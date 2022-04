¡Que se vayan a Cuba!: capítulo I del nuevo programa de El Ciudadano aborda el tema de los medios de comunicación en la isla

El Ciudadano estrena su programa ¡Que se vayan a Cuba!, en el que Denis Rogatyuk presenta la realidad cubana más allá de lo que muestran los medios hegemónicos. En cada capítulo se hablará sobre la política, la economía, el arte, la cultura, la gastronomía y más aspectos de la isla.

En esta primera entrega, Pedro Jorge, de El Necio, compartió la historia de surgimiento del medio de comunicación del que es parte y comentó cómo es el tema comunicacional en el país.

Por Denis Rogatyuk

DR: Hoy estamos aquí con nuestro amigo de El Necio, con Pedro Jorge, en su ciudad natal, Sancti Spíritus, que está prácticamente en el corazón del país, en el centro de Cuba.

PJ: Sí, es una de las villas, de las primeras siete villas que fundaron los españoles en Cuba, así que ya pasa esta villa de 500 años, fundada en 1514.

DR: Así que también es una de las ciudades coloniales más viejas en todo el continente, de toda la América Latina. Hoy quería hacer este episodio como una introducción al proyecto de El Necio, este nuevo medio independiente cubano del que Pedro es el conductor, así que Pedro cuéntame un poco sobre El Necio, cómo nació, cómo lo organizan, cuál es su política editorial.

PJ: Bueno, El Necio principalmente es esto que estamos haciendo, prácticamente es una voz callejera, una voz en la calle, una voz buscando historias de vida, de pequeñas actividades que hace el cubano en su día a día, y pequeñas historias que remiten a ese fondo o esa profundidad del país que queremos.

Lo mismo la historia de los campos, de las montañas, la historia de los campesinos, de los ingenieros, de los bailarines, de los niños, de los ancianos, o sea, tratar de buscar en esa Cuba profundísima que hay, esa Cuba que a veces los medios de comunicación que en Cuba tienen más peso, diríamos los medios estatales de comunicación, los medios públicos, a veces no llegan con su rutina del día al día, de informaciones que son de relevancia de país, y esas pequeñas historias a veces se quedan y esas historias queremos salirlas a buscar en las calles.

DR: Creo que también esto ha sido el tema no solamente así con los medios grandes sino que el enfoque, cuando alguien habla sobre Cuba desde un punto de vista casi siempre la primera cosa que sale es La Habana. Para mí siempre ha sido curioso pues conocer cómo se desarrolla en las regiones.

PJ: Sí, esa también es una de las características que va a tener el proyecto, o sea, tratar de hacer comunicación social, sacarle todo el jugo a la sociedad cubana y a sus historias pero desde provincias, no desde la capital.

Entonces, esa es la idea principal Denis, la idea principal es hacer comunicación política, social, buscar historias en el interior del país, y desterrar esa visión céntrica de que La Habana es la capital y como dicen los cubanos lo demás es áreas verdes, o algo así. Eso no es así, o sea, en Cuba se construye un país en toda su dimensión, en todas sus provincias, en todas sus comunidades, y a esas comunidades estamos abocados a ir, y las contradicciones de esas comunidades también las vamos a tocar, tratar de buscar más allá y tratar de pensar el país desde cada pequeño territorio, desde cada pequeña acción, y cada pequeña historia.

DR: Otro mito que ha sido profundizado durante años es el tema de los medios, particularmente los independientes en Cuba, que supuestamente están prohibidos, que aquí no existen los medios privados, que casi todos los medios así privados o independientes tienen que transmitir desde Miami hacia aquí. Entonces, ¿cómo apareció El Necio? ¿En qué manera es un medio alternativo, independiente?

PJ: Uno de los tabúes más grande que hay en Cuba, en el término mediático, es con esos dos términos, alternativos e independientes, o sea, se creyó por mucho tiempo que los medios independientes eran independientes al aparato estatal cubano o al aparato de prensa estatal, al sistema de prensa estatal socialista, y que por eso eran independientes también a la idea de ese proyecto y no es así, para nada, o sea, en primera vamos a desterrar un mito, el mito de que los medios que transmiten desde Miami y que adversan a Cuba son independientes, eso es mentira, son medios que reciben dinero y están auspiciados por organizaciones como la NED, como Open Society, como otras ONG en el mundo que reciben dinero de estas grandes organizaciones que terminan condicionando su agenda, su día a día, lo que quieren contar, lo que quieren decir, lo que no pueden decir, entonces estos medios ya pierden ahí su independencia, y se vuelven una ramificación de grandes organizaciones que son corporativas, que son privadas, que responden a intereses políticos.

En los últimos tiempos, en Cuba ha comenzado a nacer una cantidad de medios de jóvenes, de proyectos, que han comenzado realmente a ser independientes, o sea, proyectos de jóvenes que están tratando de hacer cosas diversas, de diversos temas, puede que te encuentres gente hablando del feminismo, que es un tema ahora tan.., gente hablando de ambientalismo, de animalismo, de economía política, de cultura, y han surgido varios medios que están haciendo un trabajo realmente independiente, prácticamente muchos de ellos ni cobran, lo hacen por un bien social.

Entre esos ha nacido La Tizza, un medio de economía política, nació La Jeringa un medio de cultura y arte, nació Bufa Subversiva que es un medio de política, y otros que hemos hablado en estos días como Dando Teque que habla de ciencia, nació Horizonte que es un medio de noticias nacionales, internacionales, de trabajos narrativos, y han nacido una serie de medios que se alojan en plataformas, eso sí, como médium porque no pueden tener una dirección web propia por las mismas características del bloqueo y las sanciones, entonces no pueden tener una dirección web propia y tienen que alojarse en alguna como wordpress, blogspot, médium, pero así han podido hacer su trabajo y bueno en todo ese marco que estoy contando nació El Necio, que es un proyecto que está llamado no solo a ser ese tipo de periodismo y ese tipo de comunicación, sino hacerlo desde el plano audiovisual, ya no es solo quedarnos en el texto escrito sino tratar de ir más allá y comenzar a buscar esas historias pero contarlas desde la imagen, dicen que una imagen dice más que mil palabras, pues esa es la tarea.

DR: ¿Cuál es la relación entre ustedes y los medios estatales cubanos como por ejemplo Granma, Juventud Rebelde, Cuba Debate, todos ellos?

PJ: Bueno, es una relación muy simple, los medios estatales cubanos comprenden una serie de acontecimientos que son los de mayor relevancia en el país, aunque llanamente también buscan pequeñas historias. Nosotros venimos a complementar todo ese trabajo que se hace y que no es poco, porque los medios estatales cubanos cubren historias de alcance nacional, pero también hay medios estatales cubanos en cada provincia, en municipios, hay radios municipales que le dan voz o son en ese sentido un medio para atender las contradicciones, los problemas, las noticias de la comunidad y nosotros venimos a complementar todo eso.

Pero bueno muchos de estos proyectos que te he hablado contienen dentro de su equipo jóvenes que también están vinculados a las instituciones, no solo a los medios sino instituciones culturales, educativas, algunos son profesores, o sea que realmente no es un sistema de medios privado como lo tenemos visto o como lo vemos fuera de Cuba, no es un sistema de medios privados que se desvincula del proyecto estatal socialista, es un sistema que lo complementa, porque todos estos son jóvenes que pertenecemos, igual que yo, a medios o a instituciones del Estado que tienen una función y sabemos que en el caso de Cuba son base para el proyecto social y para las aspiraciones de ese proyecto social.

DR: Mencionaste varias veces sobre este vínculo entre los movimientos políticos aquí y la importancia de la juventud, entonces podemos decir que El Necio es un nuevo medio independiente, millennial, de las nuevas ideas políticas en Cuba.

PJ: Bueno, lo más importante para nosotros es que somos un medio revolucionario, yo creo que eso tiene que quedar claro. ¿Por qué?, porque a nosotros es el término que nos debe caracterizar estar haciendo información y comunicación revolucionaria, y te lo estoy diciendo desde el amplio sentido de la palabra, no a veces el sentido cubano que se le quiere dar, que es solo estar en concordia con el Gobierno cubano en este caso, sino ser revolucionario en todo sentido.

En el sentido de las ideas, de los sueños, de romper con esquemas dentro de la comunicación y el periodismo, en el sentido de darle voz a las capas populares de la sociedad, a las personas que están desfavorecidas, que necesitan ser atendidas, contrarrestar la campaña inmensa que hay de mentiras contra Cuba en las redes sociales que es muy fuerte, la campaña que hay de mentiras sobre la sociedad cubana y, en todo ese sentido, estamos llamados a ser una comunicación revolucionaria en los tiempos que se viven.

Ya ese tipo de etiquetas como alternativo, independiente, bueno la gente se lo irá poniendo como lo considere, porque te digo que esas etiquetas en el caso cubano no se ven como fuera del país, o sea, que cuando hablamos de alternativo siempre nos preguntamos alternativo a qué, porque los medios que se comenzaron a decir alternativos en Cuba se decían alternativos porque eran alternativos a los medios estatales cubanos, sin embargo, los medios alternativos al sistema de prensa mundial, hegemónica, siempre fueron los medios estatales cubanos porque fueron los que propusieron una alternativa informativa a lo que se decía constantemente, casi que por repetición, en todos los medios sobre Cuba.

DR: La nueva generación político aquí en Cuba, esta nueva generación que no tiene la memoria histórica de la primera etapa de la Revolución, del liderazgo en los años cincuenta, la victoria revolucionaria, la campaña de alfabetización, la campaña en los años sesenta, setenta, las misiones internacionales en África, y también ciertas memorias del período especial, pero ha sido difícil relacionarse tal vez con todos esos hechos históricos cubanos. ¿Cómo es que una persona joven se identifica o se hace sentir parte de este proceso revolucionario ahora?

PJ: Creo que hasta por la misma familia, es una relación de familiaridad con esas ideas, porque quienes hicieron la gesta revolucionaria, quienes comenzaron a formar ese sueño fueron nuestros abuelos, y nuestros abuelos le dieron esa tarea a nuestros padres y nuestros padres de a poco comienzan a enseñarnos a amar el país desde la acción y desde la acción es en el caso de nosotros dar continuidad a esa obra, que fíjate que dar continuidad no es una idea de esteticidad sino de rupturismo, o sea, en esa continuidad que nosotros le damos a este proyecto estamos siendo rupturistas con un modelo de poder mundial o un orden mundial que está más en decadencia.

Denis y Pedro en las calles de Cuba. Captura de video.

Ahora mismo estamos viendo contradicciones, crisis económicas, guerras, paros estructurales, desempleo, desigualdades, hambre, muertes por hambre, desigualdad en el tema de la pandemia, o sea, todo esto que te estoy comentando va en contra de lo que nosotros entendemos como humanidad, o sea, el concepto de humanidad que nos dejó Martí que decía que Patria es humanidad, era una humanidad internacional, de pensar que este pedacito de vida que nos tocó vivir, que son unos años cada cual, se viva con justicia, con oportunidades, sin entender que el mundo es una caja de dinero o que eso es lo único que estamos abocados a sentir, el deseo del dinero, sino que uno puede vivir feliz teniendo lo que pueda acceder.

En Cuba hay desigualdad, eso no se puede negar, en Cuba vivimos un periodo de desigualad, periodos difíciles tras el periodo especial, ha habido que aplicar políticas que han acentuado esas desigualdades, pero hay una visión de que el horizonte mayor es la igualdad y que esas desigualdades se tienen que ir mellando y que si se aplican medidas que aumentan esa desigualdad siempre tienen que ser para tratar de buscar riquezas que terminen eliminando esa desigualdad, o sea, no puede ser la ruta a la desigualdad.

Entonces, en todo esto que te he hablado es que nosotros comenzamos a tomar acción y a tener protagonismo, porque los jóvenes llegó un momento que en Cuba, por lo menos cuando mi generación fue creciendo comenzó a ver que íbamos saliendo el periodo especial pero amén de eso el Gobierno de EE. UU. no estaba dejando que nosotros despuntáramos económicamente y dijimos bueno esto se va a volver la Sierra de nosotros, el Moncada de nosotros, se va a volver los nuevos tiempos, y si la revolución es difícil mantenerla en los próximos treinta años, pues esa va a ser nuestra tarea, defenderla y mantenerla al precio que sea necesario.

DR: Muchísimas gracias por esta introducción a este proyecto, a este nuevo medio y esperamos que puedas darnos más información.

PJ: En ese sentido que nos sigan en las redes sociales, estamos en YouTube, nos llamamos El Necio, estamos en Instagram, en Telegram, en Twitter como @elnecio_cuba, así que nos pueden seguir ahí y estaremos agradecidos que nos sigan para conocer más de la realidad cubana.