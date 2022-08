Presidente de Argentina, Alberto Fernández: «Cristina Kirchner no tiene nada que ver en esta causa, no tengo ninguna duda»

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, sostuvo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que se acusa de haber encabezado una asociación ilícita que defraudó al Estado por un monto de 1.000 millones de dólares, «no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen».

«Cristina Kirchner no tiene nada que ver en esta causa, no tengo ninguna duda», aseguró el mandatario este miércoles en su primera entrevista tras el pedido de condena de 12 años para la política. «Es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que están diciendo», agregó en sus comentarios al programa ‘A Dos Voces’, de la cadena TN.

Fernández indicó que ni él ni la vicepresidenta buscan «defender ningún acto de corrupción». «A nosotros no nos une la búsqueda de la impunidad, nos une la búsqueda de justicia«, dijo, calificando «este juicio» como «un disparate jurídico».

En este contexto, el presidente argentino fue preguntado por la posibilidad de indultar a Kirchner, a lo que respondió que «la que no quiere pensar en un indulto es Cristina». El líder político hizo referencia al tuit del senador Oscar Parrilli, compartido en las redes sociales de la vicepresidenta, que reza: «Para CFK [Cristina Fernández de Kirchner] ni indulto ni amnistía: Justicia».

«No tendríamos que estar hablando de un indulto porque no hay ninguna condena. Hay un proceso en marcha, no sabemos cómo va a resolver la Justicia, pero ya establecieron una condena mediática. No he pensado en un indulto porque aspiro a la justicia», afirmó Alberto Fernández.

Asimismo, el mandatario respaldó la movilización que está preparando el kirchnerismo para apoyar a la vicepresidenta, en la que, según la senadora Juliana Di Tullio, cercana a Kirchner, participarán «un millón de militantes».

«No me preocupa que la gente salga a la calle. Creo que tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y la justicia independiente. A los peronistas nunca nos preocupó estar en las calles», señaló.

«Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así»

Durante la entrevista, el presidente de Argentina también fue preguntado acerca de las comparaciones que se han llegado a hacer entre el fiscal Diego Luciani, que pide 12 años de cárcel para la vicepresidenta, y Alberto Nisman, el fiscal que fue encontrado sin vida en su casa en enero de 2015, días después de haber acusado a la entonces presidenta de «traición a la patria».

«Al fiscal Luciani le regalaría algunos tratados de derecho penal. Por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Pero alentar la idea de que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman…. Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no otra cosa. Yo lo que espero es que Luciani no haga algo así«, contestó el líder de la nación argentina.

Fuente RT

