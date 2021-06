Vanessa del Castillo, candidata de Morena: «Al no participar ayudamos a los de siempre que nos heredaron desesperanza y corrupción»

México se preparara para las elecciones de este domingo 6 de junio en las cuales se renovará la Cámara de Diputados, a nivel federal, y se elegirán 15 gubernaturas, 30 congresos locales y las alcaldías en 30 estados. En este contexto, El Ciudadano presentó un nuevo episodio del programa México decide 2021, conducido por Denis Rogatyuk y Francisco Herrera, en el que estuvo como invitada la candidata de Morena a diputada federal por el Distrito 1 de Ciudad de México, Vanessa del Castillo.

La candidata resaltó la importancia de que la gente participe en este proceso electoral, independientemente de por cual partido vote. «Este día de la elección debe de ser una fiesta y se tienen que interesar porque al no participar ayudamos a los de siempre que nos heredaron desesperanza, corrupción, saqueos, desaparecidos y eso ya no lo queremos», dijo.

Por Denis Rogatyuk y Francisco Herrera

FH: La Cámara de Diputados y, posteriormente, el Senado han aprobado muchas de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en este momento estas iniciativas se encuentran en el juzgado. ¿Estos amparos pueden echar a perder o detener el trabajo de los diputados? ¿Pueden detener la Cuarta Transformación?

VDC: Creo que no, finalmente también es un derecho el que haya estos amparos. Sin embargo, nosotros creemos que lo que estamos legislando, reformando, es para devolverle al pueblo lo que ha sido de él, sin embargo, lo ha administrado solo un sector muy pequeño.

¿Qué se viene con estos amparos? Nosotros creemos que se puede llevar a cabo una reforma constitucional. Una reforma de ley se requiere solo una mayoría simple o una votación simple, que es la mitad más uno, lo que nosotros buscamos es que con una reforma constitucional se requieren las dos terceras partes. Entonces, nosotros en estos momentos, pues hay una mayoría además de absoluta, porque tenemos los números para llevar esta reforma constitucional después de las elecciones que vienen el 6 de junio, y también ir mirando hacia una agenda más hacia adelante de qué manera ir rescatando estos bienes de la nación.

Yo confío en que a partir de esta reforma constitucional vamos a lograr, todavía falta, se está de hecho, ya se pasó, estamos esperando que se dé un período extraordinario, y a partir de allí se mirarán estos otros temas que están pendientes como la reforma a la ley de la industria eléctrica y la reforma a la ley de hidrocarburos.

DR: De llegar al Congreso, ¿cuáles son los temas claves que usted espera discutir estos próximos tres años?

VDC: Tiene que ver la soberanía de la Nación, a través de la recuperación del control de sus energéticos, de hecho, en muchos de los países más avanzados el Estado es el que tiene ese control, la soberanía, y justamente eso es lo que queremos. No es que no queramos que haya inversión extranjera, lo que queremos es que quien lleve la batuta de nuestros recursos nacionales sea justamente el Estado.

Por el otro lado, tenemos que ir ampliando programas que ya no son programas, sino que son derechos, como es la pensión para personas adultas mayores que ahorita está desde los 68 años, sin embargo, se busca que para la próxima legislatura sea desde los 65 y que esté garantizado en la Constitución.

Del Castillo. Foto: @VanConstruyendo.

Otro de los temas que hay que ir mirando es el del medio ambiente, en particular el agua, tenemos que ver seguridad, empleo, más apoyos justamente a estas empresas familiares que en su mayoría, por las últimas administraciones, se generó más empleo informal, y que al final del día son más de 60 millones de personas y que hay que también irlas apoyando.

Ampliar el tema de las becas para niños, jóvenes, que continúen con sus estudios, entonces ahí hay que ir mirando esos temas educativos, además para las personas con discapacidad, que es todo programa de bienestar social que se tiene que ir ampliando. En estos primeros dos años se están sentando las bases y también tenemos claridad que no es suficiente, eso es por mencionar algunas cosas que podríamos ir mirando, apoyando en lo económico también de los otros proyectos como es el Tren Maya, que tiene que ver con todos estos proyectos importantes como el aeropuerto que nos van a ir ayudando a generar turismo y, en ese mismo turismo, recursos que nos van a ayudar a nuestro Gobierno para ir distribuyendo de manera más equitativa en la población.

FH: Enfrentan una elección complicada porque Morena arrasa en 2018, o la coalición Juntos Haremos Historia, y ahora se enfrentan a algo inédito, por lo menos abiertamente en la política mexicana, que es una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD. ¿Cómo se puede enfrentar eso?

VDC: Nuestro movimiento de principio ha sido siempre pacífico y lo que buscamos es promover que haya una democracia, a partir del 2018 como todo el mundo sabe la gente decidió que ya no quería más saqueo, que no quería un régimen de opresión, que estaba sobre todo marcado por corrupción, por simulación y autoritarismo.

Entonces, nosotros este movimiento que se llama Morena es una continuidad de varias luchas sociales, de movimientos sociales, y que ayudó a que el 2018 dijéramos hasta aquí, en ese mismo actuar creemos nosotros que tenemos que seguir avanzando, caminando casa por casa, sabemos que la derecha hoy se quita la máscara, al principio el PAN luchaba contra el PRI, el PRD luchaba contra el PRI, contra el PAN y, al final del día, terminaron ellos fusionándose y a partir de estas reformas estructurales que se dan sobre todo en la época de Peña Nieto.

Entonces, hoy al final del día nos conviene que se vayan en coalición, porque cuando tu tocas casa por casa hay mucha gente que era simpatizante del PRD, pero les cuesta mucho trabajo saber que hoy su partido promueve también al PRI, al PAN, partidos que en mucho tiempo nos han afectado. Sabemos que ellos robaron bastante y que con esos robos, siguen con sus prácticas de seguir comprando, y algo que se demostró en el 2018 es que la gente tomaba todo lo que les daban, finalmente es suyo, pero a la hora de decidir votaban por Morena, eso es lo que nosotros estamos hoy apostando también de ir convenciendo a la gente casa por casa, caminamos, saludamos, a veces si también hay reclamos de que en el sentido quisieran que avanzáramos mucho más rápido y, sin embargo, cuando ya platicamos, explicamos, cómo son estas reformas, cómo tenemos que ir avanzando porque es un poco más lento, la gente dice bueno estamos siempre con Morena, estamos con ya saben quién y la gente está en un ambiente, al menos desde el distrito que yo quiero representar que es el Distrito 1 Federal Gustavo Amadero en la Ciudad de México, el cual está al norte y es una zona de las que más pobladas están y de mayor marginación, hay una gran respuesta.

Y no solo en el Distrito 1, hay una gran respuesta también en otros distritos, en otras alcaldías, en otros estados, hemos estado conversando con algunos compañeros y compañeras e intercambiamos a veces opiniones, y dicen aquí la gente dice yo voy con Morena, yo estoy con Morena, y pues es seguir defendiendo ese mismo día la democracia, o sea, que la gente sea la que tiene que salir desbordada a participar, independientemente de qué partido vote, tiene que participar, nosotros lo que buscamos es que la gente no se quede en su casa, sino que participe, porque al no participar, al haber esta apatía pues es un beneficio para la derecha.

Entonces, lo que nosotros promovemos es esa participación de todas y de todos y si votan por Morena pues mejor.

DR: Un tema que ha sido un poco controversial ha sido el de la reelección. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Permite hacer un trabajo mejor?

VDC: Creo que muchos de los compañeros y compañeras que hoy decidimos reelegirnos vamos también con otra visión, ya tenemos esta primera legislatura, que nos da una experiencia de ciertos temas para seguir acompañando este proyecto de nación que se llama Morena, lo que sí tenemos que seguir es impulsando a otros compañeros, lo que no podemos nosotros es eternizarnos, hay que en estos tres años que vienen ir impulsando otros cuadros para que ellos también pues vayan aprendiendo en el camino.

¿Qué queremos con esta reelección? Es seguir acompañando, la mayoría de nosotros compañeros que vamos por la reelección y, en general, todos los compañeros y compañeras diputadas de Morena, la votación siempre fue a favor de la población, ninguno de nosotros votó en contra de la población, a diferencia justamente de estos partidos que siempre se han servido de la población y que votaban todo en contra de la población.

Nosotros dijimos vamos a seguir, lo que queremos es darle esa continuidad y seguir dando acompañamiento a nuestro presidente desde los principios que son no mentir, no robar y no traicionar, ese es nuestro trabajo que estamos haciendo y que la gente se sienta confiada de que seguimos apoyando a la población y que el voto va a ser siempre a favor de nuestro pueblo.

Del Castillo. Foto: @VanConstruyendo.

Y antes lo que hacía esta derecha, por eso es que están tan molestas y tan molestos, es porque el presupuesto que aprueban los diputados y diputadas iba con su respectivo moche y ahora ellos ya no se llevan algo de esta repartición del presupuesto que se le otorga al país, ahora este presupuesto es sin moches y para la población y vigilado.

FH: En 2018 Morena dejó entrar a muchas personas para ganar la elección y muchos de estos candidatos no necesariamente han apoyado todas estas reformas. Me gustaría saber tu opinión al respecto.

VDC: Tenemos un ejemplo como una candidata, más bien una senadora, que se le impulsó desde Morena y terminó regresándose al PAN, sí hay un gran reclamo en ese sentido, sin embargo, también hay otros muchos más compañeros que venimos acompañando a nuestra agenda como movimiento y al final del día lo que también se busca es promover los principios básicos, como lo que mencionaba no robar, no mentir, y no traicionar, y que ser político no es solamente servirse de los demás sino servir justamente al pueblo.

Como no puedo mencionar ahorita a ya saben quién, él siempre nos decía así nos quedáramos cinco, pero estos cinco seguiremos defendiendo, obviamente no sucede, sí hay compañeros que desgraciadamente luego no votan a favor, pero también son compañeros que ellos mismos van dejando de estar en nuestro movimiento.

En su mayoría de todos los que hemos estado acompañando esta legislatura hemos seguido apoyando a nuestro movimiento.

FH: En este sentido, ¿están tranquilos por la actuación del árbitro electoral, del INE?

VDC: Desearíamos que esta institución tuviera una visión más amplia, y que pudiera ser un buen arbitro. Finalmente, por eso es que seguimos nosotros luchando casa por casa, convenciendo los corazones de la población, requerimos que se avasallante la participación de toda la población.

Sí, para nosotros ha sido muy difícil esas tomas de decisiones del INE, porque en muchas ocasiones no ha sido justo para todos los partidos, a nosotros se nos prohíbe hablar de lo que hemos hecho durante estos dos años, las buenas acciones, se nos prohíbe obviamente mencionar a ya saben quién, sin embargo, ellos no prohíben hablar en contra, ellos no prohíben hablar mal de ya saben quién.

Por lo tanto, lo que nosotros queremos, y es la invitación desde aquí desde tu programa y desde lo que venimos haciendo, es un llamado a participar, participemos, interesémonos, o sea, la política no es solo de políticos, estos políticos tradicionales que se nos enseñó por mucho tiempo que eran muy bien vestidos, muy bien perfumados, con un discurso, hablar muy bien, porque había ellos siempre tenido sus cursos de formación, sus cursos de oratoria. No, hasta la persona con menos educación, siempre tiene que decir, siempre tiene algo que denunciar y justamente eso es lo que estamos promoviendo con los vecinos, con las vecinas, y la población en general, que tienen que participar, que tienen que hacerse suya, este día de la elección debe de ser una fiesta y que se tienen que interesar porque al no participar ayudamos a los de siempre que nos heredaron desesperanza, corrupción, saqueos, desaparecidos y eso ya no lo queremos.

No podemos permitirnos un paso atrás, tenemos que seguir un paso adelante, seguir recuperando nuestra patria, nuestro país, nuestros recursos, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo, por eso este es un llamado justo a la población en general de que tenemos que salir el próximo 6 de junio y votar y participar.

El INE finalmente mira con un solo ojo y su ojo es el derecho, entonces no ve muy bien y por eso nos dice que nos gastamos miles y miles de dineros para hacer una campaña y en mi caso yo solamente voy con mis volantes y casa por casa.

DR: En su opinión, ¿qué falta legislar sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género?

VDC: Creo que falta uno que es principal, sé que es un tema muy espinoso, sin embargo, se debe de decir y es el hecho que tenemos que lograr cada día más una agenda de igualdad sustantiva de derechos, o sea, hemos ido avanzando, pero en lo real, por ejemplo hasta los partidos de derecha a la hora de designar a sus candidatas y sus candidatos, se inclina más su balanza a los hombres, no así en Morena, en Morena hay una gran igualdad en ese sentido, por eso somos una de las bancadas con más representación en mujeres.

Otro de los temas que también es muy importante es el derecho a decidir, sobre nuestros cuerpos, y que además es un tema de salud, donde se debe garantizar que las mujeres estén bien atendidas, independientemente de mi pensamiento, de mis creencias, se debe de buscar siempre el bienestar y sobre todo de la salud y de la vida y dignidad de las personas. Por lo tanto, los hombres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, pero las mujeres en este avance que siempre ha sido una lucha constante, desde el derecho a votar, el derecho a ser legisladora, y de ser dueña ya de la tierra, porque también eso faltó y se ha ido avanzando, ahora también es ese derecho ser madre o no ser madre, yo creo que ese sería muy importante todavía el cual está pendiente ese tema y que ojalá que podamos por lo menos discutirlo e ir haciendo parlamentos abiertos para que la gente conozca y se entere y lo pongamos también en el centro de atención de que las mujeres son siempre señaladas por todo lo que hacen y hasta lo que no hacen, pero cuando se trata de luchar por derechos esos se van negando.

Entonces, creo que el tema del derecho a decidir hay que profundizarlo.

FH: ¿Crees que para el final de esta legislatura, para 2024, veamos la despenalización del aborto como un logro realizado en todo el país?

VDC: Pues si lo logramos será algo muy bueno para todas las mujeres, cuando se aprobó en Ciudad de México se decía que iban a estar llenos los hospitales de mujeres que estaban abortando, nosotros no estamos promoviendo el aborto, estamos promoviendo que yo tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, a que yo decido que hago con él. Los hombres sí tienen ese derecho, sí pueden decidir, pero las mujeres no podemos decidir, todavía no hace mucho si quieres operarte para no tener hijos, todavía el marido tenía que firmar, o sea, son detalles, que tú dices yo quiero decidir por mi propio cuerpo, finalmente quien termina haciéndose cargo de los hijos son las mujeres, y en este país el número uno de embarazos son justamente en niñas y adolescentes.

Entonces, yo creo que se debe ir acompañando también con una educación sexual, por supuesto, y como con más información. Creo que se debe empezar a debatir más, a informar más de la importancia que tiene que ser con este derecho a decidir, ya está en este tema de ir avanzando con estas agendas, falta mucho, no fue de la noche a la mañana poder votar en México sino fue a partir del año 1953, tenemos poco tiempo, mientras habían hombres que ya desde más tiempo votaban.

Son muchas cosas que tenemos que ir avanzando, sabemos que hay resistencia y que muchas mujeres que pensaban que no íbamos a verlo hoy justo una servidora se ha visto beneficiada por ser ahora una legisladora y ahora ser candidata nuevamente para ser legisladora, eso no se hubiera visto en 50 años y ahora sí, nuestro país, México, es el cuarto lugar no solo en América Latina sino en el mundo con paridad. Yo creo que es un gran avance, tenemos que involucrarnos, las mujeres comprendemos también que haya sectores que están en contra, sin embargo, yo creo que lo más importante es el respeto a los derechos humanos, el respeto que también nosotros creemos que no hay un pensamiento único sino es diverso, podemos a lo mejor no coincidir, sin embargo, la invitación es a que podamos conversar, platicar, informarnos y que ojalá que muchas mujeres podamos avanzar sobre estos temas. Yo creo que por ahí sería.