamiaje mediático y todo el bombardeo mediático que hay, se dejan caer en la sensación de que ‘este tipo es de izquierda, ahora sí vamos a conquistar nuestros derechos’, por el discurso conservador de Biden, un tema de mejoría de servicios públicos, de acceso a ciertos derechos que son sentido común, pero es la misma gente, al final quien gobierna a EE.UU. es quien esta detrás, es Washington, es el poder en sí, no son las personas.

Una de las cosas que yo señalaba era el énfasis en ciertas campañas sobre la figura de Trump y no, yo considero que allí lo que hay que atacar es el fondo de la cosa, no personalizarlo porque los presidentes pasan, llega otro y hace lo mismo o peor. En el caso de Biden fue quien avaló la guerra contra Irak, estuvo allí avalando cualquier cantidad de genocidios y es el mismo tipo que con cara supuestamente lavada por los medios viene a tirársela de buena gente. Entonces yo lo que pienso es que Biden va a utilizar el discurso interno de mejorar ciertas condiciones en la condiciones de vida de los estadounidenses pero su política exterior va ser bélica, está en su esencia, él no es el que va a venir con que ahora somos amigos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, no, eso es falso, la gente tiene que sacarse ese chip que se le instaló a través de los medios y las redes sociales, y realmente darse cuenta de quién es ese personaje.

Hay medios militantes que están siempre a disposición de la gente para conocer la verdad y para ofrecer esa ventanita que por supuesto no tendrán en la presa tradicional.