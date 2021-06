Sacha Llorenti, secretario general de la ALBA-TCP: «La Alba es una alianza para la vida y prioriza la situación de los pueblos»

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) es un bloque regional que intenta dar un salto cualitativo de la integración hacia la unidad y en los hechos demuestra que otro tipo de integración es posible.

Así lo destacó el secretario general del organismo, Sacha Llorenti, en entrevista en Voces sin Fronteras, conducido por Denis Rogatyuk. «La Alba es una alianza por la vida, para la vida, y prioriza la situación de los pueblos, de la unidad, antes que la mera integración aduanera, comercial, como se suele hacer», subrayó.

Por Denis Rogatyuk

DR: Nos puedes dar un resumen de los desarrollos más importantes de los últimos meses, avances, retrocesos, las acciones que han tomado en contra de los bloqueos impuestos a Cuba y a Venezuela. ¿En qué forma la Alba ha ayudado al proceso de la batalla contra el COVID-19?

SLL: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América es una organización internacional subregional que reúne a nueve Estados. Además de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua está Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves. Estos nueve Estados conforman este bloque regional que lo que hace es intentar dar un salto cualitativo de la integración formal hacia la unidad, dar pasos en dirección a la unidad entre nuestros pueblos, Gobiernos, movimientos sociales y está, por supuesto, enfrentando una serie de desafíos, uno de ellos es la política del Gobierno de los Estados Unidos que implementa de manera renovada y fortalecida la Doctrina Monroe, de intervencionismo, de intentar que América Latina y el Caribe sea el patio trasero de los Estados Unidos.

El otro desafío que enfrentamos es la aplicación de medidas coercitiva unilaterales vinculadas a la Doctrina Monroe, y ahora en medio de un fenómeno global, de una amenaza global enfrentamos la pandemia, entonces son varios elementos que uno puede señalar acerca de cómo el Alba es una alianza por la vida, para la vida, y prioriza la situación de los pueblos, de la unidad, antes que la mera integración aduanera, comercial, como se suele hacer.

Esto se da en un panorama en el que también, producto de la Doctrina Monroe, existe una política del Gobierno de Estados Unidos, pero aliado con las oligarquías regionales de boicotear cualquier esfuerzo de integración regional, por eso es que la Unasur fue desmantelada, por eso es que pese a los esfuerzos encomiables de México la Celac no avanza en la medida en que desearíamos, entonces es un panorama bastante complejo.

Sobre el primer punto, la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos, creo que hay un detalle que es bueno destacar, se decía hace unos años que en realidad el Alba funcionaba gracias al petróleo venezolano, y que eso era el motor del funcionamiento del Alba, producto de las medidas coercitivas unilaterales, la producción y la venta del petróleo venezolano ha bajado a cifras realmente bajas, pero al mismo tiempo el Alba se ha ido fortaleciendo, entonces el verdadero vínculo que une a estos países son los principios antiimperialistas, anticapitalistas, anticolonialistas, antipatriarcales, que apuestan por la vida, por una verdadera integración, por el respeto y la solidaridad de los pueblos.

Luego, en el marco de la pandemia, el Alba creo que hay varios puntos que podemos destacar, uno de ellos es que hay que recordar que en el mundo varios países utilizaron prácticas de piratería, no existe otro nombre, para apropiarse de equipos de bioseguridad, de medicamentos, o de respiradores, iban al asalto a aeropuertos para, de manera violenta, llevarse el equipamiento a sus países, sucedió con Estados Unidos y países del caribe, y también hemos visto cómo algunos países han acumulado la compra de vacunas a niveles realmente escandalosos a tal grado que el propio director general de la Organización Mundial de la Salud señaló que era bochornoso y hasta criminal que en algunos países del Norte se esté vacunando gente sana, con menores posibilidades de sufrir las consecuencias del coronavirus, mientras en los países del sur la gente más vulnerable literalmente moría.

Entonces, en medio de ese panorama, la Alba ha planteado iniciativas como la construcción de un fondo humanitario para que los cinco países del Caribe que forman parte de nuestra alianza puedan comprar vacunas, ese monto ascendía más o menos al 13, 14 % de la población vacunable de esos países, luego la construcción de un banco de vacunas, un puente aéreo que, por ejemplo, trasladó vacunas desde China hasta Dominica abaratando muchísimo los costos, y luego también el apoyo en medio de la pandemia a la tragedia que sufrió San Vicente y las Granadinas con la erupción de un volcán en San Vicente justamente.

Entonces, el Alba en los hechos demuestra que otro tipo de integración es posible y estamos ahí trabajando para afianzar aún más nuestra ya fortalecida alianza, estamos preparando una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno para el 24 de junio de este mes aquí en Caracas en conmemoración al Bicentenario de la Batalla de Carabobo, que fue crucial para la primera ola de emancipación americana en contra del imperio español y ahora estamos en una segunda ola de emancipación americana enfrentando los desafíos parecidos a los que se enfrentaron hace 200 años.

DR: Con casi cada tragedia grande que sucedió en la región, como el terremoto en Ecuador y desastres naturales en varios países, y por supuesto con esta pandemia, Venezuela siempre ha sido el primer país en enviar o tratar de enviar ayuda a pesar de la crisis y el bloqueo que sufre actualmente.

SLL: Sí, es verdad. Hay numerosos ejemplos, en medio de la pandemia, Venezuela ha donado oxígeno al estado de Manaos, en Brasil, ha enviado vituallas a Bolivia que sufría una serie de inundaciones en una región de ese país, y también ha sido de los primeros en llegar a San Vicente después de la erupción del volcán.

Esto tiene que ver con algo que desde la lógica capitalista, de los poderosos, probablemente no se entienda, que la solidaridad no es dar lo que a uno le sobra, eso está pasando ahora con Estados Unidos que ya que han vacunado a toda su población están empezando a donar vacunas, no es dar lo que a uno le sobra sino dar, compartir lo poco que uno tiene, y ese mismo ejemplo lo da Cuba, porque en esta circunstancias tan difíciles después de que el gobierno de Donald Trump aplicara 243 medidas para reforzar ese bloqueo inhumano y criminal, pese a esa situación Cuba continúa enviando médicos a distintos lugares del mundo que están en la primera línea de lucha contra la pandemia, no solo en América Latina y el Caribe, en África, en Asia, sino también en Europa, entonces son ejemplos palpables de lo que significan los principios bolivarianos, martianos, que corren por las venas de la alianza bolivariana.

DR: ¿Hay planes para invitar a nuevos Estados a este bloque o fortalecer relaciones con ciertos países de América Latina o del resto del mundo como Rusia o China?

SLL: Estamos en constante relacionamiento con distintos países y grupos del mundo, por supuesto con China, con Rusia, con Turquía, con Irán, con Siria, con India, estamos trabajando también, producto del mandato de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de diciembre del año pasado, en el acercamiento con organismos subregionales de África, del centro de Asia, pero también desde nuestra propia región, la relación con Celac es muy fluida, tenemos por supuesto relacionamiento con otros países, porque es imprescindible que abonemos esfuerzos, no solamente por el tema de los principios sino también por la necesidad, las amenazas son ahora globales, los desafíos son globales y si algo nos enseña la pandemia es que estamos concatenados, unidos, y uno por sí solo no podría ni debería salvarse, sino trabajar juntos para que ese sea un esfuerzo colectivo, pero llama poderosamente la atención que en estas circunstancias el multilateralismo, la Organización de las Naciones Unidas, que es la instancia natural para unir a los distintos pueblos y Gobiernos del mundo, se encuentre atravesando una crisis muy muy dura producto por supuesto de esta lógica imperial del intentar resolver todos los temas a través del unilateralismo, en un mundo tan diverso además.

Entonces, sí existen muchos desafíos, estamos también trabajando con distintas instancias de Naciones Unidas, creo que el mundo en su conjunto puede aprender de lo mucho que ha hecho el Alba desde el año 2004 cuando fue fundada, construir, dar un salto cualitativo de esa integración formal, vinculada solamente a los bienes o a los servicios, sino a una unidad real de los pueblos que implica la conciencia de que compartimos un destino común, y ese salto cualitativo mental también es difícil.

DR: Entiendo que estuvo en México para observar el proceso electoral, ¿qué cree que significa esta victoria electoral por parte de la coalición que apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador?

SLL: Yo no puedo hacer muchos comentarios sobre el resultado electoral, nosotros no fuimos específicamente como observadores sino como invitados extranjeros con normas muy precisas de no injerencia en los asuntos internos de México, pero lo que sí puedo decir es que por supuesto han sido las elecciones más grandes y más importantes de la historia de México, miles y miles de candidatos y candidatas electos y electas en esa elección.

Ahora, por supuesto, la importancia de México en América Latina y el Caribe es clave, México es uno de los hermanos mayores en las relaciones de nuestra región, y el hecho de que México mire hacia el Sur, considerando también por supuesto el hecho de que tiene una frontera enorme con Estados Unidos, es muy importante para todas y para todos.

Yo quiero destacar las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en el rescate de Evo Morales después del golpe de Estado en Bolivia, esa decisión por sí sola ha contribuido a garantizar que Bolivia meses después haya recuperado la democracia, lo mismo que está pasando ahora en torno a las vacunas, la alianza México Argentina es una alianza muy beneficiosa para la región porque se está construyendo una red interna en la que Latinoamérica y el Caribe pueda resolver sus problemas por sí sola, sin la injerencia de instancias como la OEA porque así como el neoliberalismo tiene como objetivo la desarticulación, el resquebrajamiento de las instancias de solidaridad en lo local, es decir, pretende destruir a los sindicatos, a las asociaciones, a cualquier forma de vinculación solidaria, para construir una democracia no de ciudadanos sino una democracia de clientes, de consumidores, o una democracia de espectadores, eso a nivel local.

Llorenti. Foto: web.

Lo mismo sucede a nivel regional, porque lo que intenta el neoliberalismo y el capitalismo es destruir las instancias de solidaridad y de cooperación internacional, para que solamente se impongan aquellas que benefician sus intereses, en este caso, la OEA. Por eso decía que el secretario general, Luis Almagro, es una amenaza no solamente a las democracias de la región, lo que hizo contra Bolivia, contra Venezuela, contra Cuba, y pese a que esos dos últimos países no son parte de la OEA, los ataques ahora contra Nicaragua, son una prueba clara de que lo que es la OEA es la punta de lanza de la aplicación de la Doctrina Monroe, que para decirla en palabras muy sencillas y es lo que dicen también mucha autoridades estadounidenses, que es convertir América Latina y el Caribe en el patio trasero, en el subsidiario, en el subordinado de Estados Unidos, para apropiarse de sus recursos naturales, para convertir a América Latina en un mercado solamente para sus productos o para tener mano de obra barata.

Esas son las razones por las que pretenden hacer de nuestra América Latina y el Caribe un patio trasero, pero el ejemplo del Alba creo que es el que más sobresale, pero además lo que pasa con Argentina y con México ahora muestra que América Latina y el Caribe están muy muy lejos de ser el patio trasero de nadie, es una batalla permanente, constante, en la que no hay que bajar la guardia, pero creo que existen muchos logros, entre ellos la victoriosa resistencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua en situaciones tan difíciles que dan un ejemplo a la humanidad de defensa de la democracia, de la soberanía, de la independencia, y pese a esas circunstancias Estados Unidos y sus aliados junto con la OEA han utilizado la pandemia como un arma de destrucción masiva en contra de estos pueblos, porque creían que la pandemia iba a ocasionar un descalabro en los sistemas de salud en estos países pero paradójicamente, no como milagro sino como producto de un trabajo largo, estos tres países, me refiero a Venezuela, Cuba y Nicaragua, han demostrado ser tres de los países que mejor han administrado la pandemia, que mejor sortean estas difíciles circunstancias.

Entonces, creo que justo ahora en estos momentos tan difíciles para la humanidad el Alba está escribiendo una de las páginas más maravillosamente solidarias de la historia de la humanidad y hay que destacarlo, porque esto es producto de la voluntad de sus pueblos, y de sus dirigentes, de ese liderazgo tan claro del presidente Nicolás Maduro, de Miguel Díaz Canel, del comandante Daniel Ortega, de Luis Arce, y de los jefes de Estado y de Gobierno de la alianza.

DR: En Perú el profesor Pedro Castillo ha ganado la elección, que sin duda es un gran avance para la izquierda en la región, pero al mismo tiempo estamos observando algunas cosas bastante preocupantes, como los llamados de Keiko Fujimori de que hubo fraude y a anular votos en diferentes regiones. ¿Qué opina usted sobre esto y qué recomendaría hacer a los compañeros peruanos para resguardar su democracia?

SLL: Nosotros por supuesto que saludamos la victoria popular en el Perú, porque es imprescindible que todo el mundo reconozca el ejercicio democrático, el pueblo peruano ha hablado, ha dado su veredicto y es obligación de todos obedecerlo.

Hay un guion elaborado para que la derecha no admita los resultados, genere caos, violencia y, por un lado, golpes de Estado como en Bolivia o, por otro lado, un intento de deslegitimar los Gobiernos electos popularmente, incluso desde antes que asuman el poder, creo que eso es muy grave porque sucedió en Bolivia, lo hemos visto con consecuencias fatales, como las masacres y golpes de Estado, pero también lo hemos visto en Estados Unidos el hecho de no reconocer los resultados electorales.

El expresidente Evo Morales escribía un tuit que creo que resume cualquier tipo de recomendación que se pueda dar, con el mayor respeto por supuesto, y es mantener alejada a la OEA lo más posible, mantener alejado a Luis Almagro de todos los procesos electorales, porque él tiene un objetivo la aplicación de la Doctrina Monroe, de subordinar a nuestros países y nuestros pueblos a sus empleadores que es el Gobierno de Estados Unidos. Ahí no tenemos que engañarnos, y no podemos ser ingenuos, porque la ingenuidad cobra caro, y tenemos que aprender de lo que sucede en distintos pueblos del mundo, en cuánto asciende el movimiento popular e intenta hacer cambios estructurales entonces suceden golpes de Estado, sucede el lawfare, es decir la guerra judicial, existe la conspiración política para justamente desmontar esos procesos sociales y políticos.

Hemos tenido estos meses victorias esperanzadoras como la boliviana, ahora la peruana, y lo que queda es continuar trabajando por la integración de nuestra región, por la independencia y por la soberanía, esos son los únicos caminos para mejorar las condiciones de nuestros pueblos, porque el camino en contrario es el del sometimiento, el de la subordinación, y la perdida de rumbo y el sometimiento a los intereses en este caso de las grandes corporaciones internacionales que tienen como articulador al Gobierno de Estados Unidos.

DR: ¿Cómo ve usted el futuro de las relaciones entre los dos países, entre Bolivia y Perú? No sé si usted ve también la posibilidad de en el futuro la creación de un Estado Plurinacional Unificado de Los Andes.

SLL: Bolivia y Perú comparten una historia común, así como con el resto de América Latina, en el caso específico de Bolivia y Perú raíces indígenas muy fuertes, en una instancia durante la colonia formábamos parte de la misma unidad territorial y luego después de la independencia en la confederación Perú Boliviana, liderada por Andrés de Santa Cruz, había una confederación entre tres estados, Bolivia, el Norte del Perú y el Sur del Perú, distintos tipos de intereses desarticularon esa confederación, pero a lo largo de la historia la hermandad de los pueblos ha prevalecido, y yo apunto a la unidad latinoamericana y caribeña, al sueño ese de Bolívar, de Martí, de Nuestra América está vivo y ese es el camino que tenemos que seguir.

Por supuesto, el presidente electo del Perú tiene enormes desafíos que sortear, propios del sistema político peruano, de las diferencias marcadas en un país como el Perú, pero estamos optimistas de que tenga éxito en los esfuerzos que va a emprender, ningún tipo de lucha de esta naturaleza es fácil, se tienen que sortear muchísimos obstáculos, pero le deseamos por supuesto el mayor de los éxitos.

DR: Otro tema que ha tocado en Perú y es el del cambio de la Constitución. Aquí también me imagino que el proceso constituyente de Bolivia puede ayudar para hacer este cambio necesario.

SLL: Estamos como en una segunda ola de la emancipación de América Latina y el Caribe, uno de los puntos como un big bang que han marcado ese inicio es la victoria del presidente Chávez en las elecciones acá a finales de siglo, la Asamblea Constituyente venezolana, que luego fue seguida por la Asamblea Constituyente en Ecuador, luego se promulgó la nueva Constitución en Bolivia, ahora hay un debate de esa naturaleza en Chile, veremos qué decisiones se toman en el Perú, y la pandemia nos demuestra eso además que algunos países están ante la necesidad de un nuevo contrato social, de una nueva forma de redistribución de la riqueza, de relacionamiento con sus propios recursos naturales, con sus propios servicios básicos, es decir, hace falta un nuevo contrato social y ese nuevo contrato social puede encaminarse a través de Asambleas Constituyentes como se ha hecho en varios de nuestros países, por supuesto, respetando las formas de cada uno de ellos.

Y la Plurinacionalidad se ha convertido en un sinónimo de estas transformaciones, un concepto de respeto a la diversidad, que no solamente ha sido adoptado en Bolivia y Perú, que se discute en distintos lugares del mundo y se ha convertido en un paradigma de transformación. Se está hablando de Plurinacionalidad también en Chile, en el Perú, y estamos en un momento muy interesante en la historia de la región porque estas pulsaciones son como una especie de parto de una nueva forma de relacionamiento entre los países, y esperemos que en esta segunda ola de emancipación se consolide el tan anhelado sueño de Bolívar y de Martí de sentar las bases muy profundas y sólidas de la unidad Latinoamericana y caribeña, solamente la unidad será la que nos rescate y nos permita afrontar este y otros desafíos.

DR: ¿Cómo va todo el proceso de justicia en Bolivia? Porque como sabemos esto es un proceso muy importante para toda América Latina.

SLL: Ese es uno de los grandes desafíos que está enfrentando ahora Bolivia, porque se produjo un golpe de Estado, es decir, autoridades fueron forzadas a renunciar con intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía, y personas de manera ilegal asumieron el poder en Bolivia, pero además ese golpe de Estado fue consumado con masacres, con decenas de personas asesinadas, con miles de personas perseguidas, detenidas, exiliadas, con además asalto al erario nacional, a la economía del país, a las arcas del Estado, y por supuesto eso no puede quedar de ninguna manera en la impunidad.

Se ha avanzado, tanto en Bolivia, pero también se ha detenido al exministro del Gobierno de facto, Arturo Murillo, en los Estados Unidos, y creo que ese hecho ha desbaratado cualquier excusa dentro de Bolivia que decía que había una persecución política, porque se ha demostrado de manera fehaciente la manera en la que han manejado los recursos del Estado.

Entonces, esa es una de las grandes tareas, la reconciliación tiene que basarse por supuesto en la justicia, de ninguna manera en la venganza, y creemos que es imprescindible sentar un precedente histórico para evitar que se repitan ese tipo de hechos, de golpes de Estado, no solamente para Bolivia sino para la región en su conjunto, y el Gobierno del presidente Luis Arce está en esa dirección y creemos que en Bolivia se está avanzando en todos estos sentidos, de además recuperar la democracia, la economía del país, el proceso de transformaciones estructurales, recuperar la reconciliación a través de la justicia porque son elementos esenciales para avanzar y para que más nunca se repita lo que padeció Bolivia durante ese año.